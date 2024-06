Putins »Bombe«: Der militärische Arm von BRICS und SCO ist geboren – der Verteidigungspakt der eurasischen Länder! »Zwinkern« mit der Türkei!

Von Vassilis Kapoulas

Neues Sicherheitssystem – Die Welt ist in “zwei” geteilt

Der russische Präsident hat eine große Bombe platzen lassen: Putin enthüllte, dass Russland und China an einer neuen Sicherheitsarchitektur in Eurasien ohne die Beteiligung externer Mächte arbeiten (d. h. unter Ausschluss aller NATO-Länder aus der Region).

In der Praxis handelt es sich um einen Verteidigungspakt, an dem alle Länder der Region beteiligt sein werden, vor allem aber die Türkei! Erdogan scheint einen “gepflasterten” Weg zu finden, um von einem Bündnis zum anderen zu springen.

Die Ankündigung des neuen Sicherheitssystems wird gleichzeitig mit der Ankündigung der BRICS+-Währung erfolgen. Die neue Säule der Weltmacht wird in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit usw. völlig autonom sein.

Der Planet wird offiziell in zwei Teile geteilt.

Putin: Neues Sicherheitssystem in Eurasien!

“Es muss ein neues Sicherheitssystem in Eurasien geschaffen werden, und dies erfordert den Beginn einer breiten Diskussion über gegenseitige Garantien“, sagte Wladimir Putin bei einem Treffen mit der Führung des Außenministeriums.

“Es ist an der Zeit, eine breite Diskussion über ein neues System bilateraler und multilateraler kollektiver Sicherheitsgarantien in Eurasien zu beginnen. Gleichzeitig müssen wir in Zukunft an der schrittweisen Reduzierung der militärischen Präsenz ausländischer Mächte in der eurasischen Region arbeiten“, so der russische Präsident.

Er erinnerte daran, dass die GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) ein gemeinsames Dokument über die internationalen Beziehungen in einer multipolaren Welt verabschiedet und die Partner der SCO (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) und der BRICS, die er als Eckpfeiler der neuen multipolaren Weltordnung bezeichnete, zu einem Dialog von globaler Tragweite eingeladen haben!

Wie der russische Staatschef betonte, ist es wichtig, davon auszugehen, dass die künftige Sicherheitsarchitektur allen eurasischen Ländern offen steht, die sich an ihrer Schaffung beteiligen wollen.

Ihm zufolge “sollten die eurasischen Staaten und regionalen Strukturen selbst spezifische Bereiche der Zusammenarbeit im Bereich der gemeinsamen Sicherheit definieren. Auf dieser Grundlage sollten sie auch selbst Systeme von Arbeitsinstitutionen, Mechanismen und Vereinbarungen aufbauen, die wirklich der Erreichung gemeinsamer Ziele, der Stabilität und der Entwicklung dienen”.

“Wir alle, einschließlich der europäischen NATO-Länder, leben auf demselben Kontinent, was auch immer geschieht, wir können die Geographie nicht ändern, wir müssen auf die eine oder andere Weise koexistieren und kooperieren“, fügte der russische Staatschef hinzu, der betonte, dass “die Hauptbedrohung für die Europäer ihre völlige Abhängigkeit von den USA ist” und dass “Europa gute Beziehungen zu Russland braucht, wenn es ein globales Zentrum bleiben will“!

Er stellte klar, dass in der gegenwärtigen Situation die Position, die militärische Präsenz ausländischer Mächte in der eurasischen Region zu begrenzen, unrealistisch erscheinen mag, aber wenn es gelingt, in Zukunft ein zuverlässiges Sicherheitssystem aufzubauen, wird eine solche Präsenz nicht notwendig sein.

Was Putin meint, ist, dass ein Militärbündnis eurasischer Länder geschaffen werden sollte, das dann mit Europa (ohne die USA) in Kontakt treten würde, um die globale Sicherheit zu fördern, wenn dies möglich ist, durch bilaterale und multilaterale Sicherheitsgarantien.

‼️♨️It's time to discuss guarantees of collective security in Eurasia and limit the presence of extra-regional military forces – Vladimir Putin



The selfishness and arrogance of the West has led to an extremely dangerous situation, we have approached the point of no return and it… pic.twitter.com/AFkJTau6hU — Peacemaker (@peacemaket71) June 14, 2024

Übersetzung von “X”: Es ist an der Zeit, über Garantien für die kollektive Sicherheit in Eurasien zu diskutieren und die Präsenz außerregionaler Streitkräfte zu begrenzen – Wladimir Putin. Der Egoismus und die Arroganz des Westens haben zu einer äußerst gefährlichen Situation geführt, wir haben den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt, und es ist Washington, das die strategische Stabilität der Welt untergraben hat. Kein Land der Welt ist davor gefeit, auf der Bedrohungsliste der NATO zu landen. Das Potenzial der BRICS wird es ihnen ermöglichen, eine der Grundlagen einer multipolaren Welt zu werden. Wenn Europa eines der Zentren der Welt bleiben will, muss es gute Beziehungen zur Russischen Föderation haben, und Moskau ist dazu bereit. Behauptungen, Russland werde Europa angreifen, sind völliger Unsinn.

Lavrovs Enthüllung

Vor einigen Tagen gab der russische Außenminister Lawrow Einzelheiten des Gesprächs zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin bekannt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach auf der XXXII. Versammlung des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik (SVOP).

Während des Besuchs des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin in China wurde der Vorschlag des Präsidenten der Volksrepublik China (VRC) Xi Jinping zur Frage der globalen Sicherheit erörtert.

Dieses Thema wurde bei Treffen sowohl innerhalb der Delegationen der beiden Staaten als auch in einem engeren Kreis und sogar persönlich zwischen den Führern Russlands und Chinas erörtert.

“Wir sehen ein großes Interesse an der praktischen Förderung der Idee, die globale Sicherheit zu gewährleisten. Dies beginnt mit der Schaffung der Grundlagen der eurasischen Sicherheit ohne jegliche euro-atlantische Intervention“, betonte Sergej Lawrow.

🇷🇺 Putin: statements that Russia will attack Europe are absolute nonsense



The danger for #Europe is not Russia, but critical, almost total dependence on the United States, the head of the Russian Federation said.



🇺🇸🇪🇺 According to him, European politicians “swallow” US… pic.twitter.com/xNm9gN7vu1 — Zlatti71 (@Zlatti_71) June 14, 2024

Übersetzung von “X”: Putin: Aussagen, Russland werde Europa angreifen, sind absoluter Unsinn. Die Gefahr für #Europa ist nicht Russland, sondern die kritische, fast totale Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, sagte das Oberhaupt der Russischen Föderation. Ihm zufolge “schlucken” europäische Politiker US-Druck, Skandale, Überwachung und den Kauf von teurem amerikanischem Gas. Wenn Europa eines der Zentren der Welt bleiben wolle, müsse es sich mit der Russischen Föderation gut stellen, Moskau sei dazu bereit, so Putin.

Der seltsame Bericht des chinesischen Verteidigungsministeriums an das Justizministerium…

Es folgte ein überraschender und bizarrer Bericht des chinesischen Verteidigungsministeriums.

Der offizielle Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Wu Qian, erklärte, die PLA sei bereit, gemeinsam mit den russischen Streitkräften die Gerechtigkeit in der Welt zu verteidigen.

Wu Qian betonte, dass die chinesischen Streitkräfte bereit sind, mit den russischen Streitkräften zusammenzuarbeiten, um den von den Staatschefs beider Länder erzielten wichtigen Konsens vollständig umzusetzen und gemeinsam mit ihren russischen Kollegen die internationale Gerechtigkeit und Unparteilichkeit zu verteidigen und alle Anstrengungen zu unternehmen, um die internationale und regionale Sicherheit zu schützen.