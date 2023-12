Ukraine-Krieg: Wie geht es weiter?

Die Geschichte auf einen Blick

Lex Fridman interviewt John Mearsheimer, einen Wissenschaftler für internationale Beziehungen an der Universität von Chicago, über das mögliche Ende des Krieges in der Ukraine

Im besten Fall prognostiziert Mearsheimer einen Waffenstillstand, der zu einem eingefrorenen Konflikt führt

Im Falle eines eingefrorenen Konflikts glaubt Mearsheimer, dass dieser instabil sein wird, wobei die Ukrainer versuchen werden, Russlands Position zu schwächen, und die Russen „große Anstrengungen unternehmen“, um der Ukraine zu schaden und Zwietracht innerhalb des Bündnisses zu säen

Wenn sich die USA weiterhin in den Krieg einmischen, lautet die Antwort auf die Frage, ob der Konflikt gelöst werden kann, laut Mearsheimer „definitiv nein … Man muss die Amerikaner rausholen“

Mearsheimer glaubt, dass es eine „winzige Chance“ gibt, den Krieg zu beenden, aber um dies zu erreichen, muss die Ukraine neutral werden und alle Sicherheitsbeziehungen mit dem Westen vollständig abbrechen

Im obigen Video spricht Lex Fridman mit John Mearsheimer, einem Wissenschaftler für internationale Beziehungen an der Universität von Chicago, über das mögliche Ende des Krieges in der Ukraine. Mearsheimer ist nicht optimistisch.

Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 wurden etwa 500.000 ukrainische und russische Soldaten getötet oder verwundet, und mehr als 9.600 Zivilisten sind in der Ukraine ums Leben gekommen. In der Zwischenzeit haben die USA nach offiziellen Angaben bis Ende Juli 2023 76,8 Milliarden Dollar an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe in die Ukraine geschickt. Die Europäische Union hat im selben Zeitraum weitere 85,1 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Dieser Krieg könnte nicht nur durch Korruption ausgelöst werden, er könnte auch nicht zu gewinnen sein. „Ich glaube nicht, dass es eine echte Aussicht auf ein sinnvolles Friedensabkommen gibt“, sagte Mearsheimer. „Ich denke, es ist fast unmöglich. Ich denke, das Beste, worauf man im Moment hoffen kann, ist, dass die Schießerei aufhört. Man hat einen Waffenstillstand und dann einen eingefrorenen Konflikt“.

Haben sich die USA einer Lösung in den Weg gestellt?

Im Falle eines eingefrorenen Konflikts glaubt Mearsheimer, dass dieser instabil sein wird, wobei die Ukrainer versuchen werden, Russlands Position zu schwächen, und die Russen „große Anstrengungen unternehmen werden“, um der Ukraine zu schaden und Zwietracht innerhalb des Bündnisses zu säen, „und das gilt auch für die transatlantischen Beziehungen“, sagt er … „Das Potenzial für eine Eskalation wird dort groß sein. Ich halte das also für eine Katastrophe.“

Nebenbei bemerkt hat das 2021 gegründete Zentrum des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky für die Bekämpfung von Desinformation eine schwarze Liste amerikanischer „pro-russischer Propagandisten“ herausgegeben, auf der Mearsheimer zusammen mit Senator Rand Paul, R-Ky, der ehemaligen Abgeordneten Tulsi Gabbard, D-Hawaii, dem unabhängigen Journalisten Glenn Greenwald und dem pensionierten Oberst Douglas Macgregor steht.

Als Fridman Mearsheimer fragt, ob er es für möglich hält, dass sich die beiden Führer zusammensetzen und eine Lösung finden, antwortet dieser schnell: „Ich denke, die Antwort ist nein“. Fridman fragt dann: „Selbst wenn die Vereinigten Staaten involviert sind … drei Personen im Raum?“ Darauf antwortet Mearsheimer: „Wenn die Vereinigten Staaten involviert sind, ist die Antwort definitiv nein … Man muss die Amerikaner herausholen … die Amerikaner sind ein echtes Problem.“

Mearsheimer geht auf den Beginn des Krieges zurück, als die beiden Seiten in Istanbul verhandelten. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett fungierte als Vermittler, und laut Mearsheimer wurden Fortschritte erzielt, bis sich die USA und Großbritannien einschalteten:

„Bennett spricht sowohl mit Putin als auch mit Zelensky persönlich. Und was passiert, wenn es scheitert? Die Antwort ist, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien sich einmischen und Zelensky sagen, er solle gehen … wenn sie gekommen wären und Zelensky ermutigt hätten, einen Weg mit Putin zu finden, um den Krieg zu beenden, und mit Bennett zusammengearbeitet hätten … dann hätten wir den Krieg vielleicht beenden können.“

Die Einmischung der USA in den Ukraine-Konflikt zeigt, dass sie nicht bereit sind, ihre imperialistischen Tendenzen aufzugeben. Doch die Zensur hat jede offene Diskussion zum Schweigen gebracht, die dem offiziellen Narrativ über den Krieg in der Ukraine widerspricht.

Die Mainstream-Medien sind sich in ihrer Botschaft einig, dass der Krieg in der Ukraine das Ergebnis einer unprovozierten und ungerechtfertigten Invasion ist, aber es gibt eine Vorgeschichte. Jeffrey Sachs, ehemaliger Direktor des Earth Institute an der Columbia University, Berater der Vereinten Nationen und Wirtschaftsprofessor, der seit Jahrzehnten in mehr als 100 Ländern diplomatisch tätig ist, hat das Weiße Haus aufgefordert, Friedensverhandlungen zu führen und die Ukraine von einem NATO-Beitritt abzuhalten.

Das Weiße Haus lehnte dies mit der Begründung ab, jeder habe das Recht, der NATO beizutreten, wenn er dies wolle. Aber wie Sachs feststellte, geht es hier nicht um das „Recht“ der Ukraine, der NATO beizutreten, sondern um die Bedrohung, die von ihr für ihre Nachbarn, insbesondere Russland, ausgeht.

Russland hat seit Langem deutlich gemacht, dass es einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht zulassen wird, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies eine militärische Präsenz der NATO direkt an seiner Grenze bedeuten würde. Russland möchte, dass die Ukraine eine unabhängige „Pufferzone“ zwischen sich und den NATO-Ländern bleibt.

Wäre es für die USA in Ordnung, wenn Mexiko ein Militärbündnis mit China eingehen und chinesisches Militär an unserer Südgrenze stationieren würde? fragt sich Sachs. Das ist höchst unwahrscheinlich, aber genau das wird in der Ukraine angestrebt.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die USA die Eskalation des Konflikts vorangetrieben, bis zu dem Punkt, an dem ein Atomkrieg ins Spiel kam. Warum sollten die USA ein solches Risiko eingehen? Um für das „Recht“ der Ukraine auf einen NATO-Beitritt einzutreten? Das ist mehr als irrational, aber so weit sind wir schon.

Gibt es einen Funken einer Chance, den Krieg zu beenden?

Mearsheimer glaubt, dass es eine „winzige Chance“ gibt, den Krieg zu beenden, aber um das zu erreichen, müssen zwei Dinge getan werden, sagt er:

„Die eine ist, dass die Ukraine neutral werden muss und alle Sicherheitsbeziehungen zum Westen vollständig kappen muss. Es ist nicht so, dass man sagen kann: ‚Wir werden die NATO nicht auf die Ukraine ausweiten, aber wir werden weiterhin eine lose Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine haben.‘ Nichts von alledem. Sie muss vollständig aufgelöst werden – die Ukraine muss auf sich allein gestellt sein. Und zweitens muss die Ukraine die Tatsache akzeptieren, dass die Russen die vier Oblaste, die sie jetzt annektiert haben, und die Krim behalten werden. Die Russen werden sie nicht zurückgeben. Und wenn Sie Zelensky sind, oder wer auch immer die Ukraine in diesem Szenario regiert, möchten Sie sicherstellen, dass die Russen nicht noch weitere vier Oblaste, einschließlich Charkiw und Odessa, einnehmen, richtig? Wenn ich an Putins Seite spiele und dieser Krieg weitergeht, denke ich darüber nach, vier weitere Oblaste einzunehmen. Ich will etwa 43% der Ukraine und einen Ausgang nach Russland, richtig? Und ich will auf jeden Fall Odessa und ich will auf jeden Fall Charkiw, und ich will die beiden Oblaste dazwischen.“

Aber Mearsheimer betont, dass man, wenn man jetzt über eine Einigung sprechen kann, „vielleicht in der Lage ist, diese Art von Aggression im Keim zu ersticken und Putin und Russland darauf zu beschränken, die vier bereits annektierten Gebiete sowie die Krim zu annektieren. „Das ist das Beste, was man sich erhoffen kann“, sagt er, aber das erfordert auch Zugeständnisse von der Ukraine:

„Der Punkt ist, dass man die Ukrainer dazu bringen muss, zu akzeptieren, ein wirklich neutraler Staat zu werden und zuzugeben, dass die Russen einen großen Teil des Territoriums behalten. Sie haben etwa 23 % des ukrainischen Territoriums annektiert, und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein ukrainischer Führer dem zustimmen würde.“

Die EU-Erweiterung ist ein weiterer Joker in diesem Szenario, denn es handelt sich nicht nur um eine wirtschaftliche Erweiterung, sondern auch um eine militärische Dimension:

„Im Vorfeld des Krieges – eigentlich im Vorfeld der Krise von 2014, als sie zum ersten Mal ausbrach – machten die Russen deutlich, dass sie die EU-Erweiterung als Vorwand für die NATO-Erweiterung sehen. Die EU-Erweiterung ist also heikel, aber ich denke, dass … gesunde Wirtschaftsbeziehungen … zwischen der Ukraine und dem Westen möglich sind.“

Zerbrochenes Vertrauen kann Führungskräfte davon abhalten, einen Konflikt zu lösen

Fridman glaubt an die Kraft einzelner Führungspersönlichkeiten, gemeinsam einen Krieg zu beenden, doch dies setzt Vertrauen voraus – ein Vertrauen, das, so Mearsheimer, bei den Russen gebrochen wurde. Dies sei zum großen Teil auf die Minsker Vereinbarungen zurückzuführen, die den Bürgerkrieg in der Region Donbas im Südosten der Ukraine beenden sollten.

Vier Hauptakteure waren daran beteiligt – Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich. „Ich glaube, die Russen haben die Minsker Vereinbarungen ernst genommen“, erklärt Mearsheimer. „Ich glaube, Putin hat sie sehr ernst genommen. Er wollte diesen Konflikt beenden.“

Die anderen beteiligten Staatsoberhäupter – Angela Merkel aus Deutschland, Francois Hollande aus Frankreich und Petro Poroschenko aus der Ukraine – waren jedoch nicht ganz an Bord. Laut Mearsheimer:

„Alle sagten ausdrücklich, dass sie nicht ernsthaft an einer Einigung interessiert seien. In all den Gesprächen mit Putin haben sie ihn hinters Licht geführt. Sie haben versucht, ihn auszutricksen, um Zeit zu gewinnen und das ukrainische Militär aufzurüsten. Putin ist zutiefst verärgert über diese Eingeständnisse der drei Führer. Er glaubt, man habe ihm vorgegaukelt, dass Minsk funktionieren könnte. Er glaubt, dass er in gutem Glauben verhandelt hat und sie nicht, und er glaubt, dass das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen aufgrund dieser Erfahrung mit Minsk praktisch gleich Null ist … wenn Sie Putin sind, ist es zu diesem Zeitpunkt nicht sehr attraktiv, dem Westen zu vertrauen. In der Tat wird man allem misstrauen, was sie sagen.“

Die Aufgabe Nr. 1 eines jeden Führers ist es, das Überleben seines Staates zu sichern

Fridman vertritt erneut die Ansicht, dass einzelne Führungspersönlichkeiten sogar das tiefe Misstrauen im Westen überwinden könnten, da die menschliche Natur es den Menschen ermöglicht, anderen Menschen zu vertrauen, auch wenn sie der Einheit oder Struktur hinter ihnen misstrauen. „Das Schöne an der menschlichen Natur“, so Mearsheimer, „ist, dass es Vergebung gibt und man es wieder versuchen kann.“ Aber Mearsheimer ist sich da nicht so sicher:

„Wenn Sie der Führer eines Landes in einem anarchischen System sind, müssen Sie sehr vorsichtig sein, dass Sie Ihr Vertrauen in einen ausländischen Führer nicht zu weit gehen lassen, denn wenn dieser ausländische Führer Sie verrät oder Ihr Vertrauen missbraucht und Ihnen in den Rücken fällt, könnten Sie sterben. Und noch einmal: Denken Sie daran, dass die Hauptverantwortung eines jeden Führers – ganz gleich, um welches Land es sich handelt – darin besteht, das Überleben seines Staates zu sichern. Und … wenn man das Vertrauen eines Führers bereits missbraucht hat, kann man sich nicht mehr auf das Vertrauen verlassen, um voranzukommen … Meine Vorhersage, dass dieser Krieg lange andauern und auf hässliche Weise enden wird, gefällt mir überhaupt nicht, also hoffe ich, dass ich falsch liege.“

