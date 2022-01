Was treibt Autismus in die Höhe? Autismusrate in den USA liegt jetzt bei 1 zu 44

Mercola.com

Mitte der 1960er Jahre lag die Autismusrate bei 1 zu 10.000. Bis 2012 war sie auf 1 von 88 angestiegen. Im Jahr 2016 war es 1 von 68, und jetzt ist es 1 von 44 8-Jährigen.

Die Raten variieren stark von Staat zu Staat. In Kalifornien, wo die Häufigkeit am höchsten ist, hat 1 von 26 von den 8-Jährigen eine Autismus-Diagnose. In Missouri, dem Staat mit der niedrigsten Inzidenz, liegt die Rate bei 1 von 60.

Eine verbesserte Diagnose allein kann diesen Trend nicht erklären. Die Genetik spielt nur eine untergeordnete Rolle, und selbst dann nur in Verbindung mit einer toxischen Exposition

Glyphosat scheint einer der Hauptverursacher von Autismus zu sein.

Weitere Faktoren sind mütterliche Antikörper, die mit Autoimmunkrankheiten in Verbindung gebracht werden, eine Überaktivierung des mütterlichen Immunsystems und eine mitochondriale Dysfunktion (typischerweise eine Überaktivität der Elektronentransportkette). Es wird vermutet, dass mitochondriale Anomalien in bis zu 80 % der Fälle eine Rolle spielen.

Mitte der 1960er Jahre lag die Autismus-Rate bei 1 zu 10.000.1 Bis 2012 war sie auf 1 zu 88 gestiegen, dann auf 1 zu 68 im Jahr 2016, und jetzt sehen wir eine Autismus-Rate von 1 zu 44 von 8-Jährigen, wobei die Raten von Bundesstaat zu Bundesstaat stark variieren.

In Kalifornien, wo die Häufigkeit am höchsten ist, hat 1 von 26 von den 8-Jährigen eine Autismus-Diagnose. In Missouri, dem Bundesstaat mit der niedrigsten Inzidenz, liegt die Rate bei 1 von 60. Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention ist der dramatische Anstieg zum Teil auf eine verbesserte und umfassendere Erkennung und Diagnose zurückzuführen.

Eine verbesserte Diagnose allein kann diesen Trend jedoch nicht erklären. In den 1980er Jahren war eines von 44 Kindern nicht autistisch, mit oder ohne Diagnose. Nein, irgendetwas ist da los. Ein oder mehrere Umweltfaktoren haben eindeutig einen verheerenden Einfluss auf unsere Kinder.

Mitochondriale Dysfunktion bei Autismus

In einer wissenschaftlichen Übersichtsarbeit vom Oktober 2020 in der Zeitschrift Seminars in Pediatric Neurology heißt es: „Mehrere Beweise deuten darauf hin, dass Mitochondrien an der Pathophysiologie der Autismus-Spektrum-Störung (ASD) beteiligt sind“. Jahrelang glaubte man, Autismus sei genetisch bedingt, aber empirische Studien haben gezeigt, dass genetische Prädispositionen nur eine sehr geringe Rolle spielen.

Neuere Untersuchungen, bei denen mitochondriale Biomarker und die Aktivität der Elektronentransportkette untersucht wurden, deuten darauf hin, dass in bis zu 80 % der Fälle mitochondriale Anomalien beteiligt sein könnten.

Die Autoren verweisen auf „neuartige Anomalien“ in der mitochondrialen Funktion, die bei autistischen Kindern gefunden wurden, und auf die Tatsache, dass Behandlungen, die auf die mitochondriale Dysfunktion abzielen, wie L-Carnitin-Supplementierung und eine ketogene Diät, erfolgreich waren.

Im Jahr 2007 konnte bei etwa 4 % der autistischen Kinder eine eindeutige mitochondriale Erkrankung diagnostiziert werden. Neuere Untersuchungen, bei denen mitochondriale Biomarker und die Aktivität der Elektronentransportkette untersucht wurden, deuten darauf hin, dass in bis zu 80 % der Fälle mitochondriale Anomalien beteiligt sein könnten. Zu den Biomarkern einer mitochondrialen Dysfunktion gehören erhöhte Werte von:

Laktat

Pyruvat

Alanin

Kreatin-Kinase

Ubichinon

Acyl-Carnitine

Carnitin (niedrige Werte sind ein Hinweis auf eine Funktionsstörung)

Wie die Autoren anmerken, ist dies „bemerkenswert interessant“, da Mitochondrien „sehr anfällig für Umweltfaktoren“ sind. Mit anderen Worten: Irgendetwas in unserer Umwelt löst bei einem immer größeren Prozentsatz der Kinder eine mitochondriale Dysfunktion aus. Die Frage ist nur, was?

Kinder, deren Autismus auf eine mitochondriale Dysfunktion zurückzuführen ist, weisen in der Regel eine Reihe von Schlüsselsymptomen auf, darunter:

Ermüdbarkeit

Gastrointestinale Störungen

Krampfanfälle und/oder Epilepsie

Motorische Verzögerung und/oder Ataxie und/oder Muskelschwäche

Ungewöhnliche Rückschritte in der neurologischen Entwicklung, einschließlich multipler Rückschritte oder Rückschritte, die später eintreten als die, die üblicherweise mit ASD in Verbindung gebracht werden

Mitochondriale Überaktivität

Während die klassische mitochondriale Erkrankung zumindest teilweise durch schwere Defizite in der Aktivität der Elektronentransportkette definiert ist, tendiert die mitochondriale Dysfunktion bei Kindern mit ASD zu einer Überaktivität. Die Autoren schreiben dazu:

… wir haben gezeigt, dass etwa ein Drittel der LCLs [lymphoblastoide Zelllinien], die von Kindern mit ASD stammen, wiederholt erhöhte respiratorische Raten aufweisen, etwa 200% der Kontrollen, für respiratorische Parameter, die mit der Adenosintriphosphatproduktion verbunden sind. Wir haben auch die Folgen der erhöhten Atmungsraten nachgewiesen; insbesondere ist diese Untergruppe von ASD LCLs empfindlicher gegenüber akuter Exposition gegenüber reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), sodass die Atmungsraten bei akutem Anstieg der ROS sprunghaft abfallen.

Wir stellten die Hypothese auf, dass diese Veränderungen eine adaptive Reaktion auf frühere Umwelteinflüsse darstellen, ein Phänomen, das als Mitoplastizität bekannt ist. Um diese Hypothese zu untermauern, haben wir gezeigt, dass erhöhte Atmungsraten in LCLs induziert werden können, wenn sie über einen längeren Zeitraum (96 Stunden) milden ROS ausgesetzt sind – eine Mikroumgebung, die die Wirkung von Umweltgiften auf Mitochondrien simuliert.

Darüber hinaus haben wir gezeigt, dass diese Untergruppe von LCLs anders auf Umwelteinflüsse reagiert, die mit ASD in Verbindung gebracht werden, einschließlich Trichloracetaldehydhyd und Ethylquecksilber sowie kurzkettige enterische Fettsäuren Propionat und Butyrat, im Vergleich zu ASD-LCLs, die diese hohen Atmungsraten zu Beginn nicht aufweisen.

Wichtige Nahrungsergänzungsmittel

Zwei hilfreiche Behandlungen wurden bereits erwähnt: L-Carnitin-Supplementierung und ketogene Diäten. Studien zur Bewertung ketogener Diäten und ASD haben ergeben, dass sie von der Mehrheit der Kinder gut vertragen werden.

Eine Überprüfung von vier Studien ergab, dass 18 % der Kinder unter einer ketogenen Diät eine deutliche Verbesserung erfuhren, 40 % berichteten von einer mäßigen Verbesserung und 32 % von einer leichten Verbesserung. Nur 8 % erlebten eine Verschlechterung ihrer Symptome.

In Fällen, in denen die ASD durch eine mitochondriale Dysfunktion verursacht wird, ist jedoch die Ergänzung spezifischer Cofaktoren wichtig. Die gute Nachricht ist, dass diese Art der Supplementierung sehr sicher und gut verträglich ist. Es besteht praktisch kein Risiko in Bezug auf unerwünschte Nebenwirkungen. Zu den wichtigsten Kofaktoren in der Ernährung gehören:

B-Vitamine, einschließlich Niacin (B3), Riboflavin (B2), Biotin (B7), Thiamin (B1), Pyridoxin (B6), Pantothensäure (B5), Methylcobalamin (B12), reduziertes Folat (B9)

Coenzym Q10 oder die reduzierte Form, Ubiquinol

L-Carnitin oder Acetyl-L-Carnitin

Kreatin-Monohydrat

Alpha-Liponsäure

Vitamin E

Vitamin C

N-Acetyl-L-Cystein (NAC)

Zink

Vorteile von L-Carnitin und CoQ10

Von diesen wurde L-Carnitin am meisten untersucht. Wie in dieser Arbeit erläutert:

Zwei mittelgroße (n = 30, 30) doppelblinde, placebokontrollierte Studien mit L-Carnitin-Behandlung (50 mg/kg/d für 3 Monate und 100 mg/kg/d für 6 Monate) ergaben, dass sich die Werte auf der Childhood Autism Rating Scale (CARS) unter L-Carnitin im Vergleich zu Placebo verbesserten, wobei eine Studie feststellte, dass eine stärkere symptomatische Verbesserung mit einem stärkeren Anstieg des Carnitinspiegels im Blut korreliert war. In einer kleinen (n = 10) 8-wöchigen offenen Studie mit L-Carnitin wurden besonders hohe Dosen verwendet (bis zu 400 mg/kg/d in drei geteilten Dosen, maximal 6000 mg/d) …

Mehrere von den Eltern bewertete Messungen zeigten Verbesserungen im Verhalten und in der Hyperaktivität vor der Korrektur für Mehrfachvergleiche, und die Verbesserungen in der Sprache korrelierten mit den Blut-Carnitin-Werten nach der Behandlung. Kinder mit ASD und genetischen Mutationen im Carnitin-Signalweg scheinen ebenfalls auf L-Carnitin zu reagieren.

Auch CoQ10 wurde in klinischen Studien untersucht. In einer Studie wurden 50 mg Ubiquinol zweimal täglich über drei Monate verabreicht. Bei Kindern, die einen CoQ10-Blutspiegel von über 2,5 umol/L erreichten, zeigten sich Verbesserungen in den Bereichen Kommunikation, Interaktion, Schlaf und Nahrungsverweigerung.

Eine dreimonatige Kur mit L-Carnitin, CoQ10 und Alpha-Liponsäure führte ebenfalls zu ermutigenden Ergebnissen und verbesserte die mitochondriale Funktion und das ASD-bezogene Verhalten. Als die Kinder den Cocktail absetzten, verschlechterte sich ihr Verhalten wieder.

Autismus und Autoimmunität

Frühere Forschungen deuten auch darauf hin, dass ASD eine Autoimmunitätskomponente haben könnte. Wie in einem Papier aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Autoimmunität bei Autismus“ erläutert:

Die zunehmenden Beweise für Autoimmunphänomene bei Menschen mit Autismus könnten das Vorhandensein von veränderten oder unangemessenen Immunreaktionen bei dieser Störung darstellen, und diese Dysfunktion des Immunsystems könnte neue Ziele für die Behandlung darstellen. Darüber hinaus wurden in jüngsten Studien bei einigen Müttern von Kindern mit Autismus gegen das fötale Gehirn gerichtete Antikörper nachgewiesen; diese Antikörper sind in der Lage, das Verhalten der Nachkommen in Tiermodellen zu verändern.

In einer 2013 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass mehr als eine von zehn Müttern autistischer Kinder Antikörper hatten, die mit Autoimmunität in Verbindung gebracht wurden und mit Proteinen im Gehirn des Babys reagierten, was zu ASD führte. Die Autoren weisen darauf hin, dass jede Aktivierung des Immunsystems der Mutter „zu einem erhöhten Risiko für ein Kind mit ASD führen könnte“.

Angesichts der COVID-Injektionskampagne ist die Möglichkeit, dass Autoantikörper eine Rolle bei ASD spielen, äußerst beunruhigend, da Autoimmunerkrankungen eine mögliche Nebenwirkung sind. Wir wissen noch nicht genau, in welchem Ausmaß das SARS-CoV-2-Spike-Protein mit dem menschlichen Gehirn interagiert, aber es ist eindeutig nicht förderlich.

Vor allem Frauen leiden unter neurologischen Funktionsstörungen als Folge der COVID-Spritze. Wie könnte sich das Spike-Protein auf die Nachkommen auswirken? Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber ich vermute, wir werden feststellen, dass die Auswirkungen verheerend sein können.

Toxische Chemikalien bei Autismus im Spiel

Es überrascht nicht, dass auch die Exposition gegenüber toxischen Chemikalien in der Gebärmutter als potenziell ursächlicher Faktor identifiziert wurde. Nach Angaben der Nationalen Akademie der Wissenschaften sind schätzungsweise 3 % aller neurologischen Verhaltensstörungen bei Kindern auf toxische Belastungen zurückzuführen.

Bei weiteren 25 % wird angenommen, dass das Zusammenspiel von toxischen Belastungen und genetischen Faktoren ursächlich ist. Im Jahr 2012 identifizierten Wissenschaftler 10 Chemikalien, die im Verdacht stehen, Lernstörungen und ASD zu verursachen:

Blei

Methylquecksilber

Polychlorierte Biphenyle (PCBs)

Organophosphat-Pestizide, einschließlich Glyphosat

Chlororganische Pestizide

Endokrin wirkende Chemikalien

Autoabgase

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)

Bromierte Flammschutzmittel

Perfluorierte Verbindungen

Unter diesen ist Glyphosat ein Hauptverdächtiger, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Exposition gegenüber diesem Mittel so weit verbreitet ist. Eine 2019 veröffentlichte Studie ergab, dass Frauen, die während der Schwangerschaft häufig verwendeten Pestiziden – darunter Glyphosat – ausgesetzt waren, ein höheres Risiko haben, dass bei ihrem Kind Autismus diagnostiziert wird.

Schwangere Frauen, die in einem Radius von 2.000 Metern um ein stark besprühtes Gebiet lebten, hatten ein um 10 bis 16 % höheres Risiko, dass bei ihren Kindern Autismus diagnostiziert wurde als diejenigen, die weiter entfernt wohnten. Wie die Time berichtet:

Als sie die Diagnosen von Autismus-Spektrum-Störungen untersuchten, die auch mit geistigen Behinderungen einhergingen, fanden sie durchschnittlich 30 % höhere Raten bei Kindern, die den Pestiziden in der Gebärmutter ausgesetzt waren. Eine Exposition im ersten Lebensjahr erhöhte das Autismusrisiko um bis zu 50 % im Vergleich zu Kindern, die bestimmten Pestiziden nicht ausgesetzt waren.

Glyphosat ist wahrscheinlich ein Hauptverursacher

Dr. Stephanie Seneff, die einen Großteil ihrer beruflichen Laufbahn mit der Erforschung von Glyphosat verbracht hat, ist der Ansicht, dass Glyphosat eine wesentliche Ursache oder Mitursache für Autismus ist. Sie hat gezeigt, dass Glyphosat:

Stört das Mikrobiom des Darms

Beeinträchtigung der Peristaltik – ein Merkmal, das bei Kindern mit Autismus sehr häufig vorkommt

hemmt die Freisetzung von Gallensäuren durch Beeinträchtigung der Kontraktion der Gallenblase – viele autistische Kinder haben einen sehr blassen Stuhl, was auf einen niedrigen Gallensäurespiegel hindeutet

Beeinträchtigung der Verdauungsenzyme – Viele autistische Kinder haben auch unverdaute Partikel in ihrem Stuhl, was auf einen Mangel an Verdauungsenzymen hindeutet. Und in der Tat beeinträchtigt Glyphosat die Verdauungsenzyme, insbesondere Trypsin, Pepsin und Lipase.

Die Rolle von GI-Entzündungen und mütterlichen Darmbakterien

Ein weiterer möglicher Auslöser ist eine mütterliche Darmentzündung. In einer Anfang-Dezember 2021 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass sich die Darmmikrobiota von trächtigen Mäusen veränderte, wenn sie mit einer Immunaktivierung konfrontiert wurden. Diese veränderte Mikrobiota wiederum veranlasste die Nachkommen zu Darmentzündungen, die zu neurologischen Entwicklungsstörungen führten. MIT News berichtete über die Ergebnisse und stellte fest:

Eine Infektion während der Schwangerschaft mit erhöhten Spiegeln des Zytokins IL-17a kann zu Veränderungen des Mikrobioms führen, die die Nachkommen auf abweichende Immunreaktionen vorbereiten … Wenn eine Mutter während der Schwangerschaft eine Infektion erleidet und ihr Immunsystem erhöhte Werte des Moleküls Interleukin-17a (IL-17a) produziert, kann dies nicht nur die Gehirnentwicklung ihres Fötus verändern, sondern auch ihr Mikrobiom, sodass das Immunsystem des Neugeborenen nach der Geburt für künftige Entzündungsangriffe vorbereitet werden kann.

In vier Studien, die 2016 begannen, haben die Co-Autoren der Studie, Gloria Choi vom MIT und Jun Huhof von der Harvard University, nachgezeichnet, wie erhöhtes IL-17a während der Schwangerschaft auf neuronale Rezeptoren in einer bestimmten Region des fötalen Gehirns einwirkt, um die Entwicklung von Schaltkreisen zu verändern, was zu autismusähnlichen Verhaltenssymptomen in Mausmodellen führt. Ihre neue Forschung … zeigt, wie IL-17a auch die Entwicklung des Immunsystems beeinflussen kann. Wir haben gezeigt, dass IL-17a im fötalen Gehirn autismusähnliche Verhaltensphänotypen wie soziale Defizite hervorrufen kann“, sagt Choi …

Jetzt zeigen wir, dass dasselbe IL-17a bei Müttern durch Veränderungen in der Mikrobiom-Gemeinschaft komorbide Symptome wie ein aktiviertes Immunsystem hervorruft. Die Forscher weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie noch beim Menschen bestätigt werden müssen, dass sie aber einen Hinweis darauf liefern, dass Probleme des zentralen Nervensystems und des Immunsystems bei Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen einen gemeinsamen Umweltfaktor haben: eine mütterliche Infektion während der Schwangerschaft.

In diesem Fall könnte die COVID-19-Pandemie einen bereits schlimmen Trend noch verschlimmern, da die Infektion mit einem erhöhten IL-17a-Wert einhergeht. IL-17a ist ein Schlüsselmolekül sowohl der angeborenen als auch der adaptiven Immunität, das dazu beiträgt, die Reaktion des Immunsystems während einer frühen Infektion zu mobilisieren. Es wurde als an den thrombotischen und vaskulären Mechanismen von COVID-19 beteiligt herausgestellt.

Eine Studie vom Oktober 2021 legt nahe, dass IL-17a als stiller Verstärker der COVID-19-Immunantwort fungiert, was zu einigen der schlimmsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Infektion führt. Während schwangere Frauen generell angewiesen werden, sich mit COVID zu impfen, um sich vor der Infektion zu schützen, besteht der begründete Verdacht, dass die Injektion weit mehr Schaden anrichten kann als die Infektion selbst.

Wenn Sie sich während der Schwangerschaft mit COVID infizieren, kann es sein, dass Sie einen schweren Fall davon haben, aber wenn Sie die Spritze bekommen, haben Sie eine 100-prozentige Chance, an den Folgen der Infektion zu leiden, zu denen bei vielen ein dramatisch erhöhter Entzündungsgrad gehört.

Aus meiner Sicht ist es irrational, sich gegen COVID impfen zu lassen, weil man Angst davor hat, was COVID-19 mit einem selbst und/oder dem Baby anstellen könnte, denn das Risiko von Nebenwirkungen der Impfung ist exponentiell höher als das Risiko einer schweren COVID-19-Infektion.

Autismus ist ein multifaktorieller Zustand

Es gibt noch eine Reihe anderer Ursachen, wie Retroviren (die durch die COVID-Impfung reaktiviert werden können) und die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF). Laut Judy Mikovits, Ph.D., könnte eine Retrovirus-Familie, die als xenotrope murine Leukämievirus-verwandte Viren (XMRV) bekannt ist, eine kausale Rolle bei Autismus spielen.

Beunruhigend ist, dass eine Quelle für XMRVs kontaminierte Impfstoffe für Kinder sind. Mikovits beschreibt die Geschichte dieses Phänomens ausführlich in ihrem Buch „Plague: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth About Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism and Other Disease“.

In früheren Interviews mit mir hat Mikovits auch die Sorge geäußert, dass die COVID-Impfungen eine latente XMRV-Infektion aktivieren könnten. Sollte dies der Fall sein, könnten wir damit rechnen, dass die Autismusrate noch exponentieller ansteigt, als wir es jetzt schon sehen.

Ich sage voraus, dass man feststellen wird, dass die COVID-Impfungen auf verschiedene Weise zu Autismus beitragen. Aber auch ohne diese Injektionen ist klar, dass Umweltgifte der Gesundheit unserer Kinder Schaden zufügen.

Es gibt keine einheitliche Antwort auf dieses Problem. Da viele verschiedene Gifte dazu beitragen können, muss die Prävention von Autismus die Beseitigung der meisten toxischen Belastungen beinhalten.

Zu den Hauptverdächtigen gehören Impfungen in der Kindheit, die oben genannten Chemikalien (insbesondere Glyphosat), Autoimmunantikörper, Darmentzündungen, Retroviren und EMF-Exposition. Zu dieser Liste würde ich auch die COVID-Gentransfer-Injektionen hinzufügen, da sie eine Quelle schwerer Entzündungen und Autoimmunität sein können und nachweislich eine direkte negative Auswirkung auf die Neurologie haben.

Quellen: