Verkehrte Welt? Ärzte ohne Grenzen loben die Taliban und kritisieren die USA

Die Ärzte ohne Grenzen haben die Taliban dafür gelobt, dass sie seit Jahren alle humanitären Vereinbarungen einhalten, und die USA dafür kritisiert, dass sie die Aufklärung von Kriegsverbrechen verhindern.

Ich habe fast drei Wochen gewartet, um zu sehen, ob die deutschen Medien diese Meldungen aufnehmen, die bereits vor Weihnachten bekannt geworden sind. Aber die Meldungen der Ärzte ohne Grenzen stehen in einem so starken Kontrast zur Linie des Westens, dass sie – wie erwartet – in Deutschland weitgehend verschwiegen werden.

Pentagon nimmt bewusst zivile Opfer in Kauf

Am 18. Dezember hat die New York Times gemeldet, dass das Pentagon bei seinem Drohnenkrieg bewusst zivile Opfer in Kauf nimmt, die Zahl der zivilen Opfer der US-Angriffe nach unten manipuliert und auch