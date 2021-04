Russlands Rolle bei der Abwendung des Völkermords an den syrischen Christen

Von Wladimir Platow

Übersetzung©: Andreas Ungerer

4. April 2021, New Eastern Outlook

In den letzten Jahrzehnten haben eine Handvoll Länder im Nahen Osten erlebt, wie der Extremismus seine häßliches Fratze erhob, um den interreligiösen Frieden zu untergraben. Wo immer es diesen Radikalen gelang, die Kontrolle zu erlangen, wurden religiöse Minderheiten, einschließlich Christen, zu ihren Opfern.

Ein anschauliches Beispiel für diesen Gedanken ist der Irak, wo unter dem Regime von Saddam Hussein 1,5 Millionen Christen lebten. Als dieses Land und die gesamte Region jedoch von radikalen extremistischen Kräften überrannt worden ist, begannen diese mit der Verfolgung der Christen, und infolgedessen verringerte sich die Bevölkerung Letzterer auf ein Zehntel! In Libyen gibt es fast keine Christen mehr, und die Christen in Ägypten machten unter der Herrschaft der (in der Russischen Föderation verbotenen) Muslimbruderschaft wirklich harte Zeiten durch, da Kirchen niedergebrannt wurden und Priester häufigen Übergriffen ausgesetzt waren. Deshalb waren die meisten Christen