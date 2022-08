Verstärkung des Scheiterns in der Ukraine

Je länger der Krieg mit Russland dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Schaden für die Ukraine irreparabel sein wird.

Douglas Macgregor

In einem offenen Brief mit dem Titel „U.S. must arm Ukraine now, before it’s too late“ (Die USA müssen die Ukraine jetzt bewaffnen, bevor es zu spät ist) argumentieren 20 namhafte amerikanische Befürworter des Krieges gegen Russland in der Ukraine, dass der Konflikt einen entscheidenden Moment erreicht hat. Um zu gewinnen, so die Autoren, benötigen die ukrainischen Streitkräfte eine Fülle neuer Ausrüstungsgegenstände, einschließlich der ständigen Versorgung mit Munition und Ersatzteilen für Artillerieplattformen, Kurz- und Mittelstrecken-Luftabwehrsystemen zur Abwehr russischer Luft- und Raketenangriffe sowie ATACMS-Munition, die von HIMARS abgefeuert wird und eine Reichweite von 300 km hat, um russische Militärziele überall in der Ukraine oder auf der Krim zu treffen.

Inzwischen ist die anfängliche Flut von Ausrüstung und Munition von Washingtons europäischen Verbündeten in die Ukraine auf ein Rinnsal reduziert worden. Daniel Fiott, ein europäischer Verteidigungsexperte an der Vrije Universiteit Brussel, beklagte: „Die Ukraine braucht Hardware, keine heiße Luft“. Ebenso wichtig ist, dass in ganz Europa eine Flüchtlingsmüdigkeit einsetzt.

Die Deutschen und Ungarn haben schon vor einiger Zeit die Geduld mit dem unablässigen Zustrom von Flüchtlingen nach Europa verloren, aber jetzt erreichen die Polen den Sättigungspunkt. Die polnischen Haushalte haben mit ernsthaftem wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen. Polen hat eine der höchsten Inflationsraten in Europa – 15,6 Prozent im Juli -, was zum Teil auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Wenn sich die Bedingungen im Herbst und Winter verschlechtern, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Öffentlichkeit enormen Druck auf Berlin, Warschau, Prag, Paris und Rom ausübt, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Die harte Wahrheit ist, dass die Einführung neuer Waffensysteme nichts am strategischen Ergebnis in der Ukraine ändern wird. Selbst wenn die europäischen NATO-Mitglieder gemeinsam mit Washington D.C. den ukrainischen Truppen eine neue Waffenlawine zur Verfügung stellen würden und diese an der Front ankäme, anstatt im schwarzen Loch der ukrainischen Korruption zu verschwinden, gibt es in der 700.000 Mann starken ukrainischen Armee nicht die Ausbildung und die taktische Führung, die zur Durchführung komplexer Offensivoperationen erforderlich sind. Darüber hinaus wird akut vernachlässigt, dass Moskau auf eine solche Entwicklung mit einer Eskalation des Konflikts reagieren würde. Im Gegensatz zur Ukraine ist Russland derzeit nicht für einen größeren Krieg mobilisiert, aber es könnte dies schnell tun.

Die amerikanische militärische und zivile Führung ignoriert routinemäßig die historischen Erfahrungen und ihre Lehren. Vor allem haben sie nicht beachtet, wie wichtig das Humankapital in Uniform ist, das im Krieg oft über den Sieg entscheidet.

Am 22. Juni 1941 begann die deutsche Wehrmacht ihre Invasion in Russland mit mehr Pferden als Panzern. Die deutschen Bodentruppen bestanden größtenteils aus Infanteriedivisionen im Stil des Ersten Weltkriegs, die auf pferdegezogene Logistik und Artillerie angewiesen waren. Die deutschen Soldaten waren unbestreitbar hervorragend, aber nur eine Minderheit war mit der Feuerkraft, der Mobilität und dem gepanzerten Schutz ausgestattet, die für die Kriegsführung in Osteuropa erforderlich waren.

Von den Millionen deutscher Soldaten, die in Russland einmarschierten, waren etwa 450.000 bis 500.000 der mobilen deutschen Panzertruppe zugeteilt, der offensiven Schlagkraft, die ihre polnischen, britischen, niederländischen, belgischen und französischen Gegner schnell zerschlug. Diese Soldaten waren die Besten der Besten und verfügten über den größten Teil der modernen Ausrüstung.

Es dauerte vier Jahre, von 1939 bis 1943, um dieses Kernelement so weit zu zermürben, dass groß angelegte deutsche Offensiven nicht mehr möglich waren. Die entscheidende Information, die man sich merken sollte, ist, dass bis Oktober 55.000 deutsche Offiziere im Kampf gefallen waren.

Diese deutschen Offiziere gehörten zu den besten und erfahrensten Offizieren der Armee. Sie führten die brillanten Manöver durch, die die schlecht ausgerüstete Wehrmacht in einem Dreifrontenkrieg – in Westeuropa, im Mittelmeerraum und in Osteuropa – vor die Tore Moskaus brachten. Sie führten sie durch die Offensiven, die in den Schlachten von Kursk und El Alamein gipfelten.

Ein ähnliches Problem plagte die Luftwaffe. Die deutsche Industrie konnte zwar moderne Düsenjäger bereitstellen, aber die Luftwaffe konnte die Verluste ihrer besten Piloten ebenso wenig ersetzen wie die deutsche Armee ihre besten Offiziere.

Unterdessen verstand Admiral Isoroku Yamamoto die Bedeutung des Humankapitals in Uniform besser als jeder andere. Yamamoto wollte nicht nur die US-Flotte in Pearl Harbor angreifen und vernichten, sondern auch die Hawaii-Inseln einnehmen und erklärte: „Um die US-Marine zu besiegen, müssen wir ihre Offiziere töten.“ Yamamoto wusste, wie lange es dauerte, Offiziere für die Marine auszubilden und vorzubereiten. Der Angriff Japans auf Pearl Harbor ermöglichte es den US-Streitkräften schließlich, die besten Kräfte der kaiserlichen japanischen Streitkräfte in der Luft und auf See auszuschalten.

Im Krieg und im Frieden ist das Humankapital alles. Leider misst Washington dem so gut wie keinen Wert bei und senkt eifrig die Zulassungsbedingungen für Soldaten und Offiziere. Wenn diese Haltung anhält, was wahrscheinlich der Fall sein wird, werden die gelockerten Standards das amerikanische Militär einholen, wenn unsere Streitkräfte schließlich einer fähigen gegnerischen Streitmacht im Kampf gegenüberstehen.

John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, bemerkte: „Tatsachen sind hartnäckige Dinge; und was auch immer unsere Wünsche, unsere Neigungen oder die Diktate unserer Leidenschaft sein mögen, sie können den Stand der Tatsachen und Beweise nicht ändern.“ Adams hat immer noch Recht.

Der Krieg der Ukraine mit Russland ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Es ist an der Zeit, ihn zu beenden. Stattdessen versuchen die Verfasser des Schreibens, das Scheitern zu verstärken. Sie fordern eine zutiefst fehlerhafte Strategie für die Ukraine, die im besten Fall dazu führen wird, dass die Ukraine zu einem geschrumpften, landumschlossenen Staat zwischen dem Dnjepr und der polnischen Grenze wird. Dies sind die Ergebnisse einer fehlgeleiteten Politik, die ihren Ursprung in den 1990er Jahren unter der Clinton-Regierung hat, die Russland in die politische Isolation von Europa trieb und Moskaus Bündnis mit Peking schmiedete.

Die Ausweitung der NATO bis an die Grenzen Russlands war nie notwendig und hat sich für Europa als katastrophal erwiesen. Je länger der Krieg mit Russland andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Schaden für die ukrainische Gesellschaft und ihre Armee irreparabel sein wird. Neutralität nach österreichischem Vorbild ist für die Ukraine noch möglich. Wenn Washington darauf besteht, den Krieg der Ukraine mit Russland fortzusetzen, wird die Neutralitätsoption verschwinden, die fragile „Koalition der Willigen“ der NATO wird zusammenbrechen, und die Ukraine wird der neue „kranke Mann Europas“ werden und ein Katalysator für zukünftige Konflikte bleiben.