Vorstandsmitglied von Pfizer schlägt Ende der Masken- und Impfstoffpflicht vor

theepochtimes.com: Dr. Scott Gottlieb, ehemaliger Direktor der Food and Drug Administration (FDA) und derzeitiges Vorstandsmitglied bei Pfizer, sagte, dass der Rückgang der COVID-19-Fälle den politischen Entscheidungsträgern signalisieren sollte, dass es an der Zeit ist, weitere pandemiebezogene Beschränkungen aufzuheben.

„Ich denke, dass wir an der Ostküste, wo die Fälle dramatisch zurückgehen, bereit sein müssen, uns einzuschalten und dies sehr bald zu tun. Ich denke, dass wir, wenn sich die Bedingungen verbessern, bereit sein müssen, einige dieser Maßnahmen mit der gleichen Geschwindigkeit zu lockern, mit der wir sie eingeführt haben“, sagte er in einem Interview mit „The Squawk Box“ am Montag auf die Frage, ob die Maskenpflicht aufgehoben werden sollte.

Gottlieb sagte, dass „ein Großteil der Verbitterung“ in den Vereinigten Staaten darauf zurückzuführen sei, dass es keine „klaren Zielvorgaben“ gebe, wann einige der Maßnahmen enden werden.

Der ehemalige FDA-Beauftragte nannte auch die jüngste Entscheidung der Regierung von Connecticut, die Impfpflicht für Staatsbedienstete aufzuheben, als Beispiel für eine Politik, die andere politische Entscheidungsträger in naher Zukunft übernehmen sollten, da die COVID-19-Fälle landesweit zurückgehen.

„Die einzige Möglichkeit, die Menschen zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen und ihnen entgegenzukommen, besteht darin, dass wir zeigen, dass wir in der Lage sind, diese [Vorschriften] auf die gleiche Weise zurückzunehmen, wie wir sie eingeführt haben“, fügte Gottlieb hinzu.

Die Forderung nach Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen kommt zu einem Zeitpunkt, da die Gesamtinfektionsrate in den Vereinigten Staaten in den letzten Tagen stark zurückgegangen ist. Daten der von Johns Hopkins geleiteten Organisation Our World in Data zeigen, dass am 10. Januar 4.110 von einer Million Amerikanern infiziert waren. Am Freitag lag die Rate noch bei 2.643 und am Sonntag bei 615 pro eine Million.

Außerhalb der Vereinigten Staaten sind immer mehr europäische Länder dazu übergegangen, bestimmte COVID-19-bezogene Vorschriften aufzuheben, darunter Impfpässe und Maskenpflicht. So erklärte der britische Premierminister Boris Johnson, dass die Menschen in England ab dem 27. Januar in der Öffentlichkeit keine Masken mehr tragen und auch keinen Nachweis mehr erbringen müssen, dass sie geimpft sind, um bestimmte Veranstaltungsorte zu betreten.

Am Montag warnte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, davor, dass weitere COVID-19-Varianten auftauchen könnten, und behauptete, es sei gefährlich, anzunehmen, dass Omikron die letzte sei oder dass „wir uns im Endspiel befinden“.

„Es gibt verschiedene Szenarien, wie sich die Pandemie entwickeln könnte und wie die akute Phase enden könnte. Aber es ist gefährlich anzunehmen, dass Omikron die letzte Variante sein wird oder dass wir uns im Endspiel befinden“, sagte Tedros auf einer WHO-Vorstandssitzung. Im Gegenteil, global gesehen sind die Bedingungen ideal für das Auftreten weiterer Varianten. Er legte keine Beweise oder Daten vor, um seine Behauptung zu untermauern.