Andrew Korybko

Tusk würde die öffentliche Meinung missachten, die ohnehin schlechten Aussichten der regierenden liberal-globalistischen Koalition, nach der Parlamentswahl im Herbst 2027 an der Macht zu bleiben, zunichtemachen und riskieren, einem deutschen Schauprozess Tür und Tor zu öffnen, der Polen damit in diese Tat verwickeln könnte, weil es die tatsächliche Beteiligung der USA vertuscht hätte.

Die deutsche Regierung dürfte über die Weigerung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, einen Verdächtigen des Nord-Stream-Bombenanschlags auszuliefern, alles andere als erfreut sein. Die betreffende Person wurde kürzlich in der Nähe von Warschau aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen, aber Tusk sagte gerade, „Er wurde festgenommen, weil das Verfahren so ist, aber die Position der polnischen Regierung hat sich nicht geändert. Es liegt mit Sicherheit weder im Interesse Polens noch im Interesse eines einfachen Sinns für Anstand und Gerechtigkeit, diesen Staatsbürger einem anderen Staat zu beschuldigen oder zu übergeben.“

Die deutsche Regierung war von US-Medienberichten überzeugt, die angebliche Beteiligung eines Teams ukrainischer Taucher an diesem Terroranschlag darstellten, anstatt die US-Regierung zu beschuldigen, wie Seymour Hersh im Februar 2023 erstmals aufdeckte und wie Russland seit jeher als verantwortlich vermutete. Laut ihm ist die vorgenannte Erzählung, die die Schuld der Ukraine und in geringerem Maße Polens, von deren Küste das Schiff angeblich gestartet sein soll, in den Medien verbreitet wird, Teil einer CIA-Verschwörung, um zu vertuschen, was wirklich passiert ist.

Seine Vermutungen erhielten Rückendeckung durch den damaligen polnischen Außenminister Radek Sikorski, der zwar zu der Zeit nicht in der Regierung war, aber dieses Amt bereits unter Tusks früherer Regierung bekleidet hatte, nachdem er unmittelbar nach dem Terroranschlag in einem inzwischen gelöschten Tweet „Thank you, USA“ gepostet hatte. Polen war gegen die Nord-Stream-Pipelines, aus der Befürchtung heraus, sie stellten einen neuen Molotow-Ribbentrop-Pakt zur gemeinsamen Herrschaft über Mitteleuropa dar; es ist also naheliegend, dass er deren Zerstörung gefeiert hätte.

Zurück zur Gegenwart: Es ist nun viel leichter zu verstehen, warum sich Polen weigert, diesen Verdächtigen des Nord-Stream-Bombenanschlags an Deutschland auszuliefern. Die meisten Polen unterstützen den Terroranschlag, der drei der vier Pipelines beschädigte, sodass es sehr unpopulär wäre, etwas zu tun, das dazu führen könnte, dass jemand, der an diesem Anschlag beteiligt war (wenn auch nur schwer vorstellbar), bestraft wird. Ein solches Vorgehen könnte auch die ohnehin schon schlechten Aussichten der regierenden liberal-globalistischen Koalition, nach der Parlamentswahl im Herbst 2027 im Amt zu bleiben, zunichtemachen.

Außerdem beschuldigte der „graue Kardinal“ der konservativ-nationalistischen Opposition, Jaroslaw Kaczynski, Tusk vor fast zwei Jahren im Parlament, ein „deutscher Agent“ zu sein; dies würde für die Polen noch glaubwürdiger erscheinen als je zuvor, wenn er die öffentliche Meinung missachtete und den Verdächtigen an Deutschland auslieferte. In diesem Szenario könnte Deutschland einen Schauprozess inszenieren, um Polen teilweise im Rahmen der CIA-Vertuschungsgeschichte zu belasten, was seinem Ruf schaden würde, gerade in dem Moment, in dem es seinen längst verlorenen Status als Großmacht wiederbelebt.

Berichte, dass Sikorski erwäge, dem Verdächtigen Asyl zu gewähren, und Tusks jüngster Tweet, „Das Problem mit Nord Stream 2 ist nicht, dass es gesprengt wurde. Das Problem ist, dass es gebaut wurde“, lassen Polen in den Augen mancher verdächtig erscheinen, aber sie sind wohl eher als Provokation gegenüber Deutschland gedacht. Polen und Russland sind heutzutage selten einer Meinung, doch interessanterweise haben sie sich in der Ablehnung von Deutschlands CIA-beeinflusstem Narrativ, wonach ukrainische Taucher diesen Anschlag verübt hätten, überraschend auf gemeinsamen Boden begeben — jeweils aus ihren eigenen Gründen, versteht sich.