„Von Fakten zu Finanzen: Der Wandel der Medien von Informationsquelle zu Profitzentrum.“

Wir schreiben das Jahr 1897. In der brütenden Hitze eines New Yorker Sommers suchen zwei Jungen Zuflucht am kühlen East River und träumen von einer Pause von ihrem tristen Leben in einem Mietshaus.

Einer der beiden Jungen hieß Jimmy McKenna. Er war ein schlanker, agiler 13-Jähriger, dessen Herz bei der Aussicht auf ein Abenteuer höher schlug. An jenem Junitag, als die gleißende Nachmittagssonne auf das Wasser schien, entdeckte Jimmy ein seltsames Objekt, das auf den Wellen trieb – ein fest in Stoff eingewickeltes Paket.

Ohne lange nachzudenken, sprang Jimmy in das trübe Wasser, fest entschlossen, den neu gefundenen Schatz zu bergen und das schwere Bündel ans Ufer zu schleppen.

Am Ufer angekommen, schnitten Jimmy und seine Freunde, bewaffnet mit einem handlichen Messer, das Herz des Päckchens auf, um zu sehen, was es enthielt.

Was die Jungen nicht ahnten, war, dass das, was sie in dem Tuch entdeckten, nicht nur schrecklich war, sondern auch eine Reihe von Ereignissen auslöste, die die Entwicklung des Journalismus in den Vereinigten Staaten verändern sollten, indem sie lange gültige journalistische Prinzipien auf den Kopf stellten und wesentlich zur Entstehung der heutigen Nachrichtenmedien beitrugen.

Joseph Pulitzer war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des amerikanischen Journalismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Er wurde am 10. April 1847 in Ungarn geboren, sein Vater war ein erfolgreicher Getreidehändler. Aufgrund verschiedener Umstände, darunter der Tod seines Vaters und die daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten der Familie, suchte Pulitzer nach anderen Möglichkeiten und wanderte schließlich 1864 im Alter von 17 Jahren in die Vereinigten Staaten aus.

Während seiner ersten Jahre in den Vereinigten Staaten diente Pulitzer in der Unionsarmee während des Bürgerkriegs. Nach dem Krieg nahm er verschiedene Gelegenheitsjobs an und begann, sich in die Welt der Politik und des Journalismus zu vertiefen. Ende der 1860er Jahre zog er nach St. Louis, Missouri, wo er sich in der Lokalpolitik engagierte und als Reporter für eine deutschsprachige Zeitung arbeitete.

Im Jahr 1872 wurde Pulitzer in die Legislative des Staates Missouri gewählt, wo er immer bekannter wurde. In den 1870er Jahren hatte er durch seine verschiedenen Unternehmungen genug Geld verdient, um die Zeitung St. Louis Dispatch zu kaufen und mit der St. Louis Post zur St. Louis Post-Dispatch zu fusionieren.

Im Jahr 1883 kaufte Pulitzer die New York World, die damals in Schwierigkeiten war. Er machte sie zu einer der meistgelesenen Zeitungen Amerikas.

Ähnlich wie der St. Louis Post-Dispatch lebte die New York World von Sensationsgier und Kreuzzugsjournalismus und setzte sich aufgrund ihrer engen Verbindungen zur Demokratischen Partei häufig für die Aufdeckung von Skandalen und die Belange der Arbeiterklasse ein.

Pulitzers Innovationen, wie die Aufnahme von Comics, Sportberichten und Frauenseiten, steigerten die Auflage der Zeitung beträchtlich und sind heute ein fester Bestandteil der Nachrichtenmedien.

Die von Pulitzer angewandten Methoden erregten die Aufmerksamkeit von William Randolph Hearst, dem Erben eines Minenunternehmens, der 1887 den San Francisco Examiner von seinem Vater übernahm. Während seines Studiums in Harvard hatte Hearst häufig Pulitzers Zeitung The New York World gelesen und war entschlossen, dem Examiner die gleiche Lebendigkeit zu verleihen, die Pulitzers Zeitung auszeichnete.

In der pulsierenden amerikanischen Zeitungslandschaft des späten 19. Jahrhunderts entbrannte ein titanischer Kampf zwischen den beiden Medienmogulen: William Randolph Hearst und Joseph Pulitzer.

Hearst, gestärkt durch den Triumph des San Francisco Examiner, blickte Anfang der 1890er-Jahre nach Osten. Das New York Journal, ein Penny Paper, wurde 1895 sein neues Unternehmen.

In der New Yorker Medienszene lag der Schwerpunkt zunehmend auf dem Anzeigengeschäft und nicht mehr nur auf den Verkäufen pro Ausgabe, da die Zeitungen der Großstädte aggressiv um die Anzeigen der Kaufhäuser konkurrierten.

Es wurde deutlich, dass die Auflage aufgrund der steigenden Werbeeinnahmen eine wichtige Determinante für die Einnahmen war. Der Druck, die Auflage zu steigern, wuchs. Um jeden Preis.

Nach dem Vorbild Pulitzers hielt Hearst den Preis der Zeitung geschickt bei einem Penny und unterbot damit Pulitzers New York World um einen Penny, ohne Abstriche bei der inhaltlichen Breite und Tiefe zu machen.

Dieses Vorgehen zahlte sich aus, denn die Auflage des Blattes stieg sprunghaft auf 150.000 Exemplare.

Dieser Anstieg war eine direkte Herausforderung für Pulitzer, der daraufhin den Preis der World senkte, um ihn an den Penny des Journals anzupassen.

Seine Absicht war klar: Er wollte den Preiskampf nutzen, um die Ressourcen von Hearst zu erschöpfen.

Inmitten dieses Verdrängungswettbewerbs tauchte eine faszinierende Parallele auf. Obwohl die World und das Journal erbitterte Konkurrenten waren, waren sie in vielerlei Hinsicht verwandte Geister. Sie waren politisch demokratisch, wollten aus der Arbeiterklasse Kapital schlagen, indem sie ihre Kämpfe verstärkten, und begannen, eine aktivistische Haltung einzunehmen, um die Gunst der Arbeiter und Immigranten zu gewinnen.

Beide Zeitungen investierten viel in ihre Sonntagsausgaben und erhoben sie zu Wochenzeitungen.

Damals, 1897, sollte die Entdeckung des im East River treibenden Pakets die Rivalität zwischen der New York World und dem New York Journal zu neuen Höhen treiben, und journalistische Integrität wurde zugunsten der Auflagensteigerung mit allen Mitteln zurückgestellt.

Es ist die 19. Jahrhundert Version der heutigen Jagd nach Klicks.

In dem Paket auf dem East River befand sich der kopflose Torso von William Guldensuppe.

Guldensuppe war Masseur in den Murray Hill Baths in New York und einige Tage zuvor plötzlich verschwunden. Die Identität der Leiche war zu diesem Zeitpunkt unbekannt.

Eine mysteriöse Leiche, die im East River trieb, hatte das Zeug dazu, die morbide Neugier der Öffentlichkeit zu wecken. Sowohl die New York World als auch das New York Journal erkannten das Potenzial dieses Falles, ihre Auflage zu steigern, und begannen sofort, mit einem Eifer über den Fall zu berichten, der die Sensationslust auf eine neue Ebene hob.

Beide Zeitungen benutzten reißerische und übertriebene Schlagzeilen, um die Aufmerksamkeit ihrer Leser zu erregen. Das New York Journal war bekannt für haarsträubende Schlagzeilen, gefolgt von der grafischen Darstellung einer zerstückelten Leiche, während die New York World mit Schlagzeilen wie „The Grisly Puzzle: Mysteriöser Mord verblüfft die Stadt! Die Zeitungen benutzten schockierende Bilder und Details, die oft an das Makabre grenzten, um die Leser dazu zu bewegen, ihre Zeitung zu kaufen und nicht die des Konkurrenten.

Dies führte zu einer Reihe aggressiver und unethischer Taktiken.

Anstatt die Ermittlungen der Polizei abzuwarten und dann über die Ergebnisse zu berichten, wie es im Journalismus üblich ist, engagierten beide Zeitungen Privatdetektive, um Informationen zu sammeln, die die Polizei möglicherweise nicht veröffentlicht hatte – oder von denen sie nicht einmal wusste.

Diese Privatdetektive hatten auch die Aufgabe, das Verbrechen selbst aufzuklären und gleichzeitig jede Information auszugraben, die sich unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt in eine Schlagzeile verwandeln ließ.

Reporter von The World und The Journal boten Zeugen, Polizeibeamten oder anderen Personen, die in die Ermittlungen involviert waren, Geld oder andere Anreize für exklusive Informationen oder Aussagen. Dies führte manchmal dazu, dass widersprüchliche Informationen veröffentlicht wurden, da verschiedene Personen unterschiedliche Aussagen machten.

Aber es spielte keine Rolle, ob eine Aussage ungenau war; sie rechtfertigten es damit, dass sie nur über das berichteten, was jemand gesagt hatte, der den Ermittlungen nahe stand. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Eines Abends wurde in der Spätausgabe der World, die um 16 Uhr in Druck ging, ein klassisches Pulitzer-Manöver angekündigt – eine Belohnung von 500 Dollar. „The World zahlt 500 Dollar in Gold für die richtige Lösung des Rätsels um die Leichenteile eines Mannes, die am Samstag und Sonntag im East River und in Harlem gefunden wurden“, hieß es in der Anzeige. „Alle Theorien und Vorschläge müssen in Umschlägen mit der Aufschrift ‚Murder Mystery‘ an den City Editor der World geschickt werden und dürfen nur für die World bestimmt sein. Wenn die Lösung in einer anderen Zeitung erscheint, verfällt die Belohnung“.

Der Anzeige folgte ein „Leitfaden“, der detailliert beschrieb, was die Lösung enthalten sollte: das Motiv, die Identifizierung des Täters oder der Täter, die Zeit, den Ort und die Mittel des Verbrechens, die nachfolgenden Handlungen des Täters oder der Täter und – am wichtigsten – die Identifizierung des Opfers.

Im Jahr 1897 entsprachen 500 Dollar in heutiger Währung etwa 18.320 Dollar.

Die Konkurrenzzeitung The Journal war alarmiert und beschloss, in dieser Nacht eine seltene Sonderausgabe ihrer Zeitung herauszugeben, um die World mit einer Belohnung von 1.000 Dollar zu überbieten.

„Das New York Journal bietet 1.000 Dollar für Informationen oder Hinweise, Theorien oder Vorschläge, die zur Lösung des einzigartigen Mysteriums des East River-Mordes beitragen“, hieß es in der Ankündigung.

„WENN EINE DER THEORIEN ODER VORSCHLÄGE RICHTIG IST, WERDEN DIE 1.000 DOLLAR UNTER DEN ZEHN PERSONEN AUFGETEILT, DIE DER LÖSUNG DES RÄTSELS AM NÄCHSTEN KOMMEN.“

In dem fieberhaften Wettlauf um Exklusivberichte gerieten beide Zeitungen in den Verdacht, ethische Grenzen überschritten zu haben. Es gab Gerüchte, dass Journalisten beider Zeitungen Beweise untergeschoben oder manipuliert hätten, um eine sensationelle Geschichte zu schreiben.

Wenn ein Journalist zum Beispiel Wind von einem möglichen Fundort eines Beweisstücks bekam, inszenierte er möglicherweise eine Entdeckungsszene mit Fotos, noch bevor die Polizei eintraf.

Der Rubel rollte.

Journalisten von The New York World und The New York Journal beobachteten die Wohnungen und Aufenthaltsorte von Schlüsselfiguren des Mordfalls wie Augusta Nack und Martin Thorn. Sie versuchten, sie unvorbereitet oder in kompromittierenden Situationen zu erwischen, um exklusive Berichte zu erhalten.

Beide Zeitungen bemühten sich nicht nur um eigene Exklusivberichte, sondern auch um gegenseitige Sabotage. Dazu gehörten das Abhören der gegenseitigen Kommunikation, der Versuch, sich mit Informationen zu überbieten, und sogar der Versuch, Mitarbeiter abzuwerben, die Insiderwissen über die Geschichten der anderen Zeitung haben könnten.

Es stellte sich heraus, dass William Guldensuppe von seiner Geliebten Augusta Nack und ihrem Komplizen Martin Thorn, die eine Affäre hatten, ermordet worden war.

Sowohl Augusta Nack als auch Martin Thorn wurden des Mordes für schuldig befunden. Nack erhielt neun Jahre Haft, Thorn wurde zum Tode verurteilt und 1898 hingerichtet.

Natürlich berichteten sowohl The Journal als auch The World ausführlich über den Prozess, was die Werbeeinnahmen in neue Höhen trieb.

Einige Jahre zuvor, 1895, hatte Pulitzers New York World mit der Veröffentlichung eines Comicstrips namens „Hogan’s Alley“ begonnen, der von Richard F. Outcault gezeichnet worden war. Eine der Figuren in diesem Comicstrip war ein glatzköpfiges Kind in einem großen gelben Nachthemd, das als „The Yellow Kid“ bekannt wurde. Die Figur wurde bei den Lesern schnell sehr beliebt.

Angesichts des Erfolgs von „The Yellow Kid“ in der New York World beschloss William Randolph Hearst, Richard Outcault von Pulitzer abzuwerben, indem er ihm ein höheres Gehalt anbot, um den Comic für seine Zeitung, das New York Journal, zu zeichnen.

Pulitzer, der sich nicht von einer so beliebten Serie trennen wollte, engagierte einen anderen Zeichner, George Luks, um eine Version von „The Yellow Kid“ für seine Zeitung zu zeichnen. Dies führte zu der ungewöhnlichen Situation, dass beide Zeitungen unterschiedliche Versionen derselben Figur veröffentlichten.

Als sich die Rivalität zwischen der New York World und dem New York Journal verschärfte und beide Zeitungen zu immer sensationellen und übertriebenen Nachrichten griffen, um miteinander zu konkurrieren, begannen Kritiker dieser Taktik, diese Art von Sensationsjournalismus als „Yellow Kid Journalism“ zu bezeichnen, was schließlich zu „Yellow Journalism“ verkürzt wurde.

Die Berichterstattung über die Guldensuppe war der Inbegriff des Boulevardjournalismus, der sich durch Sensationslust, übertriebene Berichterstattung und ethische Abstriche auszeichnete. Diese Art des Journalismus steigerte zwar kurzfristig die Auflagen der Zeitungen, zog aber auch Kritik wegen mangelnder Verantwortung und Missachtung der Wahrheit auf sich. Dies führte dazu, dass der Begriff „Boulevardjournalismus“ zum Synonym für skrupellose Berichterstattung wurde und später auch für eine ähnliche Berichterstattung in anderen hochkarätigen Fällen verwendet wurde, an die wir uns heute nur allzu sehr gewöhnt haben.

Die reißerische Berichterstattung zog Leser an, trug aber auch dazu bei, dass sich die Öffentlichkeit immer stärker bewusst wurde, wie weit manche Zeitungen gehen würden, um ihre Auflage zu steigern. Die fragwürdigen Taktiken der Zeitungen wurden aufgedeckt und führten zu einem generellen Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber den Medien.

Obwohl der Boulevardjournalismus wegen seiner Sensationslust kritisiert wurde, hatte er den unbeabsichtigten Effekt, die Macht der Presse bei der Aufdeckung von Details und der Beteiligung der Öffentlichkeit zu unterstreichen.

Pulitzers Herangehensweise an den Journalismus war damals besonders umstritten.

Seine sensationslüsternen Taktiken trugen dazu bei, die Vereinigten Staaten 1898 in den Spanisch-Amerikanischen Krieg zu führen, was er später bedauerte.

Der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898 ist ein Beispiel für die Macht und die Folgen dieses sensationellen Ansatzes. Der Krieg zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten wurde unter anderem durch die Explosion der USS Maine im Hafen von Havanna ausgelöst.

Pulitzers New York World und William Randolph Hearsts New York Journal veröffentlichten übertriebene und oft unbewiesene Berichte über spanische Gräueltaten in Kuba und spekulierten, dass die Explosion ein Akt spanischer Aggression gewesen sei.

Auf den Titelseiten dieser Zeitungen dominierten reißerische Schlagzeilen und grafische Bilder, die mit den Emotionen der amerikanischen Öffentlichkeit spielten. Die kumulative Wirkung dieser sensationslüsternen Berichterstattung führte zu einem deutlichen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung zugunsten eines Krieges mit Spanien.

Der Spanisch-Amerikanische Krieg, der zum Teil durch diese Art der Berichterstattung ausgelöst wurde, forderte Tausende Tote und Verletzten. Er veränderte die politische Landschaft in der Karibik und im Pazifik und markierte den Aufstieg der USA zur Weltmacht.

Eine der berühmtesten Begebenheiten im Zusammenhang mit Hearsts Einfluss auf den Krieg ist ein angeblicher Austausch mit dem Künstler Frederic Remington. Remington war nach Kuba gereist, um den Krieg zu dokumentieren, fand aber nicht viel vor und wollte nach Hause zurückkehren. Hearst soll ihm geantwortet haben: „Bitte bleiben Sie. Sie liefern die Bilder, ich liefere den Krieg“.

Obwohl die Authentizität dieses Wortwechsels umstritten ist, wird er oft als Beispiel für Hearsts Einstellung zum Journalismus und seine Bereitschaft zitiert, sein Medienimperium zur Manipulation der öffentlichen Meinung einzusetzen.

Der Wendepunkt war der Untergang der USS Maine im Hafen von Havanna im Februar 1898. Obwohl die Ursache der Explosion, die zum Untergang des Schiffes führte, umstritten bleibt, spielten die Zeitungen Hearsts eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Behauptung, es habe sich um einen Angriff der Spanier gehandelt, und verwendeten Slogans wie „Remember the Maine, to Hell with Spain!

Es wird gesagt, dass Pulitzer in seinem späteren Leben die Rolle bedauerte, die seine Zeitung beim Anheizen des Krieges gespielt hatte. Er erkannte die ethischen Mängel des Boulevardjournalismus und seine Fähigkeit, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Allmählich verlegte er sich auf einen verantwortungsvolleren und professionelleren Journalismus.

Doch der Schaden war bereits angerichtet.

Auch wenn die New York Times sicherlich nicht mehr den journalistischen Stil der frühen Tage von Pulitzer und Hearst pflegt, kann ihre ungenaue Berichterstattung katastrophale Folgen haben.

Ähnlich wie beim Boulevardjournalismus und dem Spanisch-Amerikanischen Krieg spielte die New York Times im Vorfeld der Invasion des Irak durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Jahr 2003 durch ihre Berichterstattung und ihre redaktionelle Haltung eine bemerkenswerte Rolle bei der Bildung der öffentlichen Meinung.

In den Monaten vor der Invasion stützte sich die New York Times stark auf ungenannte Regierungsquellen, von denen viele ein militärisches Vorgehen gegen den Irak befürworteten. Dieses Vertrauen wurde von Kritikern als unangemessenes Gewicht für die Behauptungen der Regierung von George W. Bush angesehen, ohne dass diese angemessen überprüft oder infrage gestellt wurden.

Judith Miller, eine bekannte Reporterin der Times, veröffentlichte mehrere Artikel, die später kritisiert wurden, weil sie dazu beigetragen hätten, die Invasion auf der Grundlage falscher Informationen zu rechtfertigen. In ihren Berichten berief sie sich häufig auf anonyme Quellen, die behaupteten, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen. Als nach der Invasion keine solchen Waffen gefunden wurden, wurde ihre Berichterstattung enorm kritisiert.

Viele Kritiker behaupteten, die Times sei nicht skeptisch genug gegenüber den Behauptungen der Regierung gewesen. In einer Zeit, in der Skepsis und kritisches Hinterfragen notwendig waren, wurde die Zeitung von einigen als zu bereitwillig angesehen, offizielle Erklärungen für bare Münze zu nehmen.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass ein Großteil der Informationen über irakische Massenvernichtungswaffen aus der Vorkriegszeit falsch oder übertrieben war, veröffentlichte die New York Times eine Reflexion über ihre Berichterstattung. Im Jahr 2004 räumte die Zeitung ein, dass einige ihrer Artikel die Behauptungen über Massenvernichtungswaffen zu aggressiv dargestellt und die Informationen nicht so gründlich überprüft hätten, wie es notwendig gewesen wäre. Die Zeitung bedauerte ihre Berichterstattung und erklärte, sie hätte den Behauptungen der Regierung skeptischer gegenüberstehen sollen.

Mit dem Aufkommen neuer Medienplattformen hat sich der Sensationsjournalismus nicht nur erhalten, sondern auch weiterentwickelt. Mit der Verbreitung der digitalen Medien hat der Sensationsjournalismus neue Dimensionen und Taktiken angenommen und sich an die Schnelllebigkeit des Internets und der sozialen Medien angepasst.

Eines der häufigsten Merkmale des Sensationsjournalismus ist die Verwendung von Clickbait-Schlagzeilen. Diese sollen Aufmerksamkeit erregen und zum Anklicken eines Links verleiten.

Der Inhalt dieser Artikel wird dem durch die Überschriften erzeugten Hype oft nicht gerecht.

Die Schlagzeilen sind oft bewusst konfrontativ und sollen sogar Kritik provozieren, denn Seitenaufrufe sind Seitenaufrufe, Werbeeinnahmen sind Werbeeinnahmen, und es spielt keine Rolle, ob sich die Leute über den Inhalt empören, solange sie Geld verdienen.

Der 24-Stunden-Nachrichtenzyklus hat eine ständige Nachfrage nach neuen Inhalten geschaffen. Um die Sendezeit zu füllen und das Interesse der Zuschauer aufrechtzuerhalten, greifen die Medien oft auf Sensationsmeldungen zurück. Dazu gehören das Aufbauschen kleiner Geschichten, Spekulationen oder die Konzentration auf die dramatischsten Aspekte einer Geschichte.

Das Erbe des Sensationsjournalismus, von der Ära Pulitzer und Hearst bis zum modernen digitalen Zeitalter, ist geprägt von der Demonstration der immensen Macht und des Einflusses der Medien. Er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, das Publikum zu fesseln und die öffentliche Meinung zu beeinflussen, aber er hat auch die ethische und soziale Verantwortung aufgezeigt, die mit dieser Macht einhergeht.

Der Sensationsjournalismus hat bei historischen Ereignissen eine Rolle gespielt, indem er Konflikte auslöste und Unterstützung für bestimmte Anliegen sammelte, aber er hat auch zur Polarisierung von Gesellschaften beigetragen.

In einer Zeit, in der Informationen leichter zugänglich sind als je zuvor, unterstreichen die Lehren aus der Vergangenheit, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit über Medienkompetenz verfügt und den Mainstream-Medien skeptisch gegenübersteht. Deren Motive sind nicht immer das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.