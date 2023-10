„Turbo-Krebs“ in Verbindung mit COVID-Impfungen

Die Geschichte auf einen Blick

Onkologen berichten über einen alarmierenden Anstieg der „Turbo-Krebsfälle“ nach der Impfung, ein Begriff, der für unglaublich schnell wachsende Krebserkrankungen bei Menschen geprägt wurde, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben

Turbokarzinome treten bei jungen Menschen auf, viele von ihnen sind unter 30 Jahre alt und haben keine familiäre Vorbelastung mit Krebs. Sie treten auch bei schwangeren Frauen und kleinen Kindern auf

Die meisten Turbokarzinome befinden sich zum Zeitpunkt der Diagnose im Stadium 3 oder 4, obwohl die Symptome erst vor einigen Tagen oder Wochen aufgetreten sind. Sie wachsen und breiten sich so schnell aus, dass viele Patienten sterben, bevor die Behandlung überhaupt beginnen kann. Die meisten Turbokarzinome sind auch gegen herkömmliche Behandlungen resistent

Es gibt mehrere mögliche Mechanismen der COVID-Spritzen, die bei anfälligen Personen zu Krebs führen können. Der wichtigste davon ist die Veränderung der verwendeten mRNA. Es wurde Pseudouridin eingefügt, um die RNA zu stabilisieren. Das daraus resultierende Protein kann sich leicht falsch falten, und die Fehlfaltung von Proteinen ist ein Kennzeichen von Alzheimer, Parkinson und Herzversagen

Die Pseudouridin-Insertion kann auch die angeborene Immunüberwachung unterdrücken, indem sie die Aktivität von *Toll-like-Rezeptoren dämpft, und eine verringerte Krebsüberwachung ist eine nachgelagerte Wirkung davon

*Der Name „Toll-like Rezeptor“ (in der deutschsprachigen Literatur als „Signaltransduktions- vermittelnde PRRs“ oder selten auch als „Toll-artiger Rezeptor“ bezeichnet) ist abgeleitet von einem Protein bei Drosophila melanogaster namens Toll, das ursprünglich von Christiane Nüsslein-Volhard benannt wurde.

In einem Highwire-Interview vom 22. September 2023 (Video oben) sprach der kanadische Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis über den alarmierenden Anstieg von „Turbokrebs“ nach einer Impfung, ein Begriff, der für unglaublich schnell wachsende Krebserkrankungen bei Menschen geprägt wurde, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben.

Ein Beispiel dafür wird in einem Fallbericht vom September 2023 beschrieben, der von Dr. Peter McCullough mitverfasst wurde. Darin wird die rasche Verschlechterung des Zustands eines 56-jährigen Mannes beschrieben, der innerhalb weniger Tage nach seiner COVID-Impfung eine Bell-Lähmung entwickelte, die sich zu einem aggressiven Tumor an seinem Ohr und im Gesicht ausweitete. Wie in der Zusammenfassung vermerkt:

„Das Malignom war kutanen Ursprungs, und der Fall zeigte Symptome, die mit der Bellschen Lähmung und Trigeminusneuralgie übereinstimmten, die vier Tage nach der Impfung begannen … In dieser Studie beschreiben wir alle Aspekte dieses Falles und erörtern mögliche kausale Zusammenhänge zwischen dem schnellen Auftreten dieses metastasierenden Krebses und der mRNA-Impfung. Wir stellen dies in den Kontext mehrerer Immunschwächen, die möglicherweise mit den mRNA-Injektionen zusammenhängen und die eine aggressivere Darstellung und Progression des Krebses begünstigen. Die von uns beschriebene Art von Malignität deutet darauf hin, dass in der Bevölkerung ein Risiko für das Auftreten einer Vielzahl von relativ häufig vorkommenden Krebszellen des basaloiden Phänotyps besteht, die das Potenzial für eine metastatische Erkrankung haben können. Dies kann bei frühzeitiger Diagnose und angemessener Behandlung vermieden werden. Da Gesichtslähmung/Schmerzen zu den häufigsten neurologischen Nebenwirkungen nach einer mRNA-Injektion gehören, sollte eine sorgfältige Untersuchung des Haut-/Weichgewebes durchgeführt werden, um eine bösartige Erkrankung auszuschließen. Es wird eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, um die Toxizität der mRNA-Impfung zu klären, die zum Tod dieses Patienten geführt haben könnte. Durch präventive und präzise klinische Routineuntersuchungen können künftige Todesfälle möglicherweise vermieden werden.“

In einem anderen Fallbericht, der im November 2021 veröffentlicht wurde, wurde das bemerkenswert schnelle Fortschreiten eines angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms bei einem 66-jährigen Mann beschrieben, nur wenige Tage nachdem er seine dritte Pfizer-Spritze erhalten hatte.

Ironischerweise erhielt er die Spritze, um sich während der Chemotherapie zu schützen, und innerhalb von acht Tagen explodierte der Krebs einfach und breitete sich wie ein Lauffeuer aus. Makis zufolge würde ein solches Fortschreiten normalerweise ein paar Jahre oder höchstens ein paar Monate dauern.

Turbo-Krebsarten – ein neues Phänomen der COVID-Ära

Wie Makis feststellte, treten jetzt schnell wachsende Krebsarten in Brust, Dickdarm, Speiseröhre, Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallengang, Gehirn, Lunge und Blut auf – darunter auch äußerst seltene Krebsarten.

Aber das ist noch nicht alles. Diese Krebsarten treten bei jungen Menschen auf, viele von ihnen sind unter 30 Jahre alt und haben keine familiäre Vorbelastung. Sie treten bei schwangeren Frauen und kleinen Kindern auf. Ebenso seltsam ist die Tatsache, dass die meisten von ihnen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits im Stadium 3 oder 4 sind, obwohl die Symptome erst vor einigen Tagen oder Wochen aufgetreten sind.

Die Krebsarten wachsen und breiten sich so schnell aus, dass viele dieser Patienten sterben, bevor die Behandlung überhaupt beginnen kann. Die meisten von ihnen sind auch resistent gegen herkömmliche Behandlungen und sprechen nicht darauf an. „Ich habe noch nie gesehen, dass sich Krebs so verhält“, sagt Makis, und er muss es wissen, denn er hat in seiner bisherigen Laufbahn 20 000 Krebspatienten diagnostiziert.

Makis wurde auf dieses Phänomen aufmerksam, als er begann, den plötzlichen Tod von kanadischen Ärzten zu verfolgen, die die gesamte COVID-Batterie einnehmen mussten, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Innerhalb weniger Monate kam es unter ihnen zu einer Häufung von plötzlichen Todesfällen, viele davon durch Herzinfarkte und Tod im Schlaf. Aber es gab auch eine große Gruppe von Ärzten, die an aggressiven Krebsarten erkrankten.

Makis weist darauf hin, dass, wenn man sich Go-Fund-Me-Seiten ansieht, auf denen um Spenden für Krebsbehandlungen gebeten wird, ein großer Teil dieser Menschen in Berufen tätig ist, in denen die Impfungen vorgeschrieben sind, wie z. B. bei Ärzten und Lehrern, Polizisten, Feuerwehrleuten, Militärpersonal und Flugzeugbesatzungen.

Mögliche Wirkmechanismen

Auf die Frage, wie die COVID-Spritzen diese Turbokarzinome verursachen könnten, beschreibt Makis mehrere mögliche Mechanismen, die bei anfälligen Personen zu Krebs führen können. Der wichtigste davon ist die Veränderung der verwendeten mRNA.

Die COVID-Impfungen enthalten nicht die identische mRNA, die im SARS-CoV-2-Virus enthalten ist. Die mRNA wurde in einem als „Codon-Optimierung“ bezeichneten Prozess gentechnisch verändert, bei dem Pseudouridin eingefügt wird, um die RNA zu stabilisieren und einen schnellen Abbau zu verhindern.

Der Grund für die Codon-Optimierung ist, dass es schwierig ist, den Körper durch Injektion von mRNA zur Produktion eines bestimmten Proteins zu bewegen. Die mRNA wird nicht nur schnell zerstört, sondern die Injektion erfordert auch eine höhere Proteinexpression als auf natürliche Weise möglich ist.

Sie umgingen dieses Problem, indem sie in den genetischen Anweisungen Substitutionen vornahmen. Man kann bestimmte Nukleotide austauschen (drei Nukleotide bilden ein Codon) und erhält am Ende immer noch das gleiche Protein, aber die erhöhte Effizienz hat einen schrecklichen Preis.

Wenn Teile des Codes auf diese Weise ersetzt werden, kann das resultierende Protein leicht falsch gefaltet werden, was mit einer Reihe von chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht wird, darunter Alzheimer, Parkinson und Herzversagen.

Wie Makis erklärt, kann die Pseudouridin-Insertion auch die Überwachung durch das angeborene Immunsystem unterdrücken, indem sie die Aktivität von Toll-like-Rezeptoren dämpft, was unter anderem eine verminderte Krebsüberwachung zur Folge hat.

„Je mehr mRNA-Spritzen man einnimmt, desto größer ist die Schädigung des Immunsystems, desto größer ist das Risiko, dass die Krebsüberwachung beeinträchtigt wird, und damit auch das Risiko, an Turbokrebs zu erkranken.“

Andere mögliche Mechanismen sind:

Genomische Integration der veränderten mRNA durch reverse Transkription, wodurch Tumorsuppressorgene gestört werden könnten.

Genomische Integration von DNA-Kontaminanten in die Aufnahmen, wodurch Tumorsuppressorgene gestört werden können.

Tumore können so durch das Vorhandensein eines SV40-Promotors in den DNA-Kontaminanten gefördert werden.

Die liposomalen Nanopartikel (LNP) verbreiten die mRNA systemisch in allen Geweben, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Immunfunktion hat. Wir wissen heute, dass manche Menschen das Spike-Protein noch mindestens sechs Monate lang produzieren, und wenn der Körper wiederholt (oder gar kontinuierlich) demselben Antigen ausgesetzt ist, entwickelt er eine Toleranz. Infolgedessen werden Sie anfälliger für Infektionen, weil sich Ihr Immunsystem nicht mehr gegen das Antigen wehrt. Die gleichen Antikörper, die sich gegen Infektionen richten, richten sich aber auch gegen Krebszellen, so dass das Krebsrisiko ebenfalls steigt.

Plasmid-DNA kann auch von Darmbakterien aufgenommen werden, wodurch sie zu einer Quelle für die ständige Produktion von Antigenen (Spike-Proteinen) werden.

Anstieg der Krebserkrankungen wird wahrscheinlich ein langfristiger Trend sein

Innerhalb des ersten Jahres nach der Einführung der COVID-Impfung begann die Gesamtmortalität in Ländern auf der ganzen Welt zu steigen, und wieder sind es jüngere Menschen im arbeitsfähigen Alter, die in noch nie dagewesener Geschwindigkeit sterben.

Die gute Nachricht ist, dass die Inanspruchnahme der Auffrischungsimpfung in den letzten sechs Monaten stark zurückgegangen ist. In Kanada haben sich nur 5 bis 6 % auffrischen lassen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Lawine von Krebserkrankungen wahrscheinlich langfristig anhalten wird.

Auch die Zahl der Krebstoten wird wahrscheinlich weiter steigen, denn wenn wir den genauen Mechanismus nicht kennen, können wir sie nicht behandeln, stellt Makis fest, und sowohl Chemotherapie als auch Bestrahlung erweisen sich als nutzlos. Sie wirken nicht gegen diese schnell auftretenden Krebsarten.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass je mehr mRNA-Spritzen man einnimmt, desto größer ist die Schädigung des Immunsystems, desto größer ist das Risiko einer gestörten Krebsüberwachung und damit auch das Risiko von Turbokrebs.

Tödliche Verletzungen des Gehirns und des Herzens nach einer Spritze

Krebs ist nicht die einzige Gefahr, der die Geimpften ausgesetzt sind. In dem obigen Video berichtet John Campbell, ein pensionierter Krankenpfleger und Ausbilder, über den Fall eines 76-jährigen Mannes mit Parkinson-Krankheit, der drei Wochen nach seiner dritten COVID-19-Spritze starb. Die Autopsie ergab massive Herz- und Hirnschäden.

Die erste Impfung erhielt er von AstraZeneca mit einem adenoviralen Vektor. Die beiden folgenden Spritzen stammten von Pfizer. Wie Campbell anmerkt, argumentieren zwar einige, dass Herz- und Hirnschäden ein Risiko der COVID-Infektion, nicht aber der Impfungen sind, doch dieser Fallbericht beweist eindeutig, dass diese Schäden durch die Impfungen und nicht durch eine natürliche Infektion verursacht wurden. Wie in der Zusammenfassung berichtet:

„… histopathologische Analysen des Gehirns brachten bisher unvermutete Befunde zutage, darunter eine akute Vaskulitis … sowie eine multifokale nekrotisierende Enzephalitis unbekannter Ätiologie mit ausgeprägter Entzündung einschließlich glialer und lymphozytärer Reaktion. Am Herzen fanden sich Anzeichen einer chronischen Kardiomyopathie sowie eine leichte akute lympho-histiozytäre Myokarditis und Vaskulitis. Obwohl es bei diesem Patienten keine Vorgeschichte von COVID-19 gab, wurde eine Immunhistochemie für SARS-CoV-2-Antigene (Spike- und Nukleokapsidproteine) durchgeführt. Überraschenderweise konnte in den Entzündungsherden sowohl im Gehirn als auch im Herzen, insbesondere in den Endothelzellen der kleinen Blutgefäße, nur Spike-Protein, aber kein Nukleokapsid-Protein nachgewiesen werden. Da kein Nukleokapsidprotein nachgewiesen werden konnte, muss das Vorhandensein von Spike-Protein eher auf die Impfung als auf eine Virusinfektion zurückgeführt werden. Die Ergebnisse bestätigen frühere Berichte über Enzephalitis und Myokarditis, die durch COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis verursacht wurden.“

Wird auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigt?

Neuere Forschungen bestätigen auch frühere Berichte über Menstruationsdurchbrüche bei Frauen vor, während und nach der Menopause, deren Auswirkungen noch unbekannt sind. Wie von Medical Xpress am 2. Oktober 2023 berichtet:

„Untersuchungen des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit deuten darauf hin, dass COVID-19-Impfstoffe oder die Reaktion des Körpers darauf bei Frauen zu unerwarteten vaginalen Blutungen führen können. Dieses Phänomen wurde bei Frauen in verschiedenen Reproduktionsstadien beobachtet. In dem in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichten Artikel „Unexpected vaginal bleeding and COVID-19 vaccination in nonmenstruating women“ (Unerwartete vaginale Blutungen und COVID-19-Impfung bei nicht-menstruierenden Frauen) beschreibt das Forscherteam aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit seine Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus, auf das die Impfstoffe abzielen, an diesem Phänomen beteiligt sein könnte … Die Studie umfasste etwa 22 000 Teilnehmer im Alter von 32 bis 64 Jahren aus der norwegischen Mutter-Vater-Kind-Kohortenstudie (MoBa) und der Seniorenkohorte im Alter von 65 bis 80 Jahren. Unerwartete vaginale Blutungen traten bei 3,3 % der Frauen nach der Menopause, bei 14,1 % der Frauen in der Perimenopause und bei 13,1 % der Frauen vor der Menopause auf, also mehr als dreimal so häufig wie erwartet. Bei etwa der Hälfte der Frauen, die über unerwartete vaginale Blutungen berichteten, traten diese innerhalb von 28 Tagen nach einer COVID-19-Impfung auf.“

Die Studie ergab, dass nur 31 % der Frauen, die über abnormale Blutungen berichteten, einen Arzt aufsuchten, und noch weniger suchten ärztliche Hilfe, wenn die Blutungen nach der COVID-Impfung auftraten. Infolgedessen wird diese Nebenwirkung in den Datenbanken des Gesundheitswesens nicht erfasst.

Haben Sie die Spritze erhalten? Handeln Sie, um Ihre Gesundheit zu schützen

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und sich nun Sorgen um Ihre Gesundheit machen, was können Sie tun? Nun, in erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Wenn Sie Symptome entwickelt haben, die Sie vor der Impfung nicht hatten, würde ich Sie ermutigen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Angesichts der Häufigkeit von Turbokarzinomen sollten sich Frauen nach der Menopause, bei denen nach der COVID-Impfung eine Durchbruchblutung auftritt, untersuchen lassen, um Endometriumkrebs auszuschließen.

Gegenwärtig scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten Behandlungsprotokolle für Verletzungen nach der Impfung zu haben. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der das FLCCC mitbegründet hat, ist dazu übergegangen, mehr oder weniger ausschließlich Impfgeschädigte zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. Dr. Peter McCullough erforscht ebenfalls Behandlungen nach der Impfung, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu eliminieren, das nach Meinung der meisten Experten der Hauptverursacher ist. Ich habe diese in meinem Artikel aus dem Jahr 2021, „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„, vorgestellt.

