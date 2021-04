Warum die NATO vor zehn Jahren Libyen zerstörte

Manlio Dinucci

Vor zehn Jahren, am 19. März 2011, begannen die US/NATO-Streitkräfte mit der Bombardierung Libyens aus der Luft und von der See aus. Der Krieg wurde direkt von den Vereinigten Staaten von Amerika initiiert, zunächst durch das Afrika-Kommando (AFRICOM), und dann durch die NATO unter US-Kommando. Im Laufe von sieben Monaten führten US/NATO-Flugzeuge 30.000 Einsätze durch, darunter 10.000 Angriffe mit über 40.000 Bomben und Raketen. Italien – mit dem Konsens seines Mehrparteien-Parlaments (mit der Demokratischen Partei-Pd in der ersten Reihe) – beteiligte sich an dem Krieg, indem es sieben Luftwaffenstützpunkte (Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu, Aviano, Amendola und Pantelleria), Jagdbomber Tornado, Eurofighter und andere Kampfflugzeuge sowie den Flugzeugträger Garibaldi und andere Kriegsschiffe zur Verfügung stellte. Schon vor der Luft-Marine-Offensive wurden regierungsfeindliche Stammes- und islamistische Gruppen finanziert und bewaffnet sowie Spezialeinheiten, vor allem von Katar, eingeschleust, um den bewaffneten Konflikt im Land zu verbreiten.

Und so wurde ein afrikanisches Land zerstört, das, wie die Weltbank 2010 dokumentierte, ein „hohes Wirtschaftswachstum“ aufrechterhielt, in dem das BIP jährlich um 7,5 % stieg, das „hohe Indikatoren für menschliche Entwicklung“ aufwies, wie z. B. den universellen Zugang zu Grund- und Sekundarschulbildung und eine Hochschulbesuchsrate von 40 Prozent.

Unter Berücksichtigung der Ungleichheiten war der durchschnittliche Lebensstandard in Libyen höher als in anderen afrikanischen