Schachmatt Israel – Schachmatt Amerika – Schachmatt Deutschland

Hans-Jürgen Geese

Am 11. März war der Premierminister von Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, in Berlin. Der deutsche Bundeskanzler und der Premierminister äußerten sich zu der Situation in Israel. Hier ein Auszug der Worte von Bundeskanzler Scholz:

„Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Das haben wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder klar gemacht, und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen… Deutschland hat eine besondere und gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen… Wir haben die Staatsgründung Israels sehr unterstützt und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten.“

Hier als Antwort die Worte von Dato’ Seri Anwar Ibrahim, ein Mann, der über viele Jahre politisch verfolgt wurde, der Jahre im Gefängnis verbrachte und dort so oft zusammengeprügelt wurde, dass er nach seiner Entlassung aus der Haft erst einmal nach Deutschland in ein Krankenhaus geflogen werden musste. „Man kann keine Lösung finden indem man nur so einseitig eine Streitfrage betrachtet und 60 Jahre Grausamkeiten auslöscht. Die Lösung liegt nicht nur in der Freilassung der Geiseln. Was ist mit den