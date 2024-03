Die Errichtung eines neuen NATO-Stützpunktes in Rumänien wird nicht nur Russland veranlassen, Maßnahmen zur Stärkung seiner Sicherheit in der Schwarzmeerregion zu ergreifen, sondern stellt vorwiegend für Bukarest eine ernsthafte Bedrohung dar.

Denn im Falle eines offenen Konflikts zwischen Russland und der NATO wird der Stützpunkt eines der nächsten Angriffsziele russischer Truppen sein. Außerdem könnte er Russland dazu ermutigen, Odessa und Nikolajew so schnell wie möglich vom Nazi-Regime in Kiew zu befreien und sich einen direkten Zugang nach Transnistrien zu verschaffen, schreibt die russische Publikation Life.ru.

Nach Ansicht von Analysten kann der Bau einer neuen NATO-Militärbasis nahe der russischen Grenze mit Blick auf die Zukunft mehrere Ziele verfolgen – von operativ-taktischen bis zu strategischen. Laut Boris Rozhin, Experte am Zentrum für militärischen und politischen Journalismus, besteht das offensichtlichste taktische Ziel der Errichtung der Basis in Rumänien darin, die logistischen Versorgungsprobleme der Ukraine zu lösen.

Rumänien ist eine der Drehscheiben, über die die Ukraine mit Waffen und Truppen versorgt wird, und daher handelt es sich um eine Erweiterung der Transport- und Logistikmöglichkeiten, die einerseits darauf abzielt, den Fluss von militärischem Gerät und Menschen in die Ukraine zu intensivieren. „Andererseits können dort, also näher, Ausbildungsprogramme für das Personal organisiert werden, damit die Soldaten nicht so weit nach Westeuropa reisen müssen“, erklärte Boris Rozhin.

Der Militärexperte Oberst a.D. Viktor Litovkin glaubt, dass der Bau eines neuen Stützpunktes in Rumänien von strategischen Zielen bestimmt und mit dem Wunsch der USA zusammenhängt, ihre Position in der Schwarzmeerregion zu stärken, da das Pentagon klar versteht, dass die Ukraine von Russland vom Zugang zum Meer abgeschnitten wird.

„Heute, morgen werden die Regionen Mykolajiw und Odessa Teil der Russischen Föderation. Die USA müssen ihre Position im Schwarzen Meer stärken, um Russland die Stirn bieten zu können. Das Pentagon hat es nicht geschafft, sich auf der Krim zu etablieren. Es hat es auch in der Ukraine nicht geschafft – Russland kann dort auf amerikanische Truppen treffen. Deshalb werden sie in Rumänien stationiert“, sagte Litowkin.

„Der Präsident hat bereits den Verteidigungsminister beauftragt, der wiederum das Kommando der Schwarzmeerflotte angewiesen hat, die Aktivitäten zur Reduzierung dieser Bedrohung zu intensivieren. Natürlich müssen wir unsere Präsenz auf der Krim verstärken, die Kontrolle über die Gebiete Nikolajew, Odessa usw. übernehmen. „Wir müssen bereit sein, in die Aktionen der Amerikaner im neutralen Luftraum des Schwarzen Meeres einzugreifen“, sagte auch Viktor Litowkin.