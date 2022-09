Spezielle Militäroperation, Staffel 2 – Die Dinge beginnen sich zu erhitzen.

Der 9. bis 11. September wird in die Geschichte des russisch-ukrainischen Krieges als eine Periode von großer Bedeutung eingehen. Beide Kriegsparteien haben sehr wichtige Schwellen überschritten, die zusammengenommen darauf hindeuten, dass der Krieg in eine neue Phase eintritt. Am 9. und 10. Oktober erzielte die Ukraine ihren ersten konkreten Erfolg in diesem Krieg, indem sie das gesamte von Russland gehaltene Gebiet in der Oblast Charkow westlich des Flusses Oskil zurückeroberte, einschließlich des westlichen Ufers von Kupjansk und des Transitknotens Izyum.

In der Zwischenzeit berief Wladimir Putin eine Dringlichkeitssitzung seines Nationalen Sicherheitsrates ein, die am 11. November zu einer Eskalation führte, als die ukrainische Infrastruktur endlich angegriffen und weite Teile des Landes in Dunkelheit getaucht wurden.

Es scheint klar zu sein, dass der Krieg in eine neue Phase eintritt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass beide Parteien in nächster Zeit versuchen werden, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen. Versuchen wir zunächst, die Entwicklungen der letzten Woche zu analysieren und eine Vorstellung davon zu bekommen, wohin sich der Krieg entwickelt.

Die Gegenoffensive von Charkow

Auch auf die Gefahr hin, sehr pedantisch zu klingen, ist die ukrainische Gegenoffensive in der östlichen Oblast Charkow ein hervorragendes Beispiel für die Schwierigkeiten bei der Bewertung von Militäroperationen. Alle sind sich über die grundlegenden geographischen Gegebenheiten einig: Die Ukraine hat alles westlich des Oskil-Flusses von den russischen Streitkräften befreit. Niemand ist sich jedoch darüber einig, was dies bedeutet. Ich habe alle der folgenden Interpretationen gesehen – wohlgemerkt, die Leute haben alle diese Schlussfolgerungen aus denselben Daten gezogen:

– Russland hat die Ukraine in eine Falle gelockt und wird bald zum Gegenangriff übergehen

– Russland hat sich freiwillig aus Charkow zurückgezogen, um anderen Fronten Vorrang zu geben

– Russland hat die Ukrainer herausgelockt, um sie mit Artillerie zu beschießen

– Russland hat einen massiven Aufklärungsfehler begangen und die ukrainische Offensive weder gesehen noch darauf reagiert.

– Russland erlitt eine Niederlage in der Schlacht und war zum Rückzug gezwungen.

Lassen Sie uns eine methodische Autopsie durchführen und sehen, was dabei herauskommt.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass das Kräfteverhältnis an dieser Front absolut lächerlich war. Die Ukraine stellte eine Angriffsgruppe von mindestens fünf kompletten Brigaden zusammen und zielte auf eine Berührungslinie, an der es überhaupt keine russischen regulären Truppen gab. Die russische Grenzverteidigung in der Region wurde von verbündeten Donbass-Milizen und Nationalgardisten bemannt. Es scheint, dass es in Izyum eine einzelne Battalion Tactical Group (BTG) gab, aber sonst wenig.

Selbst für die Ukrainer, die den Vormarsch feiern, ist es unbestreitbar, dass die Oblast Charkow fast vollständig von russischen Truppen ausgehöhlt wurde und kaum mehr als eine Schutztruppe übrig blieb. Daraus ergeben sich zwei wichtige Dinge. Erstens, dass die ukrainische Stoßtruppe an den meisten Orten gegen praktisch nicht vorhandenen Widerstand vorrückte. Zweitens, und das ist für die Ukraine noch bedrohlicher, konnten die zur Abschirmung zurückgelassenen minderwertigen Einheiten den Ukrainern guten Widerstand leisten – die Männer von Rosgvardiya in Balakliya hielten mehrere Tage lang hartnäckig stand, bevor sie durch einen Korridor evakuiert wurden.

In meiner früheren Analyse, die ich durchführte, als sich die ukrainische Gegenoffensive gerade zu entwickeln begann, stellte ich zwei wichtige Dinge über die Form des Schlachtfeldes fest.

– Ich argumentierte, dass die Ukraine nicht in der Lage sein würde, über den Oskil vorzustoßen und ihre Offensive richtig auszunutzen.

– Ich wies darauf hin, dass die Ukraine rasche Vorstöße gegen dünn besetzte, ausgehöhlte Frontabschnitte machte und dass Russland nur sehr wenig in die Schlacht einbezogen hatte.

Beide Feststellungen waren richtig. Ich gebe jedoch freimütig zu, dass ich daraus die falsche Schlussfolgerung gezogen habe. Ich glaubte, dass der ukrainische Vormarsch am Fluss Oskil kulminieren würde, was sie für einen russischen Gegenangriff durch die ankommenden Reserven verwundbar machen würde. Es scheint nun ziemlich klar zu sein, dass dies nicht stimmt, und die russischen Reserven, die unterwegs waren, hatten die Aufgabe, die Verteidigung am Oskil zu stabilisieren, nicht einen Gegenangriff zu starten.

Dies war keine operative Falle Russlands, aber auch kein Sieg in der Schlacht für die Ukraine – aus dem einfachen Grund, dass es überhaupt keine große Schlacht gab. Russland hatte diese Stellungen bereits ausgehöhlt und zog die verbliebenen Schutztruppen sehr schnell zurück. Die Ukraine hat viel Boden gewonnen, konnte aber keine russischen Einheiten zerstören, weil es dort gar keine gab.

Es wäre dumm, der ukrainischen Seite jetzt ihre Aufregung auszureden. Man muss der ukrainischen Seite zugute halten, dass es ihr gelungen ist, eine große Stoßtruppe zusammenzustellen, sie auf einen schwachen Teil der Front zu richten und ein gutes Stück Boden zurückzugewinnen. In Anbetracht der kläglichen Erfolglosigkeit der Ukraine in diesem Krieg versuchen sie zu Recht, das letzte bisschen Moral und Propaganda aus dieser Situation herauszuholen.

Ich glaube jedoch nicht, dass die Gebietsverluste in Charkow etwas an der endgültigen Kalkulation des Krieges ändern. Russland hat diese Front ausgehöhlt und Boden aufgegeben, konnte aber die ukrainischen Streitkräfte bei ihrem Vormarsch mit unerbittlichen Artillerie- und Luftangriffen zerfleischen. Ukrainische Sender berichten häufig von überfüllten Krankenhäusern. Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass die Ukraine bei ihrem Vormarsch 4.000 Tote und 8.000 Verwundete zu beklagen hatte. Das halte ich für zu hoch gegriffen, aber selbst wenn wir die Zahlen um 50 % reduzieren (so dass wir insgesamt 6.000 Opfer zu beklagen haben, was angesichts der Menge an Geschützen, die Russland abgeworfen hat, durchaus vertretbar ist), wird deutlich, dass die Verluste bei dieser Operation – wie immer – zuungunsten der Ukraine ausfielen.

Momentum

Wie ich in meinem letzten Beitrag vorausgesagt habe, war die Ukraine bisher nicht in der Lage, ihre Offensive durch Erreichen der operativen Tiefe zu nutzen. Sie war völlig unfähig, ihre Truppen über den Oskil-Fluss zu bringen. Nachdem der Vormarsch nach Osten seinen Höhepunkt erreicht hat, versucht die Ukraine, ihren Schwung aufrechtzuerhalten, oder zumindest den Anschein zu erwecken.

Der erfolgreiche Vormarsch der Ukraine im Gebiet Charkow wurde durch eine Reihe von Fälschungen und Propaganda unterstützt, die eine völlige Verlagerung der strategischen Dynamik vortäuschen sollen. Dazu gehören Fälschungen, die sich auf die russische Innenpolitik beziehen, wie z. B. erfundene Aufrufe zur Amtsenthebung Putins, und Fehlinformationen über das Schlachtfeld, wie z. B. die Behauptung, die ukrainische Armee habe die Grenzen der LNR durchbrochen oder die Stadt Donezk gestürmt. Sie haben auch aus dem Zusammenhang gerissene Videos in Umlauf gebracht (das bekannteste zeigt ein russisches Fahrzeugdepot auf der Krim), die angeblich zeigen sollen, dass die Russen Hunderte von Fahrzeugen in Izyum zurückgelassen haben.

Die Fälschungen sind nicht wichtig. Die Ukraine wird jedoch auch versuchen, den Schwung auf dem Schlachtfeld aufrechtzuerhalten, indem sie die Operation in Charkow mit weiteren Gegenangriffen unterstützt. Sie versuchen weiterhin, den Fluss Donez zu überqueren, um Lyman zu stürmen – ohne Erfolg. Sie setzen auch ihre Angriffe in Richtung Cherson fort, wobei sie kaum vorankommen und hohe Verluste erleiden.

Die wichtigste Entwicklung ist jedoch die Behauptung, dass eine zweite ukrainische Schockgruppe in Zaparozhia aufgestellt wurde. Dies ist ein Gebiet, in dem die Ukraine aufgrund der geographischen Lage tatsächlich eine operative Ausbeutung erreichen könnte. Ein erfolgreicher Vorstoß in Richtung Melitopol oder Mariupol würde die Landbrücke zur Krim gefährden und die gesamte russische Position im Süden zum Einsturz bringen.

Im Gegensatz zu Charkow handelt es sich hier jedoch nicht um einen ausgehöhlten Frontabschnitt. Das neu gebildete russische 3. Korps ist im Süden konzentriert, und vor kurzem wurden russische Konvois gesichtet, die sich durch die Region Mariupol bewegten. Die Ukraine könnte durchaus einen weiteren Offensivversuch in dieser Richtung unternehmen, aber angesichts der Stärke der russischen Gruppierung in dieser Region werden die Ergebnisse eher denen von Cherson als von Charkow ähneln.

Souveränität

In den ersten Monaten des Krieges habe ich auf Twitter argumentiert, dass Massenoffensiven schwierig sind und dass die Ukraine noch nicht die organisatorische Fähigkeit gezeigt hat, eine Operation auf einer höheren Ebene als der Brigadeebene zu organisieren. Alle Angriffsaktionen, die wir in den ersten Monaten von der Ukraine gesehen haben, wurden von einzelnen Brigade- oder häufiger noch von einzelnen Bataillonskommandeuren durchgeführt.

Nun, siehe da, die Ukraine hat es geschafft, mindestens zwei (Cherson, Charkow) und vielleicht drei (Saporischschja) Mehrbrigade-Schockgruppen aufzustellen und koordinierte Operationen durchzuführen. Dies war möglich, weil die Ukraine ein Pseudostaat ist, der von der NATO beliefert, finanziert und zunehmend gesteuert wird. Westliche Agenturen können nicht widerstehen, sich zu brüsten – Großbritannien gab an, für die Planung und Organisation der Cherson-Operation verantwortlich zu sein, während die USA die Lorbeeren für den erfolgreicheren Angriff auf Charkow einfordern.

Das Ausmaß, in dem die Ukraine ausschließlich vom Westen gestützt wird, kann kaum überschätzt werden. Die ukrainischen Soldaten werden von NATO-Offizieren ausgebildet, mit NATO-Waffen bewaffnet und im Einsatz von ausländischen Freiwilligen begleitet, und der ukrainische Pseudostaat wird durch Finanzspritzen aus dem Westen am Leben erhalten. In Videos von der Charkow-Front sind viele englischsprachige Soldaten und ausländische Waffen zu sehen.

Es geht nicht nur darum, ein weiteres Mal darauf hinzuweisen, dass die Ukraine ein gescheiterter Staat ist – ein Leichnam, dem durch externe Akteure, die seine Gliedmaßen bewegen, die Illusion von Leben verliehen wird. Es geht darum, dass Russland dies versteht und richtig einschätzt, dass es sich in einer zivilisatorischen Kollision mit dem Westen befindet. Deshalb müssen wir verstehen, dass die russische Eskalation im Gange ist, und darüber nachdenken, was das bedeutet.

Eskalation und Mobilisierung

Die Idee, dass Russland sich mobilisieren muss, ist mittlerweile ein müdes altes Mem, das von dem geistesgestörten Igor Strelkov stammt. Es ist sicherlich richtig, dass Russland eskalieren muss, aber es wäre ein großer Fehler, direkt zur Mobilisierung überzugehen (die Wirtschaft auf Kriegsfuß zu stellen und Wehrpflichtige einzuberufen). Russland hat andere, bessere Möglichkeiten der Eskalation. Der jüngste ukrainische Vorstoß in Charkow ist ein offensichtliches Signal, die Truppenaufstellung zu verstärken, und ukrainische Schüsse auf Ziele jenseits der russischen Grenze erhöhen nur den Druck, die Handschuhe auszuziehen.

Zunächst möchte ich erläutern, warum ich gegen eine Mobilisierung bin. Eine der wichtigsten Dimensionen dieses Krieges ist die Wirtschaftsfront. Europa wird durch die Energiekrise an den Rand des Abgrunds getrieben. Das Wall Street Journal hat die meiner Meinung nach treffendste Beschreibung der Krise aufgegriffen und vor einer „neuen Ära der Deindustrialisierung in Europa“ gewarnt.

Eine vollständige Mobilisierung wäre für Russlands Wirtschaft sehr kostspielig und würde den Vorsprung gefährden, den das Land derzeit in der wirtschaftlichen Konfrontation mit Europa hat. Dies ist meines Erachtens der Hauptgrund dafür, dass die russische Regierung Gerüchte über eine Mobilisierung heute schnell dementiert hat. Es gibt noch weitere Stufen auf der Eskalationsleiter, bevor man zum totalen Krieg übergeht.

Es gibt bereits Gerüchte, dass Russland plant, die formale Bezeichnung des Krieges zu ändern, von „Special Military Operation“. Das könnte zwar eine formelle Kriegserklärung bedeuten, doch halte ich das für unwahrscheinlich. Vielmehr wird Russland der Ukraine-Operation wahrscheinlich die gleiche Bezeichnung geben wie seinen Operationen in Syrien, die Einsatzregeln lockern und damit beginnen, ukrainische Einrichtungen ernsthaft ins Visier zu nehmen.

Einen Vorgeschmack darauf haben wir gestern Abend gesehen, als Russland mit ein paar Raketen mehr als die Hälfte der ukrainischen Stromerzeugung auslöschte. Es gibt noch viele weitere Ziele, die sie ins Visier nehmen können – weitere Knotenpunkte des Stromnetzes, Wasserpump- und -filteranlagen und höher gelegene Kommandoposten. Es besteht zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Russland damit beginnt, die Kommandoeinrichtungen anzugreifen, in denen sich NATO-Mitarbeiter aufhalten. Da sich die NATO nicht offiziell in der Ukraine aufhält, sondern nur „Freiwillige“, ist ein Angriff auf ihr Personal kein offenkundig aggressiver Akt.

Russland hat auch viele Möglichkeiten, seine Streitkräfte in der Ukraine zu verstärken, die nicht auf eine vollständige Mobilisierung hinauslaufen. Es verfügt über einen Pool von demobilisierten Vertragssoldaten, die es einberufen kann, sowie über einen Pool von Reservisten, die es mit einer Teilmobilisierung aufstocken kann.

Die russische Linie verhärtet sich. Erst in den letzten 24 Stunden erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, es gebe „keine Aussicht auf Verhandlungen“ mit der Ukraine, und Putin sagte: „Unfreundliche Kräfte haben es auf uns abgesehen, und wir müssen die Initiative ergreifen, um ihnen erfolgreich entgegenzutreten.“ Medwedew ging jetzt sogar noch weiter: „Ein gewisser Zelenskyy sagte, er werde keinen Dialog mit denen führen, die Ultimaten stellen. Die aktuellen ‚Ultimaten‘ sind ein Aufwärmen für Kinder, eine Vorschau auf künftige Forderungen. Er kennt sie: die totale Kapitulation des Kiewer Regimes zu Russlands Bedingungen.

Wenn Sie glauben, dass die russische Regierung völlig inkompetent und verlogen ist, können Sie solche Äußerungen getrost als Unfug abtun. Aber angesichts des gestrigen Warnschusses auf die ukrainische Stromerzeugung habe ich den Eindruck, dass Russland sich auf eine höhere Eskalationsstufe vorbereitet, der die Ukraine mit ihren eigenen Ressourcen nicht gewachsen ist. Der einzige andere Akteur auf der Eskalationsleiter sind die Vereinigten Staaten.

Dunkle Zeiten stehen der Ukraine bevor – und vielleicht auch den Amerikanern an der anderen Front dieses Krieges.

Die andere Südfront

Syrien und die Ukraine sind zwei Fronten in ein und demselben Krieg. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen. In Syrien haben die Vereinigten Staaten versucht, Russlands wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten zu zerstören und ein Trashcanistan des Chaos zu schaffen, um russische Ressourcen abzusaugen; in der Ukraine hat die NATO einen Kamikaze-Staat aufgerüstet, um ihn gegen Russlands Westgrenze zu schleudern. In der russischen Vorstellung sind diese Kriege untrennbar miteinander verbunden.

Nach der Gegenoffensive von Charkow gehe ich stark davon aus, dass Russland nach einem Weg suchen wird, die Vereinigten Staaten zurückzuschlagen, ohne dabei rote Linien zu überschreiten, die zu einer direkteren Konfrontation führen könnten. Syrien ist der Ort, an dem dies geschehen könnte. Die Vereinigten Staaten unterhalten mehrere illegale Stützpunkte auf syrischem Boden, die Russland mit Hilfe seiner syrischen Verbündeten angreifen könnte, ähnlich wie die Vereinigten Staaten es mit der Ukraine tun. Russland befindet sich in der Endphase der Ausbildung einer neuen syrischen Luftlandedivision. Mit russischer Luftunterstützung wäre ein Angriff auf einen der amerikanischen Stützpunkte in Syrien möglich – die USA wären gezwungen, entweder russische Flugzeuge abzuschießen und mit einem Atomkrieg zu liebäugeln oder den Verlust eines illegalen Stützpunktes, den sie vor ihren eigenen Bürgern zu verbergen versucht haben, demütig hinzunehmen. Angesichts des völligen Mangels an Begeisterung in der amerikanischen Öffentlichkeit für einen weiteren Krieg im Nahen Osten müssten die USA diesen Verlust wohl einfach hinnehmen.

Big Serge-Erwartungen:

– Russische Eskalation der Angriffe auf ukrainische Infrastruktur und Kommandozentralen.

– Aufstockung der russischen Streitkräfte ohne vollständige Mobilisierung.

– Intensivierung der russischen Bemühungen um die Rückgewinnung des DNR-Gebiets.

– Mögliche Eskalation in Syrien, wahrscheinlich in Form von Angriffen der syrischen Armee auf US-Stützpunkte.