Syrien kommt aus der Kälte: Die Beziehung zwischen Saudi-Syrien erwärmt sich

Das Königreich Saudi-Arabien beginnt einen Neuanfang, der den Nahen Osten verändern könnte. Um die Sicherheit und Stabilität zu verbessern, besuchte eine saudische Delegation unter der Leitung des Chefs des Geheimdienstes, Generalleutnant Khaled Al-Humaidan , am Montag Damaskus und traf den syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad und den Vizepräsidenten für Sicherheitsfragen, Generalmajor Ali Mamlouk. Die Gespräche zielten darauf ab , die diplomatischen Beziehungen nach einer zehnjährigen Pause wiederherzustellen , berichtete die in London ansässige private arabische Tageszeitung Rai Al-Youm .

Saudi-Arabien wird seine Botschaft in Damaskus nach den nach dem Ende des Ramadan in Damaskus geplanten Gesprächen und den Feiertagen von Eid al-Fitr wieder eröffnen. Der syrische Botschafter im Libanon gab eine positive Erklärung zu diesem Thema ab.

Der Libanon bleibt der Kern der saudischen Interessen im östlichen Mittelmeerraum, und die Unterstützung von Damaskus bei der Stabilisierung des Libanon ist von entscheidender Bedeutung. Eine Bewertung des US-Außenministeriums im Jahr 2020 ergab, dass Damaskus seinen herausragenden Platz in der libanesischen Politik wiedererlangt. Nach dem Zusammenbruch der libanesischen Banken hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman daran gearbeitet, Riad wieder zu einem Spieler im Libanon zu machen, und die Saudis brauchen Präsident Assad auf ihrer Seite, um die Region mitzugestalten.

Saudi-Arabien kalibriert seine Außenpolitik neu und repariert die Beziehungen zu seinen Nachbarn, um den Einfluss der Weltmächte in der Region zu stoppen. Der Besuch in Damaskus erfolgt, nachdem die VAE und Bahrain in den letzten Jahren öffentlich Unterstützung für die Assad-Regierung gezeigt haben.

Giorgio Cafiero, CEO und Gründer von Gulf State Analytics, einer in Washington ansässigen geopolitischen Risikoberatung, sagte

„Die Saudis müssen pragmatisch mit Syrien umgehen. Es ist sehr klar, dass Damaskus nicht am Rande des Sturzes steht, und ich denke, die Saudis werden sich mit dem Unvermeidlichen abfinden, wenn sie sich einer Annäherung an Syrien nähern “, sagte er. „Es ist wichtig zu erkennen, dass Assad sich vor Ort als triumphierend erwiesen hat und die Saudis ihre Beziehungen zu Russland vertieft haben“, sagte Cafiero. „Wir müssen bedenken, dass Syrien dringend Wiederaufbau und Sanierung benötigt und die syrische Regierung Hilfe von den reichen Golfstaaten verlangen wird. Dies ist sicherlich eine Karte, die die Saudis irgendwann spielen können – um sie zu unterstützen Wiederaufbau mit tiefen Taschen “, sagte Cafiero.

Syrien wäre auch in der Lage, sich indirekt über Abu Dhabi und Riad für Washington einzusetzen, um die Sanktionen aufzuheben und damit auf die Mittel zuzugreifen, die die Golfstaaten für den Wiederaufbau Syriens anbieten. Die VAE haben öffentlich die Aufhebung der Sanktionen des US-amerikanischen Caesar Act gefordert und leisten regelmäßig medizinische Hilfe und tragen zur Erleichterung der regionalen Rehabilitation Syriens bei. Der Außenminister der Emirate hatte erklärt, dass „die Rückkehr Syriens in seine Umwelt unvermeidlich ist und im Interesse Syriens und der gesamten Region liegt. Die größte Herausforderung für die Koordinierung und gemeinsame Arbeit mit Syrien ist das Cäsar-Gesetz.“

Algerien besteht darauf, dass Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen wird, und die VAE haben die Beziehungen zu Syrien wiederhergestellt, um die türkische Expansion einzudämmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein saudischer Verbündeter, haben im Dezember 2019 ihre Botschaft in Damaskus wiedereröffnet, um erneut mit Syrien in Kontakt zu treten. Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate haben kürzlich die Beziehungen zur syrischen Regierung wieder aufgenommen. Der Irak, ein weiterer Verbündeter Syriens, hat ebenfalls darauf gedrängt, dass Damaskus wieder der Arabischen Liga beitritt.

Der Irak wendet sich Syrien als Transitroute für ägyptische Gasimporte zu . Der irakische Ölminister Ihsan Abdul Jabbar Ismail sagte am 29. April, dass Gespräche mit seinem syrischen Amtskollegen Bassam Toumeh aufgenommen wurden .

„Wir haben eine gemeinsame Vision von der Möglichkeit, ägyptisches Gas durch Syrien zu steuern und zu transportieren“, sagte ein Sprecher des irakischen Ölministeriums.

Die arabische Gaspipeline verläuft von Ägypten nach Jordanien, Syrien und in den Libanon. Der syrische Abschnitt wurde 2008 fertiggestellt. Die Gasexporte aus Ägypten in den Irak würden durch eine Verlängerung der Pipeline fließen.

Das Akkas-Gasfeld befindet sich in der westlichen Provinz Al-Anbar im Irak, aber die Feldentwicklung wurde ausgesetzt, während das Gebiet von ISIS besetzt war. Sowohl die syrische als auch die irakische Regierung kontrollieren jedoch die Gebiete auf beiden Seiten der Grenze, und der Irak hat geplant, Syrien mit überschüssigem Gas zu versorgen. Das in den USA ansässige Energieunternehmen Schlumberger wird ein Konsortium zur Entwicklung von Akkas leiten, an dem auch saudische Unternehmen beteiligt sind.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow besuchte Saudi-Arabien im März und sandte Signale nach Washington, dass die Saudis der russischen Position zu Syrien näher zu kommen scheinen. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lawrow:

„Wir möchten uns mit allen Parteien, einschließlich Russland, abstimmen, um eine Lösung für die Syrienkrise zu finden.“

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz traf sich am Tag vor dem Treffen mit Lawrow mit dem Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten für syrische Siedlungsangelegenheiten, Alexander Lawrentjew , und erörterte die neuesten Entwicklungen in Syrien.

Sami Hamdi, Chefredakteur bei The International Interest, sagt, dass das saudische Missfallen mit der Biden-Regierung auch etwas mit der Verschiebung zu tun hat. „Bin Salman hat möglicherweise auch Augen vor einer Vertiefung der Beziehungen zu Russland, da Riad zunehmend desillusioniert von Washington ist. Die Zusammenarbeit mit Syrien wird wahrscheinlich die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Saudi-Russland verstärken “, sagte Hamdi.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland haben sich in Bezug auf Öl im Rahmen der OPEC und das Streben nach Marktgleichgewicht gut koordiniert.

Der Irak war kürzlich Gastgeber für Saudi-Arabien und den Iran in den direkten Gesprächen des vergangenen Monats, von denen die Beamten hoffen, dass sie die Spannungen zwischen den beiden Regionalmächten entschärfen. Gespräche hinter verschlossenen Türen zwischen den beiden fanden in Bagdad statt, als hochrangige Vertreter beider daran arbeiteten, Gemeinsamkeiten zu finden. Die libanesische Zeitung Al Akhbar berichtete, dass die in Bagdad begonnenen Diskussionen fortgesetzt werden.

Der Iran wird auch Saudi-Arabien nachdrücklich auffordern, Präsident Assad als legitimen Führer Syriens anzuerkennen, was den Weg für den Wiedereintritt Syriens in die Arabische Liga ebnet. Dies könnte zeitlich auf das Ergebnis der syrischen Präsidentschaftswahlen am 26. Mai abgestimmt sein.

Die Autobahn für den Waren- und Personenverkehr in Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien ist jetzt geöffnet. Jordanien hatte den Schlüssel in der Hand und hat den Grenzübergang zu Saudi-Arabien am Al-Omari-Posten eröffnet. Gleichzeitig hat Jordanien den Jaber-Übergang nach Syrien eröffnet, der auf syrischer Seite Nassib heißt.

Der Reset Saudi-VAE mit Syrien sendet eine klare Botschaft an die Biden-Regierung: Sie wollen die Beziehungen zum Iran wieder aufnehmen, und wir wollen die Beziehungen zu Syrien wieder aufnehmen.

Saudi-Arabien wird auf eine Lösung der Syrienkrise drängen, und das wird die Interessen der Region über alles stellen, auch wenn sie mit Washington in Konflikt stehen.

Die mit den USA verbündeten arabischen Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien und Katar, waren die wichtigsten regionalen Unterstützer bewaffneter Gruppen, die gegen die syrische Regierung waren und im Rahmen eines von Washington koordinierten Programms zur Unterstützung der bewaffneten Opposition Finanzmittel und Waffen bereitstellten.

Das syrische Schlachtfeld hat fruchtbaren Boden geschaffen, um den Extremismus unter den Jugendlichen in der Region zu nähren, da radikale Gruppen soziale Medien nutzen können. Durch die Forderung nach einer Lösung in Syrien und die Rückkehr von Damaskus in die arabische Gemeinschaft würde die Nutzung Syriens als Schlachtfeld für widersprüchliche regionale und internationale Agenden beendet.

Das US-Außenministerium antwortete auf die Erklärungen des Außenministers der Emirate am Dienstag zu den Auswirkungen des US-amerikanischen „Caesar Act“ auf das Leben der Syrer, indem es behauptete, die Sanktionen hätten nichts mit der humanitären Krise in Syrien zu tun, obwohl medizinische Versorgung und Ausrüstung sind durch Sanktionen zwischen den USA und der EU verboten.