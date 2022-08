Thailand will COVID in die gleiche Kategorie wie Grippe und Dengue-Fieber einstufen

Nach Angaben des thailändischen Gesundheitsministeriums Ministry of Public Health (MOPH) das Coronavirus (COVID-19) ab Oktober in eine niedrigere Krankheitsstufe eingestuft.

Das MOPH teilte in einer Erklärung mit, dass COVID-19 von einer „gefährlichen“ übertragbaren Krankheit zu einer „überwachungsbedürftigen“ Krankheit herabgestuft wird. Zu den als „gefährlich“ eingestuften Krankheiten gehören nach der Seucheneinstufung des Königreichs die Pest und die Pocken. Grippe und Dengue-Fieber hingegen fallen unter Krankheiten, die „überwacht werden müssen“.

Laut dem thailändischen Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul (6 x geimpft und danach an Covid erkrankt) soll die Entscheidung, COVID-19 herabzustufen, die Realität widerspiegeln – die COVID-19-Situation in Thailand beginnt sich zu stabilisieren. Zuvor hatten die Gesundheitsbehörden erklärt, dass das Königreich bis Mitte August einen Rückgang der schweren Fälle und der Todesfälle verzeichnen dürfte.

Anutin fügte in einer Erklärung hinzu, dass der Schritt des MOPH die Bereitschaft des thailändischen Gesundheitssystems, das „angemessene Selbstschutzverhalten“ der thailändischen Bevölkerung und die Verfügbarkeit von COVID-19-Behandlungen im Königreich widerspiegelt.

Er fügte hinzu, dass Thailand auch seinen Managementplan für die Zeit nach der Pandemie anpassen wird. Dies wird es privaten Krankenhäusern ermöglichen, antivirale Medikamente bald direkt zu beschaffen, anstatt den Umweg über die Regierung zu nehmen.

Das südostasiatische Königreich hob am 1. Juli alle COVID-19-Reisebeschränkungen und das Mandat zum Tragen von Masken im Freien auf. Nach Angaben der Bangkok Post wurden die COVID-19-Sperren und Geschäftsschließungen am selben Tag aufgehoben. Auch die inländischen und internationalen Reiseverbote wurden aufgehoben, heißt es weiter.

General Somsak Roongsita, der Generalsekretär des thailändischen Nationalen Sicherheitsrates (ONSC), verglich die Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen mit einer vollständigen Wiedereröffnung. Er fügte hinzu, dass Beamte Maßnahmen ausarbeiten würden, um die Wiedereröffnung der Wirtschaft des Königreichs zu unterstützen.

Die Behörden werden ernsthafte Diskussionen führen, denn nach dem Auslaufen des Notstandsdekrets werden andere Gesetze zur Anwendung kommen“, sagte Somsak.

Thailand senkt COVID-19-Warnstufe bereits Anfang 2022

Nach Angaben der Johns Hopkins University gibt es in Thailand derzeit insgesamt 4,6 Millionen COVID-19-Fälle und 31.630 Todesfälle.

Die Entscheidung, COVID-19 auf „überwachungsbedürftig“ herabzustufen, folgte auf die Herabsetzung der COVID-19-Warnstufe durch das Königreich Anfang dieses Jahres. Anutin bestätigte die Entscheidung am 18. Januar und fügte hinzu, dass andere Maßnahmen zur Ankurbelung der thailändischen Wirtschaft in Betracht gezogen würden. Die Herabsetzung der Alarmstufe sei eine Reaktion auf die geringere Infektionsrate, erklärte er.

Thailand senkte seine COVID-19-Warnstufe von Stufe vier auf Stufe drei und folgte damit Bangkoks fünfstufigem Warnsystem. Trotz der Lockerung stellte der Gesundheitsminister klar, dass Nachtclubs, Kneipen und Bars weiterhin geschlossen bleiben würden.

Eine der von Anutin vorgeschlagenen Maßnahmen war die Einrichtung von „Sandkasten“-Gebieten für Touristen. Im Rahmen des Programms, das zum Wiederaufbau des schwer angeschlagenen thailändischen Tourismussektors eingeführt wurde, können Touristen die Quarantäne umgehen, wenn sie sich sieben Tage lang in bestimmten Gebieten aufhalten und sich zwei COVID-19-Tests unterziehen.

Das Sandkastenprogramm wird derzeit in den Provinzen Phuket, Phang Nga, Krabi und Koh Samui durchgeführt. Laut Anutin könnten auch die Provinzen Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen und Samut Prakan einbezogen werden.

Darüber hinaus schlug der Gesundheitsminister die Wiedereinführung eines Test-and-Go-Systems für Touristen vor. Dann müssten Touristen bei ihrer Ankunft in Thailand nur noch einen negativen Test auf COVID-19 vorweisen, was bis heute so beibehalten wurde.