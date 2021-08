Singapur: Beamte des „Sicherheitsdienstes“ können Wohnungen ohne Durchsuchungsbefehl betreten, um die Einhaltung der COVID-19-Vorschriften zu überprüfen

Beamte, die für die Durchsetzung der Sicherheit im Straßenverkehr zuständig sind, können ohne Durchsuchungsbefehl „verschiedene Räumlichkeiten, einschließlich Wohnungen“ betreten, inspizieren und durchsuchen, um zu überprüfen, ob die COVID-19-Vorschriften eingehalten werden, so die Urban Redevelopment Authority (URA) am Montag (2. August).

Die Behörde gab diese Klarstellung heraus, nachdem der Schauspieler Nick Mikhail Videos in den sozialen Medien gepostet hatte, die eine Inspektion seines Hauses durch Polizeibeamte und URA-Beamte zeigten, die er zunächst als Mitarbeiter der Nationalen Umweltbehörde (NEA) bezeichnete.

In einem siebeneinhalbminütigen Video, das auf Instagram mehr als 100.000 Mal angesehen wurde, stellte Nick Mikhail die Frage, warum die Beamten sein Haus ohne Durchsuchungsbefehl oder Gerichtsbeschluss betraten.

Er sagte, er sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen und seine Frau, die sich zu Hause ausruhte, habe die Beamten hereingelassen. Er fragte auch, warum ein männlicher Beamter seine Frau in einen anderen Raum begleitete, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt eine weibliche Beamtin im Haus befand.

Ein Video, das von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, wurde ebenfalls auf seinen Instagram-Account hochgeladen und zeigt die Beamten in einem Haus. Das Video wurde bis Montagabend mehr als 60.000 Mal angesehen.

URA-KLARSTELLUNG

In ihrer Klarstellung erklärte die URA, sie habe sich mit Nick Mikhail in Verbindung gesetzt, um seine Bedenken anzusprechen“.

Die Behörde erklärte, dass die Beamten auf „wiederholte Beschwerden“ von Bewohnern der Siedlung reagierten, wonach in einigen Häusern, darunter auch in dem von Nick Mikhail, „Versammlungen mit mehr als der zulässigen Anzahl von Besuchern“ stattfanden.

„Es gab auch Beschwerden über den Lärm, der von den angeblichen Versammlungen ausging“, fügte die URA hinzu.

Während der Phase 2 (Erhöhte Alarmstufe) ist die Gruppengröße für gesellige Zusammenkünfte auf zwei Personen begrenzt. Außerdem ist die Zahl der Besucher auf zwei Personen pro Haushalt und Tag begrenzt.

„Als Reaktion auf die Rückmeldungen wurden Beamte verschiedener Behörden in die Siedlung entsandt, um mögliche Verstöße gegen die COVID-19-Vorschriften sowie Lärmbelästigungen zu überprüfen“, so die URA.

„Beamte, die für die Durchsetzung der Sicherheitsvorschriften zuständig sind, sind befugt, verschiedene Räumlichkeiten, darunter auch Wohnungen, ohne Durchsuchungsbefehl zu betreten, zu inspizieren und zu durchsuchen, um zu prüfen, ob die COVID-19-Vorschriften eingehalten werden.

„Dennoch werden die Beamten ihr Vorgehen für jeden einzelnen Raum auf der Grundlage der Umstände des jeweiligen Falles kalibrieren.

Die URA legte auch ihren Bericht über die Inspektion der Wohnung von Nick Mikhail vor. Am Samstag kontrollierten sechs Beamte – drei Sicherheitsbeauftragte der URA und drei Polizeibeamte – gemeinsam einige Wohnhäuser in der Siedlung, darunter auch das von Nick Mikhail, so die Behörde.

„Bei der Ankunft am Wohnhaus von Nick Mikhail stellten die Beamten fest, dass das Tor weit offen stand und das Licht im Haus eingeschaltet war“, so die URA.

„Sie entdeckten auch zwei Autos, die vor dem Haus geparkt waren, und überprüften, ob sich Besucher in der Wohnung aufhielten und ob die Anzahl der Besucher innerhalb der zulässigen Grenzen lag.“

Nach Angaben der Behörde klopften die Beamten an die Tür des Hauses und wiesen sich aus. Sie erklärten den Zweck ihres Besuchs, nachdem eine Frau die Tür geöffnet hatte.

„Sie willigte ein, den Beamten Zutritt zu gewähren, und führte sie durch das Haus, um ihnen die Kontrolle zu erleichtern“, so die URA.

„Alle drei URA-Beamten, von denen einer weiblich ist, folgten ihr während der Inspektion in einer Reihe und hatten sich meist gegenseitig im Blickfeld.

„Gegen Ende der Inspektion ging die Bewohnerin, um ihren IC aus dem Nebenraum zu holen, und einer der Sicherheitsbeauftragten folgte ihr, um die Daten zu notieren.

„Ein Polizeibeamter und der weibliche Sicherheitsbeauftragte kamen kurz darauf zu ihnen in den Nebenraum.

Die URA teilte mit, dass die Inspektion in weniger als 10 Minuten abgeschlossen war und dass die Beamten andere Häuser in der Gegend inspizierten, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass sich niemand sonst im Haus von Nick Mikhail aufhielt.

„Die Vollzugsbeamten für sichere Entfernung und die Polizeibeamten waren höflich gegenüber der Bewohnerin und behandelten sie während der gesamten Kontrolle mit Respekt“, so die URA.