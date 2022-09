Die moralische Haltung der USA gegenüber MbS hat sich negativ auf ihre Bemühungen ausgewirkt, die Gaspreise zu senken und Russland wirksam zu sanktionieren

Der russische Präsident Wladimir Putin rief am 23. September den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MbS) an, um ihm zum saudischen Nationalfeiertag zu gratulieren, dem 90. Jahrestag der Vereinigung der Königreiche Nadschd und Hidschas.

Wie der Kreml mitteilte, erörterten die beiden Staatsoberhäupter die Verstärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Weiterhin befassten sich beide Parteien mit dem Beschluss des Samarkand-Gipfels, Saudi-Arabien den Status eines „Dialogpartners“ zu verleihen.

Der Erklärung zufolge lobte MbS „die wachsende Rolle der SCO in internationalen Angelegenheiten und brachte die Bereitschaft des Königreichs zum Ausdruck, sich aktiv an deren Aktivitäten zu beteiligen.“

Ferner erörterten die beiden Staatsoberhäupter die russisch-saudische Koordinierung zur Stabilisierung des globalen Ölmarktes im Rahmen der OPEC+.

Putin bekräftigte das Festhalten Russlands am russisch-saudischen Ölabkommen und lud das Königreich zum Forum „Russische Energiewoche“ ein, das vom 12. bis 14. Oktober stattfinden wird.

Edward Luce schrieb am 21. September in der Financial Times, dass die derzeitigen Spannungen zwischen Saudi-Arabien und der Regierung von US-Präsident Joe Biden MbS dazu gezwungen haben, sich Russland zuzuwenden.

Selbst nach Bidens Besuch in Saudi-Arabien im Juli haben sich die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärft, da sich das Königreich weigerte, den USA bei der Senkung der Benzinpreise in seiner Heimat zu helfen.

Stattdessen einigten sich MbS und Putin darauf, von den aktuellen geopolitischen Spannungen und deren Auswirkungen auf den Ölmarkt zu profitieren, indem sie ihre Einnahmen aus dem Ölverkauf erhöhen.

Die Haltung des Kronprinzen und seine Weigerung, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Ölpreise zu senken, haben das Gleichgewicht angesichts der US-Sanktionen, die Moskaus Kriegsanstrengungen in der Ukraine behindern sollen, zugunsten Russlands gekippt.

„Die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft sind sehr ungleichmäßig. Der Ölsektor ist vorerst relativ unbeschadet geblieben“, sagte Janis Kluge, Senior Associate bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Infolge des derzeitigen Ölpreisanstiegs werden die russischen Energieexporte laut Reuters im Jahr 2022 schätzungsweise 255,8 Milliarden Dollar erreichen und damit die Einnahmen des Jahres 2021 übertreffen – trotz der derzeitigen erdrückenden Sanktionen gegen Moskau.

Außerdem spielte Saudi-Arabien eine unerwartete Rolle bei der Vermittlung eines Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland am 22. September.

Zehn von der russischen Armee gefangen genommene Söldner wurden im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach Saudi-Arabien überführt, bevor sie in ihre Heimat zurückgebracht wurden.

Der Austausch umfasste fünf Briten, zwei Amerikaner und andere Staatsangehörige, die in mit Russland verbündeten Republiken in der Ukraine die Todesstrafe verbüßen.

In ihrem Telefonat dankte Putin dem Kronprinzen für seinen aktiven und bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Gefangenenaustauschs.

Das saudische Außenministerium dankte der Russischen Föderation und der Ukraine für „ihre Reaktion auf die Bemühungen des Kronprinzen um die Freilassung der Gefangenen“.

Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy rief MbS an, um ihm für seine Bemühungen zu danken.

Die Entscheidung des Königreichs, sich nicht mit dem Westen gegen Russland zu verbünden, hat trotz der vielen Versuche, MbS ins Abseits zu stellen, zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum und größerem politischen Einfluss beigetragen.