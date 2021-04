Schweden streicht Bill Gates verrücktes Programm zur globalen Erwärmung

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Bill Gates Millionen von Dollar in ein wissenschaftlich verrücktes Projekt gesteckt, das angeblich die Möglichkeit einer „menschengemachten globalen Abkühlung“ untersuchen soll. Das von einem Harvard-Physiker geleitete Projekt sieht vor, Satelliten in die Atmosphäre zu schicken, um dort tonnenweise Chemikalien abzuwerfen und so zu versuchen, die Sonne zu blockieren. Nun hat ein starker Widerstand innerhalb Schwedens Gates & Co. dazu gezwungen, den geplanten schwedischen Satellitenstart aufzugeben. Dieses jüngste Geo-Engineering-Abenteuer von Gates zeigt, was für ein unwissenschaftliches Unternehmen die Scharade der globalen Erwärmung ist. Wie Gates zweifelsohne weiß, kühlt sich die Erde tatsächlich langsam ab, während wir in das eintreten, was nach Schätzungen einiger Astrophysiker mehrere Jahrzehnte globaler Abkühlung sein könnte, verursacht durch einen Grand Solar Minimum Zyklus, in den wir im Jahr 2020 eingetreten sind.

Am 2. April gab die schwedische Raumfahrtbehörde bekannt, dass das von Bill Gates finanzierte Programm, das Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), „die wissenschaftliche Gemeinschaft gespalten“ hat und daher nicht durchgeführt werden wird. SCoPEx war ein Programm, das mehrere Jahre lang mit persönlichen Geldern von Gates finanziert wurde, um die Machbarkeit der Verdunkelung der Sonne durch menschengemachtes Geoengineering zu testen.

Der Plan sah vor, Sulfataerosol und Kalziumkarbonatstaub von Höhenballons aus in die Atmosphäre abzuwerfen, um zu versuchen, die Sonne zu blockieren und so die globale Erwärmung zu verhindern“. Die schwedische Behörde entschied sich, das Experiment abzubrechen, da es nicht nur bei Wissenschaftlern und Umweltschützern auf großen Widerstand stieß, sondern auch bei den einheimischen schwedischen Saame oder Lappländern, die Rentierzüchter sind und befürchteten, dass die Partikel ihre Herden schwerwiegend oder in unbekanntem Ausmaß schädigen könnten. Insbesondere warnte der Saami-Rat, dass das Gates-Experiment „im Wesentlichen versucht, Vulkanausbrüche zu imitieren, indem es den Himmel kontinuierlich mit sonnenverdunkelnden Partikeln ausspuckt.“

Seit mindestens 2010 hat Gates für die Verdunkelung der Sonne aufgerufen. Er hat Berichten zufolge 4,6 Millionen Dollar an den Harvard-Physiker David Keith gegeben, um dieses Vorhaben voranzutreiben. Keith ist seit 2005 ein Berater von Gates. Zusammen mit Chevron ist Gates auch ein Hauptinvestor in Keiths Firma Carbon Engineering, einer in Kanada ansässigen Firma für Direct Air Capture. Direct Air Capture ist ein weiteres verrücktes Verfahren, bei dem Kohlendioxid (CO2) direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden wird. Dabei wird die Umgebungsluft mit großen Ventilatoren durch einen Filter gepresst, wo sie mit einem ätzenden Lösungsmittel behandelt wird, um CO2 zu extrahieren. Dabei werden unglaubliche Mengen an Wasser und Energie verbraucht, und manche Schätzungen gehen von einer Fläche so groß wie Indien aus. Nach konservativen Schätzungen würde die Abscheidung von CO2, um null CO2 aus fossilen Brennstoffen zu erreichen, jährlich mehr als 5 Billionen Dollar kosten, selbst wenn sie in großem Maßstab möglich wäre. Keith scheint mit solchen bizarren Projekten auf Kosten des Milliardärs und Pseudowissenschaftlers Gates gerne zu spielen.

In einem TED-Vortrag aus dem Jahr 2010 antwortete Gates auf die Frage, ob man mit Solarblockaden versuchen könne, die globale Erwärmung auszugleichen. Er sagte damals: „Müssen wir anfangen, Notmaßnahmen zu ergreifen, um die Temperatur der Erde stabil zu halten?… Es gibt eine Forschungslinie über das, was man Geo-Engineering nennt, das sind verschiedene Techniken, die die Erwärmung verzögern würden, um uns 20 oder 30 Jahre Zeit zu verschaffen, um die Kurve zu kriegen.“

Keith sagte, dass die Gruppe trotz des schwedischen Rückschlags nach Unterstützung in der Biden-Administration suchen wird, um die Tests in den USA durchzuführen. Die National Academies of Sciences, Engineering and Medicine der USA haben kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem gefordert wird, dass in den nächsten fünf Jahren 100-200 Millionen Dollar in das „Solar Geo-Engineering“ gepumpt werden sollen.

Geo-Engineering sehr real

Bis vor kurzem hat die US-Regierung geleugnet, Geo-Engineering zu betreiben und jede Diskussion über solche Projekte wie das Besprühen des Himmels mit „Chemtrails“ als „Verschwörungstheorie“ abgetan. Jetzt scheinen sie offener über die bisher streng geheimen Geo-Engineering-Projekte zu sprechen. Im November 2017 hielt das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus die ersten Anhörungen zum Thema „Geo-Engineering: Innovation, Research, and Technology“. Das Gremium diskutierte den Bedarf an weiterer Forschung im Bereich des solar reflektierten Geo-Engineerings, auch bekannt als stratosphärische Aerosolinjektion.

Eine Substanz, die für das Gates-Projekt und andere derartige Sonnenblocker in Betracht gezogen wird, ist die sogenannte Kohleflugasche, der Rückstand, der in einem Kohlekraftwerk nach der Verbrennung von Kohle zurückbleibt. Die Flugasche, die in modernen Kohlekraftwerken aufgefangen und sicher entsorgt wird, könnte jedoch, wenn sie in Wolken gesät wird, um die Sonne zu verdunkeln, einen giftigen sauren Regen auf die Erde bringen.

Die Physicians for Social Responsibility schreiben: „Je nachdem, wo die Kohle abgebaut wurde, enthält Kohleflugasche typischerweise Schwermetalle wie Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom und Selen sowie Aluminium, Antimon, Barium, Beryllium, Bor, Chlor, Kobalt, Mangan, Molybdän, Nickel, Thallium, Vanadium und Zink.“ Die Gruppe weist darauf hin, dass die Environmental Protection Agency (EPA) festgestellt hat, dass „wenn sie gegessen, getrunken oder eingeatmet werden, diese Giftstoffe Krebs und Auswirkungen auf das Nervensystem wie kognitive Defizite, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensprobleme verursachen können. Sie können auch Herzschäden, Lungenerkrankungen, Atemnot, Nierenerkrankungen, Fortpflanzungsprobleme, Magen-Darm-Erkrankungen, Geburtsfehler und ein beeinträchtigtes Knochenwachstum bei Kindern verursachen.“ Das ist nicht geringfügig.

Großes Sonnenminimum

Es gibt viel, was gegen das Gates-Harvard-Projekt gesagt werden kann. Die Aussage des Saami-Rates, dass das Gates-Keith-Sonnenblockier-Unternehmen ein Versuch ist, „vulkanische Eruptionen zu imitieren, indem der Himmel kontinuierlich mit sonnenverdunkelnden Partikeln bespuckt wird“, ist die relevanteste, und aus Gründen, die nicht so breit diskutiert werden, wie sie sollten.

Was das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UN sich weigert zu diskutieren, ist der Zusammenhang zwischen der Sonne und den Klimaveränderungen auf der Erde. Der bei weitem größte Faktor für den Klimawandel und das Wetter auf der Erde ist die Sonne und ihre Zyklen von Sonneneruptionen und zyklisch auch deren Ausbleiben.

Der fundamentale Punkt über die heutigen Klimaveränderungen ist, dass sich die Erde nicht im Anfangsstadium einer globalen Erwärmung befindet, sondern in einer globalen Abkühlungsperiode, die von Astrophysikern als Grand Solar Minimum bezeichnet wird. Wenn dies richtig ist, bedeutet es den dramatischsten und bei weitem gefährlichsten Klimawandel, den man sich vorstellen kann. Nach Angaben der NASA ist unser Planet in den nach ihrer Einschätzung stärksten solaren Minimalzyklus seit etwa 200 Jahren eingetreten.

Was Al Gore und andere zu verbergen versuchen, ist die Tatsache, dass sich die Erde seit etwa 2000 nicht mehr erwärmt und seit dem Sommer 2020 in eine Abkühlungsphase eingetreten ist, die nach einigen Prognosen bis etwa 2055 andauern wird. Historisch gesehen führen Perioden des Großen Solaren Minimums, die etwa alle 200 Jahre stattfinden, zu höchst instabilen Wettermustern, langanhaltenden großen Überschwemmungen, massiven Ernteausfällen und wilden Temperaturschwankungen (sowohl nach oben als auch nach unten), sowie zu Jetstream-Störungen, die neben anderen Extremereignissen einzigartige Hitzewellen und Waldbrände hervorrufen. Diese Effekte wurden auch alle in Zeiträumen registriert, die mindestens ein Jahrhundert vor der Erfindung des Verbrennungsmotors lagen.

Was keines der globalen Warming-Computermodelle in der Lage ist, ist festzustellen, ist die Auswirkungen unserer Sonne auf das Erdklima einzubeziehen, und das trotz gut dokumentierter wissenschaftlicher Beweise, dass die Sonnenzyklen der größte Faktor bei der Veränderung des Klimas über Jahre hinweg sind. In der Tat versuchen sie es nicht einmal.

Sonneneruptionen, die im Volksmund als Sonnenflecken bekannt sind, steigen und sinken so ungefähr in 11- und 22-Jahres-Zyklen. Zu diesen Zyklen kommen noch die großen 100- und 200-Jahres-Zyklen hinzu. Seit Juni 2020 haben wir einen solchen Grand Solar Minimum begonnen, in dem die Sonnenfleckenaktivität wahrscheinlich für mehrere Jahrzehnte auf null zurückgehen könnte.

Vulkane und die Sonne

Zunehmende wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass, obwohl der treibende Mechanismus nicht ganz klar ist, Perioden von solaren Minima und insbesondere von Grand Solar Minima auch mit einer dramatischen Zunahme von Erdbeben und vulkanischer Aktivität verbunden sind.

Eine Gruppe japanischer Wissenschaftler unter der Leitung von Toshikazu Ebisuzaki untersuchte das Timing von 11 eruptiven vulkanischen Ereignissen, die kieselsäurereiches Magma von vier Vulkanen in Japan produzierten. Sie fanden heraus, dass „neun der 11 Ereignisse während inaktiver Phasen der solaren magnetischen Aktivität (solares Minimum) auftraten, was gut durch die Sonnenfleckenzahl der Gruppe indiziert ist. Diese starke Assoziation zwischen dem Ausbruchszeitpunkt und dem solaren Minimum ist statistisch signifikant mit einem Vertrauensniveau von 96,7.“ Das ist eine sehr hohe Korrelation.

Vor etwa 200 Jahren hatten wir die letzte große Sonnenminimum-Periode, die den Wissenschaftlern als Dalton-Minimum bekannt ist, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im 1816 war die Wolkenbedeckung auf dem gesamten Planeten so stark, dass es als das Jahr ohne Sommer bekannt wurde. Das Dalton-Minimum dauerte von etwa 1790 bis 1820. Im Jahr 1815 spuckte ein riesiger Vulkanausbruch am Mount Tambora in Indonesien, der stärkste Vulkanausbruch in der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte, so viel Vulkanasche in die Atmosphäre, dass Thomas Jefferson 1816 in seinem Wettertagebuch in Virginia das Fehlen der Sommersonne festhielt. Er löste in vielen Gebieten der Welt extreme Wetter- und Ernteausfälle aus. Frost und Schnee zerstörten in Nordamerika im Juni 1816 die meisten landwirtschaftlichen Ernten. Weltweit war es die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts. Die riesigen Mengen an Vulkanasche in der Atmosphäre, die mehr als ein Jahr lang vom Tambora stammten, reflektierten beträchtliche Mengen an Sonnenstrahlung und verursachten einen untypisch kühlen Sommer, der zur Nahrungsmittelknappheit beitrug.

Die Beweise dafür, dass wir uns im Anfangsstadium eines großen Solaren-Minimums befinden, das dem des 19. Jahrhunderts oder schlimmer ähnelt, sind überzeugend. Sumatras unglaublich aktiver Sinabung-Vulkan ist am 2. März auf spektakuläre Weise explodiert und hat dabei Vulkanasche 40.000 Fuß hoch in die Atmosphäre geschleudert, wobei die Partikel, die in Höhen über 10 km (32.800 Fuß) – und damit in die Stratosphäre – ausgestoßen werden, einen direkten Kühleffekt auf den Planeten haben. Island, die Karibikinsel St. Vincent und andere Eruptionen in den letzten Wochen deuten darauf hin, dass uns weitaus dramatischere Klimaschocks bevorstehen könnten, als der selbsternannte globale Klimazar Bill Gates zugibt. Gates, das Weltwirtschaftsforum in Davos und zahllose subventionshungrige Klima-„Wissenschaftler“ weigern sich, die solare Realität zu berücksichtigen, und verfolgen stattdessen so verrückte Projekte wie die chemische Verdunkelung der Sonne. Die Billionen von Dollars, die für ineffiziente Solar- und Windenergie ausgegeben werden sollen, zeigen, dass ihre Agenda nichts mit der Gesundheit des Planeten und von uns zu tun hat. Wir können sicher sein, dass die Wissenschaftler, die Gates beraten, sich der Sonnenzyklen voll bewusst sind, und dass sie Meister der Täuschung sind.