Während der Pandemie erhält Bill Gates 7,5 Milliarden Dollar an Steuergelder

Tief vergraben in dem 1,9 Billionen Dollar schweren Coronavirus-Hilfspaket, das Präsident Joe Biden am Donnerstag, dem 11. März, unterzeichnete, ist eine Bestimmung, die eine Zuwendung von 3,5 Milliarden Dollar an Bill Gates‘ Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria vorsieht.

Die Organisation, die einfach als Globaler Fonds bekannt ist, ist eine internationale Finanzierungs- und Partnerschaftsorganisation, wobei Gates einer der ersten Geber ist, der Startkapital zur Verfügung stellt.

„Ich glaube, dass es bei dieser historischen Gesetzgebung darum geht, das Rückgrat dieses Landes wieder aufzubauen und den Menschen in dieser Nation, den arbeitenden Menschen, den Leuten aus der Mittelklasse, den Menschen, die das Land aufgebaut haben, eine Kampfchance zu geben“, sagte Biden, als er das Gesetz genau ein Jahr, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pandemie ausgerufen hatte, unterzeichnete.

Mit einem Nettovermögen von 126 Milliarden Dollar passt Gates nicht in das Profil eines Volkes der Mittelklasse.

Die Bestimmung, die auf Seite 613 des Pakets zu finden ist, besagt: „3.750.000.000 $ sollen dem Außenministerium zur Verfügung gestellt werden, um Programme zur Prävention, Behandlung und Kontrolle von HIV/AIDS zu unterstützen, um dem Coronavirus vorzubeugen, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren, einschließlich der Abschwächung der Auswirkungen auf solche Programme, wovon nicht weniger als 3.500.000.000 $ für einen Beitrag der Vereinigten Staaten zum Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria sein sollen.“

Kritiker mögen darauf hinweisen, dass die meisten Projekte des Globalen Fonds international sind, was den Zweck des als „American Rescue Plan“ bekannten Pakets zunichte macht.

Von den fast 1,9 Billionen Dollar, die der Gesetzesentwurf für Hilfsmaßnahmen vorsieht, sind bis zu 20 Milliarden Dollar für die Verteilung von Impfstoffen und für Maßnahmen im Zusammenhang mit Impfungen bestimmt. Der Gesetzesentwurf enthält 170 Milliarden Dollar für Schulen, 100 Milliarden Dollar für das öffentliche Gesundheitswesen und 350 Milliarden Dollar für staatliche und lokale Regierungshilfe.

Außerdem sind 1.400 Dollar-Schecks für Amerikaner mit einem Jahreseinkommen von weniger als 80.000 Dollar und für Paare mit einem Einkommen von weniger als 160.000 Dollar vorgesehen.

Die erweiterte und verlängerte Arbeitslosenversicherung wird bis zum 6. September gelten, wobei arbeitslose zusätzlich 300 Dollar pro Woche an staatlichen Leistungen erhalten. Der Gesetzentwurf enthält eine Bestimmung, die die ersten 10.200 Dollar an Arbeitslosenunterstützung für Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 150.000 Dollar steuerfrei macht.

„Die Gesamtausgaben, die sich direkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesundheit beziehen, reichen von 100 bis 160 Milliarden Dollar“, sagte Jon Greenberg, leitender Korrespondent der Fact-Checking-Website PolitiFact. „Am oberen Ende machen die direkten COVID-19-Ausgaben etwa 8,5 Prozent der Kosten des Gesetzes von 1,9 Billionen Dollar aus.“

Die Gesetzgebung passierte das Repräsentantenhaus am Mittwoch, 10. März, mit 220 zu 211 Stimmen, nachdem der Senat sie am Wochenende verabschiedet hatte. Keine Republikaner im Repräsentantenhaus oder im Senat unterstützten das Paket.

Gates hat eine Nase für Geld

Bei einem Auftritt auf dem Yahoo Finance All Markets Summit im Oktober letzten Jahres machte Gates eine Vorhersage.

Er sagte, dass die Verhandlungen über das Coronavirus-Konjunkturprogramm „die beste Gelegenheit“ sein würden, um Mittel für die Impfung der ärmsten Menschen der Welt bewilligt zu bekommen.

„Die Leute im Kongress, die diese Dinge unterstützen, haben entschieden, dass [das Konjunkturprogramm] der wahrscheinlichste Weg ist, um etwas zu erreichen“, sagte Gates.

Zu dieser Zeit versuchte Gates, mehr Mittel für eine Gruppe namens GAVI Alliance zu sichern, eine globale Gesundheitspartnerschaft von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, die „Impfungen für alle“ fördert.

Die Gruppe sagte, dass sie bereits Verträge für fast zwei Milliarden Dosen eines COVID-19-Impfstoffs abgeschlossen hat. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist ein „Kernpartner“ in der Gruppe, aber der Großteil der Finanzierung kommt direkt von den Ländern der Welt.

Gates sagte, ein zusätzlicher US-Beitrag wäre „im Einklang mit der vergangenen Geschichte des Landes, sehr großzügig zu sein und eine führende Rolle in der globalen Gesundheit zu spielen.“ In einem separaten Interview mit Yahoo Finance im vergangenen Jahr sprach Melinda Gates über die Bemühungen, mehr Geld für GAVI zu bekommen, und sagte, dass es ein ganzes Verteilungssystem gibt, um den Impfstoff zu verteilen.

Das Power-Paar hat seinen Wunsch bekommen.

Als Teil der Ankündigung des 900-Milliarden-Dollar-Hilfspakets zur Bekämpfung des Coronavirus im Dezember letzten Jahres warben die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der damalige Senatsvorsitzende Chuck Schumer für „zusätzliche 3,36 Milliarden Dollar für insgesamt 4 Milliarden Dollar für GAVI, die internationale Impfstoff-Allianz.“

Mit den bereits gesicherten 4 Milliarden Dollar für GAVI und weiteren 3,5 Milliarden Dollar für den Globalen Fonds hat Gates erfolgreich Lobbyarbeit betrieben, um in weniger als drei Monaten während der Pandemie eine Spende von 7,5 Milliarden Dollar von den amerikanischen Steuerzahlern zu erhalten. Dieser Betrag hätte ausgereicht, um eine Million arbeitslose Amerikaner 25 Wochen lang mit wöchentlichen Bundesleistungen in Höhe von 300 Dollar zu versorgen.