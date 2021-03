Social Media Microtargeting und das sich entwickelnde Ministerium für Wahrheit

Da soziale Medien tatsächliche soziale Interaktionen ersetzen, geraten unsere Gedanken und Meinungen zunehmend in den Einflussbereich der Cybersicherheitsindustrie und nationaler Sicherheitsinteressen, die regulieren wollen, was und wer im kognitiven Raum der USA sehen, sprechen und hören kann.

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum und wie diese Kochgeschirr-Werbung in Ihr Internet-Browser-Fenster kam, lautet die Antwort, dass Sie – oder genauer gesagt, die Geräte, die Sie zum Surfen im Netz verwenden – Microtargeting betrieben haben.

Die Suchgewohnheiten der Menschen, der Verlauf von Social-Media-Posts und sogar die Details von Einzelhandelstransaktionen gehören zu den vielen Arten von Daten, die in unseren kybernetischen Elysischen Feldern zum Verkauf stehen und auf die Werbetreibende, Hacker und politische Agenten zugreifen können, um uns eine Kaffeemaschine zu verkaufen, Geld von uns zu erpressen oder angeblich unsere Stimme bei einer Wahl zu verändern.

Die Lösung liegt nach Ansicht von Cyberverteidigungsforschern in der Entwicklung eines regulatorischen Rahmens, der die Inhalte analysieren und ihre Eignung für den Massenkonsum bestimmen kann. Ein „Wahrheitsministerium“ sozusagen, das Störungen des Status quo, die im Wilden Westen der Social-Media-Plattformen durchsickern könnten, entschärfen kann.

Der Datenschatz, der derzeit über Social-Media-Netzwerke und andere elektronische Mittel gesammelt wird, ist ein völlig unregulierter Raum, wobei insbesondere das Microtargeting im Zuge der weithin veröffentlichten Vorwürfe der russischen „Einmischung“ in die US-Wahlen 2016 und der liberalen Nutzung von Datenanalysen durch Brexit-Befürworter in Großbritannien und die Trump-Kampagne selbst, um Wähler zu beeinflussen, für heftige Diskussionen sorgt.

Im Hintergrund der schwelenden Debatte steht die wachsende Macht von Facebook, Apple und anderen Plattformbetreibern, deren monopolistische Geschäftspraktiken weltweit auf zunehmenden Widerstand stoßen. Nichtsdestotrotz halten unsere Content-Vermieter aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung immer noch den Schlüssel zum Big-Data-Reich in der Hand, und wer Zugang zum neuen Öl haben will, muss den Ring der Big-Tech-Overlords küssen.

Mit dem Beginn der Biden-Administration verfestigt sich die Betonung der Cybersicherheit als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Der designierte CIA-Direktor William Burns sagte am letzten Tag seiner Anhörung am vergangenen Mittwoch den Gesetzgebern, dass Cyber-Bedrohungen „ein immer größeres Risiko für die Gesellschaft darstellen“ und versprach, „die Fähigkeiten [der CIA] unerbittlich zu schärfen, um zu verstehen, wie Rivalen Cyber- und andere technologische Werkzeuge nutzen, um deren Einsatz zu antizipieren, zu erkennen und zu verhindern.“ Der Geheimdienstausschuss des Senats hatte zuvor Burns‘ Ernennung in einer einstimmigen Abstimmung hinter verschlossenen Türen am Dienstag gebilligt und damit eine Abstimmung durch den gesamten Senat vorbereitet, wo der Karrierediplomat voraussichtlich bestätigt wird.

Die Abschwächung des „Risikos für die Gesellschaft“, vor dem Burns warnt, ist der Fokus der Forscher am Army Cyber Institute (ACI), einer militärischen Denkfabrik, die 2012 an der Militärakademie West Point gegründet wurde und den Auftrag hat, das Pentagon und Bundesbehörden mit „akademischen und industriellen Cyber-Gemeinschaften“ zusammenzubringen, um „intellektuelles Kapital aufzubauen … mit dem Ziel, eine effektive Cyberverteidigung der Armee zu ermöglichen.“ Ein beliebter Cybersecurity-Industrie-Podcast namens CyberWire hat Major Jessica Dawson, Ph.D. vom ACI eingeladen, um ihr Papier über Microtargeting als eine Form der Informationskriegsführung und die Ideen zu diskutieren, die um diese relativ neue militärische Einrichtung herum kursieren, um die angebliche Bedrohung der Gesellschaft durch Microtargeting zu entschärfen.

Eine Frage der Legitimität

Gleich zu Beginn räumt Dawson ein, dass „wir eigentlich nicht wissen“, welche Auswirkungen politische Microtargeting-Operationen wie die von Cambridge Analytica im Jahr 2016 tatsächlich haben und ob sie wirklich als Formen der „Manipulation oder Gedankenkontrolle“ dienen können oder nicht. Dennoch glaubt sie, dass es eine ernstzunehmende Bedrohung ist. Sie behauptet, dass der Mangel an regulatorischer Aufsicht in der Social-Media-Sphäre die Tür weit offen lässt für ausländische und inländische Einflusskampagnen, die das „verschmutzen“, was sie als den „kognitiven Bereich der USA“ definiert.

„Wir erkennen nicht wirklich die Art und Weise, wie dieser Raum bewaffnet werden kann“, sagt Dawson und macht wenig Unterschied zwischen „normalen Akteuren, die nur versuchen, die Leute aufzuregen und viral zu gehen“ und „inländischen Akteuren, die versuchen, diesen Raum für Macht und möglicherweise Profit zu nutzen und … ausländischen Akteuren, die versuchen, die Vereinigten Staaten von innen zu erodieren.“

Dawson – deren Forschungsinteressen auf ihrer ACI-Bioseite „Moral, Status, Kultur“ und „moralischer Wandel“ umfassen – lässt Werbetreibende von der Liste der bedrohlichen Akteure aus und erklärt, dass Microtargeting durch „Pampers-Windeln“ zum Beispiel eine völlig harmlose Nutzung von Daten als Ware ist, über die „wahrscheinlich niemand ausflippen würde“. Unternehmen, die Ihnen ein Produkt verkaufen wollen, sind in ihren Augen keine Bedrohung für die Gesellschaft (solange sie Amerikaner sind). Problematisch wird es jedoch, wenn sich das Produkt als Ideologie entpuppt, und zwar als eine fremde Ideologie, so Dawson, die betont, dass Inhalte, die den „sozialen Zusammenhalt untergraben“, die größte Bedrohung darstellen.

Das Kohäsionsargument wird von der Forscherin sofort auf die Covid-19-Maskenprotokolle bezogen, die Dawson durch ein hypothetisches Szenario veranschaulicht, in dem „ein zufälliger Soldat beschließt, sich nicht zu maskieren und sich ansteckt, nun muss die ganze Truppe in Quarantäne gehen.“ Sie fährt fort, das Prinzip zu erweitern, indem sie darauf hinweist, dass die „Botschaften“ rund um die Wahl 2020, die einen Schatten des Zweifels über die Ergebnisse werfen, die Mitglieder der Streitkräfte beeinträchtigen können, „die den Befehlen des Büros des Präsidenten folgen.“

Seltsamerweise räumt Dawson ein, dass die sozialen Medien die Fragen nach der Legitimität des Oberbefehlshabers nicht ausgelöst haben, und bemerkt, dass es solche Bedenken schon seit „Bush v. Gore“ gibt. Trotz ihrer Offenheit offenbart der Versuch, solche Äußerungen unter einem potenziellen regulatorischen Rahmen zu bündeln, die kurzsichtige Natur ihrer Herangehensweise an das, was in Wirklichkeit eine viel tiefgreifendere existenzielle Krise einer Nation ist, die ihre Legitimität in der Welt bereits verloren hat.

Das Ministerium der Wahrheit

Einer der Vorschläge, die Dawson macht, wie die Regierung „regulieren kann, wer im kognitiven Raum der Vereinigten Staaten werben darf“, ist die Schaffung einer Bundesbehörde, die Werbetreibenden, die ihre Botschaft in den sozialen Medien verbreiten wollen, eine Zulassung erteilt. Mit einem Lippenbekenntnis zu den unvermeidlichen Fragen über die Redefreiheit, die eine solche Agentur hervorrufen würde, räumt Dawson ein, dass es ein „böses Problem zu lösen“ ist – und wirft ein sinophobes Wortspiel ein, um den Zuhörern zu versichern, dass „wir nicht anfangen wollen, alles mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Zensoren zu regulieren, die, zum Beispiel, China gerüchteweise verwendet“.

Dawson fordert eine „nationale Diskussion“, um herauszufinden, was in den USA „erlaubt sein soll, in sozialen Medien beworben zu werden“, und argumentiert, dass dies bereits für „Zigaretten und Alkohol“ geschehen sei. Sie stimmt auch prinzipiell mit dem Vorschlag des Moderators überein, eine FDA-ähnliche Einrichtung zu schaffen, die Algorithmen vor der Freigabe einem Test- und Genehmigungsprozess unterzieht.

Als sich das Interview dem Ende zuneigte, wurden Analogien verwendet, um das Problem der Nachrichtenübermittlung auf sozialen Plattformen zu beschreiben. Bestimmte Arten von Social-Media-Inhalten wurden mit „Verschmutzung“ verglichen, wobei mögliche Lösungen das widerspiegeln, was in den 1970er Jahren durch Umweltgesetze getan wurde, um den Giftmüll zu begrenzen, den riesige Unternehmen in die Umwelt abgaben. Dawson begrüßte diese spezielle Analogie von ganzem Herzen als eine „sehr, sehr gute Analogie“, wenn es um die „Verschmutzung der öffentlichen Sphäre“ geht, und fügte hinzu, dass die Übertragung auf die psychische Gesundheit eine „kritische Art ist, darüber nachzudenken“.

In der Diskussion ging die Fähigkeit normaler Menschen verloren, ihre eigenen, individuellen Fähigkeiten zum kritischen Denken zu nutzen, um die Inhalte, auf die sie stoßen, zu sichten. Für Dawson, Burns und andere in der wachsenden Cybersicherheitsbranche ist der „kognitive Raum“ in den USA ein neuer Kriegsschauplatz, der nicht durch Bildung und offenen Dialog bekämpft werden soll, sondern durch harte und schnelle Regeln darüber, worüber man nachdenken darf und worüber nicht.