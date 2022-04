Wie die Medien schlechte Wissenschaft in „Nachrichten“ verwandeln

childrenshealthdefense.org: In den Mainstream-Medien wird häufig für die Impfung von Kindern plädiert, indem auf Studien verwiesen wird, die in angesehenen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, ohne dass die Qualität oder Gültigkeit der Studie, über die berichtet wird, sorgfältig geprüft wird.

Während sich Pfizer und Moderna darum bemühen, die Zulassung des Impfstoffs COVID-19 für Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren zu erhalten, verstärken die staatlichen Gesundheitsbehörden mit Unterstützung der Mainstream-Medien ihre Bemühungen, Eltern davon zu überzeugen, dass ihre Kinder geimpft werden müssen.

In einigen Fällen plädieren die Medien für die Impfung von Kindern, indem sie auf Studien verweisen, die in angesehenen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden – ohne jedoch die Qualität oder Gültigkeit der Studie, über die sie berichten, gründlich zu prüfen.

In einem aktuellen Beispiel zitierte CNN eine im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Studie. Der Studie zufolge war der Impfstoff BNT162b2 von Pfizer-BioNTech bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren während der Omikron-Fälle zu 68 % wirksam.

Dieses Ergebnis steht in direktem Widerspruch zu Beobachtungsdaten aus New York, an denen mehrere hunderttausend Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren beteiligt waren und die zeigten, dass der Impfstoff von Pfizer innerhalb weniger Wochen nur noch zu 48 % wirksam war, um Krankenhausaufenthalte zu verhindern.

Mainstream media is following tried-and-true script to push vaccine uptake. Now that COVID vaccines are authorized for kids 5-11, we can expect more misleading commentary designed to reinforce safe + effective messaging—this time our children are targets.https://t.co/Qoe1xxYDt7 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 6, 2022

Außerdem lag nach den New Yorker Daten die Rate der Krankenhauseinweisungen bei den ungeimpften Kindern dieses Alters in der letzten Woche des siebenwöchigen Beobachtungszeitraums bei sechs pro Million – was beweist, dass das absolute Risiko einer Krankenhauseinweisung aufgrund von COVID in dieser Altersgruppe außerordentlich gering ist.

Wie konnten die Autoren der NEJM-Studie einen so großen schützenden Nutzen des Impfstoffs feststellen – im Gegensatz zu den New Yorker Beobachtungsdaten, die ein Tausendfaches an Kindern betreffen?

Wie The Guardian am Montag berichtete, sind wissenschaftliche Arbeiten – selbst solche, die in angesehenen Fachzeitschriften wie dem NEJM veröffentlicht werden – nicht immer wissenschaftlich korrekt.

Bevor wir darauf eingehen, wie und warum man wissenschaftlichen Studien nicht immer trauen kann, wollen wir uns die NEJM-Studie und die CNN-Berichterstattung darüber genauer ansehen.

CNN berichtete, dass die NEJM-Studie „herausgefunden hat, dass die Impfung ein Schlüsselfaktor bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten“ im untersuchten Zeitraum ist.

Unsere eigene nähere Untersuchung der Studie ergibt mindestens drei mögliche Erklärungen – von denen keine von CNN erwähnt wurde -, warum die Ergebnisse des NEJM nicht vertrauenswürdig sein könnten:

Der mittlere Zeitraum seit der Impfung (bei den geimpften Kindern) betrug 34 Tage und lag mindestens 14 Tage vor Ausbruch der Krankheit. Dies ist der Zeitraum, in dem der Impfstoff maximal wirksam ist.

In der Studie wurde die natürliche Immunität nicht berücksichtigt (die Kinder in der Studie wurden nicht auf frühere COVID-Infektionen untersucht). Die eigene Studie der CDC bestätigt, dass Kinder mit einer früheren Infektion ein 2- bis 6-mal geringeres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt hatten als geimpfte Kinder.

Die Studie wurde von den impffreundlichen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Rahmen eines Vertrags mit dem Boston Children’s Hospital „unterstützt“ – und sechs der Autoren der NEJM-Studie sind Mitarbeiter der CDC.

Bei der NEJM-Studie handelte es sich um eine „Fall-Kontroll-Studie mit negativem Testdesign“. Das bedeutet, dass die Kontrollgruppe nicht ungeimpft war. Stattdessen handelte es sich um Kinder, die aus anderen Gründen als COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, d. h. sie wurden negativ auf Covid-19 getestet.

Bei dieser Art von Studie müssen die Kontrollen mit Patienten abgeglichen werden, die sich aus denselben Gründen in derselben Gesundheitseinrichtung denselben Tests unterziehen und negativ getestet wurden.

In der Studie heißt es jedoch:

„Jeder Kontrollpatient wurde aus den Patienten ausgewählt, die in derselben Einrichtung wie der Fallpatient stationär behandelt wurden, der gleichen Altersgruppe angehörten wie der Fallpatient und innerhalb von vier Wochen vor oder nach dem Aufnahmedatum des Fallpatienten stationär behandelt wurden.“

Die Kontrollpatienten waren in der Tat im gleichen Alter und wurden zur gleichen Zeit wie die COVID-Patienten in derselben Einrichtung stationär behandelt – aber sie wurden nicht mit den gleichen Symptomen hospitalisiert oder getestet.

Mit anderen Worten: Die Autoren berechneten die Impfraten in zwei Gruppen von hospitalisierten Kindern, von denen eine wegen COVID und die zweite aus anderen Gründen hospitalisiert war (die testnegative Kontrollgruppe).

Da die Impfrate bei den nicht COVID-geimpften Kindern höher war, behaupteten die Autoren eine Schutzwirkung des Impfstoffs gegen COVID-Krankenhausaufenthalte.

Es ist klar, dass dieser Ansatz zur Schätzung der Wirksamkeit von Impfstoffen mit Unsicherheiten und Störfaktoren behaftet ist.

Welche Gruppe war der Krankheit stärker ausgesetzt? Wir wissen es nicht.

Welche Gruppe war von Anfang an kränker? Die Kinder, die COVID hatten, waren: 82 % hatten Komorbiditäten gegenüber 73 % in der Kontrollgruppe.

Noch wichtiger ist, dass dieser Ansatz auch die Tür zu einem einfachen Mittel öffnet, um die berechnete Wirksamkeit des Impfstoffs zu manipulieren.

Würden die Autoren geimpfte Kinder bevorzugt in die Kontrollgruppe und ungeimpfte Kinder in die COVID-Gruppe aufnehmen, wäre die Wirksamkeit des Impfstoffs übertrieben.

Würden sie das Gegenteil tun, wäre die Wirksamkeit nicht nur gering, sondern sogar negativ.

Da keine weiteren Einzelheiten über die Auswahl der Kontrollgruppe bekannt sind, bleiben uns nur Spekulationen.

Wurden die Studienteilnehmer nach ihrem Impfstatus ausgewählt?

Wie kann diese Art von Vergleich zu einer aussagekräftigen Bewertung der Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten aufgrund von COVID-19 führen?

„Das tut er nicht“, sagte Dr. Meryl Nass gegenüber The Defender.

Nass, Internistin und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense, sagte, dass noch etwas anderes daran rätselhaft ist, wie die Autoren ihre Teilnehmer rekrutiert haben.

Laut der Studie wurden 537 Kinder aus 31 verschiedenen Kinderkliniken über einen Zeitraum von neun Wochen ausgewählt.

Das bedeutet, dass im Durchschnitt nur ein einziges Paar von Kindern (gleiches Alter, Aufnahme im gleichen Krankenhaus, zur gleichen Zeit) aus jeder Einrichtung pro Studienwoche ausgewählt wurde – und das in einer Zeit, in der es offensichtlich einen Anstieg der Aufnahmen von Omikron gab.

„Das ist eine bemerkenswert niedrige Rekrutierungsrate, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um Kinderkrankenhäuser handelte, die offensichtlich eine hohe Zahl von Krankenhauseinweisungen durch Omikron verzeichneten“, so Nass.

„Warum wurden die Patienten so langsam in die Studie aufgenommen?“ fragte Nass. „Wurden sie aufgrund ihres Impfstatus aus einer großen Zahl von Patienten herausgepickt? Oder gab es von Anfang an nicht genügend Patienten?“

Die Studie sollte auch die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung „kritischer“ COVID-Fälle berechnen, d. h. solcher, die zu lebenserhaltenden Maßnahmen oder zum Tod führen.

Allerdings gab es in der Altersgruppe der 5-11-Jährigen nicht genügend kritische Fälle, um eine angemessene Analyse durchführen zu können.

Dennoch waren ungeimpfte Kinder in der kritischen COVID-Untergruppe im Vergleich zu allen mit COVID hospitalisierten Kindern leicht unterrepräsentiert (90 % gegenüber 93 %). Die Impfung schützte also nicht vor einer kritischen Erkrankung.

Schließlich wiesen von den mit COVID hospitalisierten Kindern mehr als vier von fünf eine zugrundeliegende Komorbidität auf.

Die „großen Probleme“ mit wissenschaftlichen Arbeiten

Wir wissen nicht, ob CNN die NEJM-Studie absichtlich für bare Münze genommen hat, anstatt ihre Schwächen zu untersuchen.

Wir wissen jedoch, dass die US-Regierung in der Ära von COVID große Medien, darunter auch CNN, dafür bezahlt, die „sichere und wirksame“ Darstellung der Impfstoffe zu fördern.

Ob CNN die Fehler in dieser Studie ignoriert hat oder nicht, ist eine Frage. Die größere Frage ist jedoch, wie renommierte Zeitschriften wie das NEJM Studien veröffentlichen können, die nicht den strengen wissenschaftlichen Forschungsstandards entsprechen.

Laut The Guardian birgt das heutige System zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten „große Probleme“.

Zum einen ist es wahrscheinlicher, dass Gutachter und Redakteure eine wissenschaftliche Arbeit gut bewerten und sie in ihrer Zeitschrift veröffentlichen, wenn sie positive oder aufregende Ergebnisse enthält.

Das berichtet The Guardian:

„Wissenschaftler geben sich also große Mühe, ihre Studien aufzubauschen, ihre Analysen so zu gestalten, dass sie „bessere“ Ergebnisse liefern, und begehen manchmal sogar Betrug, um die so wichtigen Gatekeeper zu beeindrucken. Dies verzerrt unser Bild von den tatsächlichen Vorgängen drastisch.“

Im Falle von Studien, die von Gesundheitsbehörden finanziert werden, die ein bestimmtes Ziel verfolgen – z. B. die NEJM-Studie, die von der CDC unterstützt wird, die sich stark für den COVID-Impfstoff einsetzt – kann man sich vorstellen, dass die Autoren voreingenommen sind und Ergebnisse veröffentlichen, die dieses Ziel unterstützen.

Es gibt auch noch andere Probleme. So enthalten wissenschaftliche Arbeiten häufig Fehler, die von den Autoren jedoch selten korrigiert werden.

Und dann ist da noch die Frage der Daten. Auch hier heißt es in The Guardian:

„Früher war es mehr oder weniger unmöglich, die Rohdaten, die die Grundlage einer Arbeit bildeten, mit den Lesern dieser Arbeit zu teilen. Heute ist das mit ein paar Klicks erledigt, indem man die Daten in ein offenes Repository hochlädt.

„Und doch tun wir so, als lebten wir in der Welt von gestern: Den Papieren sind immer noch fast nie die Daten beigefügt, so dass Gutachter und Leser nicht das ganze Bild sehen können.“

Haben die CDC-Mitarbeiter, die die NEJM-Studie verfasst haben, die Studie so konstruiert, dass sie zu einer Reihe vorgefasster Schlussfolgerungen gelangt?

Wir können es nicht definitiv wissen, solange sie es uns nicht sagen, genauso wenig wie wir wissen können, ob CNN die Studie absichtlich nicht untersucht hat, anstatt lediglich die Ergebnisse der Autoren wiederzukäuen.

Aber wir wissen dies: Die Aufgabe der Medien ist es, kritisch zu denken und zu berichten – und in diesem Fall hat CNN bei dieser Aufgabe versagt.