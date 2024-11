Übersetzung des Transkripts ins Deutsche:

Das US-Außenministerium versteckt seine Projekte mithilfe der National Endowment for Democracy (NED), die als Tarnorganisation dient. Das ist nicht neu: Die NED fungiert seit Jahrzehnten als verdeckte CIA. Die New York Times berichtete in den 1990er-Jahren darüber und erklärte, die NED mache offiziell, was die CIA heimlich tut. Sie beeinflusst die Innenpolitik anderer Länder, indem sie in der Öffentlichkeit agiert, was zuvor der CIA vorbehalten war.

Die NED wurde mehrfach dabei erwischt, wie sie Meinungen in den USA zensiert, ausländische Regierungen beeinflusst und sogar gestürzt hat. Das alles geschieht mit Steuergeldern, die über das Außenministerium bereitgestellt werden. Ein klarer Hinweis darauf ist die Anstellung von Victoria Nuland, der „Königin des Regimewechsels“, im September. Diese Frau war maßgeblich an der Eskalation des Kriegs in der Ukraine beteiligt und trieb den Regimewechsel 2014 voran. Sie hat exakt den Krieg erreicht, den sie wollte, und ist bekannt dafür, die Wahrheit über diesen Konflikt zu verdrehen.

Der frühere Außenministerium-Mitarbeiter Mike Benz erklärte, Victoria Nuland sei jetzt der „wichtigste CIA-Kontakt“. Seine Stiftung, die Foundation for Freedom Online (FFO), hat aufgedeckt, dass die NED geheime Projekte im Wert von 300 Millionen Dollar jährlich durchführt, finanziert vom Außenministerium. Seit 2021 hat die NED keine Informationen über ihre Zuschüsse veröffentlicht – ein klarer Verstoß gegen das Gesetz zur Rechenschaftspflicht und Transparenz bei Bundesmitteln. Mit anderen Worten: Sie betreibt geheime Projekte, darunter Regierungsstürze, ohne die Öffentlichkeit zu informieren.

Wie gelingt das?

Das Außenministerium hat eine fragwürdige rechtliche Vereinbarung getroffen, die es der NED ermöglicht, Bundesmittel als „sensible“ Projekte zu deklarieren. So können ihre Aktivitäten als „geheim“ eingestuft werden, wodurch eine Offenlegung vermieden wird. Selbst die FFO bezeichnet diese Praxis als wahrscheinlich illegal. Ursprünglich war Transparenz ein Kernprinzip der US-Regierung. Bis 1951 durften nur das Außenministerium und das Verteidigungsministerium Informationen klassifizieren. Doch ein Erlass von Präsident Truman erlaubte es fortan allen Behörden, Informationen als geheim einzustufen.

Diese Macht wird heute missbraucht. Wenn die NED zensiert oder Propaganda verbreitet, können wir nicht einmal nachvollziehen, was sie tut. 2023 enthüllte der Washington Examiner, dass die NED mindestens 665.000 Dollar an die britische Nichtregierungsorganisation GDI (Global Disinformation Index) überwies. Diese Organisation bewertete Nachrichtenmedien nach ihrer Übereinstimmung mit staatlicher Propaganda. Medien, die Regierungserzählungen unterstützten, erhielten eine gute Bewertung und wurden durch Werbeeinnahmen belohnt. Kritische Medien hingegen wurden auf eine schwarze Liste gesetzt.

Beispiele für betroffene konservative Medien sind Newsmax, The Federalist, One America News und The Daily Wire. Gleichzeitig wurden liberale Medien wie NPR, The New York Times und USA Today als „wenig riskant“ eingestuft. Diese Zensur beeinflusst nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Werbeeinnahmen der betroffenen Medien.

Ein tieferer Eingriff in die Meinungsfreiheit

Die NED arbeitet auch international daran, Regimewechsel zu fördern und Informationsflüsse zu manipulieren. Doch das sind nur die bekannten Projekte – was ist mit denen, die im Verborgenen bleiben? Organisationen wie die GDI und andere Gruppen koordinieren mit Werbefirmen, um unliebsame Stimmen zu unterdrücken. Diese Bemühungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, die Meinungsfreiheit zu untergraben.

Die NED sollte als Nichtregierungsorganisation betrachtet werden, die keinerlei Unterstützung aus Steuermitteln erhält. Es ist inakzeptabel, dass Organisationen wie diese unter dem Deckmantel der Regierung arbeiten und dabei Transparenz und demokratische Prinzipien ignorieren.