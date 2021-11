Von der Leyen und ihre Privatjets: Wie das russische Fernsehen über den Klimagipfel in Glasgow berichtet

Der Bericht des russischen Fernsehens über den Klimagipfel zeigt in bissiger Deutlichkeit die Heuchlerei westlicher Politiker beim Thema Klimaschutz auf.

Der Klimawandel wird in Russland nicht bestritten, zumal Russland von der Erwärmung sehr direkt betroffen ist, wenn Permafrostböden tauen, auf deren einst ewigem Eis Städte ohne Fundamente gebaut wurden, die nun zu versinken drohen. Allerdings sind die russischen Ansätze beim Klimaschutz andere als im Westen. Das beginnt schon damit, dass sich die Wissenschaftler in Russland über die Gründe für den Klimawandel keineswegs einig sind, was ganz nebenbei die Legende der 97-prozentigen Einigkeit „der Wissenschaft“ über den menschengemachten Klimawandel ad absurdum führt.

Auch bei den Wegen zu einer CO2-Reduzierung geht Russland andere Wege als der Westen und setzt nicht auf wetterabhängige Energiequellen wie Wind und Sonne, sondern auf emissionsfreie Energiequellen wie Wasser-, Gezeiten- oder Atomkraft. Und nicht zuletzt setzt Russland auf eine massive Aufforstung, um Wälder das CO2 aus der Atmosphäre filtern zu lassen.