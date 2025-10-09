Trumps Krieg überall: Ein Aufstand gegen die Verfassung

Von John & Nisha Whitehead

„ Als sie mitten in der Nacht kamen, terrorisierten sie die dort lebenden Familien. Es gab Kinder, die keine Kleidung hatten, sie wurden mit Kabelbindern gefesselt und um 3 Uhr morgens nach draußen gebracht. Ein älterer Bewohner, ein amerikanischer Staatsbürger ohne Haftbefehl, wurde nach draußen gebracht und drei Stunden lang mit Handschellen gefesselt. Türen wurden aus den Angeln gerissen, Wände durchbrochen, Einwanderungsbeamte kamen aus Black-Hawk-Hubschraubern … Das ist Amerika.“ – Brandon Johnson, Bürgermeister von Chicago

Wenn die Regierung jeden oder alles als Feind bezeichnen kann, um Krieg zu führen, sind wir alle in Gefahr.

Diese Gefahr ist nicht mehr nur theoretischer Natur.

Während die Regierung tödliche Militärschläge gegen venezolanische Boote in karibischen Gewässern ankündigt, führen Bundesbeamte koordinierte militärische Razzien in Häusern in Chicago durch, seilen sich aus Black-Hawk-Hubschraubern auf Wohnhäuser ab, zerren Familien aus ihren Häusern, trennen Kinder von ihren Eltern und fesseln sie mit Kabelbindern – sogar Bürger.

Die Botschaft – ausgesprochen und unausgesprochen – lautet, dass sich die Regierung überall im Kriegszustand befindet: im Ausland, auf See und jetzt auch vor unseren Haustüren.

Dieser „Krieg überall” basiert auf einer einfachen Neudefinition: Nennt man es Krieg, wird das Ziel zum Kombattanten. Nennt man die Stadt zum Schlachtfeld, werden ihre Bewohner zu Verdächtigen.

Was das Weiße Haus im Ausland mit Schiffen macht, die es (ohne glaubwürdige Beweise oder ordentliches Verfahren) als Teil eines terroristischen Netzwerks betrachtet, ahmt es nun zu Hause mit Razzien, Massenüberwachung und ideologischen Beobachtungslisten nach.

Mit einem Federstrich setzt Präsident Trump weiterhin die verfassungsmäßigen Schutzmaßnahmen außer Kraft, die genau diese Art von Missionsausweitung verhindern sollen, und verleiht sich selbst und seinen Behörden weitreichende Befugnisse, um genau die Prinzipien zu missachten, auf denen diese Nation gegründet wurde – Prinzipien, die als verfassungsmäßige Schutzmaßnahmen gegen Tyrannei, Korruption, Missbrauch und Übergriffe dienen sollten und von den Gründervätern Amerikas eingeführt wurden.

Nehmen wir zum Beispiel das National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7).

NSPM-7 leitet eine regierungsweite Kampagne zur „Untersuchung”, „Störung” und „Zerschlagung” sogenannter innerstaatlicher Bedrohungen und weist die Behörden an, ihre Daten, Ressourcen und Operationen im Dienste dieser Agenda zu bündeln.

Was NSPM-7 so gefährlich macht, ist nicht nur sein erklärtes Ziel, sondern auch sein Umfang und seine Geheimhaltung. Es gibt keine klar definierten Standards, keine sinnvolle Transparenz und keine externe Kontrolle. Der Öffentlichkeit wird nur gesagt, dass die Regierung sie schützen wird – indem sie sie überwacht.

Die Gefahr liegt jedoch nicht nur in dem, was die Regierung verbirgt, sondern auch in dem, was sie sehen will.

Noch beunruhigender ist die Art und Weise, wie „Bedrohungen“ definiert werden.

Was als Kampagne zur Zerschlagung linker Verschwörungen verkauft wird, hat sich auf Ideologie, Rhetorik und Weltanschauung ausgeweitet.

Es ist klar, dass dies nicht nur ein weiteres Überwachungsprogramm ist.

NSPM-7 ist ein Rahmenwerk, um Dissens als Gefahr zu brandmarken, die es zu bekämpfen gilt.

Die Regierung hat eine lange Tradition darin, vage Definitionen von „Extremismus” zu verwenden, um eine immer weitergehende Kontrolle zu rechtfertigen. Sobald Dissens als Gefahr umgedeutet wird, kann jeder Akt des Widerstands in das Raster der Regierung geraten.

Ob durch Taktiken zur Aufstandsbekämpfung im Ausland oder durch Militarisierung im Inland – das Muster ist immer dasselbe: Dissens wird als Gefahr umgedeutet, und diejenigen, die sich den Narrativen der Regierung widersetzen, werden zu Untersuchungsgegenständen.

NSPM-7 formalisiert lediglich diesen Kreislauf des Misstrauens.

Es lässt auch ein altes Drehbuch mit neuen Mitteln wiederaufleben – COINTELPRO, digitalisiert und zentralisiert. Die Werkzeuge mögen unterschiedlich sein, aber die Logik – Dissens neutralisieren – ist dieselbe, jetzt erweitert um moderne Überwachung und unter der Leitung der Exekutive zusammengefügt. Von da an braucht der Apparat nur noch einen Vorwand – eine Checkliste mit Verhaltensweisen, Standpunkten, Verbindungen und Überzeugungen –, um Bürger als Verdächtige einzustufen.

Seit Jahren kennzeichnet die Regierung bestimmte Standpunkte und Formulierungen als potenzielle Anzeichen für Extremismus.

Zu dieser Liste können nun unter anderem „antichristlich“, „antikapitalistisch“ und „antiamerikanisch“ hinzugefügt werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass Predigten, Proteste, Blogbeiträge oder Spenderlisten als Vorläufer des Terrorismus gekennzeichnet werden könnten.

Nach dieser Politik wären die Gründerväter Amerikas Terroristen. Jesus selbst würde als „antichristlich“ und „antikapitalistisch“ auf die schwarze Liste gesetzt werden.

Alles kann zum Krieg erklärt werden, und jeder kann als feindlicher Kämpfer neu definiert werden.

Die Definition ändert sich je nach politischer Zweckmäßigkeit, aber das Ergebnis ist immer dasselbe: unkontrollierte Exekutivgewalt.

Der Präsident hat Drogenkartelle bereits als „unrechtmäßige Kämpfer” bezeichnet und beharrt darauf, dass sich die Vereinigten Staaten in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt” befinden.

Die Razzien in Chicago und die sich wandelnde Haltung des Weißen Hauses gegenüber der Überwachung bestätigen, was sich aus dieser Logik ergibt: Diese Kriegsbereitschaft beschränkt sich nicht auf fremde Länder. Sie richtet sich nach innen – gegen Journalisten, politische Gegner und normale Bürger, deren Überzeugungen oder Verbindungen als „anti-amerikanisch” gelten.

Mit „anti-amerikanisch“ meint diese Regierung in Wirklichkeit „regierungsfeindlich“, insbesondere wenn Trump das Sagen hat.

Laut lokalen Medienberichten trafen die Beamten in Black-Hawk-Hubschraubern, Lastwagen und militärischen Transportern ein, durchbrachen mit Elektrowerkzeugen die Umzäunung, zerstörten Eigentum, um sich Zugang zu verschaffen, und fesselten Familienmitglieder – darunter auch Kinder – mit Kabelbindern, während sie getrennt und aus dem Gebäude eskortiert wurden.

Die Bilder sind unverkennbar militärisch: eine im Inland durchgeführte Operation, die mit Methoden aus dem Kriegsgebiet inszeniert und ausgeführt wurde.

Dieser „allgegenwärtige Krieg“ trifft ein Land, das bereits mit nationalen Beobachtungslisten und Rasterfahndungsfiltern übersättigt ist.

Bundesbehörden haben sich auf Banken und Datenbroker gestützt, um umfassende, unbegründete Überprüfungen der Einkäufe und Bewegungen gewöhnlicher Amerikaner auf sogenannte „Extremismus”-Indikatoren durchzuführen – von dem Kauf religiöser Materialien über Einkäufe in Outdoor-Läden bis hin zur Buchung von Reisen –, von denen keines ein Verbrechen darstellt.

Es geht nicht um einen hinreichenden Verdacht, sondern um präventive Verdächtigungen.

Gleichzeitig haben Geofence-Haftbefehle und andere massenhafte Standortdatenerfassungen offenbart, wer wo und mit wem unterwegs war – darunter Kirchgänger, Hotelgäste und Passanten in ganzen Stadtvierteln –, während ein weitläufiges Netz von Fusions- und „Echtzeit-Kriminalitätszentren“ Kameraaufnahmen, Social-Media-Beiträge, Kennzeichenscans, Gesichtserkennungsdaten und Predictive-Policing-Bewertungen erfasst, um „Personen von Interesse“ zu identifizieren, die nichts Unrechtes getan haben.

Auf diese Weise wird Dissens als Gefahr umgedeutet: indem zunächst jeder Amerikaner unter der Vermutung der Schuld steht und verfassungsrechtliche Garantien – wenn überhaupt vorhanden – erst viel später zum Tragen kommen.

Wenn es ausreicht, nur auf eine bestimmte Weise auszusehen, zu sprechen oder zu wählen, um von Regierungsbeamten herausgegriffen und einer entmenschlichenden, grausamen Behandlung ausgesetzt zu werden, sind wir alle in Gefahr.

Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten und seine Vertreter damit drohen, „die Feinde unseres Landes einzuschüchtern, zu demoralisieren, zu jagen und zu töten“ – also diejenigen, die sich nicht den Forderungen der Regierung fügen –, sind wir alle in Gefahr.

Wenn der Polizeistaat eine immer länger werdende Liste harmloser Begriffe und Verhaltensweisen hat, die verdächtig genug sind, um jemanden als Terroristen einzustufen, sind wir alle in Gefahr.

Heute sind es Drogenkartelle. Gestern waren es Einwanderer. Morgen könnten es Journalisten, politische Gegner oder normale Bürger sein, die Ansichten äußern, die als „anti-amerikanisch“ gelten.

Mit NSPM-7 verstärkt die Trump-Regierung nicht nur die Überwachungsbefugnisse, sondern institutionalisiert ein Regime, in dem Gedanken, abweichende Meinungen und ideologische Haltungen zum Rohstoff für interne Ermittlungen und Unterdrückung werden.

Machen Sie keinen Fehler: Dies ist eine beispiellose Eskalation im Krieg der Regierung gegen Privatsphäre, Dissens und verfassungsrechtliche Grenzen.

Denken Sie an die geheime Telefonüberwachung, die seit mehr als einem Jahrzehnt über mehrere Regierungen hinweg betrieben wird – früher „Hemisphere”, heute „Data Analytical Services”.

Durch Zahlungen an AT&T und die Ausnutzung von Datenschutzlücken hat sich die Regierung ohne richterliche Anordnung Zugang zu mehr als einer Billion inländischer Telefonaufzeichnungen pro Jahr verschafft, wobei nicht nur Verdächtige, sondern auch deren Ehepartner, Eltern, Kinder, Freunde – einfach jeder, den sie angerufen haben könnten – erfasst wurden. Die Schulungen zu diesem Programm sollen sich Berichten zufolge nicht nur auf Drogenfahnder, sondern auch auf Postinspektoren, Gefängnisbeamte, Autobahnpolizisten, Grenzsicherungseinheiten und sogar die Nationalgarde erstreckt haben.

Auf diese Weise wird ein Überwachungsapparat zur Regierungsphilosophie.

Eine mit NSPM-7 ausgerüstete Präsidentschaft kann solche Rasterfahndungsdaten mit behördenübergreifenden „Bedrohungs“-Rahmenwerken und ideologischen Beobachtungslisten zusammenführen und so die Grenze zwischen Informationsbeschaffung und politischer Kontrolle aufheben.

Auf diese Weise rechtfertigen Tyrannen ihre Tyrannei, um an der Macht zu bleiben.

Das ist McCarthyismus in digitaler Uniform.

Joseph McCarthy brandmarkte Kritiker als kommunistische Eindringlinge. Donald Trump brandmarkt seine Feinde als „Kämpfer“.

Der Mechanismus ist derselbe: Dissens wird als Verrat umdefiniert und dann mit außerordentlichen Befugnissen verfolgt.

Für diejenigen, die alt genug sind, um die McCarthy-Ära miterlebt zu haben, liegt etwas in der Luft, das nach der erhöhten Paranoia, den Schuldzuweisungen, der Panikmache und den totalitären Taktiken riecht, die für die 1950er Jahre charakteristisch waren.

Damals war es die Regierung – angeführt von Senator McCarthy und dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten – die in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen und Einzelpersonen Amerikaner, die als kommunistische Sympathisanten verdächtigt wurden, auf eine schwarze Liste setzte.

Als die Hexenjagd zu Ende ging, waren Tausende von Menschen (die überwiegende Mehrheit davon unschuldig) wegen kommunistischer Verbindungen angeklagt, untersucht, vorgeladen und auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Karrieren wurden ruiniert, es kam zu Selbstmorden, die Einwanderung wurde verschärft und die freie Meinungsäußerung eingeschränkt.

75 Jahre später werden dieselben Verleumdungen, Panikmache und reflexartige Intoleranz erneut gegen jeden eingesetzt, der es wagt, selbstständig zu denken.

Währenddessen schreitet der amerikanische Polizeistaat unaufhaltsam voran.

So setzt sich der Faschismus durch, der alle abweichenden Meinungen zum Schweigen bringt.

Das Schweigen wird ohrenbetäubend.

Was sich derzeit abspielt, ist die logische Konsequenz jahrelanger Verrat an der Bill of Rights durch beide Parteien, vom Kalten Krieg bis zum digitalen Panoptikum.

Was einst im Schatten der Geheimdienste ablief, wird nun offen vom Oval Office aus koordiniert.

Seit Jahrzehnten führen Präsidenten beider Parteien einen stetigen Angriff auf die Verfassung. Jede Krise – Kalter Krieg, 9/11, Pandemie – wurde zum Vorwand, um mehr Macht in der Exekutive zu konzentrieren.

Der Patriot Act normalisierte die Überwachung ohne richterliche Anordnung. Die FISA-Gerichte gaben der Rasterfahndung geheimen Schutz. Die Metadaten-Razzien der NSA legten die Telefonaufzeichnungen von Millionen von Amerikanern offen. Vorausschauende Polizeiarbeit und Geofencing-Haftbefehle verwandelten Smartphones in Informanten der Regierung.

Jede Maßnahme, so wurde uns gesagt, sei vorübergehend, begrenzt und notwendig. Keine wurde zurückgenommen. Jede wurde zur Grundlage für die nächste Ausweitung.

Vor diesem Hintergrund erscheint NSPM-7 als die nächste, noch gefährlichere Variante.

Was sie auszeichnet, ist nicht nur ihr Umfang, sondern auch ihre Zentralisierung: Die Regierung ist von vereinzelten Eingriffen zu einem kühnen, zentralisierten Rahmen übergegangen, in dem das Weiße Haus das Vorrecht beansprucht, die Überwachung aller Behörden praktisch ohne externe Kontrollen zu überwachen.

Die Aufsicht durch den Kongress und die Gerichte wird auf ein Feigenblatt reduziert.

So sterben Freiheiten: nicht durch einen plötzlichen Staatsstreich, sondern durch die schrittweise Normalisierung außergewöhnlicher Befugnisse, bis sie gar nicht mehr außergewöhnlich sind.

Es ist die Verkörperung von James Madisons Albtraum: die Anhäufung aller Befugnisse, der Legislative, Exekutive und Judikative, in denselben Händen.

Von Beschlagnahmungen aufgrund von Verdachtsmomenten und der Jagd nach „Desinformation“ bis hin zu Post-Scanning, biometrischen Datenbanken, Kennzeichen-Rastern und einer Grenzzone, in der zwei Drittel der Amerikaner nun unter laxeren Durchsuchungsregeln leben, hat sich die Ausgangslage umgekehrt: Jeder kann erfasst, jeder kann bewertet und jeder kann gestört werden.

So werden freie Menschen zuerst zu Datenbits und erst in zweiter Linie zu Bürgern.

Die verfassungsrechtlichen Risiken könnten nicht größer sein.

Der vierte Verfassungszusatz verspricht, dass die Menschen vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen geschützt sind. Dieses Versprechen ist hohl, wenn der Präsident die Regierung ermächtigen kann, Daten zu sammeln, Kommunikationen zu überwachen und Bewegungen zu verfolgen, ohne dass individuelle Durchsuchungsbefehle oder ein hinreichender Verdacht vorliegen.

Der erste Zusatzartikel schützt die Meinungs-, Vereinigungs- und Pressefreiheit. Diese Schutzmaßnahmen haben wenig Bedeutung, wenn Journalisten befürchten, dass ihre Anrufe abgehört werden, wenn Aktivisten glauben, dass ihre Netzwerke infiltriert sind, oder wenn Bürger aus Angst Selbstzensur betreiben.

Die Gewaltenteilung selbst steht auf dem Spiel. Indem das Weiße Haus die Überwachungspolitik in der gesamten Regierung ohne legislative Debatte oder gerichtliche Überprüfung steuert, usurpiert es eine Autorität, die niemals in einer einzigen Hand liegen sollte.

Die Risiken sind nicht hypothetisch.

COINTELPRO richtete sich gegen Bürgerrechtsführer und Dissidenten. Die Massenüberwachung durch die NSA erfasste Millionen Unschuldiger. Fusion Centers verfolgen und analysieren heute das tägliche Leben.

Was einst schockierend war – die Vorstellung, dass die Regierung jedes Telefongespräch abhören oder jede E-Mail durchforsten könnte – wird heute als Preis für das Leben im modernen Amerika angesehen.

Wenn diese älteren, weniger zentralisierten Programme missbraucht wurden, warum sollte NSPM-7 – mit größerer Reichweite und schwächerer Aufsicht – anders sein?

Das ist keine Spekulation. Wir haben diese Entwicklung schon einmal gesehen.

Im Jahr 2009 veröffentlichte das Heimatschutzministerium Berichte über den sogenannten „Rechtsextremismus”, die ein breites ideologisches Spektrum abdeckten. Wirtschaftliche Ängste, einwanderungsfeindliche Ansichten, das Eintreten für Waffenrechte und sogar der Militärdienst von heimkehrenden Veteranen wurden als potenzielle Warnsignale für Extremismus gekennzeichnet.

Die Gegenreaktion erfolgte umgehend, und das DHS war gezwungen, den Bericht zurückzuziehen, aber der Schaden war bereits angerichtet: Abweichende Meinungen wurden mit gefährlichen Verschwörungen gleichgesetzt.

Dasselbe Vorgehen droht nun unter NSPM-7 institutionalisiert zu werden, wodurch ideologisches Profiling zu einem vom Weißen Haus angeordneten Mandat wird.

Stellen Sie sich einen Journalisten vor, der Korruption innerhalb der Regierung untersucht. Unter NSPM-7 könnten seine Quellen und Kommunikationen heimlich überwacht werden.

Stellen Sie sich eine gemeinnützige Organisation vor, die sich für eine Einwanderungsreform einsetzt. Ihre Spender und Mitarbeiter könnten in eine Datenbank mit „innerstaatlichen Bedrohungen” aufgenommen werden.

Stellen Sie sich einen Anwalt vor, der einen umstrittenen Mandanten vertritt. Selbst das Anwaltsgeheimnis, das einst als unantastbar galt, könnte unter einem Regime, das abweichende Meinungen als Subversion behandelt, ausgehöhlt werden.

Diese Szenarien sind nicht alarmistisch – sie sind logische Erweiterungen eines Systems, das der Exekutive keine wirklichen Grenzen setzt.

Mit NSPM-7 verschwimmt die Grenze zwischen ausländischer und inländischer Überwachung vollständig, und jeder Bürger wird zu einem potenziellen Ziel von Ermittlungen.

Wenn „wir, das Volk” keine Rechenschaftspflicht einfordern, wird NSPM-7 zur neuen Normalität und lange nach dem Ende dieser Regierung fest in der Regierungsmaschinerie verankert sein.

Wir müssen darauf bestehen, dass die Überwachung denselben verfassungsrechtlichen Beschränkungen unterliegt wie jede andere Ausübung staatlicher Macht. Wir müssen Transparenz fordern. Wir müssen den Kongress unter Druck setzen, seine Rolle wieder wahrzunehmen, und die Gerichte, ihre verfassungsmäßigen Pflichten durchzusetzen. Vor allem müssen wir eine Kultur des Widerstands pflegen.

Die Bill of Rights ist nicht selbstdurchführbar; sie hängt von der Wachsamkeit der Bürger ab.

Bürgerrechtsgruppen haben bereits Alarm geschlagen und davor gewarnt, dass NSPM-7 regierungsweite Ermittlungen gegen gemeinnützige Organisationen, Aktivisten und Spender erlaubt. Rechtswissenschaftler bezeichnen es als gefährliche Übergriffigkeit, als ein Programm, das ebenso vage wie bedrohlich ist. Selbst Anwaltskanzleien, die normalerweise mit Kritik an der Exekutive zurückhaltend sind, äußern sich besorgt über die Risiken, die es für das Anwaltsgeheimnis mit sich bringt.

Wenn so viele unterschiedliche Stimmen in ihrer Warnung übereinstimmen, sollten wir aufmerksam werden.

Und doch werden Warnungen allein diesen Moloch nicht aufhalten, denn bei NSPM-7 geht es nicht nur um Technologie oder Datenerfassung. Es geht um Macht – und darum, wie Angst als Waffe eingesetzt wird, um diese Macht zu festigen.

Wenn wir jetzt schweigen, wenn wir zulassen, dass NSPM-7 unangefochten verabschiedet wird, haben wir keine Entschuldigung, wenn der Überwachungsstaat seinen Griff weiter verschärft.

Wenn Ideen selbst zum Auslöser für Überwachung werden, verliert die erste Verfassungsänderung.

Amerika hat sich auf gefährliches Terrain begeben.

Eine Regierung, die nur sich selbst Rechenschaft schuldig ist, ist keine konstitutionelle Republik – sie ist ein Schurkenstaat. Und NSPM-7 schützt unsere Freiheiten nicht, sondern droht sie auszulöschen.

Unkontrollierte Macht ist verfassungswidrige Macht.

Wie die US-Bezirksrichterin Sparkle L. Sooknanan in einer kürzlich ergangenen Entscheidung warnte: „ Die Argumente der Regierung sind sehr pauschal und drohen, grundlegende Schutzmaßnahmen in unserer Verfassung zu untergraben. Aber wir leben nicht in einer Autokratie, sondern in einem System der gegenseitigen Kontrolle.“

Diese Kontrollen funktionieren nur, wenn wir darauf bestehen.

Da die Republikaner im Kongress ihre verfassungsmäßige Autonomie gegen einen Platz in Trumps autoritärem Regime eingetauscht haben, bleiben die Gerichte – und die Macht des Volkes selbst – die letzte Hoffnung, diesen außer Kontrolle geratenen Polizeistaat zu zügeln.

Im Bewusstsein, dass eine geeinte Bevölkerung die größte Bedrohung für seine Machtübernahme darstellt, unternimmt der Deep State – der Trump und die MAGA-Bewegung kooptiert hat – alles in seiner Macht Stehende, um die Öffentlichkeit polarisiert und verängstigt zu halten.

Dies ist ein langwieriges Spiel.

Die Angst, die McCarthy einst mit Hilfe von Regierungsbehörden, Unternehmen und der Machtelite verbreitete, ist nie wirklich verschwunden, sondern hat sich lediglich weiterentwickelt.

NSPM-7 ist ihre moderne Form, und Trump ist ein moderner McCarthy.

Dass jemand einen Politiker unterstützen würde, dessen jedes Handeln der Freiheit zuwiderläuft, ist unfassbar, aber das ist die Macht der Politik als Droge für die Massen.

Dass jemand, der behauptet, „Amerika wieder groß machen“ zu wollen, dafür das Land – und die Verfassung – verkaufen würde, sagt viel aus.

Dass Richter, Journalisten und Aktivisten bedroht werden, weil sie es wagen, sich gegen die Übergriffe und Missbräuche der Regierung zu wehren, spricht Bände.

Einer von Trumps Anhängern schickte eine anonyme Postkarte an Richter William G. Young, einen von Reagan ernannten Richter, der mit einem Fall betraut war, in dem es um die Bemühungen der Trump-Regierung ging, Nicht-Staatsbürgern, die sich rechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufhalten, den vollen Schutz des Ersten Verfassungszusatzes zu verweigern. Auf der Postkarte stand spöttisch: „Trump hat Begnadigungen und Panzer … Was haben Sie?“

Richter Young begann seine Stellungnahme mit einer direkten Antwort: „Sehr geehrte(r) Herr/Frau Anonym, ich allein habe nichts außer meinem Pflichtbewusstsein. Gemeinsam haben wir, das Volk – Sie und ich – unsere großartige Verfassung. So funktioniert das in einem konkreten Fall.“

Der Richter fuhr dann fort, eine 161-seitige Stellungnahme zu verfassen, die sich auf den Wortlaut des Ersten Verfassungszusatzes stützt: „Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion betrifft oder die freie Ausübung einer Religion verbietet; oder das die Freiheit der Rede oder der Presse einschränkt; oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung eine Beschwerde einzureichen.“

„Kein Gesetz“ bedeutet „kein Gesetz“, schlussfolgerte Richter Young.

Mit anderen Worten: Der Erste Verfassungszusatz ist nicht verhandelbar.

Nichtstaatsbürger, die sich rechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufhalten, „haben die gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung wie wir alle“.

Dies ist die verfassungsrechtliche Antwort auf die Allgegenwart-Kriegslogik von NSPM-7.

Wenn ein Präsident etwas zum Schlachtfeld und jeden zum Kombattanten erklärt, antwortet der Erste Verfassungszusatz: Kein Gesetz bedeutet kein Gesetz.

Es handelt sich nicht um eine Erlaubnis, die die Regierung nur bevorzugten Bürgern oder konformen Standpunkten gewähren kann. Es ist eine Grenze, die die Regierung nicht überschreiten darf.

So kehrt die Frage zu uns zurück, an die sich Richter Young gewandt hat: „Was haben wir, und werden wir es behalten?“

Wir haben eine konstitutionelle Republik, und wir bewahren sie, indem wir an der Verfassung festhalten.

Wir bewahren sie, indem wir uns weigern, die außergewöhnlichen Übergriffe und Machtübernahmen der Exekutive als normal hinzunehmen.

Wir bewahren sie, indem wir darauf bestehen, dass Dissens keine Gefahr darstellt, Meinungsäußerungen keinen Verdacht begründen und Beobachtungslisten keine Haftbefehle sind.

Wir bewahren sie, indem wir eine wirksame Kontrolle durch den Kongress, Gerichte, die die Grundprinzipien durchsetzen, und Gemeinschaften fordern, die sich der Angst widersetzen, wenn Angst zur Herrschaft eingesetzt wird.

Abschließend zitierte Richter Young eine Warnung von Ronald Reagan aus dem Jahr 1967: „Freiheit ist etwas Zerbrechliches und niemals mehr als eine Generation vom Untergang entfernt. Sie wird uns nicht vererbt, sondern muss von jeder Generation ständig erkämpft und verteidigt werden, denn sie wird einem Volk nur einmal zuteil.“

Reagans Worte würden unter NSPM-7 gekennzeichnet werden, aber das ändert nichts an der Herausforderung.

Lassen Sie uns loslegen.