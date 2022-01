Verstehen Sie es richtig: Russlands Vorschlag zur „Sicherheitsgleichung“ ist kein „Ultimatum“!

Diese ungenaue Interpretation der Fakten bestärkt die Vorstellung, dass Russland kein verlässlicher Verhandlungspartner ist, Hintergedanken hat und auf einen Atomkrieg mit dem Westen aus ist.

Präsident Putin hat bei zwei Gelegenheiten klargestellt, dass die Vorschläge seines Landes für die „Sicherheitsgleichung“ an die USA und die NATO nicht dem so genannten „Ultimatum“ gleichkommen, als das sie von den Mainstream-Medien (MSM) und der Alt-Media-Community (AMC) seltsamerweise dargestellt werden. Das vorherrschende, aber letztlich falsche Narrativ ist, dass Russland seinen Partnern ein Paket von Forderungen auferlegt hat, von dem es weiß, dass es für sie absolut inakzeptabel wäre, ihm zuzustimmen. Diese ungenaue Interpretation der Fakten verstärkt die Vorstellung, dass Russland kein verlässlicher Verhandlungspartner ist, Hintergedanken hat und auf einen Atomkrieg mit dem Westen aus ist. Die Massenmedien nehmen dies in einem negativen Licht wahr, während einige sehr fehlgeleitete, aber einflussreiche Persönlichkeiten in der AMC diese wahnhafte Wahrnehmung aus welchen radikalen ideologischen Gründen auch immer zu billigen scheinen. Beide irren sich jedoch, wie Präsident Putin überdeutlich gemacht hat.

Der russische Staatschef sagte am 21. Dezember: „Wir sehen bereits, dass einige unserer Bösewichte, ich will es direkt sagen, sie (diese Entwürfe – TASS) als ein Ultimatum von russischer Seite interpretieren. Ist es ein Ultimatum oder nicht? Sicherlich nicht.“ Einige Tage später, am 26. Dezember, legte er nach und erklärte: „Wir haben [diese Garantien] nicht vorgeschlagen, um im Rahmen dieses diplomatischen Prozesses etwas zu verdrängen oder zu stoppen, sondern um ein diplomatisches Verhandlungsergebnis zu erreichen, das, wie ich bereits sagte, im Rahmen der von uns vorgeschlagenen Dokumente rechtlich festgelegt ist. Und darauf werden wir gezielt hinarbeiten.“ Um den Kern seiner Äußerungen zu paraphrasieren, glaubt Präsident Putin, dass nur „Böswillige“ die Vorschläge seines Landes zur „Sicherheitsgleichung“ fälschlicherweise als „Ultimatum“ bezeichnen, weil Russland aufrichtig hofft, eine diplomatische Einigung mit seinen Gesprächspartnern zu erzielen.

Kein objektiver Beobachter hätte jemals annehmen können, dass die MSM Russland gegenüber „wohlgesonnen“ sind, aber die AMC ist eine ganz andere Geschichte, da viele ihrer Mitglieder – sowohl normale Leute als auch einflussreiche Persönlichkeiten – sich Russland gegenüber als freundlich darstellen. Das wirft die Frage auf, warum sie darauf bestehen, dass ihre Vorschläge zur „Sicherheitsgleichung“ ein „Ultimatum“ darstellen, obwohl Präsident Putin selbst zweimal klargestellt hat, dass dies die völlig falsche Interpretation der diplomatischen Bemühungen seines Landes ist. Man kann es nicht mit Sicherheit wissen, da jeder Einzelne, der diese falsche Interpretation der Tatsachen propagiert, idealerweise selbst Rechenschaft darüber ablegen sollte, warum er dies getan hat, wenn er hoffentlich von seinem Publikum dazu gedrängt wird, aber es hängt wahrscheinlich mit den Wunschvorstellungen zusammen, die die AMC in den letzten Jahren leider durchdrungen haben und bei vielen zum Standard der „politischen Korrektheit“ geworden sind.

Insbesondere gibt es diese völlig diskreditierte Theorie, dass Präsident Putin „5D-Schach“ gegen den Westen spielt, wobei davon ausgegangen wird, dass er gegen den Westen „immer gewinnt“, selbst wenn es so aussieht, als ob Russland einige vergleichsweise Rückschläge erlitten hat oder pragmatisch auf einen Kompromiss zugeht, wie es seine jüngsten Vorschläge zur „Sicherheitsgleichung“ vorsehen. Die Anhänger dieser kultischen Theorie sind auch davon überzeugt, dass der russische Staatschef insgeheim alles unterstützt, was sie tun, selbst wenn er in der Öffentlichkeit das Gegenteil sagt. Ein perfektes Beispiel dafür ist sein stolz zur Schau gestellter Philo-Semitismus, den die „5D-Schach“-Kultisten der AMC lächerlicherweise so interpretieren, dass er „die Zionisten austrickst“, weil sie glauben, dass er „sie insgeheim hasst“ und „mit dem iranisch geführten Widerstand verbündet“ ist, um „Palästina“ irgendwann „in der kommenden Zukunft“ zu befreien. In ähnlicher Weise glauben die „5D-Schach“-Kultisten auch, dass er den Westen vehement hasst und ihn zerstören will.

In Wirklichkeit hat Präsident Putin die pragmatische Außenpolitik seines Landes bei einem Briefing Ende November vor seinem Außenministerium ausführlich dargelegt. Damit ergänzte er, was Außenminister Lawrow einen Monat zuvor im November gesagt hatte, als er die Außenpolitik seines Landes als unideologisch bezeichnete. Mit anderen Worten, es ist kategorisch falsch zu behaupten, dass die russische Außenpolitik unter dem Einfluss eines blinden ideologischen Hasses auf den Westen oder irgendjemand anderen formuliert wird, wie viele in der AMC leider denken. Diejenigen, deren Wahrnehmung der russischen Politik durch dieses falsche Paradigma pervertiert wurde, betrachten die Vorschläge der „Sicherheitsgleichung“ fälschlicherweise als „Ultimatum“, da sie aus ideologischen Gründen nicht akzeptieren können, dass das Land ernsthaft einen Deal mit dem Westen abschließen will. Infolgedessen fungieren sie ungewollt als „Böswillige“, indem sie versuchen, Präsident Putins eigene Worte zu diskreditieren.

Die Lehre daraus ist, dass selbst die „wohlmeinendsten“ Mitglieder des AMC unwissentlich gegen die Interessen desselben Landes arbeiten können, das sie zu unterstützen vorgeben, wenn sie sich von ihrem ideologisch motivierten Wunschdenken hinreißen lassen. Sie mögen wirklich glauben, dass sie „Putins Gedanken lesen“ und sie „seinem Publikum vermitteln“, aber das ist nichts weiter als eine Wahnvorstellung, die umso kollektiver wird, je mehr andere Sektenmitglieder diese falschen Einschätzungen aufgreifen und verstärken. Es ist eine Sache, eine abweichende Meinung über die Politik eines Landes zu haben, und eine andere, dem Staatschef offen zu widersprechen, wenn er bei zwei verschiedenen Gelegenheiten leidenschaftlich die Absichten hinter dem wichtigsten Sicherheitsvorschlag seit drei Jahrzehnten erläutert hat. Echte Freunde Russlands würden nach diesem Vorfall ihre Ansichten überdenken, während die „Ungläubigen“ aufgrund ihrer Wahnvorstellungen nur noch weiter nachgeben werden.