Stunden nachdem sie den COVID-Impfstoff von Pfizer erhalten hat, wird Krankenschwester tot im Badezimmer von einem Patienten aufgefunden

Der Vorfall ereignete sich in den USA am 3. März 2021, in einem Krankenhaus in Iowa, und wurde dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) von ihren Kollegen gemeldet, die versuchten, die Krankenschwester wiederzubeleben.

In dem Bericht (der hier durch Eingabe der ID-Nummer 1071935 gefunden werden kann) heißt es, dass die Krankenschwester erst achtundzwanzig Jahre alt war und keine lebensbedrohlichen Krankheiten, Behinderungen oder Geburtsfehler hatte.

Ein paar Stunden nach der Impfung klagte die Krankenschwester jedoch über Kopfschmerzen und fühlte sich schwindelig, bestand aber darauf, ihre Schicht fortzusetzen, um ihren Patienten die nötige Pflege zukommen zu lassen.

Unglücklicherweise erlitt die Krankenschwester während derselben Schicht einen Sturz in der Patiententoilette, als sie einen kardiorespiratorischen Stillstand erlitt, was zum Tod des Achtundzwanzigjährigen führte.

Der Arzt, der den Vorfall an VAERS meldete, schrieb, dass die Krankenschwester den Pfizer-Impfstoff am 3. März gegen 11 Uhr vormittags erhalten hatte und danach Kopfschmerzen und Schwindelgefühl entwickelte, sodass sie beschloss, sich zunächst Krank meldete, weil sie krank fühlte. Die Krankenschwester änderte jedoch ihre Meinung und erschien zu ihrer Schicht im Krankenhaus. Unglücklicherweise wurde die Krankenschwester während derselben Schicht „im Badezimmer eines Patienten gefunden“ und in die Notaufnahme des Krankenhauses transportiert. Leider war es zu spät, sie zu retten.