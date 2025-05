Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 5: Die Utopie des Gemeinwohls?

Von Jesse Smith

Hier können Sie die Teile 1, 2, 3 und 4 nachlesen.

In „Technokratie auf dem Vormarsch – Teil 4“ wurden die „Dark Enlightenment“ (Dunkle Erleuchtung), die Neoreaktionsbewegung (NRx) und der Akzelerationismus als ideologische Kräfte hinter den Technokraten in der Trump-Regierung entlarvt.

In diesem Teil wird untersucht, wie Technokraten im Osten und Westen hochtechnologische utopische Gesellschaften schaffen, die angeblich das Gemeinwohl aller fördern sollen.

Howard Scott (links), Technocracy Inc. rekrutiert (rechts) – Quelle: Technocracy Technate Picture Archive

Howard Scott von Technocracy Inc. und seine fröhliche Truppe von Technokraten stellten sich ein effizient funktionierendes System regionaler Regierungen vor, das ein Gebiet von Ländern vom Süden Panamas bis zum Norden Kanadas umfasste und als „North American Technate“ bekannt war. Politiker und Bürokraten würden verboten und stattdessen würde eine Herrschaft von Experten bevorzugt, die mithilfe von Technologie alle Aspekte der Gesellschaft verwalten und die komplexen Probleme der menschlichen Regierungsführung lösen würden. Er beschrieb es als ein System, das „ausschließlich auf wissenschaftlichen Prinzipien und unbestreitbaren wissenschaftlichen Fakten basiert und nur nach wissenschaftlichen Grundsätzen weitergeführt werden kann“. Die verfassungsmäßige und demokratische Regierungsführung würde die Macht an eine neue Klasse von Technikern abgeben, die die Regierung in ein automatisiertes System umwandeln würden, das von unersättlichen Mengen an Daten über alle Menschen und sozialen Funktionen angetrieben wird.

„Die politische Verwaltung unserer nationalen Angelegenheiten wird von der Technokratie als völlig unzureichend und inkompetent angesehen, unabhängig davon, welcher politische Gauner die Verwaltung übernimmt. Politik und die finanzielle Erpressung durch das Preissystem sind Blutsbrüder, die in Zeiten der Knappheit zusammen mit dem Ochsenkarren, der Sichel, der Hacke und der Schaufel entstanden sind; und wie diese sind sie ebenso überholt und müssen der historischen Antike übergeben werden.“ Howard Scott, Radioansprache, 6. Februar 1935 – WEVD, NY, The Words and Wisdom of Howard Scott, Band 1, Technocracy Inc., 1989

Moderne Technokraten wie Parag Khanna glauben ebenfalls, dass Demokratie ein Relikt der Vergangenheit ist und dass Amerika (und die Welt) „mehr Technokratie – viel mehr“ braucht. In Technocracy in America: The Rise of the Info State (Technokratie in Amerika: Der Aufstieg des Informationsstaates) erklärt Khanna weiter:

„Der Weg dorthin führt idealerweise weder über Krieg noch Revolution – oder eine Phase der Tyrannei –, sondern über eine Weiterentwicklung des politischen Systems der USA in Richtung Technokratie. Eine technokratische Regierung stützt sich auf Expertenanalysen und langfristige Planung statt auf engstirnige und kurzfristige populistische Launen“ (S. 7).

Khannas langfristige Planung zur Einführung einer technokratischen Regierungsform begann sich in den 1970er Jahren mit dem Ziel der Trilateralen Kommission, eine neue internationale Wirtschaftsordnung zu entwickeln, zu beschleunigen. Der Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht und der Wandel hin zur Globalisierung lassen sich direkt auf Initiativen der Trilateralen Kommission zurückführen.

Im Jahr 1933 schrieb Harold Loeb, ein Anhänger der Technocracy Inc. (der später sein eigenes Continental Committee on Technocracy gründete), in Life in a Technocracy, dass eine technokratische Regierungsform die einzige Lösung für die Probleme der Welt sei. Er glaubte, dass dies unvermeidlich sei und sich durch eine kombinierte Evolution im Laufe der Zeit und durch eine Revolution, durch einen großen letzten Schub, wenn die Bedingungen reif seien, herausbilden würde. Angesichts der aktuellen Lage scheint es, als würde Amerika nun diesen letzten revolutionären Schub erleben.

„In dieser Gesellschaft der Sicherheit, des materiellen Überflusses, der Gleichheit und Harmonie würde der Mensch auch ein Höchstmaß an Freizeit haben. Da „menschliche Arbeit keine Tugend ist“, würde die Arbeit „durch den automatisiertesten Prozess, der sich vorstellen lässt“, verrichtet werden. Akin, William E. Technocracy and the American Dream: The Technocrat Movement, 1900-1941, University of California Press, 1977, S. 145

Scott, Khanna und Loeb teilen alle die Überzeugung, dass Technokratie die einzige Regierungsform ist, die das Optimum für alle erreichen kann. Sie glaubten, dass durch die Konzentration auf Wissenschaft, Automatisierung, Daten und Überwachung eine Ära höchster Effizienz, des Überflusses und maximaler Freizeit entstehen würde, auch wenn dies eine Kontrolle von oben und Daten über alle und alles bis ins kleinste Detail erfordern würde. Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird untersucht, ob sie ihre utopischen Versprechen wirklich einlösen können.

Die globalistische Vision der Technokratie – zum Wohle aller

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) durch eine verstärkte zentralisierte Kontrolle erreicht werden. Die digitale Revolution ermöglicht eine beispiellose Überwachung (sogar während Sie arbeiten) und Steuerung aller sozialen und ökologischen Systeme.

Es entstehen Regionalregierungen, die durch eine symbiotische Beziehung zwischen Staaten, multinationalen Unternehmen und NGOs eine Top-down-Steuerung aller wirtschaftlichen Aktivitäten erzwingen. Einige wenige Unternehmensmonopole (d. h. Unternehmen, die zu groß sind, um zu scheitern) nutzen riesige Mengen an sozialen, verhaltensbezogenen und sogar genetischen Daten in Verbindung mit Automatisierung und leistungsstarken Systemen künstlicher Intelligenz (KI), um ihre Macht über alle Branchen und Menschen aufrechtzuerhalten.

In dieser Welt wird Energie über riesige konzentrierte Solarenergiefelder verteilt. Einst blühende Familienbetriebe sind heute überholt und weichen Systemen, die von KI, Robotik und Schwärmen von Drohnen, sogenannten „Agrobots“, gesteuert werden. Durch Echtzeit-Ökosystemmanagement werden reichlich landwirtschaftliche Produkte erzeugt, ohne die Umwelt zu schädigen. Die starke Wirtschaftsleistung sorgt für einkommensstarke zentralisierte Regierungen, öffentliche Dienstleistungen und Sozialsysteme.

Trotz des monetären Reichtums und der reichlich vorhandenen Ressourcen hat diese streng kontrollierte Welt erhebliche Nachteile. Individuelle Rechte und persönliche Freiheiten werden für kollektive Interessen und das „Gemeinwohl“ geopfert.

Hinter den Kulissen übernehmen die herrschenden Mächte die Kontrolle über den öffentlichen Diskurs, doch die meisten bemerken dies nicht einmal. Die Bürger sehen über die autoritäre Herrschaft hinweg, weil ihre Bedürfnisse durch die miteinander verflochtene Machtstruktur von Staat und Unternehmen erfüllt werden. In früheren Zeiten wurde dieser faschistische Zusammenschluss bekämpft, aber in dieser imaginären Utopie wird er einfach als pragmatischer Weg angesehen, eine komplexe Welt zu verwalten. Da die Smart-City-Erfahrung – in der alles ständig miteinander verbunden ist – sehr bequem und effizient ist, kümmern sich nicht viele um den Verlust ihrer Privatsphäre.

Die digitale Transformation ermöglicht es Regierungen, gesellschaftliche Probleme vorherzusagen, Verhalten zu kontrollieren, durch „Nudging“ und „Choice Editing“ nachhaltige Lebensweisen zu fördern und diejenigen, die Unruhe stiften, leicht zu identifizieren. Einige wenige beklagen das „Big Brother“-System und behaupten, dass die CO2-Zertifikate ihren Bedarf nicht decken. Aber ihre Kritik wird leicht neutralisiert. In einigen Ländern versuchen libertäre Gruppen, Veränderungen herbeizuführen, aber die politischen Parteien sind ausgestorben und haben ihre Macht und Autorität an KI und milliardenschwere Tech-Experten abgegeben.

Diese Darstellung mag wie der Entwurf für den nächsten großen dystopischen Roman oder wie eine Anspielung auf erschütternde Werke der Vergangenheit klingen. Tatsächlich beschreibt sie jedoch eine Welt, wie sie sich die Europäische Umweltagentur (EEA) vorstellt, eine 1994 gegründete Organisation zur Unterstützung der europäischen Umweltpolitik. Die EEA hat 32 Mitgliedsländer und 6 kooperierende Länder. Sie arbeitet auch eng mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union zusammen.

Quelle: Projekt „Szenarien für ein nachhaltiges Europa im Jahr 2050“, Imaginary 1

In Imaginary 1: Technocracy for the Common Good, beschreibt die EEA ein ihrer Meinung nach plausibles Szenario für die Verwirklichung eines nachhaltigen Europas bis zum Jahr 2050. Obwohl es für die Europäische Union (EU) vorgeschlagen wurde, ähnelt diese Vision auf unheimliche Weise dem Clever Together-Szenario, das von der Rockefeller Foundation und dem Global Business Network (GBN) für die ganze Welt entworfen wurde.

Wie in Teil 2 erwähnt, haben die Rockefellers durch die Vereinten Nationen, die Trilaterale Kommission und philanthropische Bemühungen eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Saat für eine technokratische Regierungsform zu säen und zu gießen.

„Clever Together“ war eine von vier Situationen, die in ‚Scenarios for the Futures of Technology and International Development‘ vorgestellt wurden, einem 2010 veröffentlichten Weißbuch, das ‚die Rolle der Technologie und die Zukunft der Globalisierung‘ untersuchen und ‚die vielfältigen, divergierenden Wege, auf denen sich unsere Welt entwickeln könnte‘, beleuchten sollte.

Dieser Bericht enthielt auch das Lockstep-Szenario, in dem eine Pandemie im Jahr 2012 die Welt heimgesucht hat, was zu drakonischen Gesetzen und verstärkter Überwachung mit obligatorischen biometrischen Ausweisen (z. B. Impfpässen) und Gesichtsmasken geführt hat, die alltäglich geworden sind. Nachdem wir die Tyrannei der COVID-19-Ära durchlebt haben, ist es berechtigt zu fragen, ob Lockstep nur ein fiktives Szenario oder ein Fahrplan für die verstärkte autoritäre Kontrolle der Bevölkerung war.

Quelle: Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung

Ähnlich wie „Technokratie zum Wohle aller“ zeichnet „Clever Together“ das Bild einer hochgradig koordinierten Gesellschaft, die durch Computeralgorithmen, auch bekannt als „Algokratie“, geschaffen wurde. Bei dem Versuch, die planetarische Katastrophe durch den Klimawandel abzuwenden, werden „Systemdenken“ und „Systemhandeln“ auf globaler Ebene von größter Bedeutung.

In diesem Szenario war das Jahr 2015 ein Wendepunkt für die Länder, sich gemeinsam mit Klimafragen auseinanderzusetzen, was 2017 in einem internationalen Abkommen zur Eindämmung der CO2-Emissionen gipfelte. Die vorgeschlagenen Vereinbarungen fielen zufällig mit der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, den damit verbundenen SDGs und dem Pariser Abkommen zusammen, die alle 2015 verabschiedet wurden.

Clever Together hat sich auch hinsichtlich der Entwicklungen als zutreffend erwiesen, die die Zentralisierung, Datenerfassung, Überwachung, den Niedergang der Nationalstaaten und den Aufstieg regionaler Regierungsführung beschleunigt haben – alles angeblich zum Wohle der Allgemeinheit. In der detaillierten Beschreibung, wie die globale Koordination dazu beigetragen hat, neue Wege zur Überwachung des Energieverbrauchs durch intelligente Stromnetze zu erschließen, berichtet das Papier [Hervorhebung hinzugefügt]:

„… groß angelegte koordinierte Initiativen intensiviert. Es entstanden zentrale globale Aufsichts- und Governance-Strukturen, nicht nur für den Energieverbrauch, sondern auch für Krankheits- und Technologiestandards. Solche Systeme und Strukturen erforderten ein weitaus höheres Maß an Transparenz, was wiederum eine stärker technologiegestützte Datenerfassung, -verarbeitung und -rückmeldung erforderte… Nationalstaaten verloren einen Teil ihrer Macht und Bedeutung, da die globale Architektur gestärkt wurde und regionale Governance-Strukturen entstanden“.

Der Bericht „Our Common Agenda“ der Vereinten Nationen und die dazugehörigen Policy Briefs festigen und bauen auf „Clever Together“ auf und betonen die Notwendigkeit eines „stärkeren, vernetzten und inklusiven multilateralen Systems, das in den Vereinten Nationen verankert ist“.

Die elf Policy Briefs decken ein breites Spektrum von Themen ab, von der Neugestaltung der internationalen Finanzarchitektur bis zur Bekämpfung von Desinformation auf digitalen Plattformen und vieles mehr. Die blumige Sprache, die in den Dokumenten verwendet wird, lässt die Pläne wunderbar klingen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass diese Pläne auf Kosten der individuellen Rechte, der nationalen Souveränität und der konstitutionellen Republik der Vereinigten Staaten umgesetzt werden sollen.

Quelle: Bekämpfung von Desinformation, Vereinte Nationen

In der globalistischen Vision der Technokratie verschmilzt die Welt durch regionale Bündnisse wie die BRICS, die EU und Scotts imaginäre nordamerikanische Technokratie, um in den Bereichen Wirtschaft, Klima, Gesundheit, Technologie, Gesetzgebung und anderen gesellschaftspolitischen Bereichen zusammenzuarbeiten. Diese neue Weltordnung wurde von Männern wie Zbigniew Brzezinski und David Rockefeller, Organisationen wie dem Club of Rome und Initiativen wie der Agenda 21 und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen gestaltet.

Unter der globalen Technokratie werden individuelle Rechte und die Herrschaft der Nationalstaaten zugunsten einer kollektiven, multilateralen Welt eingeschränkt. Frieden wird erreicht, indem regionale Mächte gegenseitigen Nutzen anstreben. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) aus multinationalen Unternehmen, Regierungen und NGOs behalten die Kontrolle über die Gesellschaft, indem sie dieselben Ziele und Ergebnisse verfolgen.

Technologie wird gottgleich, indem sie die globale Governance durch KI, Smart Cities, tragbare und implantierbare Technologien und andere Innovationen der Vierten Industriellen Revolution (4IR) erleichtert, „in der die physische, digitale und biologische Welt verschmelzen“.

Der kürzlich zurückgetretene Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat die globale Technokratie vielleicht am besten in einem Auszug aus seinem Buch über Stakeholder-Kapitalismus beschrieben, in dem es heißt [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Um den Wohlstand von Mensch und Umwelt zu sichern, spielen vier wichtige Akteure eine entscheidende Rolle. Diese sind: Regierungen (von Ländern, Bundesstaaten und Kommunen), die Zivilgesellschaft (von Gewerkschaften bis zu Nichtregierungsorganisationen, von Schulen und Universitäten bis zu Aktionsgruppen), Unternehmen (die den privaten Sektor bilden, seien es Freiberufler oder große multinationale Konzerne) und die internationale Gemeinschaft (bestehend aus internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen sowie regionalen Organisationen wie der Europäischen Union oder der ASEAN).“

Obwohl die Wahrung der Menschenrechte diskutiert wird, ist zu beachten, dass Einzelpersonen in Schwabs Liste der Interessengruppen nicht aufgeführt sind. Von der überwiegenden Mehrheit der Menschen wird erwartet, dass sie sich an die Entscheidungen der öffentlich-privaten Partnerschaften halten, die als richtige Vorgehensweise für die Steuerung der Gesellschaft festgelegt wurden. Sie können sicher sein, dass die Technokraten, die in jeder dieser Interessengruppen vertreten sind, dabei eine führende Rolle spielen werden.

Vor unseren Augen verwandelt sich die Welt in regionale Autokratien, die von Technologieexperten regiert werden oder eng mit ihnen verbunden sind. Es entstehen rasch automatisierte, KI-gesteuerte Gesellschaften, in denen der Mensch keine Handlungsfreiheit mehr hat und die Einhaltung technokratischer Vorschriften der einzige Weg zum Überleben ist.

Das ist die globalistische Vision der Technokratie. Mark Carney, Kanadas selbsternannter „globaler Elitist“ und nicht gewählter Premierminister, verkörpert die globale Technokratie mit Schlüsselrollen in verschiedenen Interessengruppen in den Bereichen Zentralbankwesen, Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Fintech, Klimafinanzierung und Verbindungen zur UNO, zum WEF, zur Bilderberg-Gruppe und einer Vielzahl weiterer globalistischer Institutionen.

Die antiglobalistische/populistische Vision der Technokratie

In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern wie Ungarn, Indien und der Türkei scheint der Populismus eine Alternative zur globalistischen Vision zu bieten, indem er individuelle Rechte und demokratische Prinzipien verteidigt. In einer Rede vor der CPAC Texas im Jahr 2022 wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán mit folgenden Worten zitiert:

„Wir haben gesehen, welche Zukunft uns die globalistische herrschende Klasse zu bieten hat. Aber wir haben eine andere Zukunft vor Augen. Die Globalisten können alle zur Hölle fahren …“

In dieser Hinsicht fungieren Donald Trump und andere populistische Führer als Gegenpol zu Mark Carney. Bei genauerer Betrachtung könnte sich jedoch herausstellen, dass es unklug ist, Populisten wie Trump auf die Seite der einfachen Bevölkerung zu stellen. Sobald der Vorhang fällt, könnten sich die „Technokratie für das Gemeinwohl“ der EU und Trumps „goldenes Zeitalter für Amerika“ gar nicht mehr so unterschiedlich darstellen.

Wie in Teil 4 hervorgehoben, wurde die Dark Enlightenment/Neoreaction (NRx)-Bewegung von Männern wie Curtis Yarvin und Nick Land ins Leben gerufen. Technokraten, die mit dieser Bewegung in Verbindung stehen, sind nun in Trumps Regierung eingebettet. Ob als Wohltäter, Berater, Beauftragte oder gewählte Führer – Männer wie Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreesen und JD Vance treiben die Technokratie in Amerika unter dem Deckmantel von MAGA/Dark MAGA stetig voran. Wie die globalistische Version versuchen sie, einen techno-utopischen Staat zu schaffen, in dem das Wohl aller versprochen wird. Obwohl sich die Terminologie und Methodik leicht unterscheiden, sehen die gewünschten Ergebnisse der MAGA-Antiglobalisten sehr ähnlich aus wie die ihrer globalistischen Gegenstücke.

SMART Cities werden als Netzwerkstaaten umbenannt

Im Jahr 2022 veröffentlichte der Ingenieur Balaji Srinivasan, ehemaliger CTO bei Coinbase und Partner bei Andreesen Horowitz, „The Network State: How to Start a New Country“ (Der Netzwerkstaat: Wie man ein neues Land gründet). Das Buch hinterfragt das Konzept des Nationalstaates und schlägt eine neue Regierungsform vor, die zunächst als souveräne digitale Einheit beginnt, bevor sie physische Realität wird. Interessanterweise wurde es am Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Seine einsatzige Beschreibung eines Netzwerkstaates lautet:

„Eine stark aufeinander abgestimmte Online-Community mit der Fähigkeit zu kollektivem Handeln, die weltweit Gebiete durch Crowdfunding finanziert und schließlich diplomatische Anerkennung von bereits bestehenden Staaten erlangt.“

Der Prozess zur Gründung eines Netzwerkstaates lässt sich in drei Schritte zusammenfassen:

Gründung einer digitalen Start-up-Gesellschaft oder einer „Parallelstruktur“ mit einem anerkannten Gründer, die neben einer bestehenden Institution (z. B. Medien und Bildung) existiert, aber diese ersetzen soll; Ausbau der Gesellschaft zu einem Netzwerkverbund mit realer Finanzierung und einem definierten gemeinsamen Ziel; und Umwandlung des Netzwerkverbunds in einen Netzwerkarchipel, in dem physische Eigenschaften über Crowdfunding finanziert und über das Internet miteinander verbunden werden, um diplomatische Anerkennung zu erlangen.

So sieht ein Netzwerkstaat mit einer Million Einwohnern auf der Karte aus. Quelle: YouTube

Srinivasan’s Konzept der parallelen Etablierung. Quelle: YouTube

Srinivasan, ein Multimillionär mit einem Vermögen von über 150 Millionen Dollar (größtenteils in Bitcoin), glaubt, dass Nationalstaaten, die von Werten regiert werden, die auf Gott und etablierten Religionen basieren, veraltet und ineffektiv sind.

Er bezeichnet Gott und die Nation als „Leviathane“ oder „Urheber, die über allem schweben“ und besteht darauf, dass ein dritter Leviathan sie ersetzen und noch mächtiger werden wird. Er sagt:

„… im 19. Jahrhundert hat man nicht gestohlen, weil Gott einen bestraft hätte, im 20. Jahrhundert hat man nicht gestohlen, weil der Staat einen bestraft hätte, aber im 21. Jahrhundert kann man nicht stehlen, weil das Netzwerk es nicht zulässt. Entweder wird man vom sozialen Netzwerk gemobbt, oder das Kryptowährungsnetzwerk lässt einen nicht stehlen, weil man den privaten Schlüssel nicht hat, oder (letztendlich) wird man von der vernetzten KI entdeckt, oder alles zusammen … Das Netzwerk ist der nächste Leviathan, weil es in entscheidenden Dimensionen mächtiger und gerechter wird als der Staat.“

Peter Thiel und Elon Musk, die beide 2007 bzw. 2008 zu WEF Young Global Leaders ernannt wurden, haben zusammen mit dem Rest der „PayPal-Mafia“ das Konzept der digitalen Währung mit der Absicht entwickelt, das derzeitige Wirtschaftssystem und physisches Bargeld zu ersetzen.

Ihre Ideen könnten vielleicht ein noch revolutionäreres Ziel hervorbringen: die Ersetzung von Nationalstaaten durch digitale Start-ups. Nick Land entwickelte das Konzept der „Gov-Corp“ und Curtis Yarvin drängte auf „Patchwork-Reiche“, in denen Nationalstaaten aufgelöst und durch Big-Tech-Unternehmen ersetzt werden, die von CEO-Monarchen regiert werden. Srinivasan baut mit seinem „Network State“ auf ihrer Vision auf, und das Modell breitet nun seine Flügel aus, indem es reale alternative Regierungen aufbaut (darauf wird später eingegangen).

Die Verbindung zwischen diesen antidemokratischen Visionären wurde von der New York Times weiter dokumentiert, die über den Inhalt einer E-Mail berichtete, die Srinivasan 2013 an Yarvin geschickt hatte. In der E-Mail schlug Srinivasan vor, eine koordinierte Aktion zu starten, um einen Tech-Crunch-Journalisten zu zensieren und zu doxen, der über die Verbindungen zwischen Silicon Valley und der Dark-Enlightenment-Bewegung berichtete. Er schrieb:

„Wenn die Lage heiß wird, könnte es interessant sein, die Anhänger der Dark Enlightenment auf einen einzelnen verwundbaren, feindseligen Reporter anzusetzen, um ihn zu doxen und mit feindseligen Berichten, die an *seine* Werbekunden/Freunde/Kontakte geschickt werden, bloßzustellen.“

Jahre später bezog sich Yarvin auf Srinivasan, als er in einem Essay über die Neugestaltung El Salvadors seine eigenen Ideen zu einem Start-up-Staat niederschrieb. Darin schrieb er:

„Ich würde El Salvador zu einem Startup-Staat machen. Dazu würde ich eine neue Exekutivbehörde schaffen, die zunächst den bestehenden öffentlichen Dienst analysieren, dann umgestalten, anschließend überwachen und schrittweise durch eigene, völlig neue Organe ersetzen würde – wobei das alte Personal, wenn überhaupt, nur als Einzelpersonen wiederbeschäftigt würde. Dieser ehrgeizige Plan würde funktionieren, weil die gesamte neue Behörde mit internationalen „Schlägern“ (wie Balaji Srinivasan sie gerne nennt) mit erstklassigen Führungsqualitäten besetzt wäre. Diese Killer, die größtenteils remote arbeiten würden (Salvador hat den Vorteil, in der amerikanischen Zeitzone zu liegen), wären die besten nordamerikanischen YC-Gründer, McKinsey-Veteranen, Google-Ingenieure, SpaceX-Raketenwissenschaftler, Hedgefonds-Meister usw. Solche Leute sind nicht billig. Aber sie sind effizient…“

Yarvins Idee, eine Umgestaltung der Regierung von El Salvador zu erleichtern, beinhaltet die Einstellung von Amerikas führenden Technokraten aus den Bereichen Finanzen, Wissenschaft, Informationstechnologie und Beratung, darunter Sam Altman (Y-Combinator [YC]), Sundar Pichai (Alphabet/Google) und Elon Musk (SpaceX). Natürlich ist die Liste noch viel länger, aber dies sind einige der wichtigsten Akteure, die einer ahnungslosen Bevölkerung eine antiglobalistische Version der Technokratie aufzwingen wollen.

Netzwerke oder „Startup-Staaten“ sind ein radikales Konzept, das, wenn es massenhaft umgesetzt würde, die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes fast so einfach machen könnte wie die Wahl eines neuen Mobilfunkanbieters. Aber können diese Visionäre ihre Versprechen wirklich einhalten, oder steckt der Haken irgendwo im Kleingedruckten? Bieten sie wirklich Freiheit durch Digitalisierung und Dezentralisierung oder nutzen sie arme Länder unter dem Deckmantel der Armutsbekämpfung aus? Stellen sie sich gegen die globalistische Technokratie oder schaffen sie eine Silicon-Valley-Version derselben? Einige Beispiele aus der Praxis könnten Antworten liefern.

Próspera und Praxis – technokratische Netzwerkstädte

Próspera basiert auf dem Konzept des Netzwerkstaates und ist eine private, freie Stadt auf der Karibikinsel Roatán vor der Küste von La Ceiba in Honduras. Sie wurde von Erick Brimen, einem gebürtigen Venezolaner und US-Bürger mit militärischem und unternehmerischem Hintergrund, und dem guatemaltekischen Tech-Unternehmer Gabriel Delgado gegründet, die beide in den USA studiert haben. Wie Curtis Yarvin glauben auch die Gründer von Próspera, dass Regierungen der Zukunft wie privatisierte Start-ups behandelt werden.

Próspera wird teilweise von Pronomos Capital finanziert, einem Risikokapitalfonds (VC), der sich der Gründung von Charter Cities auf der ganzen Welt verschrieben hat, „wo die Stadt das Produkt ist“. Der Fonds wurde vom Anarchokapitalisten Patri Friedman, Enkel des Ökonomen Milton Friedman, ins Leben gerufen und von Peter Thiel, seinem Palantir-Mitbegründer Joe Lonsdale und Marc Andreesen von Andreesen Horowitz finanziert.

Balaji Srinivasan hat Próspera ebenfalls über den Balaji Fund unterstützt, der 2023 mit dem milliardenschweren Coinbase-CEO Brian Armstrong als Investor gegründet wurde.

I just got back from Prospera.

A startup city on the island of Roatán.

It’s crypto, it’s bio, it’s robo.

And it’s not San Francisco. pic.twitter.com/H0SZeOTBiU — Balaji (@balajis) February 17, 2024

Übersetzung von „X“: Ich bin gerade aus Prospera zurückgekommen. Eine Start-up-Stadt auf der Insel Roatán. Es geht um Kryptowährungen, Biotechnologie und Robotik. Und es ist nicht San Francisco.

Próspera wurde nach der Verabschiedung eines honduranischen Gesetzes aus dem Jahr 2013 gegründet, das Zonen für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung (ZEDEs) legalisierte. Laut einem Bericht von Rest of World sind ZEDEs Städte, die von chinesischen Freihandelszonen inspiriert sind und „von privaten Investoren regiert werden, die ihre eigenen Gesetze und Vorschriften erlassen, ihr eigenes Gerichtssystem gestalten und ihre eigenen Polizeikräfte betreiben können“.

Laut Inside Climate News „basiert das ZEDE-Gesetz auf den Ideen von Paul Romer, einem Amerikaner, der später als Chefökonom der Weltbank tätig war und die Idee von Charter Cities als Entwicklungsmodelle vorangetrieben hatte“.

Bis heute hat Próspera nach eigenen Angaben mehr als 200 Unternehmen gegründet, hat über 1.700 Einwohner aus mehr als 40 Ländern und über 100 Millionen Dollar investiert, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Einzelpersonen können sich ähnlich wie bei dem in Estland eingeführten System als E-Resident bewerben oder Vollzeitbewohner innerhalb der Próspera ZEDE werden.

Laut ihrer Website ist „Próspera eine Start-up-Stadt mit einem Regulierungssystem, das Unternehmern ermöglicht, besser, billiger und schneller als anderswo auf der Welt zu bauen“, mit dem Ziel, bis 2030 eine Einwohnerzahl von 38.000 zu erreichen.

Im Jahr 2019 kam es in Próspera zu Problemen mit einheimischen Honduranern wegen des Zugangs zu Wasser. Als die Zisterne der Gemeinde Crawfish Rock ausfiel, hatten die Einheimischen keinen Zugang mehr zu fließendem Wasser. Próspera schritt ein und schloss das Dorf an seinen eigenen Wassertank an. Die Bewohner waren zunächst überglücklich, dass ihre Wasserhähne wieder funktionierten, wurden aber bald misstrauisch, als Wasserrechnungen von der Stiftung „Institute for Excellence“ (später umbenannt in „Próspera Foundation“) eintrafen. Dies war nur der Anfang von Anzeichen dafür, dass sich im Paradies Unheil zusammenbraute.

Die Einheimischen begannen gegen Próspera zu protestieren und beklagten sich über Diskriminierung bei der Einstellung und Schikanen durch bewaffnete Sicherheitskräfte nach einer Reihe von Raubüberfällen. Die Honduraner befürchteten außerdem, dass Próspera Crawfish Rock schließlich übernehmen und ihr Land enteignen würde.

Schließlich stellte Brimen die Wasserversorgung ein, nachdem er dem oppositionellen Patronato vorgeworfen hatte, den Zugang zu Prósperas Wasserversorgung zu beschränken. Diese harte Taktik diente als Druckmittel, um die Einwohner dazu zu bringen, eine verbindliche Vereinbarung zu unterzeichnen, die sie an die Wasserversorgung der Big-Tech-Stadt band.

Nach einer Begegnung mit der Polizei, die viral ging, sank Brimens Ansehen rapide. Lokale Politiker begannen, die ZEDE anzuprangern, was schließlich zu ihrer Aufhebung im September 2024 führte, als der honduranische Oberste Gerichtshof das Gesetz für verfassungswidrig erklärte.

Seitdem befindet sich Honduras in einem Rechtsstreit mit Próspera, die zusammen mit 14 weiteren Investoren, deren Forderungen sich auf insgesamt mehr als 12 Milliarden Dollar belaufen, 10,775 Milliarden Dollar von dem Land fordert.

Próspera argumentiert, dass es trotz der Verfassungswidrigkeit des ZEDE-Gesetzes das Recht habe, seinen Betrieb für mindestens weitere zehn Jahre fortzusetzen. Sollte das Unternehmen den Rechtsstreit gewinnen, wäre Honduras gezwungen, einen Betrag in Höhe von zwei Dritteln seines Jahresbudgets zu zahlen. Über den Fall wird ein Ad-hoc-Tribunal entscheiden, das sich hauptsächlich aus Unternehmensjuristen zusammensetzt.

In einem Artikel von Wired heißt es: „Gerichte haben sogar in Fällen, in denen Unternehmen gegen nationale Gesetze verstoßen, die Umwelt verschmutzt oder grundlegende Menschenrechte mit Füßen getreten haben, Entschädigungen in Milliardenhöhe zugesprochen.“

Quelle: ESRI, Paul Horn/Inside Climate News

Bislang scheint die Aufhebung des Urteils durch das Gericht keine nennenswerten Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Próspera zu haben. Die technokratische Regierungsbehörde ist der Ansicht, dass sie „Menschen von den Fesseln der Korruption und Vetternwirtschaft befreit, die sie daran hindern, ihre Ziele zu verwirklichen“, und dass sie sich „den Interessen einer korrupten Regierung entgegenstellt, die ihre Macht aus politischen Gründen erhalten will“.

Sollte die Klage jedoch erfolgreich sein, hätte dies verheerende Folgen für die Bürger von Crawfish Rock und die honduranische Bevölkerung insgesamt. Gerardo Torres, stellvertretender Außenminister von Honduras, erklärte gegenüber Wired:

„Wenn sie uns irgendwie dazu bringen, all das Geld zu zahlen, von dem sie gerade sprechen, dann werden sie einen Staat ruinieren … Und dann werden Sie sehen, wie private Unternehmen Staaten zerstören können.“

Die lokale Wahrnehmung des elitären Tech-Paradieses auf einer kleinen Insel in der westlichen Karibik ist alles andere als schmeichelhaft. Luisa Connor und Venessa Cardenas, Präsidentin und Vizepräsidentin des Patronats von Crawfish Rock, sind der Meinung, dass die Menschen hinter Próspera eine Bande von Krypto-Kolonialisten sind, die das Land und die lokale Gemeinschaft ausbeuten, und erklären:

„Die Sonderwirtschaftszone Próspera ZEDE tauchte eines Tages aus dem Nichts auf, und seitdem erleben wir verheerende Umweltschäden in unserer Gemeinde. Wir wurden nicht konsultiert, niemand hat uns gefragt, ob sie eine Baugenehmigung haben oder was das Projekt beinhalten würde. Wir leben seit Jahrhunderten in diesem Gebiet, und die [ausländischen Investoren] expandieren weiter. Seit ihrer Ankunft hat sich die Umwelt verändert. Wir erleben zum ersten Mal Überschwemmungen, unser Fluss ist ausgetrocknet, was viele Pflanzen- und Tierarten bedroht.“

Trumps Initiative, Amerika zur „Welthauptstadt der künstlichen Intelligenz und Kryptowährungen“ zu machen, wird bereits in Ländern seines Einflussbereichs durch Personen und Organisationen umgesetzt, die mit Peter Thiel in Verbindung stehen. Próspera ist eine Hochburg für die Kryptowährungs- und Biotech-Industrie.

In Próspera ist Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel und hat ein eigenes Geschäftszentrum namens AmityAge. Die Stadt behauptet auch, „eine der Bitcoin-freundlichsten Jurisdiktionen der Welt“ zu sein, obwohl Kryptowährungen in Honduras verboten sind.

Infinita City (ehemals Vitalia) ist eine Pop-up-Stadt innerhalb der Próspera ZEDE, die sich der Entwicklung von Biotech-Lösungen mit reduzierten Vorschriften und minimaler bis gar keiner FDA-Aufsicht widmet. Ein Großteil der Forschung widmet sich dem transhumanen Ziel der Lebensverlängerung. Ein Großteil der finanziellen Unterstützung stammt aus dem Balaji Fund.

Über Minicircle, ein ebenfalls vom Balaji Fund unterstütztes Unternehmen für Gentherapie und Biohacking, können Besucher für 25.000 Dollar eine Injektion erhalten, die den Alterungsprozess verzögern soll. Sowohl Sam Altman als auch Peter Thiel haben dem Unternehmen Spenden zukommen lassen.

Thiel hält die Möglichkeit, sich selbst Blut von jungen Menschen zu injizieren, für „wirklich interessant“. Symbiont Labs, ein weiteres Start-up in der Stadt, hat sich zum Ziel gesetzt, „Menschen zu selbstbestimmten Cyborgs zu machen“, indem es subdermale Implantate und maßgeschneiderte Sensoren anbietet. Wenn die 4IR so böse ist, warum streben dann die Globalisierungsgegner dieselbe Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt an?

Obwohl Próspera glaubt, Freiheit, Innovation und eine Alternative zur nationalen Staatsführung zu fördern, treibt es viele der gleichen Initiativen voran wie die Globalisten, gegen die es angeblich steht. Außerdem droht es, eine ganze Nation finanziell zu ruinieren und diejenigen zu vernichten, die sich ihm in den Weg stellen.

Próspera mag in der lokalen Gemeinschaft einiges Gutes bewirkt haben, aber für die indigene Bevölkerung scheinen die negativen Aspekte die positiven bei weitem zu überwiegen. So wie es aussieht, wurde ihre Lebensweise dauerhaft verändert, ihr Wohlergehen bedroht und ihre Existenz gefährdet.

Quelle: Praxis

Während Próspera ein etablierter Netzwerkstaat ist, macht Praxis noch erste Schritte im Bereich der alternativen Regierungsformen. Dryden Brown, ein 29-jähriger College-Abbrecher, der zum Visionär wurde, ist Gründer und CEO von Praxis. Praxis, das als „Kryptostaat“ bezeichnet wird, wurde 2019 ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, einen biotechnologiefreundlichen, futuristischen Stadtstaat aufzubauen, der mit KI und Blockchain betrieben wird.

Angeregt durch Donald Trumps Interesse am Kauf Grönlands während seiner ersten Amtszeit als Präsident, versuchte Brown selbst, die arktische Inselnation zu erwerben, wurde jedoch entschieden zurückgewiesen. Brown entschied sich später für einen geheimen Standort in Lateinamerika oder im Mittelmeerraum als Hauptsitz für seinen zukünftigen Kryptostaat.

I went to Greenland to try to buy it



Here’s what happened: — Dryden (@drydenwtbrown) November 12, 2024

Wie Próspera verdankt auch Praxis seine Existenz der von Thiel unterstützten Firma Pronomos Capital, die 2021 eine erste Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Dollar bereitstellte, zusammen mit separaten Investitionen von Joe Lonsdale und Balaji Srinivasan. Weitere Finanzmittel kamen von der Handelsfirma Alameda Research des in Ungnade gefallenen Krypto-Betrügers Sam Bankman-Fried.

Sam Altman von World (ehemals Worldcoin) und OpenAI investierte ebenfalls über seine VC-Firma Apollo Adventures in Praxis. Max Novendstern, Mitbegründer von World (dem Unternehmen, das biometrische Daten in Form von Gesichts- und Iris-Scans im Austausch gegen Kryptowährung und eine World ID sammelt), ist als Mitglied und Investor von Praxis aufgeführt. Weitere Verbindungen sind in der folgenden Grafik zu finden.

Im vergangenen Oktober sammelte Praxis weitere 525 Millionen Dollar, um das Ziel des Unternehmens zu erreichen, „die weltweit erste Netzwerkstaatsbewegung“ zu werden. Auf der Website wird damit geprahlt, dass „mehr als 14.000 Praxianer in 84 Ländern leben und Unternehmen im Wert von über 400 Milliarden Dollar gegründet haben“. Brown ist ein überzeugter Beschleunigungstheoretiker, der glaubt, dass Technologie und Kapitalismus rasch bis zu einem Punkt voranschreiten müssen, an dem Mikronationen mit CEO-Monarchen entstehen.

Quelle: Praxis

Wie Próspera ist auch Praxis bestrebt, „regulatorische Hindernisse abzubauen und schnelle Durchbrüche in den Bereichen KI, Kryptowährung, Biotechnologie, Energie und fortschrittliche Fertigung zu ermöglichen“. Das Ziel von Praxis ist es, den Nationalstaat zugunsten von Online-Kryptogemeinschaften zu untergraben. Darauf wird in „The Sovereign Network: Crypto’s End Game“ deutlich hingewiesen, wo es heißt:

„Das Monopol auf die Bildung von Gemeinschaften – bis hin zu Nationen – ist verschwunden. Neue Regime müssen nicht mit einer politischen Revolution beginnen. Sie können mit einem Tweet beginnen und über, unter und innerhalb von Nationalstaaten existieren.“

Laut DMARGE klingt vieles, was Praxis für seinen Netzwerkstaat plant, unheimlich ähnlich wie die „tiefgreifenden Veränderungen“, die Klaus Schwab in seinem 2016 erschienenen Buch über die vierte industrielle Revolution skizzierte, wobei er Folgendes zitierte [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Praxis soll auf Code laufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Governance, Infrastruktur und alltägliche Dienstleistungen werden auf Blockchain-Systemen basieren, die eine automatisierte Ressourcenzuteilung über Smart Contracts, eine Echtzeit-Energieverbrauchssteuerung durch KI und vollständig digitale ID-Systeme für die Bewohner ermöglichen. Doch damit nicht genug: Praxis will auch 6G-Netzwerke, erneuerbare Mikronetze, AR-gestützte öffentliche Räume und autonome Verkehrsmittel in seine Infrastruktur integrieren. Die Häuser werden dank IoT-Geräten smart sein und die Straßen werden reaktionsfähig sein.“

Howard Scott wäre besonders stolz auf den Fokus von Praxis auf die Echtzeit-Steuerung des Energieverbrauchs und digitale ID-Systeme, da diese bereits in den 1930er Jahren zentrale Bestandteile seiner technokratischen Vision waren. Praxis nennt in seiner „Declaration of Ascent“ mehrere weitere hochgesteckte Ziele, darunter die Schaffung einer „neuen Form der menschlichen Zivilisation: das Netzwerkimperium“. In der Erklärung heißt es, dass Praxis Folgendes erreichen will:

„…steigen Sie in die Wolke auf und lösen Sie die willkürlichen Grenzen des physischen Territoriums auf. Unsere Verbindungen, unsere Beziehungen, unsere gemeinsamen Visionen und Werte schaffen eine neue Form der Nation – eine Nation, die überall dort existiert, wo sich ihre Bürger versammeln, sei es im physischen Raum oder in der digitalen Weite.“

Praxis verspricht, „die westliche Zivilisation wiederherzustellen und unser ultimatives Schicksal, ein Leben unter den Sternen, zu verwirklichen“. Die Erfüllung dieser Versprechen wird jedoch viele der gleichen gesellschaftlichen Kontrollsysteme erfordern, wie sie in der globalistischen Vision der Technokratie skizziert sind. Wird die Technologie dazu genutzt werden, die Menschheit in ein neues goldenes Zeitalter zu befreien? Oder wird sie dazu dienen, die Menschen zu unterdrücken und zu unterwerfen, während eine neue Klasse von „Tech-Bro“-CEOs an die Macht kommt, die alle Macht in ihren Händen hält?

Freedom Cities – einzigartige amerikanische Patchworks und Netzwerkstaaten

Während sich die Gründer von Próspera und Praxis auf den Aufbau ihrer „antiglobalistischen“ Start-up-Staaten im Ausland konzentrierten, gab es sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart mehrere Versuche, solche Staaten auf amerikanischem Boden zu errichten. Die sogenannten Innovationszonen/-distrikte, Sonderwirtschaftszonen (SEZ), Charter Cities und Forschungsparks sind allesamt Varianten von Yarvins Patchworks und Srinivasan Netzwerkstaaten.

Wie bereits bei der Erörterung der Ursprünge des ZEDE-Gesetzes in Honduras erwähnt, war China Vorreiter bei der Einrichtung von Freihandelszonen in Städten wie Shanghai und Guangdong, um ausländische Investitionen zu fördern und Unternehmen durch niedrigere Steuersätze, beschleunigte Zollabfertigung und andere Vorteile zu unterstützen.

Die USA wollen das erreichen, was China erreicht hat (und sogar noch übertreffen), und die Pläne für ähnliche Wirtschaftszonen in US-Bundesstaaten nehmen Fahrt auf. China ist laut Regierungsangaben aus dem Jahr 2020 mit über 500 in verschiedenen Bauphasen auch weltweit führend im Bereich Smart Cities.

Klaus Schwab bezeichnete China einmal als Blaupause der modernen Technokratie und als „Vorbild für viele Nationen“. Die USA folgen Chinas Beispiel und versuchen, unternehmensfreundliche, regulierungsarme, kontinuierlich überwachte und vernetzte Wirtschaftszonen in ihren Landkreisen und Städten zu schaffen.

Ist dies ein Versuch, Innovationen voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen und Amerika als Wirtschaftsmacht mit unbegrenzten Produktionskapazitäten wiederherzustellen, oder ein heimlicher Schachzug, um Milliardären und Unternehmen dabei zu helfen, die US-Regierung neu zu starten, indem souveräne, von Technologieunternehmen geführte Jurisdiktionen mit CEOs als Monarchen eingerichtet werden? Das wird wohl nur die Zeit zeigen.

Im Jahr 2023 schlug Donald Trump in einem Video den Bau von „Freedom Cities“ vor, in dem er seine Pläne zur Umwidmung einiger Bundesgrundstücke für den Bau von bis zu zehn neuen Städten darlegte. Er versprach, dass diese neuen Städte den Amerikanern eine „neue Chance auf Wohneigentum“ und einen „Quantensprung im amerikanischen Lebensstandard“ bieten würden.

Obwohl er seitdem nicht mehr viel darüber gesprochen hat, verkaufte er die Idee an Millionen seiner Anhänger, insbesondere an diejenigen mit tiefen Taschen in der Tech-Branche.

Im März letzten Jahres berichtete Wired, dass mehrere Gruppen mit Präsident Trump zusammengetroffen sind und einen Gesetzentwurf zur Schaffung von „Freedom Cities“ ausarbeiten, um:

„…über Standorte verfügen, an denen klinische Studien zur Altersbekämpfung, die Inbetriebnahme von Kernreaktoren und der Bau von Gebäuden ohne vorherige Genehmigung durch Behörden wie die Food and Drug Administration, die Nuclear Regulatory Commission und die Environmental Protection Agency durchgeführt werden können.“

Der Wert und die Wirksamkeit von Vorschriften und Regulierungsbehörden in ihrer derzeitigen Form sind umstritten, aber ohne Rechenschaftspflicht und Aufsicht könnten wir mit einer Art „Operation Warp Speed auf Steroiden“ konfrontiert sein, die nicht nur von der Pharmaindustrie und ihren schnell auf den Markt gebrachten experimentellen mRNA-Gentherapien ausgeht. Innovation sollte niemals über Sicherheit und andere Menschenrechte gestellt werden (Wortspiel beabsichtigt).

Der derzeitige Krieg gegen Regulierungsmaßnahmen, den Musks DOGE gegen Behörden wie das Consumer Protection Financial Bureau führt, wird nur den einfachen, hart arbeitenden Menschen schaden, während Big Tech, Wall Street und andere Branchen von einer gelockerten Aufsicht profitieren.

Próspera spielt eine Schlüsselrolle in der Initiative, da ihr Stabschef Trey Goff und andere Vertreter die Freedom Cities Coalition gegründet haben, um sich für die Schaffung möglichst vieler Start-up-Städte einzusetzen. Die Koalition ist ein Projekt von NeWay Capital LLC, einer Social-Impact-Investmentfirma unter der Leitung der Próspera-Gründer Erik Brimen und Gabriel Delgado. „Freedom Cities“, ein offensichtlicher Widerspruch in sich, ähneln den Smart Cities, die in Veröffentlichungen der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums diskutiert werden und von denen weltweit mindestens 140 gegründet wurden.

Die Freedom Cities Coalition schlägt drei Wege vor, um Pop-up-Patchworks in den Vereinigten Staaten zu etablieren, darunter eine Verordnung des Präsidenten, zwischenstaatliche Vereinbarungen unter Federführung der Bundesstaaten oder Gesetze des Kongresses. Sie versprechen, dass „Freedom Cities“ Arbeitsplätze schaffen, Innovationen vorantreiben, die amerikanische Industrie stärken und Chinas wirtschaftliche Bedrohung bekämpfen werden.

Das Charter Cities Institute, das derzeit hauptsächlich in Afrika und Lateinamerika tätig ist, ist eine weitere Organisation, die sich nun dafür einsetzt, „Freedom Cities“ durch eine Partnerschaft mit der Frontier Foundation nach Amerika zu bringen, deren Ziel es ist, „Innovation und Verwaltungsreformen durch Freedom Cities zu beschleunigen, um Amerikas globale Führungsrolle im 21. Jahrhundert zu sichern“. In ihrem offenen Brief und ihrem Memo zu Freedom Cities skizzieren sie Pläne, die Trump-Regierung in die Schaffung „neu gegründeter Stadtbezirke, die als Zentren für wirtschaftliche Dynamik, technologische Innovation und straffe Verwaltung konzipiert sind“, einzubeziehen.

Das Memo enthält Einzelheiten zu Investitionen des privaten Sektors in Höhe von insgesamt über 1 Billion US-Dollar, die in den letzten fünf Jahren aus früheren Gesetzen wie dem CHIPS and Science Act und dem Inflation Reduction Act sowie aus neuen Investitionen wie dem 500 Milliarden US-Dollar schweren Stargate-Projekt geflossen sind.

„Freedom Cities“ sind der Schlüssel zur Maximierung dieser Investitionen, da sie bestimmte Vorschriften außer Kraft setzen, Bürokratie abbauen, die Umwandlung von Privatgrundstücken ermöglichen und/oder ‚durchschnittlich 50.000 Acres‘ große Grundstücke im Besitz des Bundes nutzen können. Darüber hinaus ist die Stiftung der Ansicht, dass ‚Freedom Cities‘ folgende Vorteile bieten werden:

„…hochwertigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, wichtige Industriezweige zurückholen und modernste Technologien fördern, während gleichzeitig als Versuchslabor für bürokratische und regulatorische Reformen fungiert wird.“

Einige Leser werden jetzt vielleicht denken: „Das klingt großartig, ich bin dabei.“ Aber es muss darauf hingewiesen werden, dass der Reichtum aus solchen Unternehmungen nur selten nach unten sickert. Stattdessen konzentriert er sich in der Regel an der Spitze. „Freedom Cities“, Netzwerkstaaten – oder wie auch immer man diese euphemistisch bezeichnen mag – werden wahrscheinlich keinen spürbaren Unterschied bei der Verteilung des Reichtums an die Mittel- und Unterschicht bewirken. Tatsächlich könnten sie der schnellste Weg sein, um die Vision des WEF zu verwirklichen, nichts zu besitzen und glücklich zu sein. Diese souveränen Umgebungen werden die „Broligarchie“ in die Lage versetzen, rücksichtslos zu handeln und Ihnen möglicherweise Ihre Privatsphäre, Ihren Wohlstand, Ihre Rechte und Ihr Wohlergehen zu rauben.

„Darüber hinaus hat die digitale Revolution zur zunehmenden Konzentration von Wohlstand beigetragen. Da technologieorientierte Unternehmen eine beispiellose Größe und Rentabilität erreichen, fließt der Wohlstand zu denjenigen, die an der Spitze des Technologiesektors stehen – einer ausgewählten Gruppe von Unternehmern, Investoren und hochqualifizierten Fachkräften.“ James, Jamal; Martey, Jonathan. „Technocracy & the New Dark Age of Digital Feudalism“ (Technokratie und das neue dunkle Zeitalter des digitalen Feudalismus) (S. 67). Indazonepublishing. Kindle Edition.

Ein weiteres Start-up-Projekt, das nie über die Planungsphase hinauskam, sah die Schaffung von Innovationszonen in Storey County, Nevada, vor, um neue Technologien in den Bundesstaat zu bringen, darunter:

Blockchain

Autonome Technologie

Internet der Dinge (IoT)

Robotik

Künstliche Intelligenz

Drahtlose Technologie

Biometrie

Erneuerbare Ressourcen

Der Vorschlag wurde 2021 von Blockchains, LLC, einem Technologieunternehmen, das 2018 67.000 Acres Land in Storey County gekauft hatte, vorgelegt. Das Unternehmen wollte eine intelligente Stadt mit 35.000 Einwohnern schaffen. Die Abgeordneten des Bundesstaates lehnten den Vorschlag ab, und der ehemalige Gouverneur Steve Sisolak zog später den Gesetzentwurf zurück, der Technologieunternehmen freie Hand bei der Bildung selbstverwalteter Gebiete gegeben hätte, die unabhängig von der Bezirks- und Landesregierung operiert hätten.

Die von Technologieunternehmen geführten Regierungen wären befugt gewesen, Steuern zu erheben, Schulbezirke zu bilden und ihre eigenen Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und Versorgungsunternehmen einzurichten. Jeffrey Berns, CEO von Blockchains, LLC, stellte sich eine Smart City vor, in der die Menschen „nicht nur Waren und Dienstleistungen mit ‚Stablecoins‘ kaufen, sondern auch ihre gesamten Online-Daten – finanzielle, medizinische und persönliche Daten – auf der Blockchain speichern können.“

Es stellt sich heraus, dass „smart“ in Smart City eigentlich bedeutet, dass alles über Sie bekannt ist.

Wie Próspera und Praxis werden auch die vorgeschlagenen „Freedom Cities“ weitgehend außerhalb der Gesetze der Bundesstaaten und Bezirke, in denen sie liegen, operieren. Wenn sie sich in ganz Amerika ausbreiten, könnten sie zu den parallelen Strukturen führen, die laut Srinivasan darauf ausgelegt sind, die derzeitigen Institutionen durch von Unternehmen geführte Versionen zu ersetzen. In diesen spezialisierten Zonen würde die gesamte Macht bei den milliardenschweren Eigentümern liegen, die größtenteils die technokratische und transhumane Vision der Zukunft für die gesamte Menschheit teilen.

Fazit

„Die Technokratie behauptet, dass keine politische Bewegung in der Lage ist, die technischen Geräte von heute zu bedienen… Die Verfassung wurde mit Spaten und Sichel geschrieben. Wir wollen die Verfassung nicht zerstören. Wir möchten, dass sie perfekt erhalten bleibt, in Zellophan eingewickelt und im Smithsonian Institute aufbewahrt wird, wo sie hingehört. Das war in Ordnung, als die Nation noch aus Blockhütten und kleinen Bauernhöfen bestand, aber heute nicht mehr. Wir müssen sie abschaffen… Unser Währungssystem ist ebenso veraltet.“ Howard Scott, Engineering Auditorium Address, 1935, The Words and Wisdom of Howard Scott, Band 1, Technocracy Inc., 1989

Technokraten haben sich seit fast einem Jahrhundert zum Ziel gesetzt, die Verfassung der Vereinigten Staaten abzuschaffen, das Währungssystem zu stürzen und eine wissenschaftliche Diktatur zu errichten. Sie haben Höhen und Tiefen in Bezug auf Akzeptanz und Einfluss durchlaufen und dabei ihre Strategien im Laufe der Zeit stetig angepasst, um ihre Vision zu verwirklichen.

Der politisch abgeneigte Howard Scott würde einige der aktuellen Bemühungen der heutigen Globalisten und Antiglobalisten zur Schaffung seines Technats loben und andere verurteilen. Leider haben die beiden Varianten, die das gesamte politische Spektrum von links bis rechts umfassen, einen dialektischen Ansatz geschaffen, der von einer zunehmend gespaltenen Bevölkerung blind bejubelt wird.

Elon Musk, Giorgia Meloni, Albert Bourla and Klaus Schwab at the globalist "Global Citizen" Atlantic Council awards. What is not to like? pic.twitter.com/Z3H0oBGIot — Robin Monotti (@robinmonotti) September 25, 2024

Während China seine Unternehmen und Industrien in der Regel mit direkter staatlicher Unterstützung fördert, hat sich die USA dafür entschieden, sich bei nationalen Initiativen auf die Finanzierung durch den privaten Sektor zu konzentrieren. Angesichts des verschärften, anhaltenden Zollstreits zwischen den beiden Supermächten sind die Weichen gestellt, um die Welt vollständig von einer nationalstaatlichen zu einer technokratischen regionalen Regierungsform zu führen. Laut dem argentinischen Präsidenten Javier Milei werden die Nationen in Einflusszonen unter Russland, China und den USA aufgeteilt, wobei Lateinamerika sich in Richtung Amerika orientieren wird.

Mileis Aussage folgte auf die jüngste Erklärung des britischen Premierministers Keir Starmer (und Mitglieds der Trilateralen Kommission), dass „die Globalisierung vorbei ist und wir uns nun in einer neuen Ära befinden“.

Während Chinas technokratischer Einfluss durch sein Sozialkreditsystem, die allgegenwärtige Überwachung, Zensur und die Dominanz der KPCh offensichtlich ist, vermitteln Trump und die MAGA-Psyop die Illusion, dass die Privatwirtschaft die Führung bei der Bekämpfung von Korruption und Ineffizienz in der Regierung übernimmt, um Amerika wieder groß zu machen und die chinesische Bedrohung abzuwehren.

Die Trump-Regierung gibt einen Großteil ihrer Klimapolitik auf und zieht sich teilweise aus den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurück, was wie ein Sieg für das MAGA-Lager erscheint. Allerdings arbeiten das „Nerd-Reich“ und seine korrupte, gekaufte Armee von Regierungsmarionetten Hand in Hand daran, KI, Blockchain, Stablecoins/CBDC, Elektroautos und autonome Fahrzeuge, Gehirn-Computer-Schnittstellen, das Internet der Dinge (IoT), humanoide Roboter und Polizeiroboter, 5G, 6G, Biometrie, digitale ID, Satelliten, CCTV und Drohnenüberwachung, prädiktive Polizeiarbeit, virtuelle und erweiterte Realität sowie fortschrittliche Waffen in eine neue totalitäre Zivilisation zu integrieren.

Werden diese Technologien die Freiheit erhöhen oder einen technofeudalistischen Staat schaffen?

Real ID, back door CBDCs through stablecoins, and now this. MAGA doesn’t even know they are actively cheering on what they were against (when it was Klaus Schwab and Bill Gates). https://t.co/onfgxbPf0m — Aaron Day (@AaronRDay) April 18, 2025

Übersetzung von „X“: Real ID, CBDCs durch Stablecoins als Hintertür und jetzt das. MAGA weiß nicht einmal, dass sie aktiv das bejubeln, was sie einst abgelehnt haben (als es noch Klaus Schwab und Bill Gates waren).

Viele Ökonomen glauben, dass das Versprechen, Amerika wieder zu einer führenden Fertigungs- und Produktionsmacht zu machen, bestenfalls eine gezielte Ablenkung ist. Howard Scott, der derzeitige Technoking Elon Musk, und Handelsminister Howard Lutnick sind sich alle einig, dass die Automatisierung Arbeitsplätze vernichten wird.

„In Zukunft wird es jedes Jahr mehr Maschinen und weniger menschliche Arbeit geben; aber die Maschinen müssen ausgelastet sein. Ihre Produktion an Gütern und Dienstleistungen muss der gesamten konsumierenden Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.“ Howard Scott, Technology and Labor, 1936, The Words and Wisdom of Howard Scott, Band 1, Technocracy Inc., 1989 Es ist schwer zu sagen, wann genau dieser Moment kommen wird, aber es wird einen Punkt geben, an dem keine Arbeit mehr nötig ist… Man kann einen Job haben, wenn man einen Job haben möchte – als eine Art persönliche Befriedigung –, aber die KI wird alles erledigen können. Elon Musk

Ob das Ziel nun darin besteht, den Untergang des Planeten durch den Klimawandel, die KI-Apokalypse, einen Atomkrieg oder illegale Einwanderung abzuwenden oder das Finanzsystem neu zu gestalten – die Lösungen sind immer dieselben: Technokratie zum Wohle aller. Das Spiel von „guter Polizist, böser Polizist“, bei dem die Mächte des Ostens und des Westens jeweils behaupten, ihr Weg sei der bessere, während die andere Seite verteufelt wird, dient dazu, dass beide Seiten dieselbe „wissenschaftlich und technologisch kontrollierte Gesellschaft“ aufbauen, an deren Spitze Milliardäre stehen.

Peter Thiel, Palantir und der Rest der PayPal-Mafia könnten die Herrscher eines neuen Amerikas werden, in dem ihre Software zum zentralen Betriebssystem der Regierung und des Militärs wird.

Wenn das so klingt, als würde der Deep State gestürzt, habe ich eine Brücke zu verkaufen.

Um die Gefahr von Palantir zu verstehen und wie es zum wichtigsten Instrument der technokratischen Herrschaft wird, sehen Sie sich bitte das folgende Video an.

Leider werden die meisten Menschen meisterhaft manipuliert, um sich für eine technokratische Herrschaft durch eines der beiden „gegensätzlichen“ Paradigmen einzusetzen. Wie William Cooper jedoch in seinem Verschwörungsklassiker Behold a Pale Horse schrieb [Hervorhebung hinzugefügt]: