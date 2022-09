Putin warnt den Westen – nukleare Bedrohung ist kein Bluff (VIDEO)

Wladimir Putin hat den Westen am Mittwoch gewarnt, dass seine nukleare Drohung „kein Bluff“ sei.

Der russische Staatschef äußerte sich in einer siebenminütigen Ansprache.

„In seiner siebenminütigen, landesweit im Fernsehen übertragenen Ansprache warnte Putin den Westen auch, dass er nicht blufft, wenn es darum geht, alles, was ihm zur Verfügung steht, zum Schutz Russlands einzusetzen – eine offensichtliche Anspielung auf sein Atomwaffenarsenal. Zuvor hatte er den Westen aufgefordert, Russland nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen, und die NATO-Länder für ihre Waffenlieferungen an die Ukraine gerügt“, berichtete AP.

Im Folgenden finden Sie einige der Übersetzungen seiner Rede:

„It’s not a bluff.“



Putin has made a veiled reference to Russia’s nuclear capability, warning the West that Moscow would use all the means at its disposal to protect its territory.



Putin ordered a partial mobilization of up to 300,000 reservists. More: https://t.co/yOAUWj5aPU pic.twitter.com/xw8TXtLoRN