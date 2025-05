Rockefeller Brothers Fund und die internationale Diktatur der Zukunft

Von Jacob Nordangård

Laut Stephen Heintz, CEO von RBF: „Die alte Ordnung stirbt, und eine neue Ordnung will geboren werden.“

Stephen Heintz sitzt neben Amina Mohammed im Treuhandrat

Als ich den Fortschritt der Umsetzung des UN-Pakts für die Zukunft untersuchte, stieß ich auf einige erstaunliche Enthüllungen des Rockefeller Brothers Fund (RBF) über ihre Vorstellungen von der zukünftigen Weltordnung, die sie nach der Beilegung des derzeitigen Chaos und der Aggressionen auf der Weltbühne errichten wollen.

Wir befinden uns derzeit inmitten dessen, was Paul Raskin in seinem Buch „Journey to Earthland: The Great Transition to a Planetary Civilization“ (dt.: „Reise ins Land der Erde: Der große Übergang zu einer planetarischen Zivilisation“) als „The General Emergency“ (dt.: „Der allgemeine Notstand“) bezeichnet. Das Buch wurde von The Great Transition Initiative (einem „internationalen Netzwerk zur Gestaltung unserer globalen Zukunft“, das mit Startkapital und Inspiration des ehemaligen RBF-Vorsitzenden Steven Rockefeller und zusätzlicher Finanzierung durch die Rockefeller Foundation und das UNEP ins Leben gerufen wurde) veröffentlicht.

Die vielschichtige Krise schritt voran und entwickelte sich zu einer gewaltigen Kettenreaktion aus sich gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen und Verstärkungen. Jede Ursache war eine Wirkung, jede Wirkung eine Ursache, wobei die vielschichtigen Auswirkungen des Klimawandels den Strudel der systemischen Not bildeten.

Dieses Szenario einer Mehrfachkrise wird nun durch die disruptiven Maßnahmen der Trump-Regierung noch verschärft.

Anfang April hielt der CEO von RBF, Stephen Heintz, eine Rede während der Sitzung „Informeller interaktiver Dialog über die Umsetzung des Pakts für die Zukunft“ im Treuhandrat der Vereinten Nationen. Er heizte die Debatte weiter an und sagte:

Wir leben in einer Zeit beispielloser Turbulenzen. 184 gewalttätige Konflikte zerstören weltweit Leben und Existenzen. Mehr als jemals zuvor in den letzten drei Jahrzehnten … Escalating Great Power competition threatens to trigger Great Power confrontation… Die sich beschleunigende Klimakrise fordert Menschenleben, verursacht physische und wirtschaftliche Verwüstungen und treibt Zwangsvertreibungen und Migration rasant voran.

Heintz war vom Präsidenten der UN-Generalversammlung, Philémon Yang, eingeladen worden und war der erste Redner nach den Einführungen durch Yang und UN-Generalsekretär António Guterres. Heintz saß neben der stellvertretenden Generalsekretärin Amina Mohammed an prominenter Stelle neben der UN-Führung, was die engen Verbindungen zwischen der Rockefeller-Philanthropie und den Vereinten Nationen seit der Gründung der Organisation verdeutlichte. Wie der ehemalige UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon 2012 sagte:

Ich möchte der Familie Rockefeller persönlich für mein eigenes Büro danken – und für den gesamten Campus der Vereinten Nationen auf der East Side von Manhattan.

Vereinte Nationen im Rockefeller Center

Das Büro des United Nations Information Board and Office, einer „Informationszentrale“ über die Aktivitäten der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs, befand sich von November 1942 bis zur Gründung der internationalen Organisation Vereinte Nationen im Jahr 1945 tatsächlich im Rockefeller Center.

Heintz fuhr mit drastischen Worten fort und warnte vor dem drohenden Untergang, wenn nichts unternommen werde.

Die Menschheit steht vor drei gleichzeitigen Krisen: der Klimakrise, einem neuen nuklearen Wettrüsten und dem Aufkommen potenziell hyperdisruptiver Technologien, die für die Menschheit vielversprechend sind, aber auch große Gefahren bergen.

Und die Ursache erklärt.

Die Systeme, die seit 1945 die Lösung globaler Probleme bestimmt haben, sind für die Herausforderungen dieses Jahrhunderts eindeutig unzureichend. Sie sind ineffizient, ineffektiv, nicht anpassungsfähig und in einigen Fällen schlichtweg veraltet… Und wie der Management-Theoretiker Peter Drucker 1980 feststellte, ist die größte Gefahr in turbulenten Zeiten nicht die Turbulenz selbst, sondern das Handeln nach der Logik von gestern.

Aber die gefährliche Entwicklung kann laut Heintz aufgehalten werden, wenn eine neue Logik mit neuen Instrumenten der Weltkontrolle eingeführt wird.

Eine Logik für die Zukunft muss die beiden Realitäten der globalen Interdependenz und des multipolaren Pluralismus anerkennen. Sie muss den Anthropozentrismus aufgeben und stattdessen die Gemeinschaft des Lebens auf unserem Planeten in ihrer ganzen Vielfalt wertschätzen. Eine neue Logik wird die Vorteile einer gerechteren Machtverteilung und Modelle der kooperativen Souveränität anerkennen. Sie wird Lösungen mit positiven Summen befürworten und eine Wirtschaft fördern, die das Wohlergehen der Menschen und des Planeten in den Mittelpunkt stellt.

The Logic of the Future ist auch der Titel eines Essays von Heintz, der erstmals im Juni letzten Jahres vom Rockefeller Brothers Fund veröffentlicht wurde. Der Aufsatz gibt einen klaren Überblick darüber, wie die zukünftige Weltordnung aussehen wird, wenn sie sich durchsetzen. Es handelt sich im Wesentlichen um dasselbe Rezept zur Bevölkerungskontrolle, das seit Nelson Rockefeller, während seiner Zeit als Vorsitzender, in den 1950er Jahren das RBF Special Studies Project ins Leben rief (mit Henry Kissinger als Direktor) mit dem Ziel, „eine neue Weltordnung zu gestalten“. Lesen Sie die ganze Geschichte in meinem Buch Rockefeller: Controlling the Game.

Stephen Heintz ist seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2001 ein treuer Diener der Rockefeller-Familie, mit Nelson Rockefellers Sohn Steven Rockefeller als Vorsitzendem, und ist Mitglied des einflussreichen Council on Foreign Relations. Unter ihrer gemeinsamen Führung machte die RBF „Lösungen für die globale Erwärmung“ zu ihrer obersten Priorität. Der derzeitige Vorsitzende der RBF, Nelson Rockefellers Enkel Joseph Pierson, führt dieses Vermächtnis fort.

Stephen Heintz und Steven Rockefeller

Als Vertreter der wahren Machthaber hinter den Kulissen (CFR, Trilaterale Kommission und internationale Philanthropie) lobte Heintz die UN-Führung für ihre Unterstützung des Paktes für die Zukunft und die Einführung von Our Common Agenda. Der Pakt steht „weitgehend im Einklang“ mit The Logic for the Future, aber nicht alles ist so weit fortgeschritten, wie Heintz und seine Oberherren es sich gewünscht hätten. Der Pakt weist in einigen wichtigen Bereichen Mängel auf und es fehlen „detaillierte Durchsetzungs- und Rechenschaftsmechanismen, um eine zeitnahe und wirksame Umsetzung zu gewährleisten“ (dies soll das groß angelegte Projekt „Global Commons Alliance“ der Rockefeller Philanthropy Advisors erreichen).

Heintz beendete seine Rede mit einem Verweis auf den Leitstern Nordstern (Polaris).

Wenn wir auf die Herausforderungen und Chancen dieses Jahrhunderts und darüber hinaus blicken, müssen wir unseren Blick auf den Nordstern richten, auf eine Zukunft mit weniger gewalttätigen Konflikten, mehr gemeinsamem Wohlstand und einem nachhaltigen Planeten. Lehnen wir die falsche Wahl zwischen der Bewahrung der Vergangenheit und der Kapitulation vor dem Chaos der Gegenwart ab. Wir müssen die Fortschritte nutzen, die mit der Verabschiedung des Pakts erzielt wurden, und mit unermüdlicher Energie daran arbeiten, das multilaterale System aufzubauen, das wir brauchen, um zu verhindern, dass das Zeitalter der Turbulenzen zu einem Zeitalter der Katastrophen wird.

Der Leitstern der Georgia Guidestones, die inzwischen abgerissen wurden

Heintz‘ Essay The Logic of the Future (Die Logik der Zukunft) gibt einen genaueren Einblick in die Vision der Rockefeller-Familie für eine „nachhaltige Zukunft“.

Heintz weist darauf hin, dass „die COVID-19-Pandemie und die Klimakrise die Unzulänglichkeiten der Nationalstaaten in Bezug auf die Regierungsführung sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene deutlich gemacht haben“. Sie seien „nicht in der Lage, die dringenden transnationalen und globalen Herausforderungen unserer Zeit wirksam anzugehen“.

Stattdessen plädiert er für „kollaborative/geteilte Souveränität“, was ein cleverer Marketingtrick ist, um die zentralisierte Ausübung von Macht schön und gemütlich klingen zu lassen. Zumal er regionale Organisationen wie die Europäische Union als gutes Beispiel anführt.

Er betrachtet die Europäische Union als die größte politische Errungenschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und beschreibt sie als „den am weitesten entwickelten, demokratischsten und effektivsten Rahmen für die kollektive Governance wichtiger transnationaler Bereiche“, obwohl die EU den Menschen, die sie verwaltet, effektiv die Stimme genommen hat und in Zusammenarbeit mit der Korporatokratie diktatorisch regiert.

Aber Heintz geht noch weiter. Er schlägt vor, dass die EU von der Einstimmigkeit bei Entscheidungen abrücken sollte, da diese „sie in wichtigen Fragen bremst“. Der Rat der EU muss derzeit „über eine Reihe von Fragen, die die Mitgliedstaaten als sensibel betrachten“, wie Außen- und Sicherheitspolitik und EU-Finanzen, einstimmig entscheiden.

Er stellt die Frage, ob die G20 (mit der EU und der neu beigetretenen Afrikanischen Union als Mitglieder) sich auf das kollektive Management (Klimawandel, Pandemiebekämpfung, Verschuldung und Entwicklungsfinanzierung) konzentrieren und eine formelle Beziehung zum UN-Sicherheitsrat unterhalten könnte. Die Idee besteht offenbar darin, eine Struktur mit regionalen Organisationen aufzubauen, die die ganze Welt abdeckt und alle Nationalstaaten in ihrer Hand hat. Laut Heintz ist die Afrikanische Union die nächste Region, die dem Beispiel der EU folgen wird. Wie lange wird es dauern, bis eine Nordamerikanische Union wieder ins Spiel kommt?

Heintz möchte die regionalen Organisationen stärken, um ihnen zu „helfen“, effektiver zu werden, mehr Verantwortung zu übernehmen und „dies in Abstimmung mit den Vereinten Nationen zu tun“.

Aber auch die Vereinten Nationen selbst benötigen „grundlegende Reformen“, um effektiv zu sein. Trotz der Erfolge und der mit dem „Pakt für die Zukunft“ festgelegten Kursänderung hat die Organisation ihre Grenzen.

Um eine „Klimakatastrophe zu vermeiden“, plädiert Heintz dafür, den inzwischen aufgelösten Treuhandrat durch einen „Klimarat“ zu ersetzen, der „als Forum für die Umsetzung vereinbarter klimapolitischer Maßnahmen und Aktionen dienen“ oder „durch ein Gremium ersetzt werden soll, das subnationale Regierungsebenen vertritt“.

Dies ist im Wesentlichen eine Wiederholung der Empfehlungen aus dem Bericht der Trilateralen Kommission Beyond Interdependence aus dem Jahr 1991 (mit einem Vorwort von RBFs und TriCom-Mitbegründer David Rockefeller). Es entspricht auch den Vorschlägen des Berichts des Generalsekretärs Our Common Agenda und der von Rockefeller unterstützten Climate Governance Commission (unter der Leitung der ehemaligen TriComb-Mitgliederin Mary Robinson).

Ein umfunktionierter Treuhandrat wurde jedoch von einigen Mitgliedstaaten während der Konsultationen vor dem Gipfel der Zukunft abgelehnt (da er sie an die koloniale Vergangenheit erinnerte). Dies möchte Heintz korrigieren.

Er schlägt vor, „die Einstimmigkeitsregelung durch eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung zu ersetzen, damit einzelne Staaten oder kleine Blöcke den Fortschritt nicht mehr blockieren können“.

Auf diese Weise könnten „Durchsetzungsmechanismen“ geschaffen werden, um „Länder für die Einhaltung ihrer Emissionsreduktionszusagen zur Rechenschaft zu ziehen“.

Ergänzend dazu hält Heintz es für „notwendig, ein wirksames Ökosystem aus Institutionen, Netzwerken und multilateralen Allianzen aufzubauen“, in dem „Staaten, subnationale Regierungsebenen, Akteure des Privatsektors und die Zivilgesellschaft ihre Kräfte bündeln“, um globale Probleme zu lösen. Dies weist deutliche Ähnlichkeiten mit dem Multi-Akteurs-Netzwerk auf, das Teil des Vorschlags für eine Notfallplattform war (der jedoch in letzter Minute aufgrund von Kritik aus Mitgliedstaaten, die eine Übertragung ihrer Macht an supranationale Strukturen ablehnten, aus dem Pakt für die Zukunft gestrichen wurde). Wir können davon ausgehen, dass dieser Vorschlag mit Hilfe von RBF und ihren gehorsamen Handlangern bald wieder auf den Verhandlungstisch kommen wird.

Die letzten Kapitel von Heintz‘ Essay befassen sich mit einer veränderten Führungsrolle der Vereinigten Staaten. Er schreibt, dass die militärische und wirtschaftliche Macht der USA schwindet und der Einfluss ihrer „Soft Power“ (Werte, Kultur, wissenschaftliche und technologische Innovation und Führungsstärke) abgenommen hat. Die USA werden von weiten Teilen der Welt als Verteidiger der „regelbasierten Ordnung“ angesehen, solange sie „die Regeln festlegen und die Ordnung durchsetzen“ können. Die geopolitische Landschaft verändert sich jedoch rasant.

Eine der umstritteneren Ideen ist die Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats der USA und Chinas an einem neutralen Ort wie Singapur oder Genf, wo „hochrangige Beamte aus wichtigen Ministerien beider Länder“ „täglich Seite an Seite arbeiten“, um „kreative Lösungen“ zu entwickeln, die dann mit Peking und Washington geteilt werden.

Heintz rät der Führung der Vereinigten Staaten,

seine Großmachtstellung nutzen, um die Staatengemeinschaft in einem dringenden Prozess zur Entwicklung eines neuen globalen Systems anzuführen, das auf der Koordinierung und Zusammenarbeit mehrerer Macht- und Autoritätszentren beruht.

Dies ähnelt dem, was der Mitbegründer der Trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, 1997 in The Grand Chessboard schrieb.

Das Ziel der US-Politik muss es sein, einen geopolitischen Rahmen zu schaffen, der die unvermeidlichen Schocks und Belastungen des gesellschaftspolitischen Wandels auffangen kann und sich gleichzeitig zum geopolitischen Kern einer gemeinsamen Verantwortung für die friedliche Gestaltung der Welt entwickelt.

Um die Welt davon zu überzeugen, eine reformierte UNO als globale Führungsinstanz zu akzeptieren, müssen die USA ihre herausragende Stellung in der internationalen Gemeinschaft aufgeben. Wie Heintz es ausdrückt: «Indem wir versuchen, unsere globale Vorherrschaft zu bewahren, verursachen wir nur noch mehr Probleme.»

Um erfolgreich zu sein, muss der Rest der Welt die Vereinten Nationen als eine Organisation betrachten, die sie gemeinsam kontrollieren, und nicht als ein Instrument der imperialen Vorherrschaft der USA. Dies scheint mit Trumps Politik des „America First“ und der aktuellen „Zeit der Turbulenzen“ mit einem verheerenden Handelskrieg und dem Ausstieg der USA aus UN-Programmen und -Abkommen erreicht worden zu sein. Dies macht die UNO im Wesentlichen unfähig, eine neue große Krise zu bewältigen. Wie Paul Raskin in „Journey to Earthland“ schrieb:

Es war in jeder Hinsicht eine tragische Zeit, die jedoch noch schlimmer hätte ausgehen können, wenn die Welt nicht mobilisiert worden wäre.

Damit stehen der Weltgemeinschaft zwei Möglichkeiten offen: Entweder wird die UNO umgestaltet, um den neuen Realitäten wirksam begegnen zu können (mit einer Notfallplattform), oder es bricht eine Zeit der Katastrophen an. Zu diesem Zweck sollen neue Blöcke auf der Grundlage „geteilter Souveränität“ (nach dem Vorbild der EU) geschaffen und mit Schlüsselpositionen im neuen multipolaren System ausgestattet werden. Tatsächlich besteht die Eurasische Union (bestehend aus Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland) bereits.

Ein geschwächtes USA wird wahrscheinlich in eine zukünftige Nordamerikanische Union (oder eine englischsprachige Union zusammen mit Großbritannien) integriert werden. Aber letztendlich können wir sicher sein, dass dieselben Machthaber weiterhin das Sagen haben werden, als Gouverneure der neuen internationalen Diktatur der Zukunft. Ein Weltreich, das nach den Sternen greift. Das heißt, wenn ihr Schachspiel gelingt. Ich bezweifle es, aber die Geschichte wird es zeigen.

Quellen