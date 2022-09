Tucker Carlson: Zelenski will, dass Biden einen NUKLEAREN ANGRIFF auf Russland startet. Das Ziel ist die ZERSTÖRUNG des Westens

Tucker schlüsselt den Stand des Russland-Ukraine-Konflikts auf und zeigt, wem der Krieg wirklich schadet

In dieser Woche jährt sich vor sieben Monaten der Beginn des Krieges in der Ukraine, der immer noch andauert und über den nicht mehr so viel gesprochen wird. Am 24. Februar, dem Tag, an dem der Krieg begann, waren zwei Dinge ganz offensichtlich. Das erste war, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage sein würde, einen entscheidenden militärischen Sieg über Russland zu erringen, und der Grund dafür war einfach. Russland ist zu groß. Die Ukraine ist zu klein. Das russische Militär ist um ein Vielfaches größer als das ukrainische Militär. Außerdem verfügt es natürlich über Atomwaffen.

Russland selbst ist das größte Land auf dem Planeten Erde. Es hat eine für die Region relativ große Wirtschaft und 145 Millionen Menschen, die dort leben. Die Ukraine hat eine Bevölkerung von etwa 40 Millionen. Sie ist das ärmste Land in Europa. Das durchschnittliche Jahreseinkommen ist viel niedriger als das Albaniens.

Wenn man sich also nur die grundlegendsten Zahlen auf Wikipedia-Ebene ansieht, war sofort klar, dass die Ukraine, wenn sie ein souveränes Land bleiben will – und das wollen wir natürlich alle für die Ukraine -, eine Art Verhandlungslösung mit Russland finden muss. Mit erbitterten Kämpfen war das nicht zu erreichen. Das ist keine moralische Wertung. Man kann das ukrainische Militär anfeuern, soviel man will, aber es ist eine Tatsache, und daran führt kein Weg vorbei.

Der zweite Punkt, der bei diesem Krieg sofort ins Auge fiel, war die ungewöhnliche Zerstörungskraft, die er hatte und haben würde. Es war nicht nur die Ukraine, die in Mitleidenschaft gezogen wurde, obwohl sie es sicherlich war. Es ging um die gesamte westliche Wirtschaft, einschließlich unserer Wirtschaft. Russische Energie versorgt Europa mit Energie. Eine Rezession in Deutschland würde mit Sicherheit auch hier zu einer Rezession führen, und in den letzten Monaten ist das auch eingetroffen, und zwar eine schlimme. Je länger dieser Krieg andauert, desto ärmer werden unweigerlich alle, mit Ausnahme von Wladimir Putin vielleicht.

Wir zerstören Dinge, die sich nur schwierig wieder aufbauen lassen. Auch das war am ersten Tag des Krieges ganz offensichtlich. Damals durfte man es nicht sagen. Jeder, der es tat, wurde als russischer Spion denunziert. Aber es war dennoch eindeutig wahr, und die Ukrainer haben es sicherlich verstanden. Im April trafen sich einem Bericht der Zeitschrift Foreign Policy zufolge Unterhändler der Regierungen Russlands und der Ukraine im Geheimen und „schienen sich vorläufig auf die Umrisse einer ausgehandelten Zwischenlösung zur Beendigung des Krieges geeinigt zu haben.“

Die Bedingungen der Vereinbarung waren einfach. Russland würde seine Truppen aus der Ukraine abziehen. Die Ukraine würde sich verpflichten, nicht der NATO beizutreten, sodass jede Seite das bekommen würde, was sie am einfachsten und effektivsten haben möchte, und es hätte funktionieren können.

Doch die Regierung Biden lehnte diese Einigung entschieden ab. Bidens Berater wollten nicht nur, dass die Russen die Ukraine verlassen. Das haben sie uns zwar im Fernsehen gesagt, aber nein, das wollten sie nicht. Bidens Berater wollten einen totalen Regimewechsel-Krieg gegen Russland, offenbar um die Wahl von Donald Trump zu rächen, für die Putin ihrer Meinung nach verantwortlich war, und sie waren bereit, bis zum letzten Ukrainer dafür zu kämpfen.

Am 9. April dieses Jahres schickte das Weiße Haus seinen glücklosen Handlanger, den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson, nach Kiew. Nach Angaben ukrainischer Nachrichtenmedien übermittelte Johnson der Regierung Zelenskyy zwei Botschaften: „Erstens: Putin ist ein Kriegsverbrecher. Man sollte Druck auf ihn ausüben und nicht mit ihm verhandeln, und zweitens: Selbst wenn die Ukraine bereit ist, einige Garantievereinbarungen mit Putin zu unterzeichnen, der Westen ist es nicht.“

Mit anderen Worten: Wen interessiert es, was die Ukrainer wollen? Amerika und Großbritannien fordern einen totalen Krieg mit Russland, einen Krieg mit einem Regimewechsel, und natürlich hatten die Ukrainer, die in der Mitte stehen, keine andere Wahl, als nachzugeben. Tage später wurden die Friedensverhandlungen abgebrochen. Darüber wurde damals kaum berichtet, aber es war der Wendepunkt im Krieg in der Ukraine. Dies war der Moment, in dem sich das Ziel von der Wiederherstellung der Ukraine in den Zustand vor der Invasion – und das erscheint jedem im Westen vernünftig – zu etwas ganz anderem wandelte, nämlich zu einem Krieg, der darauf abzielt, Wladimir Putin zu stürzen, so wie wir Saddam Hussein gestürzt haben, und danach auf das Beste zu hoffen. Das ist eindeutig wahnsinnig und gefährlich, aber das ist der Punkt, an dem wir uns befinden, und von da an hat sich alles geändert, und so sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind, nämlich so nah an einem Atomkonflikt wie noch nie in der Geschichte.

In dieser Woche gab der ukrainische Präsident Zelenskyy der linksgerichteten Zeitung The Guardian ein Interview, in dem er die Vereinigten Staaten beiläufig aufforderte, Wladimir Putin mit Atomwaffen zu bombardieren. „Die anderen Nuklearstaaten müssen sehr deutlich sagen, dass es, sobald Russland auch nur daran denkt, Atomschläge auf fremdem Territorium, in diesem Fall auf dem Territorium der Ukraine, durchzuführen, schnelle nukleare Vergeltungsschläge geben wird, um die nuklearen Abschussanlagen in Russland zu zerstören.“ Wir zitieren: „Sobald Russland auch nur daran denkt, einen Atomschlag durchzuführen“ – also bevor Russland tatsächlich Raketen startet – „müssen die USA Atomwaffen gegen Russland einsetzen.“ Mit anderen Worten: Wir müssen jetzt Atomwaffen einsetzen. Warum jetzt und woher wissen wir, dass Zelenskyy das gemeint hat? Weil Zelenskyy auf diese Warnung der russischen Regierung vom Mittwoch reagierte.

PUTIN: Ich möchte Sie daran erinnern, dass unser Land auch über verschiedene Mittel zur Zerstörung und für einzelne Komponenten verfügt, die moderner sind als die der NATO-Länder, und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, um Russland und unser Volk zu schützen, werden wir sicherlich die uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff.

„Es ist kein Bluff“, sagt Putin, von dem man uns sagt, er sei verrückt, also sollten wir ihn wohl ernst nehmen. Immerhin leitet er ein Land mit dem weltweit größten Atomwaffenarsenal, und er spricht vom Einsatz von Atomwaffen, wenn der Westen die territoriale Integrität Russlands weiterhin bedroht. Es ist eine bedingte Warnung, und natürlich war die Bedrohung der territorialen Integrität Russlands nie Teil der Abmachung. Oder? Sie erinnern sich daran? Deshalb trugen Sie eine ukrainische Anstecknadel oder stellten eine ukrainische Flagge vor Ihr Haus. Die Ukraine wurde eingenommen. Das Ziel war es, die Russen zu vertreiben. Das scheint nach allen Regeln der Fairness und des Anstands vernünftig zu sein, aber das ist nicht das, was die Regierung Biden anstrebt. Sie drängt darauf, die russische Regierung zu stürzen, und hofft wieder einmal, dass danach alles gut wird und jemand Besseres das Ruder übernimmt. „Er ist böse. Bringen wir ihn um.“ Haben Sie diese Geschichte schon einmal gehört?

ls Reaktion auf Putins Äußerungen rief die ukrainische Regierung zu einem sofortigen nuklearen Angriff auf Russland auf, ein Angriff, der ohne Frage die sofortige Zerstörung von New York, Washington, D.C., Los Angeles und den Tod von zig Millionen Amerikanern zur Folge haben würde. Das ist es, was er gerade gesagt hat. Vernünftige Menschen reden nicht so, niemals. Wenn es für die Biden-Administration einen Moment gäbe, die ganze Sache zu beenden und einen Verhandlungsfrieden zu erzwingen, was sie in einem Augenblick tun könnte, dann ist dieser Moment genau jetzt, bevor eine große Zahl von Menschen stirbt, aber das ist nicht das, was die Biden-Administration tut. Sie bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit in die andere Richtung und tut alles, was sie kann, um den Westen an den Rand der Zerstörung zu bringen.

Gestern beschuldigte Joe Biden in der UNO nicht die Ukraine, sondern Russland, offene nukleare Drohungen ausgesprochen zu haben.

PRESIDENT BIDEN: In diesem Krieg geht es darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen, schlicht und einfach, und das Recht der Ukraine, als Volk zu existieren. Wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie leben, was auch immer Sie glauben, das sollte Ihnen nicht das Blut in den Adern gefrieren lassen. Präsident Putin hat Europa unverhohlen mit Atomwaffen gedroht und sich rücksichtslos über die Verpflichtungen des Nichtverbreitungsregimes hinweggesetzt. Wir werden uns mit der Ukraine solidarisch zeigen. Wir werden uns solidarisch gegen die russische Aggression stellen. Punkt.

NUN GUT. Putin ist böse. Gut. Einverstanden, aber Putin macht nukleare Drohungen. Was auch immer der Grund dafür ist, dass er sie ausspricht, die Tatsache, dass er sie ausspricht und die Ukrainer natürlich auch explizite nukleare Drohungen aussprechen, reicht für jede verantwortungsbewusste Person aus, um zu sagen: „Jetzt hören wir auf“, insbesondere wenn diese Person der Führer der Vereinigten Staaten ist, des Landes, das diesen Krieg finanziert und das diesen Krieg heute Abend beenden könnte, indem es die Ukraine an den Verhandlungstisch ruft. Die russischen Truppen ziehen ab. Die Ukraine verspricht, der NATO nicht beizutreten, alles ist so wie im Januar dieses Jahres, und alles ist in Ordnung. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass New York bombardiert wird.

Aber das ist nicht das, was sie wollen. Joe Biden hat also kein Wort über die Verantwortung Amerikas gesagt. Noch einmal: Wir finanzieren diesen Krieg. Wir könnten ihn beenden. Sie tun es aber nicht. Er hat bei den Vereinten Nationen natürlich kein Wort darüber verloren, weil sie den Krieg wollen, und Außenminister Tony Blinken auch nicht.

STAATSSEKRETÄR BLINKEN: Präsident Putin hat sich diese Woche ausgesucht, in der sich der weltweit größte Teil bei den Vereinten Nationen versammelt, um Öl ins Feuer zu gießen, das er gelegt hat. Das zeigt seine völlige Verachtung für die UN-Charta, für die Generalversammlung und für diesen Rat. Die internationale Ordnung, zu deren Wahrung wir hier zusammengekommen sind, wird vor unseren Augen zerfetzt. Wir können und werden nicht zulassen, dass Präsident Putin damit davonkommt. Jedes Ratsmitglied sollte eine klare Botschaft aussenden, dass diese rücksichtslosen nuklearen Drohungen sofort aufhören müssen.

NUN GUT. Tony Blinken, der Außenminister, ist also ein Possenreißer und ein gescheiterter Rockmusiker, der ein paar Papiere vorliest, die wie ein Kabelnachrichtenbeitrag darüber sind, dass Putin schlecht ist. Ja, toll. Ich hab’s. Aber hinter ihm auf dem Bild, das Sie gerade gesehen haben, sitzt jemand, der überhaupt kein Clown ist, und das ist Nuland, eine der Personen, die für das Desaster im Irak verantwortlich sind. In einem funktionierenden Land würde jeder, der an der 20-jährigen Tragödie im Irak beteiligt war, in der Amerikas Ansehen schwer geschädigt wurde, in der Tausende von Amerikanern starben, in der wir ohne triftigen Grund viel ärmer geworden sind, jeder, der daran beteiligt war, einschließlich der Lüge, die uns da hineingeritten hat, für immer von der amerikanischen Außenpolitik ausgeschlossen werden, aber Toria Nuland ist einfach aufgestiegen, aufgestiegen, aufgestiegen, bis sie uns an den Rand eines Atomkriegs mit Russland gebracht hat.

Tony Blinken erklärt also den Vereinten Nationen und dem Rest von uns, dass es für die Ukraine in Ordnung ist, im Namen der Vereinigten Staaten mit einem Atomkrieg zu drohen, und der Rest der Welt schaut mit offenem Mund zu, einschließlich China, ausgerechnet. Hier ist der Sprecher des chinesischen Außenministeriums von gestern.

WANG WENBIN, SPRECHER DES CHINESISCHEN AUSSENMINISTERIUMS: Wir rufen alle Parteien auf, einen Waffenstillstand zu erreichen und den Krieg durch Dialog und Verhandlungen zu beenden und eine Lösung zu finden, die die legitimen Sicherheitsinteressen aller Parteien so schnell wie möglich berücksichtigt. Wir hoffen auch, dass die internationale Gemeinschaft die Bedingungen und den Raum dafür schaffen wird.

Wir rufen alle Parteien dazu auf, einen Waffenstillstand zu erreichen, wie er im April fast erreicht worden wäre, bevor die Regierung Biden ihn platzen ließ, weil sie einen Regimewechsel in Russland will. Das kommt aus China, das eine Menschenrechtsbilanz aufweist, die Russland wie Schweden erscheinen lässt, und natürlich hat China von diesem Krieg fast genauso viel profitiert wie Putin und Raytheon und Lockheed, aber selbst die Chinesen sind nicht so verrückt, dass sie ein nukleares Armageddon wollen. Letztlich geht es ihnen nur darum, Geschäfte zu machen und durch Geschäfte zu dominieren.

Sie wollen nicht, dass sich ihre Kunden in die Luft sprengen, und sie wissen, dass sie dem unglaublich nahekommen. Nur Tony Blinken und Verrückte wie Toria Nuland wollen das wirklich, und sie stehen voll hinter dem ukrainischen Präsidenten, der erklärt, dass sein Ziel nicht darin besteht, den Krieg zu beenden und sein Land zurückzubekommen, was ein schönes und bewundernswertes Ziel ist, das die meisten Amerikaner unterstützen. Nein, sein Ziel ist es, Wladimir Putin zu stürzen und Russland in einen weiteren gescheiterten Staat zu verwandeln. Oh, guter Plan.

ZELENSKYY: Es wurde ein Verbrechen gegen die Ukraine begangen, und wir fordern eine gerechte Bestrafung. Das Verbrechen wurde gegen unsere Staatsgrenzen begangen. Das Verbrechen wurde gegen die Werte begangen, die Sie und mich zu einer Gemeinschaft der Vereinten Nationen machen, und die Ukraine fordert eine Bestrafung für den Versuch, unser Territorium zu stehlen. Dies ist der erste Punkt unserer Friedensformel, der umfassende Punkt Bestrafung.

Ein korrupter osteuropäischer autoritärer Führer im T-Shirt hält uns also einen Vortrag über die Gemeinschaft der Nationen und sagt uns, dass es in Wirklichkeit um die Bestrafung geht, die die Ukraine fordert. Es geht nicht um Selbstverteidigung oder darum, ihr Territorium zurückzubekommen. Es geht um einen Regimewechsel. Konkret fordern sie von uns einen Atomschlag. Wie können wir uns da überhaupt einmischen? Aber fast niemand in Washington hält sich zurück, um diese Frage zu stellen. Sie sind mit voller Geschwindigkeit dabei. Das ist wahnsinnig, aber sie sind alle dafür.

Adam Kinzinger hat dies gerade getwittert: „Übrigens, jedes Ziel in Russland, das zum Krieg beiträgt, ist nach dem Recht des bewaffneten Konflikts Freiwild. Ein Land, das ums Überleben kämpft, kann nicht eskalieren. Jeder, der behauptet, die Ukraine würde eskalieren, sollte aufhören.“

Jeder, der so etwas Dummes in der Öffentlichkeit sagt, sollte sofort von seinen öffentlichen Ämtern zurücktreten und schweigen, bis er zur Vernunft kommt, bitte. Und drüben im Senat sind sich Lindsey Graham und Richard Blumenthal in genau demselben Punkt einig. Sie haben angekündigt, dass Russland ein staatlicher Sponsor des Terrorismus ist.

SEN. RICHARD BLUMENTHAL: Russland sollte zum staatlichen Sponsor des Terrorismus erklärt werden, denn die Ereignisse der letzten Tage und Wochen haben mehr denn je gezeigt, dass Russland als staatlicher Sponsor des Terrorismus bezeichnet werden muss.

SEN. LINDSEY GRAHAM: Ich denke, die Überparteilichkeit ist stark, wenn es darum geht, die Ukraine gegenüber Russland zu unterstützen. Ich möchte der Regierung dafür danken, dass sie mehr getan hat. Wir haben unsere Differenzen über den nächsten Schritt, aber Sprecherin Pelosi ist in unserem Lager. Sie hat gesagt, dass Russland ihrer Meinung nach die Einstufung als staatlicher Sponsor des Terrorismus im US-Recht verdient hat.

Die Tatsache, dass Lindsey Graham im Fernsehen auftreten kann, wie er es so oft tut, und behauptet, er sei konservativ und jemand, dem die Vereinigten Staaten am Herzen lägen, ist unfassbar. Dies ist also Teil des endlosen Getues darüber, dass Russland böse ist, und sicher, Russland ist böse. Gut, Russland ist böse, aber es sind wie immer die Worte, auf die es ankommt. Sie sagen Ihnen, dass Russland jetzt ein staatlicher Sponsor des Terrors ist. Warum sagen sie das? Und du nickst wahrscheinlich. „Ja, es scheint ein schlechtes Land mit einem schlechten Führer zu sein, aber ein Staat, der den Terror unterstützt?“ Es ist wichtig, dass sie Russland ganz konkret als solches definieren. Und warum? Denn was machen wir mit Terrorstaaten? Wir stürzen ihre Regierungen. Wir gehen in die Offensive. Wir nehmen den Kampf auf, und das ist die Position Washingtons auf parteiübergreifender Ebene, und es ist insbesondere die Position der Leute, die fälschlicherweise glauben, dass Wladimir Putin die Wahl 2016 gestohlen hat, und niemand glaubt diesem Irrsinn mit größerer Inbrunst als die Dame, die verloren hat. Hier ist sie.

HILLARY CLINTON: Sie bekommen die Waffen, die sie benötigen, um sich zu verteidigen, und sie sind jetzt in der Offensive, und ich denke, wir müssen sie weiterhin unterstützen und ihnen helfen. Sie wurden durch eine unprovozierte Kriegshandlung angegriffen, und sie haben durchgehalten, und sie haben es besser gemacht, als jemand hätte vorhersagen können, und Zelenskyy ist ein wahrer Kriegsführer gewesen. Ich bin sehr beeindruckt von ihm, und ich denke, die Vereinigten Staaten sollten ihnen beistehen.

Wenn Sie zu den Millionen von gutherzigen Republikanern gehören, die, als die Sache im Februar ausbrach, dachten: „Nun, das ist schrecklich. Man sollte nicht in ein souveränes Land einmarschieren“, und natürlich haben wir dem zugestimmt, wir sollten an der Seite der Ukraine stehen, dann werden Sie sich jetzt vielleicht ein wenig getäuscht fühlen, denn was Sie hier sehen, ist eine klassische Mission Creep. Wir kommen zu einem bestimmten Zweck und verlängern den Aufenthalt zu einem ganz anderen Zweck, für den Sie sich nicht gemeldet haben, und der den Vereinigten Staaten langfristig absolut schaden wird.

Wenn Hillary Clinton sagt, dass wir Zelenskyy zur Seite stehen werden, wenn er in die Offensive geht, dann bedeutet das nicht, dass wir die russischen Truppen aus seinem Land vertreiben, womit jeder einverstanden wäre. Das bedeutet, Wladimir Putin zu stürzen und ein schwarzes Loch im Zentrum Osteuropas zu schaffen, dort, wo Asien auf Europa trifft, in einem Land mit einigen der weltweit größten Energiereserven und dem größten Atomwaffenarsenal. Wie wird sich das auswirken? Nun, hören wir den Sprechern des Pentagon zu. Sie werden es im Fernsehen erklären.

RETIRED LT. GEN. KEITH KELLOGG: Was wir stattdessen machen müssen, ist einfach umzukehren. Wir sagen, wir sind voll dabei, und das haben wir nicht getan. Wir haben etwa den Ukrainern keine Systeme wie den Angriffs-Marschflugkörper gegeben, der die gesamte Krim erreichen kann. Er hat eine Reichweite von 200 Meilen (ca. 322 km), einen 500-Pfund-Sprengkopf, 300 Bomber dazu. Damit können die Russen wirklich bedroht werden, aber das haben wir nicht getan. Und ich denke, wir sollten sie bedrohen. Solange er nicht wirklich glaubt, dass wir ernsthaft gegen ihn vorgehen, wird er weiterhin diese Drohungen aussprechen.

Also noch einmal: Jeder, der beispielsweise an den letzten fünf Kriegen beteiligt war, die die amerikanische Macht geschwächt, Amerikaner getötet, uns ärmer gemacht und den Vereinigten Staaten auf lange Sicht sehr geschadet haben, jeder, der daran beteiligt war, sollte sich wahrscheinlich aus dem Gespräch über den jüngsten Krieg heraushalten, aus demselben Grund, aus dem man auch nicht sagen würde, man solle finanzielle Ratschläge von jemandem annehmen, der bankrott gegangen ist, oder zu einer Eheberatung mit jemandem gehen, der dreimal geschieden wurde, weil er in seinem sogenannten Fachgebiet nachweislich versagt hat, und das würde praktisch jeden einschließen, den man über diese Dinge reden hört. „Er wird diese Drohungen fortsetzen“, also Putin.

Das sind also offenbar die einzigen Drohungen, die wir ablehnen. Wenn die Ukraine möchte, dass wir in ihrem Namen einen nuklearen Präventivschlag durchführen, ist das völlig in Ordnung. Das ist völliger Irrsinn. Dies ist eine „Strategie“, die einfach zur totalen Zerstörung des Westens führen könnte, und zwar schon bald, und vielleicht ist das der Punkt.