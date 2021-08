Was für Bilder! Millionen von Franzosen gegen den Impfpass! Schweiz eine wachsende Menge von Kritiker und die Regierung spaltet die Bevölkerung

Den dritten Samstag in Folge kam es in ganz Frankreich zu Protesten. Millionen von Franzosen gingen auf die Straße, um gegen die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und den Covidpass zu demonstrieren.

Die Franzosen benötigen den Pass ab nächsten Monat unter anderem für den Zugang zu Cafés, Einkaufszentren, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln. In Paris war eine große Menschenmenge auf dem Marsch. Eine Gruppe von Demonstranten ging zum Gesundheitsministerium.

Auch in Nizza, Montpellier, Nantes, Straßburg, Reims, Toulouse, Marseille und vielen anderen Städten kam es zu großen Protesten.

