Während bereits 24 Länder die Impfungen mit AstraZeneca gestoppt und die Liste weiter wächst, besteht Top EU-Regulierer darauf, das dieser Sicher ist

Deutsche Beamte verschieben ein Treffen von Staats- und Regierungschefs, bei dem die Impfstoffstrategie des Landes besprochen werden sollte, auf Freitag, einen Tag nachdem die EUA versprochen hat, ihre Sicherheitsüberprüfung des AstraZeneca-Impfstoffs abzuschließen.

Der italienische Premierminister Mario Draghi und der französische Präsident Emmanuel Macron sagten am Dienstag, dass sie bereit sind, die AstraZeneca-Impfungen wieder zu starten, sobald Europas oberste medizinische Aufsichtsbehörde ihre Sicherheitsüberprüfung offiziell für beendet erklärt, so Draghi, der die Kommentare nach einem Telefonat mit der Presse teilte.

Die beiden Staatsoberhäupter und andere, die die AstraZeneca-Impfungen gestoppt haben, wurden gewarnt, dass ihre Entscheidung die Bemühungen um die Genesung zu gefährden droht.

Während einer Pressekonferenz am Dienstag bekräftigte Europas führende medizinische Aufsichtsbehörde, die Europäische Arzneimittel-Agentur, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der COVID-Stoß von AstraZeneca-Oxford zu Blutgerinnseln und anderen tödlichen Entwicklungen bei bestimmten Patienten beigetragen hat, die den Impfstoff erhalten haben. Während die Agentur darauf bestand, dass es „keinen Hinweis darauf gibt, dass die Impfung diese Zustände verursacht hat“, fügte sie hinzu, dass sie alle Sicherheitsdaten „dringend überprüfen“ würde.

Es gab eine Zeit, in der solche Überprüfungen vor der Zulassung durchgeführt wurden, aber das dringende Problem, das die COVID-Pandemie darstellte, zwang die Entwickler offenbar dazu, einige Abstriche zu machen, da die erste Welle von Impfstoffen in weniger als einem Jahr entwickelt und zugelassen wurde.

Es gab eine Zeit, in der solche Überprüfungen vor der Genehmigung des Impfstoffes durchgeführt wurden, aber das dringende Problem der COVID-Pandemie zwang die Entwickler offenbar dazu, einige Abstriche zu machen, als die erste Welle von Impfstoffen in weniger als einem Jahr entwickelt und genehmigt wurde.

Eine Reihe von Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und Italien und eine Handvoll anderer (einschließlich Thailand, obwohl es die Entscheidung inzwischen wieder rückgängig gemacht hat), haben die Impfung von AstraZeneca in der vergangenen Woche vorübergehend ausgesetzt. Sie alle erklärten, sie hätten die Impfungen aus Vorsicht gestoppt, da sie Daten überprüften, um zu sehen, ob es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen den Impfungen und einigen Patienten mit niedriger Blutplättchenzahl geben könnte.

„Eine Situation wie diese ist nicht unerwartet, wenn man Millionen von Menschen impft“, sagte Emer Cooke, die Exekutivdirektorin der EMA, die am Dienstag die Pressekonferenz leitete. Sie fügte hinzu, dass es „keinen Hinweis darauf gibt, dass die Impfung diese Zustände verursacht hat“.

Cooke betonte, dass man sich die Zeit nehmen müsse, jeden gemeldeten Fall zu bewerten und eine „wissenschaftlich fundierte“ Einschätzung abzugeben – ein Punkt, der im Widerspruch zu ihrer Kritik an den Regierungen zu stehen schien, die die Verteilung der AstraZeneca-Impfstoffe schnell stoppten.

„Dies ist eine ernste Angelegenheit“, sagte sie, die „eine gründliche Analyse aller gemeldeten Fälle erfordert, um zu bewerten, ob es sich um einen Zufall oder tatsächlich um einen kausalen Effekt handelt.“

Sie fügte hinzu, dass, während eine Überprüfung durchgeführt wird, „wir immer noch fest davon überzeugt sind, dass die Vorteile [des Impfstoffs] … das Risiko dieser Nebenwirkungen überwiegen.“

AstraZeneca hat den Impfstoff stark verteidigt, und die WHO hat die Entscheidung, die Impfungen zu stoppen, kritisiert, weil sie die weltweite Wahrnehmung der Impfstoffsicherheit untergraben könnte. In der Zwischenzeit sagte die WHO, dass ihr Beratungsgremium Daten über Vorfälle von Blutgerinnseln sammelt und eine Überprüfung durchführen wird.

Schweden war das letzte europäische Land, das die Impfung am Dienstag stoppte, nachdem es tagelang darauf bestanden hatte, dass der Impfstoff sicher sei. Etwa 24 Länder haben die Verteilung des AstraZeneca-Impfstoffs vorübergehend gestoppt oder versprochen, sie zu stoppen. In Schweden wurden keine Fälle von schweren Blutgerinnseln gemeldet, aber die Nachbarländer Norwegen und Dänemark haben jeweils einen Todesfall gemeldet. Mindestens 16 der Länder, die den Impfstoff verboten haben, liegen in Europa.

Vor der Pressekonferenz sagte Frankreichs Industrieministerin Agnès Pannier-Runacher, dass die Länder gehandelt haben, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu schützen. „Es ist wichtig, dass es kein Misstrauen in der Bevölkerung gibt“, sagte Pannier-Runacher. „Wenn man sieht, dass Entscheidungen in anderen Ländern getroffen werden, besteht die Gefahr, dass ein Misstrauen gegenüber dem Impfstoff entstehen könnte. Unsere Absicht ist es, vollkommen transparent zu sein … und [zu zeigen], dass wir jedes Mal, wenn es einen Alarm gibt, diesen so professionell wie möglich behandeln.“

Welche Länder haben die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs eingestellt?

You will find more infographics at Statista

Der Impfstoff von AstraZeneca wurde als entscheidender Erfolg im Kampf gegen COVID angekündigt, da er billig zu entwickeln, zu transportieren und zu lagern ist und die Adenovirus-Vektortechnologie verwendet, die schon lange für Impfstoffe verwendet wird. Allerdings sorgten Fragen zu seltenen Nebenwirkungen für einige Schluckauf während der Testphase. Letztes Jahr stoppten die USA die Studie für den Impfstoff von AstraZeneca für einen ganzen Monat.

Letzte Woche berichtete Dänemark von sehr ungewöhnlichen“ Symptomen bei einem 60-jährigen Bürger, der nach dem Erhalt des Impfstoffs an einem Blutgerinnsel starb – derselbe Ausdruck, der am Samstag von Norwegen über drei Personen unter 50 Jahren verwendet wurde, die Berichten zufolge in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurden. Einer der drei im norwegischen Krankenhaus behandelten Personen sei schließlich gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit.

Später am Dienstag hielten die Gesundheitsminister der EU eine Videokonferenz ab, in der sie Informationen über ihre Bedenken bezüglich der Nebenwirkungen austauschten. Der Sicherheitsausschuss der EMA hat für Donnerstag eine außerordentliche Sitzung einberufen, um über weitere Empfehlungen zu entscheiden. Cooke lehnte es ab, alle möglichen Schlussfolgerungen aufzulisten, erwähnte aber eine zusätzliche Warnung auf dem Produkt oder möglicherweise radikalere Maßnahmen, „wenn es ein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann

Schließlich sagte Nicola Magrini, der Direktor von Italiens oberster medizinischer Aufsichtsbehörde, der AIFA, gegenüber einer italienischen Zeitung, dass die Entscheidung Deutschlands, Frankreichs und Italiens, die Spritzen nach Berichten über gefährliche Nebenwirkungen auszusetzen, eine „politische“ sei.

„Wir sind an den Punkt einer Aussetzung gekommen, weil mehrere europäische Länder, einschließlich Deutschland und Frankreich, es vorgezogen haben, die Impfungen zu unterbrechen…sie auf Eis zu legen, um Kontrollen durchzuführen. Die Entscheidung ist eine politische“, sagte sie.

Magrini bestand darauf, dass der Impfstoff von AstraZeneca sicher sei und dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfung „weitgehend positiv“ sei (Anmerkung: es gab acht Todesfälle und vier Fälle von schweren Nebenwirkungen nach der Impfung in Italien). Die Aifa wird sich zwei bis drei Tage Zeit nehmen, um alle erforderlichen Daten zu sammeln, und sobald „die Zweifel ausgeräumt sind, können wir mit einem schnelleren Tempo als bisher weitermachen“, fügte sie hinzu.

Der Sicherheitsausschuss der EMA wird am Donnerstag eine außerordentliche Sitzung abhalten, um über weitere Empfehlungen zu entscheiden. Cooke zögerte, als sie gebeten wurde, alle möglichen Schlussfolgerungen aufzulisten, und erwähnte eine zusätzliche Warnung auf dem Produkt oder möglicherweise radikalere Maßnahmen, „wenn es ein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann.“