Wendepunkt: US-Government-Shutdown und seltsame wirtschaftliche Signale

Brandon Smith

Die US-Wirtschaft erlebt seit einem Jahr das, was ich als eine Form von „Stasis“ bezeichnen würde; sie treibt im tiefen Ozean und wartet auf einen Auslöser. Entweder sie findet bald trockenes Land, oder es wird ein weiterer Anker angehängt und sie sinkt in den Abgrund.

In meinem Artikel „Trumps Rückkehr: Macht euch bereit, dass Chaos entfesselt und euch angelastet wird“, veröffentlicht im Juli 2024, sagte ich voraus, dass Biden aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigen und Trump die Wahl gewinnen würde. Ich stellte fest:

„Es war vielleicht einer der größten Fehltritte, denen die Globalisten je gegenüberstanden. Klaus Schwab vom WEF, Dr. Evil höchstselbst, ist in den Hintergrund getreten und als Executive Chairman zurückgetreten. Der große Wurf in Richtung medizinischer Tyrannei ist verpufft. Was nun?

Ist es ein Fehler, dass das Establishment trotz Bidens Delirium an ihm festgehalten hat? Oder haben sie Biden in diese erste Debatte geschickt, in dem Wissen, wie schlecht sie laufen würde? Ist das ein Schachzug, der dazu dient, das Herbert-Hoover-Szenario zu vollenden?

Dieses Jahr deutete Trump in einem Interview mit Fox Business an, dass er ‚nicht der nächste Herbert Hoover‘ sein wolle, der von Biden eine Zeitbombe von Wirtschaft erbt. Biden behauptete daraufhin, Trump sei BEREITS wie Herbert Hoover wegen der während Covid verlorenen Arbeitsplätze.

Das ist natürlich eine falsche Behauptung. Aber die Erzählung ist überall: ‚Trump wird in Amerika einen Crash beaufsichtigen, ähnlich dem von 1929…‘“

Es gab zwei Möglichkeiten, den Wahlausgang zu interpretieren:

Die Globalisten setzten alles auf die Karte Biden (und auf die Covid-Karte) und begingen einen verhängnisvollen Fehler. Damit wurde das Weiße Haus zur Beute für Konservative, selbst bei möglicher Wahlmanipulation. Die Globalisten akzeptieren, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Pandemie in die dauerhafte medizinische Tyrannei zu verwandeln, die sie wollten, aber sie sind zu Plan B übergegangen. Sie bauen nun Konservative und Populisten als Sündenböcke für eine Wirtschaftskrise auf, die sie seit Jahren im Hintergrund brauen.

Im Hinblick auf das zweite Szenario ist es wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, das aktuelle Wirtschaftssystem zu reformieren, ohne eine sich schnell zuspitzende Krise auszulösen. Libertäre skandieren seit Jahrzehnten das Motto „Beendet die Fed“, aber ich glaube nicht, dass viele von ihnen begreifen, was das tatsächlich bedeuten würde. Jede Veränderung am Status der Federal Reserve bedeutet finanzielles Chaos.

Das globalistische System ist so aufgebaut, dass es sich selbst zerstört, wenn man daran herumpfuscht. Das ist eine unausweichliche Tatsache.

Wir sehen die Folgen davon bereits an Trumps Schließung von USAID und seiner Einführung von Zöllen. Die Effekte sind in Amerika nicht so sichtbar, aber rund um den Globus löst die Drosselung der US-Finanzierung für ausländische Märkte Panik aus. Es ist erstaunlich zu sehen, wie abhängig der Rest der Welt von US-Steuergeldern und dem stetigen Fiat-Geld ist, das von der Federal Reserve geschaffen wird.

Europa etwa hetzt, um sein Sicherheitsvakuum mit Proklamationen über erhöhte Militärausgaben zu füllen. Europäer kritisieren Amerikaner oft dafür, dass sie sozialistische Wohlfahrtsprogramme wie die allgemeine Gesundheitsversorgung nicht unterstützen. Was sie nicht erwähnen (oder wofür sie zu unwissend sind), ist, dass IHRE sozialistischen Programme vollständig von den US-Verteidigungsausgaben abhängig waren.

Wir ermöglichen die NATO mit Hunderten Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung, damit Europäer ihre kostenlose Gesundheitsversorgung haben können, während sie über uns die Nase rümpfen. Kanadische Beamte jenseits der Grenze haben eingeräumt, dass, wenn sie ihre NATO-Ausgaben nur auf 2 % des BIP erhöhen würden, wie sie es sollten, ihre Sozialprogramme einen Dämpfer bekämen.

Das ist nur ein Beispiel für die Art von Instabilität, die entsteht, wenn die USA aufhören, für den Rest des Planeten zu zahlen. Wir haben zahlreiche Regierungen der Dritten Welt auftauchen sehen (wie Südafrika), die fortgesetzte Almosen aus den USA fordern. Sie bitten nicht, sie ERWARTEN es. Sie genießen unser Geld schon so lange, dass sie sich jetzt dazu berechtigt fühlen. Das ist das globalistische System, in dem wir derzeit leben.

Man kann sich also vorstellen, was passiert, wenn all dieses amerikanische Geld an der Quelle abgeschnitten wird – durch einen Government Shutdown. Im Allgemeinen betrifft ein Government Shutdown die Auslandshilfe, indem er neue Verpflichtungen und Auszahlungen stoppt.

Während einige Hilfen weiterlaufen können, hängt die Wirkung von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Art des Programms, bestehender Verträge und der Politik der Administration. Wir haben in diesem Stadium keine Ahnung, wie lange der Shutdown dauern wird, aber ausländische Regierungen und externe Auftragnehmer müssen Blut und Wasser schwitzen. Trump hat sogar argumentiert, er könne den Shutdown nutzen, um Programme zu kürzen und Änderungen vorzunehmen, die er sonst nicht erreichen könnte (Senatsrepublikaner haben bereits mit einer neuen Regel über 100 Trump-Nominierungen bestätigt, während die Demokraten ihren Shutdown-Trotzanfall hinlegen).

Das ist keine schlechte Idee. Tatsächlich applaudierte ich ihm dafür. Die meisten von Trumps Maßnahmen sind genau das, was wir brauchen, um unseren desaströsen Kurs umzukehren, aber ist es zu spät?

Ich muss die Tatsache anerkennen, dass das System Reformen ohne negative Rückkopplung nicht tolerieren wird. Der Verlust an Dollarumlauf wird ausländische Banken unter Druck setzen, nach Alternativen zu suchen. Ich rede nicht von einer BRICS-Währung, denn die BRICS sind nicht in der Lage, den Dollar zu ersetzen. Ich rede von globalistischen Institutionen wie dem IWF und der BIZ, die beide seit einigen Jahren still und leise an einer digitalen (CBDC) Dollar-Alternative arbeiten.

Unterdessen werden die Dollars, die nicht ins Ausland fließen, in die USA zurückkehren, und wir erleben bereits anhaltende stagflationäre Bedingungen. Die Preisanstiege haben sich seit Bidens Amtszeit verlangsamt, aber wir haben bei den lebensnotwendigen Gütern sicherlich keinen großen Rückgang der Kosten gesehen.

Ich würde darauf hinweisen, dass der Immobilienmarkt (ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk) seit der Pandemie mit einem raschen Rückgang der Verkäufe zu kämpfen hat. Dennoch weigern sich die irrsinnigen Preise zu fallen, um der sinkenden Marktnachfrage zu entsprechen. Das sehen wir auch bei Lebensmitteln, Benzinpreisen, Strom, Autopreisen usw. Die Nachfrage stürzt ab, aber die Preise passen sich nicht an. Der Einzelhandel bleibt hoch, aber nur, weil die Amerikaner viel mehr Geld für viel weniger Dinge ausgeben.

Gold und Silber versuchen uns ebenfalls etwas zu sagen. Trotz zunehmender Stagnation steigen die Metallpreise rasant. Die Silberpreise sind seit letztem Jahr um 50 % explodiert. Gold liegt bei über 4000 Dollar pro Unze.

Das sind gute Nachrichten für diejenigen von uns, die an Edelmetallen festhalten, aber es ist auch ein Signal, dass die Inflation nirgendwohin geht. Man könnte argumentieren, dass die Metalle lediglich dorthin aufholen, wo sie angesichts der Unterdrückung durch Banken sein sollten, aber ich denke nicht, dass das die Erklärung ist.

Wahrscheinlicher ist, dass die Dollars in die USA „heimkehren“, und das wird die Preise selbst angesichts eines deflationären Ereignisses (Rezession) hoch halten. Das ist kurzfristig nicht gut. Wie gesagt, der Globalismus ist so gestaltet, dass er jeden bestraft, der daran rührt.

Und dann ist da noch die Zentralbank. In den Mainstream-Medien wachsen die Sorgen, dass Trump die jüngsten Ereignisse nutzen könnte, um die Federal Reserve „neu zu denken“ und damit ihre viel gepriesene „Unabhängigkeit“ zu beenden. Die Fed ist natürlich nicht unabhängig – sie antwortet den internationalen Banken, wie der globalistische Insider Carroll Quigley in seinem Buch „Tragedy And Hope“ feststellte. Das ist die Struktur, die vor über einem Jahrhundert eingerichtet wurde, um das globalistische Gebäude durch Fiat zu finanzieren.

Wenn man der Fed in die Quere kommt, ist wirtschaftliche Gegenreaktion garantiert.

Das heißt nicht, dass nichts getan werden sollte; das gesamte globalistische Imperium muss schließlich ausgelöscht werden. Aber es ist naiv zu glauben, dass wir das ohne eine historische Krise schaffen können. Selbst grundlegende Kürzungen der Staatsausgaben werden Instabilität auslösen – die Umkrempelung der Fed wäre eine Katastrophe. Und ratet mal, wem man diese Katastrophe anlastet? Euch, mir und jedem, der die populistische Bewegung unterstützt hat.

Seid also bereit für den internationalen Zorn und bereit zu kämpfen, denn sie werden versuchen, uns zu kreuzigen, wenn die antikonservative und antinationale Erzählung ausgerollt wird. Ich habe immer gesagt, dass die Demokraten niemals einen Shutdown in ihrer Amtszeit zulassen würden. Sie würden einen Shutdown nur unterstützen, während Konservative an der Macht sind.

Aber vielleicht endet der Shutdown schnell. Die Debatte hängt weitgehend von der Beharrlichkeit der Demokratischen Partei ab, dass illegale Einwanderer in den USA unter dem Vorwand des Asyls „dokumentiert“ seien. Das bedeutet, dass sie Zugang zur ACA-Versorgung (kostenlose Gesundheitsversorgung) bekommen. Das ist eine unhaltbare Position und sie werden sie nicht lange ausnutzen können.

Allerdings hat die politische Linke immer wieder bewiesen, dass sie will, dass das Land brennt, und wenn sie es schaffen, während die Republikaner die Schuld bekommen, umso besser. Ich fürchte, dass eine Haushaltsvereinbarung gar nicht vorgesehen ist und dass eine Krise schwelen soll. Ist dies der „Wendepunkt“, den viele von uns in den alternativen Wirtschaftsmedien erwartet haben?

Falls ja, dann geschieht er früher, als ich dachte. Ich ging davon aus, dass wir mindestens zwei Jahre von Trumps zweiter Amtszeit haben würden, bevor der nächste Schuh fällt. Aber die Geschwindigkeit, mit der linke Gruppen und die Globalisten ihre politische Gewalt beschleunigen, deutet auf eine wirtschaftliche Abrechnung hin, die vor der Tür steht. Jedes große Crash-Ereignis in der Geschichte fällt tendenziell mit zivilen Unruhen und Krieg zusammen, und das Muster scheint sich zu wiederholen.