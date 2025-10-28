Treffen zwischen Trump und Xi wird – wenn es überhaupt stattfindet – wohl kaum mehr als ein leeres Spektakel sein

Hua Bin

Alle Augen sind auf Geyongju, Südkorea, gerichtet, wegen eines angeblichen „side talk“﻿ zwischen Trump und Xi später in dieser Woche. Peking hat dies nicht bestätigt, aber Trump und Bessent klangen optimistisch.

Zu den Themen gehören seltene Erden, Zölle, Sojabohnen, Chips und Taiwan.

Während diplomatische Protokolle und direkte Gespräche zwischen den Führungspersonen großer Mächte wichtig sind und einige transaktionale Abkommen erzielt werden können, ist ein solches Treffen eher ein nothing burger﻿, und es wird kein großer Deal ausgehandelt werden.

Wenn die vergangenen 7 Jahre, seit Trump den ersten Handelskrieg gegen China begonnen hat, uns etwas gelehrt haben, dann ist es die Lektion, dass die USA darauf aus sind, Chinas Aufstieg zu verhindern und seinen Fortschritt zu blockieren.

Solange die USA ihre Feindseligkeit gegenüber China nicht aufgeben – was nahezu ausgeschlossen ist – werden die beiden Länder in einem langwierigen gegnerischen Stillstand verharren.

In der westlichen politischen Tradition, festgehalten in Graham Allisons Konzept der Thucydides Trap﻿ und John Mearsheimers Aggressive Realism﻿, ist Geopolitik ein Nullsummenspiel. Eine Nation kann ihre Macht nur auf Kosten einer anderen erhalten und ausbauen.

China teilt diese Sichtweise nicht und hatte sie auch nie in seiner 2.000-jährigen politischen Tradition. Dennoch ist die Geopolitik ein Wettlauf nach unten – wenn Ihr Gegner das Spiel als Nullsummenspiel definiert, werden Sie automatisch auf dessen Niveau heruntergezogen, es sei denn, Sie reagieren nicht auf seine Provokationen, nehmen die Schläge hin und halten die andere Wange hin.

Stellen Sie sich einen Schulhof vor – Sie wollen in Ruhe gelassen werden, aber der herrschende Tyrann lässt Sie nicht in Frieden. Er drängt und droht stetig. So widerwillig Sie auch sind, Sie müssen sich verteidigen, um Ihre Würde und Glaubwürdigkeit zu bewahren, auch wenn Sie wissen, dass beide in einem Kampf verlieren werden.

Wir sind jetzt an diesem Punkt. Die Standardposition des US-Regimes ist es, Chinas Interessen herauszufordern und zu bedrohen, sei es im Handel, bei der Technologie oder in Bezug auf die territoriale Integrität Taiwans.

Dies ist kein idiosynkratisches Verhalten einer einzelnen Regierung, sondern eine parteiübergreifende Vereinbarung und nationale Strategie. Und es gibt eine bemerkenswerte politische Kontinuität von Trump 1 über Biden bis hin zu Trump 2.

Es handelt sich auch nicht um einen Kampf eins gegen eins. Die USA mobilisieren alle ihre vasallenhaften „allies“﻿ und üben Druck auf nicht ausgerichtete Länder aus, sich auf ihre Seite zu stellen.

Der jüngste Fall des US-Drucks auf die niederländische Regierung, um Nexperia﻿, einen Halbleiterhersteller, von chinesischen Eigentümern zu stehlen, ist ein perfektes Beispiel für solche Dynamiken. Natürlich wird Washington kaum eine Träne vergießen, wenn diese Klientelstaaten dabei als Kollateralschaden leiden.

Peking hegt keine Illusionen, dass die USA ihre hegemonialen Ambitionen aufgeben und ihre feindlichen Politiken freiwillig zurücknehmen werden.

Peking vertraut auch keinen täuschenden Versöhnungsgesten aus Washington, da dies wiederholt als unfähig zur Verpflichtung erwiesen wurde.

Die Liste des schlechten Glaubens der USA im Umgang mit anderen ist in der Tat lang –

Ihre doppelte Moral in der One China Frage, kodifiziert im Shanghai-Kommuniqué von 1972

Ihre Lüge gegenüber der Sowjetunion über die Nicht-Erweiterung der NATO („not one inch east“) nach Zustimmung der Sowjets zur deutschen Wiedervereinigung

Der einseitige Austritt aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF Treaty)

Der schlechte Glauben beim Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen

Der einseitige Ausstieg aus dem JCPOA-Atomabkommen mit dem Iran

Zahlreiche Verletzungen des Völkerrechts bei Aggressionen gegen andere Länder, wie die Invasion im Irak mit erfundenen Lügen

Verletzung der UN-Nichtverbreitungsverpflichtungen durch Unterstützung des illegalen Besitzes von Atomwaffen Israels

Kurz gesagt, die USA haben sich als ein Schurkenstaat auf der Weltbühne erwiesen, der unter einem falschen und zynischen Deckmantel einer „rule-based world order﻿“ operiert.

Der größte Wunsch Trumps bei dem Treffen mit Präsident Xi ist es, Zugang zu chinesischen seltenen Erden zu sichern, trotz des Getöses, das er bei der Unterzeichnung des gemeinsamen Abkommens zur Entwicklung seltener Erden mit seinem australischen Gehilfen Albanese machte.

Ungeachtet der Aktivitäten des Westens, seine Abhängigkeit von China zu verringern, ist die Realität einfach und hart – es ist physisch unmöglich für den Westen, in absehbarer Zeit (etwa in 5 Jahren) eine alternative Lieferkette für seltene Erden, vor allem für die kritischen schweren seltenen Erden, aufzubauen.

Zum Aufbau einer solchen Lieferkette müssten diese Länder Mineralvorkommen identifizieren, Genehmigungen sichern, Trenn- und Verarbeitungsanlagen bauen, Technologien und Ausrüstung für den Abbau seltener Erden entwickeln sowie die entsprechenden ingenieurtechnischen Kompetenzen erwerben.

Zudem wäre eine chemische und radioaktive Nachsorge zur Bewältigung der Nebenwirkungen nötig.

Laut einem Bericht des CSIS﻿ wurden 2023 in den USA nur 327 Abschlüsse in Bergbau- und Mineraltechnik vergeben, verglichen mit 1.000 Bachelor- und 500 Master-Abschlüssen an der China University of Mining and Technology﻿, der besten Bergbaufakultät des Landes in Xuzhou.

Es gibt einige hundert weitere Universitäten in China mit Studiengängen in Bergbau und Metallurgie.

Was seltene Erden betrifft, ist der Fachkräftemangel im Westen verheerend – zusammen gibt es in den USA, Europa und Japan nur „ein paar Dutzend“ Experten für Trennung und Raffinierung, verglichen mit Zehntausenden in China, so der Bericht des CSIS.

Peking hat bereits damit begonnen, die Experten des Landes auf diesem Gebiet zu katalogisieren, um sicherzustellen, dass sie nicht in Überseebergbauprojekten arbeiten und keine Branchensecrets preisgeben, berichtete das Wall Street Journal﻿ im Juni.

Indem es seine Kontrolle über den Export seltener Erden mit strengeren Kontrollen bei Technologie und Talenten kombiniert, baut Peking eine Festung des Wissens über kritische Mineralien auf, die der Westen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte brauchen wird, zu überwinden.

Trump und seine Berater wissen, dass die US-Kriegmaschinerie buchstäblich stillsteht, wenn die Lagerbestände an seltenen Erden in wenigen Monaten aufgebraucht sind. Er ist verzweifelt, dass China den Hahn öffnet.

Kehren wir zum Treffen zurück, falls es stattfindet. Unabhängig vom Verlauf des Gipfels wird China seine Kontrolle über seltene Erden nicht aufgeben.

Peking könnte erwägen, die Lieferungen für zivile Industrien zu erhöhen, wenn die USA nach den Handelsgesprächen in der Schweiz ihre Eskalationspolitik zurückfahren, beispielsweise die erweiterte Entity List﻿, die ausländische Tochtergesellschaften chinesischer Firmen ins Visier nimmt, oder die hinterhältige Druckkampagne auf seine Klientelstaaten, die zur Situation mit Nexperia﻿ in den Niederlanden führte.

Während des Koreakriegs führte China von 1951 bis 1953 fünf große Schlachten mit den USA und verfolgte die Politik des „gleichzeitig Kämpfens und Redens“ (bian da bian tan﻿), was schließlich zu einem Waffenstillstand führte. Peking wird mit Trump ebenfalls taktische Abkommen schließen, wenn diese seinen Interessen dienen.

Der militärische Bedarf ist jedoch völlig tabu. Warum sollte Peking die US-Kriegsindustrie unterstützen, wenn diese direkt auf China und seine Verbündeten abzielt?

Dasselbe gilt für europäische Waffenhersteller. China hat kein Interesse daran, die NATO-Militarisierung gegen Russland zu fördern.

Die USA haben alle Karten ausgespielt. Ihr Ziel war es, China zu schwächen, ohne sich selbst zu sehr zu schädigen. Wann immer sich eine Gelegenheit bot, haben sie sie ergriffen. Deshalb verletzt Washington Vereinbarungen.

Eskalation ist fest in der US-Politik verankert. Diese Strategie hat jedoch eine kurze Haltbarkeit und benötigt einen schwachen Gegner, der nicht zurückschlagen kann.

Leider haben die USA keinen Einfluss auf China. Die chinesische Produktion macht 35% der weltweiten Gesamtproduktion aus, dreimal so viel wie die der USA und mehr als die der acht größten Industrieländer zusammen. China ist einfach viel größer und stärker als der Schulhofrüpel.

Konfuzius sagte: „Tue anderen nicht, was du nicht willst, dass sie dir tun.“ Die 2.000 Jahre alte politische Weisheit könnte für ein Land mit etwas über 200 Jahren Geschichte zu tiefgründig sein. Aber selbst Idioten haben Überlebensinstinkte.

Trump genießt Fototermine mit starken Führern, die er bewundert, aber aus dem Treffen mit Xi wird nichts Substanzielles hervorgehen.

Es sei denn, Washington legt seine Illusion der Überlegenheit ab und kommt als rationaler Akteur an den Verhandlungstisch, wird der Konflikt andauern. 1 zu 1 übersetzt von Hua Bin﻿