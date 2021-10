Rückblende: Warum das Coronavirus den Great Reset beschleunigen wird

Dieser beängstigende Artikel ist ein Muss, um zu verstehen, warum die Pandemie die Stange für den Großen Reset ist. Ein Silberstreif am Horizont, so heißt es dort, „ist die Chance, mit Technologien und kooperativen Ansätzen über Grenzen hinweg zu experimentieren“. So wird die gesamte Menschheit als ihr Versuchslabor betrachtet, um neue Technologien wie Gentechnik, universelle ID usw. auszuprobieren.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in The Economist, einer der weltweit führenden Publikationen zum Thema Globalisierung. ⁃ TN-Redakteur

Der Silberstreifen an der Pandemie ist die Chance, mit Technologien und kooperativen Ansätzen über Grenzen hinweg zu experimentieren, die zu einer sichereren, nachhaltigeren und integrativeren globalen Zukunft führen könnten.

Die 1972 von den Biologen Stephen Jay Gould und Niles Eldredge aufgestellte Theorie des interpunktierten Gleichgewichts besagt, dass Populationen lebender Organismen dazu neigen, in kurzen, stressigen Zeitabschnitten ein erhebliches Maß an evolutionärem Wandel zu erfahren. Gould und Eldredge argumentierten, dass die Evolution kein konstanter, allmählicher Prozess ist, sondern in Phasen stattfindet, in denen sich die Arten in einer Umgebung mit hohen Spannungen oder einer besonderen Krise befinden.

Die menschliche Spezies macht gerade eine solche Phase durch: die Covid-19-Pandemie. Der tiefgreifende Druck, dem Individuen, Organisationen und Gesellschaften in dieser Krise ausgesetzt sind, beschleunigt die vierte industrielle Revolution (4IR) und lässt die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Welt verschwimmen. Der derzeitige Ausnahmezustand zwingt uns, über die Notwendigkeit struktureller Veränderungen in unserer Beziehung zur Umwelt und in unserem Verhalten als globale Gemeinschaft nachzudenken.

Die Pandemie zwingt uns alle zu erkennen, wie sehr wir uns auf die Technologien des 21. Jahrhunderts verlassen – künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, soziale Medien, digitale Lernplattformen, erweiterte und virtuelle Realität, Drohnen, 3D-Druck und vieles mehr -, um uns gesund zu halten und die Wirtschaft zu verändern. Dieser beispiellose Kontext zwingt uns gleichzeitig dazu, uns noch stärker auf bahnbrechende digitale, biologische und physikalische Technologien zu verlassen und noch erfinderischer zu werden, wenn es darum geht, wie wir diese neuen Technologien nutzen können, um auf neue Weise Werte zu schaffen.

Mehr als 7 Milliarden Menschen leben in Ländern, die die Freizügigkeit außerordentlich einschränken, und mehr als ein Drittel der Welt steht unter strengem Verschluss. Als Reaktion darauf sind Systeme, die sich jahrzehntelang dem Wandel widersetzt haben, virtuell geworden. Videokonferenzen als wichtigstes Mittel der Zusammenarbeit? Schnee von gestern. Fernunterricht? Mehr als 1,5 Milliarden Studenten tun dies heute. Unternehmen aller Branchen bauen neue technische Fähigkeiten auf, machen sich digitale Technologien zunutze und entwickeln ihre Geschäftsmodelle in einem Tempo weiter, das noch vor wenigen Monaten unvorstellbar war.

Das Virus drängt neue technologische Paradigmen überall in das Gesundheitswesen. Netzwerke von Epidemiologen verfolgen das Coronavirus mithilfe kostengünstiger Gensequenzierungstechnologien, die auch einige der vielversprechendsten Impfstoffkandidaten hervorbringen. Forscher und Mediziner nutzen maschinelles Lernen, um Datenbanken mit wissenschaftlichen Artikeln zu durchsuchen, die über Covid-19 veröffentlicht wurden, wie etwa die 47 000 Artikel, die vom Covid-19 Open Research Dataset (CORD-19) Explorer indiziert werden. Informelle Netzwerke von Hobbyisten und Produktionsfirmen stellen mit Hilfe von 3D-Druckern Zehntausende von Gesichtsschutzschilden her, um medizinisches Personal an vorderster Front zu schützen. Und in einem beispiellosen Schritt haben sich Apple und Google zusammengetan, um eine Anwendung zur Verfolgung von Kontakten zu entwickeln, die in die Betriebssysteme von Smartphones integriert ist.

Diese Innovationsexplosion begann, als das Covid-19 die Menschheit in unerforschte Gewässer stürzte. In historischen Perioden, in denen das Gleichgewicht dramatisch gestört wurde, haben Organisationen und Volkswirtschaften ums Überleben gekämpft.

Aber wir sind technologische Wesen, die die Umwelt zielstrebig – und in großem Umfang – an unsere Bedürfnisse anpassen. Wissenschaftler haben unsere gegenwärtige Epoche als „Anthropozän“ bezeichnet, weil der Mensch die Ökosysteme des Planeten in überwältigender Weise prägt. Daher werden diejenigen, die sich erfolgreich anpassen, in der beschleunigten 4IR nicht nur gedeihen, sondern sie werden sie gestalten.

Die Frage ist nur, in welche Richtung?

Eine entscheidende Entscheidung, die die Menschen treffen müssen, ist die Frage, wie sie sich wieder mit einer natürlichen Welt arrangieren, die durch die Pandemie besser geworden ist.

Die Umweltaktivistin Greta Thunberg war „auffällig, um das System zu stören“. Die Pandemie hat genau das getan und zeigt, was es bedeutet – und was es kostet -, die Kohlenstoffemissionen drastisch zu senken. Das Überschreiten eines der „Kipppunkte“ unseres Klimas könnte Kosten verursachen, die um Größenordnungen höher liegen.

Werden die massiven Konjunkturpakete, die von Regierungen auf der ganzen Welt geschnürt werden, umfangreiche 4IR-Umschulungsmaßnahmen für die neuen Arbeitslosen beinhalten und eine globale grüne Wirtschaft vorantreiben?

Oder werden die Staaten in der Eile, „wieder zur Normalität“ zurückzukehren, Umweltstandards lockern und Verschwendung im Namen des kurzfristigen Wirtschaftswachstums rechtfertigen?

Die Pandemie zeigt, in welchem Maße ein hohes Maß an Zusammenarbeit erforderlich ist, damit stark vernetzte Gesellschaften komplexe, exponentielle Systemkrisen bewältigen und sich davon erholen können. Die Tatsache, dass Viren keine Grenzen kennen, ist nur ein weiterer Grund, warum die Menschen in grundlegend neu entwickelte Prinzipien und Mechanismen für die globale Zusammenarbeit investieren müssen.

Diese Krise sollte uns alle anspornen, eine neue Form der Globalisierung für das 21. Jahrhundert zu erforschen, die kollektiven Investitionen in globale öffentliche Güter – einschließlich technologischer und ethischer Güter – zum Nutzen aller Vorrang einräumt. Eine solche globale Integration muss es den verschiedenen Interessengruppen aus dem öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektor weltweit ermöglichen, effektiver und nachhaltiger zusammenzuarbeiten.

Die Pandemie hat mehrere Lichtblicke. Einer davon ist die Chance, mit Technologien und kooperativen Ansätzen über Grenzen hinweg zu experimentieren, die zu einer sichereren, nachhaltigeren und integrativeren globalen Zukunft führen könnten.

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit, das zielgerichtete Hacking und die politische Führung, die uns aus der Pandemie herausführen werden, sind genau die Instrumente, die den Erfolg bei der Verringerung der Ungleichheit, der Anpassung der Gesellschaften an die Auswirkungen des Klimawandels und der Wiederherstellung eines ausgewogeneren Zustands unserer natürlichen Umwelt ermöglichen können. Wir müssen ein neues, punktuelles Gleichgewicht schaffen, das die Vorteile des 4IR umfassend und nachhaltig maximiert.

Die Covid-19-Pandemie ist eine große Bewährungsprobe für uns als Spezies: ein Fenster der Möglichkeiten für einen Wandel. Werden wir sie ergreifen?