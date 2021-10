Die Regierung von Tripura ordnete am Donnerstag eine Untersuchung des Todes eines drei Tage alten Babys an, das kurz nach der Entnahme eines Abstrichs für einen Covid-19-Test in einem Krankenhaus gestorben war.

Die Untersuchungsanordnung kam einen Tag, nachdem die Eltern des Babys die Ärzte beschuldigt hatten, für den Tod verantwortlich zu sein, da das Baby bis zur Entnahme vom Covid-19-Test gesund gewesen sei.

Das Baby wurde dem Test unterzogen, da seine Mutter ebenfalls Covid-19-positiv ist.

Das Baby wurde am 10. August im staatlichen Govind Ballabh Pant (GBP) Krankenhaus geboren und starb am Mittwoch, angeblich, nachdem ein Covid-Abstrich entnommen wurde.

„Ein dreiköpfiges Team wurde gebildet, um den Tod des Babys zu untersuchen. Das Team wird seinen Bericht in den nächsten drei Tagen vorlegen. Nach Erhalt des Berichts werden wir die Einzelheiten des Falls kennen“, sagte der Direktor des Gesundheitsamtes, Dr. Subhasish Debbarma.

Er fügte hinzu, dass ihm die Covid-19-Testberichte des Babys nicht bekannt seien, sagte aber, dass seine Mutter positiv getestet worden sei.

Nach Angaben der Mutter des Babys und anderer Verwandter begann das Baby aus der Nase zu bluten, nachdem Abstrichproben aus seiner Nase entnommen worden waren.

Sie behaupteten, die diensthabenden Ärzte hätten ihnen versichert, dass es ihm gut gehen würde, aber es sei nach einiger Zeit gestorben.

Der zusätzliche Chefsekretär SK Rakesh erklärte gegenüber Reportern, dass der Tod des Babys nicht mit der Entnahme der Tupferproben zusammenhing. Die Behörden warteten jedoch auf den Autopsiebericht, um die Todesursache zu erfahren.

Bereits am 2. August war ein zwei Tage altes Mädchen, das ebenfalls Covid-19-positiv war, gestorben. Bislang sind in Tripura 44 Covid-19-Patienten gestorben, zwei davon durch Selbstmord.

In einem anderen Fall starb laut VAERS-Daten ein gestilltes Baby an Blutgerinnseln und entzündeten Arterien, Wochen nachdem seine Mutter den Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten hatte.

Dies ist der zweite bekannte Fall, in dem ein gestilltes Kind an Blutgerinnseln durch den Impfstoff starb.

Außerdem ist ein zweijähriges Baby innerhalb von sechs Tagen nach der zweiten Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer im Rahmen der laufenden experimentellen klinischen Studien an mehr als 10 000 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gestorben.

Kürzlich wurden mehr als 200 000 COVID-Testkits zurückgerufen, nachdem sie aufgrund eines unbekannten Herstellungsproblems falsch positive Ergebnisse geliefert hatten.

Andererseits wurde die New York Times erneut dabei ertappt, wie sie mit Falschmeldungen über Kinder, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus mussten, hausieren ging.

Einem Whistleblower zufolge hat Pfizer Wissenschaftler angewiesen, die Verwendung von abgetriebenem fötalem Gewebe bei der Herstellung von Impfstoffen zu vertuschen.

Der Chief Scientific Officer von Pfizer, Philip Dormitzer, gibt zu, dass abgetriebenes Fötusgewebe im Impfstoffprogramm des Unternehmens verwendet wird, aber dass die Mitarbeiter sich einfach an die ausgefeilte Darstellung von Pfizer halten sollen, die jede Erwähnung von abgetriebenem Fötusgewebe ausschließt, um Probleme mit der Öffentlichkeit zu vermeiden.