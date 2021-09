Während der Corona-Impfpass weltweit implementiert wird, steht der Klima-Pass schon in den Startlöchern…

Die Zweckentfremdung der Corona-Politik hatte schon so einige Schockmomente aufzubieten. Die Seuchen-Scheuche in Persona, Karla Lauterbach, etwa warb lautstark für Klima-Lockdowns und argumentierte dahingehend, dass es gegen das Treibhausgas CO2 halt keinen Impfstoff gäbe.

“ Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind,“ postulierte der vorgebliche „Epidemiologe“.

Lauterbach ist hingegen nur das rekapitulierende Sprachrohr des Weltwirtschaftsforums (WEF), welches unverhohlen einen großen Neustart fordert, um für die vierte industrielle Revolution die Weichen zu stellen. Merge with the machines. Die Weltelite hat kurzerhand entschieden, dass die humane Spezies größtenteils ausgedient hat. Die unnatürliche Auslese hat begonnen und der als Feind des Planeten Erde auserkorene Mensch muss sich seine Daseinsberechtigung fortan verdienen und für seinen persönlichen Carbon Footprint tief in die Tasche greifen, so die angestrebten Ziele der WEF-Technokraten.