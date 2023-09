Timing der kommenden US-Rezession

Bei den US-Wirtschaftsindikatoren hat sich in den letzten drei Monaten nur wenig getan. Die Konjunkturdaten haben sich zwar abgeschwächt, aber nicht dramatisch, während es bei den wichtigsten Frühindikatoren für eine Rezession keine nennenswerten Veränderungen gab. Die übergreifende Botschaft der Daten ist, dass die US-Wirtschaft nicht weit von einer Rezession entfernt ist, auch wenn der Wendepunkt noch nicht erreicht ist. Allerdings ist ein deutlicher Stimmungsumschwung zu beobachten, bei dem die Ansicht vorherrscht, dass eine Rezession vermieden wird (die Erwartung einer weichen Landung oder einer Nichtlandung).

Was die Daten betrifft, so werden wir wie üblich die aktuelle Position des ISM-Index für neue Aufträge im verarbeitenden Gewerbe (NOI) und die Renditekurve betrachten, zwei unserer bevorzugten Frühindikatoren für eine Rezession. Der folgende Monatschart zeigt, dass sich der NOI weiterhin auf einem Niveau (unter 48) befindet, das in der Vergangenheit in der Regel darauf hindeutete, dass sich die US-Wirtschaft entweder in einer Rezession befindet oder kurz davor steht, in eine Rezession einzutreten.