Der russische Außenminister Lawrow teilte letzte Woche zwei strategische Erkenntnisse über die Position seiner kürzlich wiederhergestellten Weltmacht in den internationalen Beziehungen mit, die manche Beobachter für widersprüchlich halten könnten. Am Mittwoch sagte er: „In der Ära, die wir jetzt durchleben, und es ist genau eine Ära, eine lange historische Periode, müssen wir darauf vorbereitet sein zu erkennen, dass wir uns auf niemanden verlassen können, außer auf uns selbst.“ Am Tag darauf sagte er dann: „Wir sind überhaupt nicht allein, sie versuchen, uns zu isolieren, aber diese Versuche sind zum Scheitern verurteilt“, woraufhin er auf die Tatsache verwies, dass die Mehrheit der Menschen im globalen Süden sich trotz des immensen Drucks der USA weigerte, Russland zu sanktionieren.

Oberflächlich betrachtet scheinen diese Aussagen in der Tat widersprüchlich zu sein, aber wenn man etwas tiefer darüber nachdenkt, ergibt alles einen Sinn und ist vollkommen schlüssig. Einerseits hat der globale Systemwechsel zur Multipolarität die bereits bestehenden chaotischen Prozesse in den internationalen Beziehungen in noch nie dagewesener Weise verschärft und damit die hyperrealistische Denkschule in den Vordergrund des politischen Kalküls aller Staaten gerückt. Vereinfacht gesagt, setzen heute alle Akteure im Neuen Kalten Krieg zwischen der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens und dem BRICS-geführten Globalen Süden auf Eigenständigkeit und die Maximierung ihrer strategischen Autonomie.

Andererseits haben jedoch alle Mitglieder des zweitgenannten aufstrebenden Blocks dieselben großen strategischen Interessen in Bezug auf die Beschleunigung des globalen systemischen Übergangs zur Multipolarität durch die Schaffung entsprechender Institutionen und die daraus resultierende Wiederherstellung der UN-Charta als Grundlage für die Regelung der Beziehungen zwischen ihnen. Dies hat die Form des Russland-Indien-China (RIC)-Rahmens angenommen, der zum Motor dieser komplexen Prozesse geworden ist, bei denen Moskau aktiv ein Multi-Alignment zwischen seinen beiden wichtigsten strategischen Partnern in Delhi und Peking betreibt. Indiens Rolle besteht darin, die potenziell unverhältnismäßige Abhängigkeit Russlands von Peking präventiv abzuwenden, während Chinas Rolle darin besteht, die USA aktiv mit Moskau zu konfrontieren.

Darüber hinaus hat die chinesisch-indische strategische Partnerschaft die aufregende Möglichkeit, als Kern des asiatischen Jahrhunderts zu fungieren, was wiederum den Aufstieg Afrikas und das letztendliche Ergebnis des afro-asiatischen Jahrhunderts sicherstellen wird, das endlich Gleichheit, Fairness und Gerechtigkeit für den gesamten globalen Süden wiederherstellen wird. Die komplexen Wechselwirkungen innerhalb der RIC führen zu einer umfassenden und unumkehrbaren Neugestaltung der internationalen Beziehungen, auch wenn alles noch sorgfältig ausbalanciert werden muss, um den Erfolg dieser ehrgeizigen Vision zu gewährleisten. Dabei ist es wichtig, dass alle Akteure der Eigenständigkeit und ihrer strategischen Autonomie den Vorrang geben und gleichzeitig pragmatisch mit gleich gesinnten Partnern zusammenarbeiten.

Die in dieser Analyse vermittelten Einsichten sollten daher dem unbedarften Beobachter helfen, Lawrows multipolares Weltbild zu verstehen. Seine Äußerungen darüber, dass Russland in der Welt nicht allein ist, sich aber dennoch nur auf sich selbst verlassen kann, schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind pragmatisch und verkörpern den Geist der multipolaren Ausrichtung, die im letzten Jahrzehnt zunächst von Indien vorangetrieben wurde und inzwischen zur Norm in den internationalen Beziehungen geworden ist. Kein Land sollte sich jemals in eine Position unverhältnismäßiger Abhängigkeit begeben, in der es buchstäblich von jemand anderem abhängig wird, aber es sollte sich auch nicht von globalen Prozessen isolieren, weshalb es notwendig ist, pragmatisch eine sorgfältige Balance zwischen diesen beiden Zielen zu finden, so wie es Russland tut.