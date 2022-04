Das Institute of International Finance geht davon aus, dass Russlands Leistungsbilanzüberschuss in diesem Jahr 200 bis 240 Milliarden Dollar erreichen wird. Experten weisen darauf hin, dass die Zahlungsbilanz Moskaus in der Vergangenheit durch den Export von Energieressourcen und Rohstoffen sowie den Import von Waren bestimmt wurde. In Anbetracht des Preisniveaus, insbesondere beim Öl, erreichten die Einnahmen Russlands aus dem Ölverkauf im März einen historischen Höchststand, was nicht erwartet wurde, als der Westen seinen Wirtschaftskrieg gegen Moskau begann. Dennoch scheint es, dass der Yuan, Chinas Währung, der größte Gewinner dieser Krise zwischen Russland und dem Westen sein wird.

Die Banken fordern ihre Kunden jetzt auf, Konten in der chinesischen Landeswährung zu eröffnen, und dieser Trend ist nicht nur in Russland, sondern weltweit zu beobachten. Bereits 2019 hatten Moskau und Peking beschlossen, den Dollar im gegenseitigen Handel schrittweise aufzugeben. Damals handelte es sich jedoch nur um Absichten und einen ersten Schritt: Insgesamt verfügen chinesische Banken immer noch über große Reserven an amerikanischen Dollar.

Nun hat das chinesische Außenministerium das Thema der Umstellung des Zahlungsverkehrs mit Russland auf den Rubel oder Yuan angesprochen. Diskussionen über den Transfer von Zahlungen in der Landeswährung für Energierohstoffe sind bereits im Gange. Peking drängt auf eine ähnliche Strategie in Südostasien und in seinen Beziehungen zu den arabischen Ländern. Saudi-Arabien zum Beispiel ist mit der Politik Washingtons unzufrieden und bezeichnet den Dollar als schwarzes Loch. Infolgedessen könnten Riad und Peking die Zahlungswährung für Öl von Dollar auf Yuan umstellen.

Vor zehn Jahren hat China damit begonnen, die Verwendung des Yuan auf internationaler Ebene zu fördern, und hat damit einen begrenzten Erfolg erzielt. Es sei daran erinnert, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte, dass die Ereignisse in der Ukraine Chinas finanziellen Kurs ändern könnten und dass Peking die Situation ausnutzen und mit der Expansion des Yuan beginnen könne.

Nach Angaben des IWF ist der Yuan die fünftgrößte Reservewährung der Welt, wobei die Zentralbanken den Gegenwert von etwa 319 Milliarden Dollar an Reserven halten. Innerhalb der Weltwirtschaft ist diese Zahl nicht so groß: Der Yuan macht nur etwa 2,5 % der gesamten Reserven der Zentralbanken aus. Im Vergleich dazu entfallen auf den Dollar mehr als 50 % und auf den Euro 19 % der Reserven. Anfang des Jahres meldete Bloomberg, dass die chinesische Währung das viertbeliebteste Zahlungsmittel der Welt geworden ist.

Derzeit wird der Yuan in rund 75 Ländern als Reservewährung verwendet. Der Yuan könnte sich zur neuen internationalen Währung entwickeln, da China eine starke Wirtschaft hat und das Land alles produziert, von einfachen Waren bis hin zu Hightech-Waffen.

Tatsächlich ist es die Politik des Westens, die Russland dazu gebracht hat, den Handel mit dem Osten auszuweiten. So diskutieren beispielsweise Indien und Russland über die Schaffung eines Zahlungsmechanismus in Rubel und Rupien.

Auf die eine oder andere Weise wird der bilaterale Handel zwischen Russland und China unter den derzeitigen Umständen schnell wachsen. China verfügt über eine der größten Rubelreserven, wobei die russische Währung 13,8 % seiner Devisenreserven ausmacht. Darüber hinaus ist China der wichtigste Handelspartner Russlands, wobei das Volumen der Transaktionen zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr 148 Milliarden Dollar überstieg.

In einer Reihe wichtiger Fragen – beispielsweise bei der Lieferung von Flugzeugteilen – hat Peking jedoch bisher noch keine konkrete Entscheidung getroffen. Nach Angaben von Reuters hat China angeblich seinen vier größten Öl- und Gasunternehmen empfohlen, ihre Beteiligung an russischen Projekten zu reduzieren. Das chinesische Außenministerium dementierte diesen Bericht.

Obwohl Experten sagen, dass der Yuan im internationalen Handel deshalb so unbeliebt ist, weil die chinesische Regierung kein positives Image in der Welt hat, wird dabei außer Acht gelassen, dass Chinas Multilateralisierung und Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen noch unterentwickelt sind. Solange die chinesische Wirtschaft auf dem Vormarsch ist, werden die russische Wirtschaft und der russische Rubel in der Lage sein, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Belagerung durch den Westen in vollem Umfang zu überstehen, was bei der enthusiastischen Verhängung der Sanktionen nicht absehbar war.

Lange Zeit war die Beibehaltung einer billigen Landeswährung für Peking dank des großen Volumens der in US-Dollar bewerteten Warenausfuhren von Vorteil. Die Rolle der chinesischen Währung im Außenhandel mit Russland wird jedoch von ihrem Willen und vor allem von der Fähigkeit Pekings abhängen, unabhängig und eigenständig vom Westen zu agieren. Sowohl Russland als auch China scheinen sich auf dem richtigen und beschleunigten Weg zur Entdollarisierung zu befinden.