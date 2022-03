Transportsicherheitsbehörde (TSA) stellt Fahrplan für digitale Identität vor

FTE-Podiumsteilnehmer sind sich einig über die Richtung

Neben mehreren bekannten Themen für die Flughafenbiometrie – die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, verbesserte Abfertigungszeiten und -erfahrungen für Passagiere, der rasche Vormarsch berührungsloser Transaktionen – bietet ein von Idemia präsentiertes Webinar zum Thema „Reisen der nächsten Generation durch vertrauenswürdige Identitäts- und Biometrielösungen“ auch eine Einführung in ein neues Grundsatzdokument der US-Bundesregierung.

Die Diskussionsteilnehmer erörterten viele der Prozesse und Initiativen, die in dem neuen Dokument der Transportation Security Administration (TSA) beschrieben sind.

Jason Lim, Identity Management Capability Manager der TSA, begann seine Präsentation mit einem Rückblick auf die Einführung der Biometrie-Roadmap der TSA im Jahr 2018 und die vier Ziele, die darin für die Behörde festgelegt wurden. Die Behörde hat diese Ziele seither verfolgt, und Lim sagt, dass die Früchte dieser Bemühungen nach der Pilotierung allmählich zum Tragen kommen.

Das Nachfolgedokument, das, wie er sagt, „einen übergeordneten strategischen Fahrplan“ bietet, ist die TSA Identity Management Roadmap, die am Mittwoch veröffentlicht wurde (mehr zu diesem Dokument weiter unten), als das Webinar stattfand. Sie bezieht sich auf den Einsatz biometrischer und anderer digitaler Identitätstechnologien durch die TSA.

Die TSA führt Integrationstests für einen neuen Formfaktor von Credential Authentication Technology (CAT II)-Geräten, die von Idemia zur Verfügung gestellt werden, in ihrem Labor durch, während sie gleichzeitig Pilotprojekte an drei Standorten durchführt, um eine endgültige Reihe von Anforderungen zu validieren und Betriebsverfahren festzulegen, so Lim.

Die Agentur wird weiterhin Mobiltelefone für das Identitätsmanagement nutzen und nicht das von der IATA verfolgte Modell der biometrischen Tokenisierung anwenden.

Greg Forbes von Delta Air Lines erläuterte die Sicht der Fluggesellschaften auf die von Lim beschriebenen TSA-Systeme sowie Deltas Arbeit an berührungslosen Gepäckabgabesystemen. Das Opt-in-Verfahren für TSA-Kontrollen ist in Deltas Check-in-Flow für jede einzelne Reise integriert, erklärt Forbes.

Delta führt drei Optionen für das Boarding ein: Bordkarten aus Papier, digitale Bordkarten oder biometrische Gesichtserkennung.

Forbes sagt, dass Kunden, die sich an diese Annehmlichkeiten gewöhnt haben, die Rückkehr zu den alten Prozessen als störend empfinden, was die Bindung an Delta erhöht, und vergleicht die Dienste mit dem Komfortvorteil von TSA PreCheck.

Eine Überraschung sei die Annahme dieser Komfortprogramme durch Personen, die weniger häufig reisen.

Aura Moore von Los Angeles World Airports (LAWA) erläuterte, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Biometrieanbietern und anderen Interessengruppen für den Flughafenbetreiber ist, und gab einen Überblick über die frühe Einführung der Biometrie beim Boarding am LAX (Flughafen L.A.). Der LAX verfügt bereits über 72 E-Gates an 15 Flugsteigen und wird weiter ausgebaut. Bis zum nächsten Jahr werden laut Moore 90 bis 100 Prozent der häufig genutzten internationalen Gates erreicht sein.

Einige Passagiere entscheiden sich gegen das biometrische Boarding, aber die Zahl derer, die sich dagegen entscheiden, scheint mit der Zeit zu sinken, sagt Moore.

Die CBP schließt gerade einen 90-tägigen Versuch mit einer einstufigen biometrischen Authentifizierung für Global-Entry-Passagiere am LAX ab, der laut Moore die Abfertigungszeiten für Passagiere weiter drastisch verbessern könnte. Mit diesen Systemen und den vereinfachten Ankunftsverfahren sind derzeit alle internationalen Ankünfte am LAX biometrisch.

Lisa Sullivan, SVP of Travel and Transport bei Idemia, betonte den kollaborativen Aspekt biometrischer Projekte an US-Flughäfen und die Vorteile dieser Initiativen für die Passagiere in Form von reibungsloseren Reiseabläufen.

Das Unternehmen arbeitet daran, die Anmeldung zu Programmen wie PreCheck zu vereinfachen, und laut Sullivan dauert sie derzeit in den meisten Fällen weniger als 6 Minuten. Idemia führt auch Dienste für die Anmeldung während der Reise zum Flughafen ein.

Da die Beteiligten weiterhin zur Anmeldung ermutigt werden sollen, ist es laut Sullivan von entscheidender Bedeutung, dass sie die Wahl zwischen verschiedenen Instrumenten, einschließlich mobiler digitaler ID und Biometrie, haben.

TSA-Roadmap für das Identitätsmanagement

Die neue Identitätsmanagement-Roadmap umreißt die Ziele der Behörde für ein kohärentes Identitätsmanagement-Ökosystem zur Unterstützung von Sicherheits-, Passagier- und betrieblichen Effizienzzielen.

Die vier Ziele, die in der neuen Roadmap der TSA genannt werden, sind eine verbesserte Registrierung und Reisebuchung für Passagiere, erweiterte und weiterentwickelte Standards für den Identitätsnachweis zur Unterstützung künftiger Überprüfungen und Verifizierungen, eine verbesserte Überprüfung als Reaktion auf neue Bedrohungen, Richtlinien und Technologien“ und die Unterstützung geeigneter Identitätsüberprüfungsaktivitäten innerhalb der TSA“.

Dazu gehört auch die Rolle mobiler Führerscheine (mDLs) und der CAT II-Geräte der Behörde.

Für jedes Ziel werden drei Ziele festgelegt und die „Leitprinzipien“ „Risikomanagement, Personenzentrierung, Datenschutz und Ressourcenoptimierung“, die für jedes erklärte Ziel gelten. Die Ziele, die sich ausdrücklich auf die Biometrie beziehen, sind 3.1; „die Nutzung vorhandener und verfügbarer biometrischer und biografischer Daten weiterentwickeln“ und 4.3; „Partner aus der Industrie und zwischen den Behörden einbinden, um biometrische und digitale Identitätslösungen zu ermöglichen“.

Die TSA nennt ihre „bereichsübergreifenden strategischen Triebkräfte“ oder Ansätze zur Erreichung der Ziele: Risikomanagementrahmen, verbesserte gemeinsame Datennutzung, Datenqualitätsbewertungen, verbesserte Selbstbedienungsfunktionen und erweiterte Zusammenarbeit.