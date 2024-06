Putin: Wir sind für niemanden eine Gefahr

Sie haben entschieden, dass wir für jemanden eine Bedrohung sind. Wir sind für niemanden eine Bedrohung, schon gar nicht für den Führer eines anderen Staates. Das ist ein schlechter Ton, das ist kein guter Ton. Wir haben unsere eigene Position in der einen oder anderen Frage. Wir kennen die Position der europäischen Staaten, auch die Position der Bundesrepublik Deutschland, zu den Ereignissen in der Ukraine.

Putin: We are not a threat to anyone



– You have decided that we are a threat to someone. We are not a threat to anyone, especially to the head of another state. This is a bad tone, this is not a good tone. We have our own position on one or another issue.

We know the position…