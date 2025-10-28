Es ist klar, dass der Militär-/Sicherheitskomplex nicht erwartet, dass Trump Frieden bringen wird

Der Westen hat sich für den Krieg entschieden

Paul Craig Roberts

Gilbert Doctorow und ich haben darauf hingewiesen, dass Putins Bemühungen, einen größeren Krieg zu verhindern, einen größeren Krieg verursacht haben. Die Absage des Weißen Hauses an das Treffen von Trump mit Putin in Ungarn ist ein starkes Indiz für Putins strategischen Fehler, so zu tun, als ob der Krieg, den der Westen Russland erklärt hat, lediglich eine begrenzte Militäroperation im Donbass sei, um die dortigen russischen Bevölkerungsgruppen vor dem Massaker durch die von den USA ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Neonazi-Armee zu retten. Trump sagte das Treffen ab, weil Putin einen Waffenstillstand ablehnte, der die Ursache des Konflikts unangetastet ließ.

Die Ursache des Konflikts ist die Feindseligkeit des Westens gegenüber Russland. Die Wolfowitz-Doktrin besagt, dass das Hauptziel der US-Außenpolitik darin besteht, den Aufstieg eines Landes zu verhindern, das als Zwang für den amerikanischen Unilateralismus dienen könnte. Neben Russland und China, die zu amerikanischen Feinden erklärt wurden, gibt es auf regionaler Ebene den Iran.

Somit hat Amerika drei Feinde.

Die Ursache des Konflikts ist die hegemoniale außenpolitische Ideologie Amerikas. Dies zusammen mit der NATO und US-Raketenstützpunkten an der Grenze zu Russland schafft enorme russische Unsicherheit. Die Lösung besteht darin, Washingtons Hegemoniedoktrin aufzugeben und einem gegenseitigen Sicherheitsabkommen zuzustimmen, das die NATO von der russischen Grenze entfernt.

Das wird nicht geschehen. In der westlichen Außenpolitik gibt es keine Anerkennung der Bedrohung, die für Russland besteht. Stattdessen wird die Bedrohung fälschlicherweise als eine russische Bedrohung für eine Invasion in Europa dargestellt, was völliger Unsinn ist.

Da Fakten keine Rolle spielen, kann keine gute Entscheidung getroffen werden. Das bedeutet Krieg, nicht Frieden.

Die Finanzmärkte sehen die Zukunft im Krieg:

Es ist klar, dass der US-Militär-/Sicherheitskomplex nicht erwartet, dass Trump Frieden bringen wird.

John Helmer weist darauf hin, dass der S&P Aerospace & Defense ETF seit Trumps Amtsübernahme im Januar um mehr als 50 % gestiegen ist.

Das Gleiche gilt für den europäischen Militär-/Sicherheitskomplex, der keinen Frieden erwartet.

Der STOXX Europe Defence Index für die Aktien der 10 führenden Rüstungsunternehmen in Großbritannien und Europa ist seit Jahresbeginn um 121 % gestiegen.