Unsere gesamte Zivilisation ist darauf ausgerichtet, uns davon abzuhalten, zu erkennen, dass wir dies tun können.

CaitlinJohnstone.com

Erhebt euch, wie Löwen nach dem Schlummer

In unauslöschlicher Zahl!

Schüttelt eure Ketten zur Erde wie Tau

Der im Schlaf auf euch gefallen war:

Ihr seid viele – sie sind wenige ~ Percy Bysshe Shelley

Das Videomaterial, das gerade aus Sri Lanka kommt, ist der wiederkehrende Alptraum eines jeden Herrschers in der Geschichte.

Tausende von Demonstranten, die über die sich verschlechternden materiellen Bedingungen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Landes empört sind, haben den Präsidentenpalast von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa gestürmt, und ich garantiere Ihnen, dass die Luftaufnahmen, als sie in Massen in das Gebäude strömten, jeden Regierungschef und Plutokraten heute ein wenig unbehaglich gemacht haben.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President’s office in Colombo



📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

Sehen Sie sich das an. Sehen Sie sich all die Menschen an, die dort hineinströmen. Das ist eine wirklich ehrfurchtgebietende Kraft. Stellen Sie sich vor, wie furchterregend es wäre, wenn Sie sich am Ende dieser Kraft wiederfinden würden.

Ich weiß nicht genug darüber, was in Sri Lanka vor sich geht, um sagen zu können, welche Kräfte bei diesem Aufstand im Spiel sein könnten, aber ich weiß, dass jeder Herrscher im Laufe der Geschichte Zeit damit verbracht hat, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn eine so große Menschenmenge beschließen würde, seinen Stützpunkt zu stürmen. Wenn die Menge zu groß wird, um sie zu unterdrücken, oder wenn die Kräfte, die sie unterdrücken sollten, sich stattdessen den Reihen des Volkes anschließen, ist es im besten Fall so, dass Sie zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude geflohen sind, wie es Rajapaksa kurz vor der Erstürmung des Gebäudes zu tun pflegte. Wenn genügend wütende Menschen Sie in die Finger bekommen, spielt es keine Rolle, ob sie mit Raketen oder Pistolen oder mit bloßen Händen bewaffnet sind; Ihnen steht ein gewaltsames Ende bevor.

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum so viel Energie darauf verwendet wird, jeden in unserer Gesellschaft zu propagieren, dann ist das der Grund. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum unsere Machthaber so hart daran arbeiten, uns gegeneinander aufzubringen, dann ist das der Grund. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum wir immer wieder angewiesen werden, unsere Beschwerden in die Wahlkabine zu tragen, obwohl wir bei jeder Wahl lernen, dass dies nie etwas an den Dingen ändert, die am dringendsten geändert werden müssen, dann ist das der Grund.

Unsere gesamte Zivilisation ist darauf ausgerichtet, Szenen wie die, die wir heute in Sri Lanka erleben, zu verhindern. Unsere Bildungssysteme, unsere politischen Systeme, unsere Medien, unsere Online-Informationen. Religionen, die es seit Tausenden von Jahren gibt, weil die Mächtigen sie befürwortet und verkündet haben, sind voll von Passagen, in denen die Tugenden Gehorsam, Armut, Sanftmut und „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ gepriesen werden. Von dem Moment an, in dem wir geboren werden, werden unsere Köpfe mit Geschichten darüber gefüllt, warum es gut und richtig ist, dem Status quo zuzustimmen, und warum es falsch wäre, das zurückzunehmen, was uns von einer räuberischen herrschenden Klasse gestohlen wurde.

WATCH: Protesters storm presidential palace in Sri Lanka as economic crisis worsens pic.twitter.com/diIVaXx8Cd — BNO News (@BNONews) July 9, 2022

Deshalb werden wir immer dann mit Botschaften über die Bedeutung von Höflichkeit und Anstand überschwemmt, wenn die Menschen erkennen, dass sie korrupte Beamte in Restaurants oder bei sich zu Hause einfach konfrontieren können, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Manager des oligarchischen Imperiums, das über uns herrscht, haben Angst, dass wir eines Tages merken, dass wir viel mehr sind als sie, und dass sie wirklich nichts tun können, um uns zu stoppen, wenn wir beschließen, sie durch ein System zu ersetzen, das den normalen Menschen zugute kommt und nicht nur einer kleinen Elite.

Die Dinge werden immer schlimmer, weil die bestehenden Systeme darauf ausgelegt sind, auszubeuten und zu unterdrücken, anstatt sie zu verbessern und zum Gedeihen zu bringen. Diese Systeme werden ihre eigene Fähigkeit schützen, weiterhin auszubeuten und zu unterdrücken, bis die Menschen ihre Zahl nutzen, um sie durch etwas Gesundes zu ersetzen. Die Menschen werden niemals ihre Zahl nutzen, um missbräuchliche Systeme durch etwas Gesundes zu ersetzen, solange sie erfolgreich davon abgehalten werden, dies zu tun.

Das ist der Grund, warum unsere politischen und medialen Institutionen so handeln, wie sie handeln, und warum unsere Systeme so aufgebaut sind, wie sie sind: um uns davon abzuhalten, zu erkennen, wie einfach es wäre, die alten Unterdrückungsmechanismen abzulegen wie einen schweren Mantel an einem warmen Tag und etwas Neues aufzubauen, das für uns alle funktioniert.

Die Dinge werden immer schlimmer werden, bis wir einen Weg finden, den Propagandanebel zu durchbrechen und uns wie Löwen zu erheben.