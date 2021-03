Russland wird den Twitter-Dienst blockieren, wenn es die Inhalte zu Selbstmord, Drogen und Kinderpornografie nicht entfernt

Die russische Regierung hat Twitter gewarnt, dass sie den Dienst im Land blockieren würde, wenn das Unternehmen die Inhalte zu Selbstmord, Drogen und Kinderpornografie von seiner Plattform nicht entfernt, berichtete Daily Mail.

Vadim Subbotin, stellvertretender Leiter von Roskomnadzor (der russischen Bundesbehörde, die für die Überwachung der Medien zuständig ist), sagte am Dienstag, dass das Verbot in Kraft treten werde, wenn Twitter nicht den Forderungen der Regierung Putins nachkomme.

„Twitter reagiert nicht wie gewünscht auf unsere Anfragen. Wenn die Situation anhält, wird sie in einem Monat blockiert, ohne dass ein Gerichtsbeschluss erforderlich ist “, sagte Subbotin.

Letzte Woche drohte der Roskomandzor Twitter, das Internet zu verlangsamen, wenn es den Anforderungen nicht entsprach.

In seinen Bemühungen zur Bekämpfung der Kinderpornografie unterzeichnete Wladimir Putin im vergangenen Jahr eine Reihe von Gesetzen, die Russland neue Befugnisse zur Einschränkung amerikanischer Social-Media-Giganten einräumen.

Andere Länder mit konservativen Regierungen wie Polen und Ungarn haben ähnliche Gesetze verabschiedet, um die Zensur in sozialen Medien einzuschränken.

Obwohl einige Kritiker darauf hinweisen, dass Putins wahre Absicht darin besteht, seinen Gegner Alexei Navalny zu zensieren, der regelmäßig soziale Netzwerke nutzt, basieren die Forderungen der Putin-Regierung auf länderspezifischen Gesetzen, die diese Art von Inhalten im Internet verbieten.

Nawalny veröffentlichte kürzlich Fotos einer angeblichen Burg, die Putin angeblich an der Schwarzmeerküste mit Missbrauch staatlicher Mittel erbaut hatte. Die Posten der Opposition lösten in Russland massive Proteste gegen Putin aus, und dies ist angeblich der Grund, warum die Regierung Twitter schließen will.

Allerdings ist Twitter dafür bekannt, pornografisches Material und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu hosten, womit auch Nutzer, die diese Art von Inhalten posten, Werbung schalten, also profitieren können.

Im Januar dieses Jahres erfuhr ein junger Teenager auf bittere Weise, dass ein Sex-Tape von ihm als 13-Jährigem, das unter Erpressung aufgenommen wurde, auf Twitter verbreitet wurde und viele Menschen, die er kannte, es gesehen hatten.

Twitter weigerte sich wiederholt, das Video zu löschen, weil es „nicht gegen seine Richtlinien verstößt“, eine klare Haltung des Unternehmens zum sexuellen Missbrauch von Kindern.

Twitter erklärte damals jedoch, dass es über die Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung in Russland besorgt sei, und wies darauf hin, warum es den Forderungen der Putin-Regierung nicht nachkomme.

Auch hier widerspricht die Erfolgsbilanz des Silicon-Valley-Riesen seinen öffentlichen Aussagen.

Im Juli 2020 zensierte Twitter die amerikanischen Frontline Doctors, weil sie ein Video gepostet hatten, in dem sie behaupteten, dass Hydroxychloroquin das Heilmittel für das Covid-Virus sei.

Ebenfalls im Oktober 2020 sperrte Twitter den Account von Dr. Scott Atlas, weil er behauptet hatte, dass Gesichtsmasken unwirksam gegen das Virus sind.

Im Januar dieses Jahres haben Twitter und Facebook den Account des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf unbestimmte Zeit gesperrt, weil er Transparenz im Wahlprozess gefordert hatte.

Wenn es Twitter um die Meinungsfreiheit geht, warum hat es dann das Hydroxychloroquin-Video zensiert, warum hat es Dr. Atlas zensiert und schließlich Trump?

Abgesehen davon, dass es perverse Inhalte wie Kindesmissbrauch zulässt (nur so viel wissen wir), hat Twitter kein Interesse daran gezeigt, die freie Meinungsäußerung zu schützen, tatsächlich ist es zu einer Ikone der skrupellosen Zensur gegen konservative Stimmen geworden.

Jeder soll seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.