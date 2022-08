Nach allem, was in dieser Analyse gesagt wurde, besteht kein Zweifel daran, dass Russland seinen Status als eine der einflussreichsten Kräfte in den internationalen Beziehungen wiederhergestellt hat, ganz im Einklang mit der historischen Rolle, die es über die Jahrhunderte hinweg gespielt hat

In seiner Videoansprache an seine Landsleute am Tag der Nationalflagge erklärte Präsident Putin offiziell, dass Russland seinen Status als Weltmacht endgültig wiederhergestellt hat. Wie er es ausdrückte:

„Die Nationalflagge symbolisiert unseren Glauben an unsere traditionellen Werte, die wir niemals aufgeben werden – Wahrheit und Gerechtigkeit, Solidarität und Barmherzigkeit sowie die Achtung vor der jahrhundertelangen, ununterbrochenen Geschichte Russlands, den Errungenschaften und Siegen unserer Vorfahren, die uns dazu inspirieren, unser Mutterland zu pflegen und zu verteidigen und niemals eine ausländische Hegemonie oder ein Diktat zuzulassen. Der Wunsch, nach unserem eigenen Willen zu leben, unseren eigenen Weg zu wählen und ihn zu gehen, ist Teil des genetischen Codes unseres Volkes geworden. Russland ist eine starke, unabhängige Weltmacht. Auf der internationalen Bühne sind wir verpflichtet, nur solche Politiken zu verfolgen, die den vitalen Interessen unseres Vaterlandes entsprechen.“

Diese Ankündigung steht im Einklang mit der historischen Rolle, die sein Zivilisationsstaat infolge des kürzlich beschleunigten globalen Systemwechsels zur Multipolarität wieder in den internationalen Beziehungen spielt.

Russland hat während seines tausendjährigen Bestehens stets zu den einflussreichsten Ländern der internationalen Gemeinschaft gehört. Die einzigen Ausnahmen von dieser geostrategischen „Regel“, für die es keine bessere Bezeichnung gibt, waren selten und wurden jeweils durch ausländische Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des Landes herbeigeführt, konnten das Land aber nie allzu lange am Boden halten. Die Zeit der Wirren, die Invasionen des Westens und Japans während des von außen provozierten Bürgerkriegs und die Auflösung der Sowjetunion versetzten dem internationalen Ansehen Russlands einen schweren Schlag, doch immer wieder erhob sich dieser Zivilisationsstaat von seinen Knien und kehrte zu seiner historischen Rolle zurück.

Präsident Putin und die patriotischen Mitglieder der militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie seines Landes („tiefer Staat“) sind am unmittelbarsten für die jüngste Wiederbelebung ab dem Jahr 2000 verantwortlich.

Seine Entscheidung, die laufende militärische Sonderoperation in der Ukraine einzuleiten, war in jeder Hinsicht ein Wendepunkt, da sie zeigte, dass Russland bereit war, mit aller Kraft gegen die NATO-Vertreter in dieser ehemaligen Sowjetrepublik vorzugehen, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu verteidigen, die dieser feindliche Block überschritten hatte. Dies wiederum hat das Szenario, dass diese eurasische Großmacht für die nukleare Erpressung des untergehenden unipolaren Hegemons USA anfällig wird, entscheidend abgewendet und so dazu beigetragen, das Gleichgewicht der Kräfte in Eurasien zu erhalten. Weiterhin erwiesen sich die beispiellosen Sanktionen des Westens unter Führung der USA als kontraproduktiver Vorteil für Russland.

Der Kreml verlangte rasch, dass die neu als unfreundlich eingestuften Länder ihr Gas in Rubel bezahlen sollten, und übernahm dann die Führung bei der Förderung der Entdollarisierung im gesamten globalen Süden.

Der unbestreitbare Trend ist, dass die finanzielle Grundlage der amerikanischen Hegemonie durch die Abfolge von Ereignissen, die niemand anderes als die USA selbst in Gang gesetzt hat, irreparablen Schaden genommen hat, was unzählige weitere Möglichkeiten für eine weitere Beschleunigung des globalen systemischen Übergangs zur Multipolarität schafft. Parallel dazu hat Indien seine strategische Autonomie eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem es sich stolz weigerte, den Forderungen der USA nach einer Verurteilung und Sanktionierung Russlands nachzukommen, und stattdessen die eurasische Dimension seiner großen Strategie der doppelten Tripolarität verdoppelte und damit die Grundlage für die neue Bewegung der Blockfreien Staaten („Neo-NAM“) schuf, die es zusammen mit seinem gemeinsamen strategischen Partner Iran anzuführen gedenkt.

In anderen Teilen der Welt verpflichtete sich Russland, afrikanische Länder bei der vollständigen Entkolonialisierung zu unterstützen, wobei seine Intervention im Rahmen der „Demokratischen Sicherheit“ in Mali die Aufrichtigkeit seiner Absichten bestätigte.

Präsident Putin brachte die große strategische Vision seiner multipolaren Großmacht in diesem neuen internationalen Kontext Ende letzten Monats auf den Punkt, als er sein globales revolutionäres Manifest vorstellte, das den Rest der Welt dazu anregen soll, sich weiterhin zusammenzuschließen, um gemeinsam die schwindende unipolare Hegemonie der USA zu beseitigen. Wenn man darüber und über alles andere, was in dieser Analyse gesagt wurde, nachdenkt, besteht kein Zweifel daran, dass Russland seinen Status als eine der einflussreichsten Kräfte in den internationalen Beziehungen in voller Übereinstimmung mit der historischen Rolle, die es über die Jahrhunderte hinweg gespielt hat, wiederhergestellt hat. Die offizielle Erklärung seines Führers in diesem Sinne bedeutet, dass kein objektiver Beobachter diese Realität länger ignorieren kann.