Warum der Westen den Terrorismus finanziert

Von Cynthia Chung: Sie ist Dozentin, Autorin sowie Mitbegründerin und Herausgeberin der Rising Tide Foundation (Montreal, Kanada).

Es ist klar, dass der erklärte „Feind“ in diesem „Krieg gegen den Terror“ nicht das ist, was man uns glauben machen wollte, und es sieht immer mehr danach aus, dass der Feind in Wirklichkeit jeder ist, der sich dieser globalen Agenda widersetzt.

„Ich glaube an einen grausamen Gott, der mich nach seinem Bilde schuf und den ich im Zorn benenne“.

Jago, in Verdis Oper Othello

Am 22. Juni 2021 veröffentlichte die bulgarische Journalistin Dilyana Gaytandzhieva ein Exposé mit dem Titel „US fuels Syrian war with new arms supplies to Al Qaeda terrorists“ (Die USA heizen den Krieg in Syrien mit neuen Waffenlieferungen an Al-Qaida-Terroristen an), in dem sie Dokumente zeigte, die das US Federal Contracts Registry erhalten hatte und aus denen hervorging, dass das US Army Contracting Command, ACC Picatinny Arsenal, acht amerikanische Unternehmen mit der Beschaffung von Waffen der Kategorie 1 des Endnutzerzertifikats für die Jahre 2020-2025 beauftragt hat.

Nach Angaben von Gaytandzhieva kauft das Pentagon Waffen im Wert von 2,8 Milliarden Dollar für Konfliktgebiete in aller Welt. Die meisten dieser Waffen sind für Syrien bestimmt. Schließlich gilt die Provinz Idlib in Syrien (die derzeit vollständig von Al-Qaida kontrolliert wird) als einer der strategisch wichtigsten Orte im Nahen Osten.

Es gibt sogar eine Reihe von Propagandavideos von Hayat Tahrir Al Sham HTS (früher bekannt als Al-Nusra-Front, dem Al-Qaida-Ableger in Syrien), die zeigen, wie sie amerikanische TOW-Panzerabwehrraketen einsetzen.

Ein TOW-Raketensystem aus US-amerikanischer Produktion, das von syrischen Truppen während ihrer Offensive in Urum al-Kubra in der Deeskalationszone von Idlib beschlagnahmt wurde. Die Provinz steht unter der Kontrolle der Terrorgruppe HTS. (Telegramm)

Von der Nachrichtenagentur Ibba veröffentlichte Propagandafilme, die mit der Terrororganisation HTS in Verbindung stehen, zeigen, wie HTS-Kämpfer in der syrischen Provinz Idlib im Umgang mit den amerikanischen Waffensystemen BGM-71 TOW sowie den Panzerabwehrsystemen Kornet und Konkurs ausgebildet werden (Telegram @new_militarycolumnist)

Abu Mohammad al-Julani ist der Kommandeur von Hayat Tahrir Al Sham (HTS), der Al-Qaida in Syrien, und wurde vom US-Außenministerium als „Specially Designated Global Terrorist“ eingestuft. Und doch gibt es reichlich Beweise dafür, dass die USA die ganze Zeit über die Al-Qaida in Syrien bewaffnet haben.

Hinzu kommt der merkwürdige PBS-Beitrag vom 2. April 2021 über Abu Mohammad al-Julani, der sich modisch verändert hat und die amerikanische Öffentlichkeit offenbar auf seine Kandidatur für ein öffentliches Amt vorbereiten will. Warum sollte ein staatlich finanzierter amerikanischer Fernsehsender so etwas tun?

Bild oben: Abu Mohammad al-Julani in seinem natürlichen Lebensraum.

Abu Mohammad al-Julani in PBS Lebensraum.

Acht amerikanische Unternehmen haben den Auftrag erhalten, von 2020 bis 2025 über das US Army Contracting Command (ACC) Picatinny Arsenal Nicht-Standardwaffen zu beschaffen. Die Waffen werden nicht in den USA hergestellt und können daher nicht von amerikanischen Soldaten verwendet werden. Laut der Pentagon-Ausschreibung W15QKN-19-R-0049 „Non-standard Weapons, Parts and Accessories“ werden die Waffen jedoch in „Konfliktgebieten“ eingesetzt.

Die Waffen werden als Endnutzerbescheinigung der Kategorie 1 bezeichnet, die von den USA an Dritte, die keine Regierungen sind, ausgestellt werden, d. h. an Milizen oder terroristische Gruppen.

Dem Bericht von Gaytandzhieva zufolge deuten die Waffenbeschreibungen dieser Nicht-US-Standardwaffen darauf hin, dass sie aus Bulgarien, Serbien und Rumänien stammen (siehe ihren Bericht für eine detaillierte Darstellung).

Details zu Endbenutzer-Zertifikaten. Quelle: W15QKN19R0049, US Army Contracting Command (ACC) Picatinny Arsenal

Das bedeutet, dass osteuropäische Waffen in die „Kriegsschauplätze“ gespült werden, und wenn sie einmal „in die freie Wildbahn“ gelangt sind, wird es sehr schwierig sein, ihre Herkunft zurückzuverfolgen, sagen die Vereinigten Staaten. Die osteuropäischen Waffen sind mit den sowjetischen Waffen vergleichbar, die von der syrischen Armee eingesetzt werden. Dies wird es auch bei Terrorakten schwierig machen, die Quelle zu ermitteln, da die von beiden Seiten verwendete Ausrüstung praktisch nicht zu unterscheiden ist.

Wie bereits erwähnt, werden jedoch hochentwickelte Ausrüstungsgegenstände wie die in den USA hergestellten TOW-Panzerabwehrwaffensysteme nach wie vor direkt von den guten alten USA geliefert.

Für jeden, der die Situation in Syrien aufmerksam verfolgt hat, ist dies natürlich keine Überraschung.

Es sollte offensichtlich sein, dass die amerikanischen, europäischen und türkischen Waffenlieferungen an Al-Qaida und andere Terrorgruppen eine hartnäckige Fortsetzung von Brzezinskis Krisenbogen sind, den er 1977 als Nationaler Sicherheitsberater von Präsident Carter prägte und der im folgenden Jahr zur Bildung der Nationalities Working Group (NWG) führte. Das Konzept des Krisenbogens war und ist darauf ausgerichtet, ethnische Spannungen zu schüren, indem religiöser Fanatismus und Terrorismus in den muslimischen Gemeinschaften des Nahen Ostens gefördert werden, die dann nach Zentralasien ausstrahlen könnten. Man glaubte, dass ein solcher islamischer Fanatismus seinen Zorn gegen die Sowjetunion richten und eine islamische Anarchie innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in der UdSSR selbst auslösen würde. Man dachte, dies sei der „weiche Unterleib“ der Sowjetunion.

Doch 54 Jahre später befindet sich der Westen immer noch im Kalten Krieg mit Russland, und terroristische Zellen haben sich inzwischen im gesamten Nahen Osten, in Asien, Afrika und sogar in westlichen Ländern ausgebreitet, die dachten, sie seien vielleicht zu weit von diesen „Konfliktherden“ entfernt, um von den von ihnen entfachten Feuern verbrannt zu werden.

Seltsamerweise wurde diese katastrophale Außenpolitik jedoch nicht für den absoluten Wahnsinn und das allgemeine Chaos, das sie hervorruft, anerkannt, sondern das Desaster wurde als Rechtfertigung dafür benutzt, warum westliche Länder, die nicht einmal die Mehrheit ihrer Bevölkerung beschäftigen oder eine angemessene Gesundheitsversorgung anbieten können, in den ewigen „Krieg gegen den Terror“ eintreten und Milliarden von Dollar dafür ausgeben mussten, den diese Regierungen gegenwärtig mit Waffen für die andere Seite bekämpfen!

Es ist nicht die Assad-Regierung, die sich als Bedrohung für die „westliche Demokratie“ erwiesen hat, sondern es ist der Terrorismus, den der Westen geschaffen hat und unterstützt, der die größte Zerstörung für das Leben der westlichen Menschen im eigenen Land verursacht hat.

Diese Terrorakte werden dann als Begründung dafür herangezogen, warum die Bürgerrechte der Bevölkerung eines Landes „vorübergehend“ außer Kraft gesetzt werden müssen, wie z.B. der 20 Jahre alte und immer noch gültige Patriot Act, zu dem wir weitere Ergänzungen erwarten können, um gegen den „inländischen Terrorismus“ vorzugehen.

Mullahs made in London

In einem früheren Beitrag habe ich die Ursprünge der Muslimbruderschaft erläutert, die im Wesentlichen eine von Großbritannien finanzierte und unterstützte Schöpfung ist, die auf den intellektuellen Gründer der Salafiyya-Bewegung, Jamal al-Din al-Afghani, im Jahr 1869 zurückgeht.

Al-Afghanis Schüler Muhammad Abduh wurde von den Vertretern der kaiserlichen Truppen direkt und uneingeschränkt unterstützt und erhielt hohe Posten und Einfluss im britisch besetzten Kairo. Abduh arbeitete eng und offen mit Lord Cromer (alias Evelyn Baring), Londons ägyptischem Prokonsul und Spross des enorm mächtigen Bankenclans (Barings Bank) unter der Stadt London, zusammen, um die Basis für die Salafiyya-Bewegung zu schaffen. (1)

Nachdem London ‚Urabis Aufstand gegen das britische Konsortium in Ägypten, der von 1879 bis 1882 dauerte, niedergeschlagen hatte, kehrte Baring 1883 als britischer Agent und Generalkonsul nach Ägypten zurück und war bis 1907 praktisch der Herrscher des Landes.

Die britische Unterstützung setzte sich mit Hassan al-Banna (einem Anhänger von al-Afghani) fort, der 1928 offiziell die Muslimbruderschaft gründete, die mit dem Wahhabismus in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht werden sollte, der ebenfalls eine Geschichte britischer Finanzierung hat.

Bannas Muslimbruderschaft, die in Ägypten gegründet wurde, erhielt einen Zuschuss von der englischen Suezkanalgesellschaft. (2) Es ist kein Zufall, dass die Muslimbruderschaft von Präsident Gamal Abdel Nasser aus Ägypten vertrieben wurde, nachdem es ihm gelungen war, den Suezkanal zu verstaatlichen und die britische Besatzung Ägyptens 1956 erfolgreich zu beenden.

Damit war klar, dass die britische Militärbesatzung des Suezkanals im wahrsten Sinne des Wortes als terroristische Drehscheibe zur Unterstützung der Muslimbruderschaft genutzt wurde; mehr dazu finden Sie in meinem Beitrag.

Dank der Sykes-Picot-Affäre wurde die britische Vorherrschaft nicht nur in Ägypten, sondern auch und vor allem in Saudi-Arabien übernommen. Infolge der von den Briten inszenierten Sykes-Picot-Affäre wurde Abdul-Aziz ibn Saud, der Favorit des British India Office, 1926 zum König von Hedschas und Nadschd ausgerufen, was zur Gründung des Königreichs Saudi-Arabien führte.

Ab den 1920er Jahren verschmolz der neue saudische Staat seine wahhabitische Orthodoxie mit der Salafiyya-Bewegung, die nun in der Muslimbruderschaft organisiert ist und sich zu dem modernen militanten islamischen Extremismus entwickelt hat, den wir heute angeblich bekämpfen.

Wer regiert wirklich den Nahen Osten?

Das islamische Bankwesen [d. h. das derzeit von Saudi-Arabien und den Golfstaaten beherrschte Bankensystem] wurde in Ägypten geboren und von Saudi-Arabien finanziert und verbreitete sich dann in die entlegensten Winkel der muslimischen Welt. Schließlich wurde das islamische Bankwesen nicht nur zu einem Vehikel für den Export des politischen Islam, sondern auch für die Förderung von Gewalt. Das islamische Bankwesen hat sich jedoch nicht von selbst entwickelt, wie Ibrahim Warde (ein renommierter Wissenschaftler der internationalen Finanzwelt) in seinem Buch „Islamic Finance in the Global Economy“ erklärt:

…operiert mehr von London, Genf oder den Bahamas aus als von Jeddah, Karachi oder Kairo aus…Ideologisch wurden sowohl der Liberalismus als auch der Wirtschaftsislam von ihrer gemeinsamen Ablehnung des Sozialismus und des wirtschaftlichen Dirigismus angetrieben…Selbst islamische Republiken haben sich gelegentlich offen dem Neoliberalismus angeschlossen… Im Sudan zögerte Wirtschaftsminister Abdul Rahim Hamdi – ein Schüler von Milton Friedman und im Übrigen ein ehemaliger islamischer Banker in London – zwischen 1992 und Ende 1993 nicht, die härtesten vom Internationalen Währungsfonds diktierten Maßnahmen des freien Marktes umzusetzen. Er sagte, er sei entschlossen, die bis dahin staatlich gelenkte Wirtschaft „nach den Regeln der freien Marktwirtschaft umzugestalten, denn so sollte eine islamische Wirtschaft funktionieren“. “ [Hervorhebung hinzugefügt]

Das vielleicht beste Beispiel für dieses Phänomen ist jedoch die Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

Die BCCI war eine internationale Bank, die 1972 von Agha Hasan Abedi, einem pakistanischen Finanzier, gegründet wurde. Die Bank war in Luxemburg registriert und hatte ihre Hauptniederlassungen in Karatschi und London. Ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung verfügte die BCCI über 400 Zweigstellen in 78 Ländern mit einem Vermögen von mehr als 20 Mrd. USD und war damit die siebtgrößte Privatbank der Welt.

In den 1980er Jahren führten Ermittlungen gegen die BCCI zu der Entdeckung, dass sie in massive Geldwäsche und andere Finanzverbrechen verwickelt war und dass die BCCI illegal und heimlich die Kontrolle über eine große amerikanische Bank, die First American, erlangt hatte, so Robert Morgenthau (Staatsanwalt von Manhattan), der über zwei Jahre lang gegen die Bank ermittelt hatte.

Die BCCI sollte auch für den illegalen Kauf einer anderen amerikanischen Bank, der Independence Bank of Los Angeles, verurteilt werden, wobei ein saudischer Geschäftsmann, Ghaith Paraon, als Marionettenbesitzer eingesetzt wurde. Die amerikanischen Einleger verloren den Großteil ihres Geldes, als BCCI gezwungen war, die Bank zu schließen, da sie im Wesentlichen ein Schneeballsystem zur Finanzierung illegaler Aktivitäten aller Art betrieb.

Ermittler in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich stellten fest, dass die BCCI absichtlich gegründet worden war, um eine zentrale behördliche Überprüfung zu vermeiden, und dass sie in großem Umfang unter dem Bankgeheimnis operierte. Ihre Geschäfte waren außerordentlich komplex. Ihre leitenden Angestellten waren erfahrene internationale Banker, deren offensichtliches Ziel es war, ihre Geschäfte geheim zu halten, Betrug in großem Umfang zu begehen und sich der Entdeckung zu entziehen.“(3)

Es handelt sich um eine unglaublich ausgeklügelte Operation, die interessanterweise genau die gleichen Methoden anwendet, die die Londoner City seit Jahrhunderten nutzt und heute in teuflischer Perfektion betreibt. Es ist unmöglich, dass ein einzelner pakistanischer Finanzier, selbst wenn er vom Scheich von Abu Dhabi finanziert wird, in weniger als einem Jahrzehnt zur siebtgrößten Bank in der Finanzwelt aufsteigen kann, wenn er nicht ein wenig Hilfe von den großen Jungs bekommt, denn er operiert auf dem Boden alter Bankenkanäle, die mehrere Jahrhunderte zurückreichen.

Ibrahim Warde schreibt:

„Auf internationaler Ebene versuchen die großen islamischen Bankengruppen nicht, ein globales islamisches Netzwerk aufzubauen, das mit dem globalen Bankensystem konkurrieren könnte, sondern sind vielmehr daran interessiert, in dieses System eingebettet zu bleiben. In der Tat operiert das islamische Bankwesen bei seinen länderübergreifenden Geschäften eher von London, Genf oder den Bahamas aus als von Jeddah, Karatschi oder Kairo aus. Was die Islamische Entwicklungsbank (IBD) betrifft, so sieht ihre Satzung eine Koordinierung und Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und anderen internationalen Organisationen vor.“ (4) [Hervorhebung hinzugefügt]

Am 29. Juli 1991 erhob ein Geschworenengericht in Manhattan Anklage gegen BCCI wegen Betrugs, Geldwäsche und Diebstahls in zwölf Fällen. Morgenthau bezeichnete BCCI als „den größten Bankbetrug in der Weltfinanzgeschichte“.

Was bedeutet das also alles? Es bedeutet, dass die so genannten Terroristen, die wir in diesem „Krieg gegen den Terror“ angeblich bekämpfen, im Wesentlichen für die Drahtzieher arbeiten, die diese Darstellung rechtfertigen.

Es bedeutet, dass die Sündenstädte, die von Kriminalität, Drogen, Sexhandel (einschließlich Kinderhandel), Waffenhandel und terroristischen Gruppen durchdrungen sind, alle von demselben zentralisierten Finanzsystem finanziert werden, das sich im Dreieck London-Genf-Bahamas (ein Ableger der City of London) befindet.

Und es sind nicht nur islamische Banken, die an der Finanzierung dieser Art von Unterweltaktivitäten beteiligt sind. Sie werden von Banken durchgeführt, die nach wie vor eine unglaublich große Rolle im „seriösen“ globalen Finanzwesen spielen, wie die HSBC.

Ja, die HSBC gilt seltsamerweise immer noch als seriös, trotz mehrerer sehr peinlicher verlorener Gerichtsverfahren. Das bisher größte ereignete sich 2012, als gegen die HSBC Vorwürfe erhoben wurden, sie habe Terroristen erlaubt, Geld im Finanzsystem zu verschieben, und sie musste dafür eine Rekordsumme von 1,9 Milliarden Dollar zahlen, ohne dass die Bank danach in irgendeiner Form reguliert wurde, sondern vielmehr eine Vereinbarung mit dem Justizministerium traf, dass die Bank selbst einen unabhängigen Monitor für fünf Jahre einsetzen würde. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in meinem Artikel.)

Der HSBC gelang es, eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden, die die Bank von ihrer Tätigkeit in den USA hätte abhalten können.

Lanny Breuer, stellvertretender Generalstaatsanwalt zu dieser Zeit, erklärte:

„Die HSBC wird für atemberaubende Versäumnisse bei der Aufsicht zur Rechenschaft gezogen – und Schlimmeres… die dazu führten, dass die Bank es Drogenhändlern und anderen ermöglichte, Hunderte von Millionen Dollar über HSBC-Tochtergesellschaften zu waschen und Hunderte von weiteren Millionen an Transaktionen mit sanktionierten Ländern zu ermöglichen.“

Und so wie Afrika doppelt geplündert wird durch Kapitalflucht, die das Fünffache seiner Auslandsschulden ausmacht, die dann in die Offshore-Niederungen der Londoner City zurückfließen, nur um dann von derselben Gruppierung, die das Geld gestohlen hat, Kredite zur Begleichung dieser Schulden zu exorbitanten Zinssätzen zu verlangen … so bekommt die „privilegierte“ westliche Welt allmählich eine ähnliche Last zu spüren.

Während die westlichen Länder immer weniger in der Lage sind, einen angemessenen Lebensstandard zu bieten, mit Massenarbeitslosigkeit, mangelnder Gesundheitsversorgung, steigenden Verbrechens- und Selbstmordraten, zunehmenden Überdosen und Obdachlosigkeit und so ziemlich allem, was man während eines dunklen Zeitalters direkt aus einem Goya-Gemälde erwarten würde, wenden diese Regierungen der „Ersten Welt“ weitere Sparmaßnahmen auf die Menschen an, sogar nach längeren Schließungen, während sie offen Milliarden von Dollar in Kriege pumpen, die nicht nur die Zerstörung ganzer Nationen finanzieren, sondern auch den weltweiten Drogen-, Waffen- und Sexhandel. All dieses schmutzige Geld fließt dann zurück in den Londoner und Genfer Fond und kommt einer ausgewählten Klasse zugute, die seit Jahrhunderten auf dieser Art von Hintergrund existiert und gedeiht.

In diesem System gehört Ihnen Ihr Geld nicht und Sie können nicht entscheiden, wofür Ihr Geld verwendet wird. Unwissentlich sind wir alle daran gebunden, wir arbeiten alle dafür, und wenn es nach uns geht, können wir sogar dafür sterben.

Jago’s Prophezeiung

„Von der Abscheulichkeit eines Keims oder eines Atoms bin ich geboren. Ich bin ein Unglücklicher, weil ich ein Mensch bin, und ich fühle in mir den Urschleim. Ja! Das ist mein Kredo! …ich denke und tue nach dem Willen des Schicksals. Ich halte den Gerechten für einen spöttischen Schauspieler in Gesicht und Herz; dass sein ganzes Wesen eine Lüge ist: Träne, Kuss, Blick, Opfer und Ehre. Und ich glaube, dass der Mensch ein Spielball des bösen Schicksals ist, vom Keim in der Wiege bis zum Wurm im Grab. Nach all dieser Verhöhnung kommt der Tod. Und dann? …der Tod ist das Nichts…“

Jago, in Verdis Oper Othello

Für diejenigen, die mit Shakespeares Stück „Die Tragödie des Othello, des Mohren von Venedig“ nicht vertraut sind. Jago ist ein Venezianer, und obwohl er sich sicherlich als „Christ“ bezeichnet hätte, wie wir in seinem obigen Monolog sehen, ist seine Interpretation eher die des Teufels.

Venedig war zu jener Zeit das Zentrum der Weltintelligenz und der direkte Nachfahre des Römischen Reiches. Venedig war ein Feind von Florenz (dem Geburtsort der italienischen Renaissance) und der Grund, warum Machiavelli „Der Fürst“ schrieb, der als Leitfaden für den Fürsten von Florenz gedacht war, um die venezianischen Techniken zu verstehen und sie besiegen zu können.

Jago verabscheut Othello und will ihn aus seiner Position als General entfernen. Und nicht nur das, er will Othello auch vernichten. Um Othello zu vernichten, wendet Jago jedoch keine physische Gewalt an und konfrontiert ihn nicht direkt, sondern spielt im Verborgenen die Ängste und Unsicherheiten Othellos gegen sich selbst aus.

Durch diese Strategie wird Othello immer misstrauischer gegenüber denjenigen, die ihm eigentlich nahe stehen sollten, und gerät immer mehr in die Nähe seines Zerstörers Jago, den er für seinen einzigen wahren Vertrauten hält. Schließlich wendet sich Othello gegen seine geliebte Frau und seinen vertrauten Freund Cassio und wird durch Jago, der ihm unablässig vergiftete Einflüsterungen ins Ohr flüstert, in den Wahnsinn getrieben. Am Ende erstickt Othello in blindem Zorn seine treue Frau Desdemona in ihrem Schlafzimmer.

Das Stück war zur Zeit seiner Uraufführung äußerst umstritten und ist es auch heute noch. Was ist die Lehre, die wir aus Shakespeare ziehen sollen? Wollte Shakespeare damit sagen, dass Othello einfach nur das tat, was seiner Natur entsprach, nämlich die eines berberisch-arabisch-muslimischen Mannes, nichts anderes als ein Wilder? War es nur eine Frage der Zeit, bis Othello solche Gräueltaten gegen seine Geliebte und seinen guten Freund begangen hätte, und dass Jago nur das entfachte, was bereits in ihm steckte?

Othello ist eine Tragödie, weil der Mensch Othello nicht erkannte, dass er mitten in der Inszenierung eines anderen gefangen war. Er ließ sich zum Spielball eines anderen machen und Handlungen ausführen, die nicht seinen eigenen Vorstellungen entsprachen. Othello ist schuldig an seinen Verbrechen, aber Jago ist das bei weitem gewaltigste und schrecklichste Ungeheuer des Stücks. Es ist Jago, der hinter den Kulissen manipuliert, und es ist ein Jago, der von den meisten unentdeckt und unkontrolliert bleibt, der seine Gräueltaten fortsetzen kann, ohne jemals vor Gericht gestellt zu werden, bis zu seinem Tod, wenn er schließlich von der Ewigkeit konfrontiert wird.

Wie Schiller in seinem Geisterseher über die venezianische Technik feststellte, wird man nur dann von der schrecklichen Umklammerung der maskierten Tyrannei befreit, wenn man begreift, was das Wesen der wahren Schurkerei ist, nämlich der Organisator des Bösen und nicht nur eine bloße Hand des Bösen. Nur dann wird uns ein solcher Bösewicht entlarvt werden, andernfalls werden wir für immer gegen den anderen ausgespielt werden, nur ein Spielball eines höheren Willens als dem unseren.

Lassen wir uns also nicht von dem Chaos auf der vorderen Bühne ablenken, sondern schauen wir uns an, wer hinter dem Vorhang steht.