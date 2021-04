Was ist die russische Position zu den Ereignissen in Myanmar?

Ich bekomme immer mehr Mails mit Fragen dazu, wie Russland zu dem Konflikt in Myanmar steht und warum Russland sich gegen Sanktionen stellt, obwohl bei Protesten gegen den Militärputsch in dem Land viele Demonstranten sterben.

Auch die russischen Medien berichten über die Lage in Myanmar. Die Berichte unterscheiden sich in der Sache nicht von denen im Westen, nur der Ton ist ein anderer. Während im Westen die moralische Keule geschwungen wird, sind die russischen Berichte neutraler formuliert. Aber nichts desto trotz verurteilt die russische Regierung die Gewalt in Myanmar und ruft alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf.

Was ich über Myanmar berichten kann

Ich bin kein Experte für Myanmar und habe daher bisher nicht über die Lage in dem Land berichtet und werde das auch hier nicht tun. Was dort vor sich geht, ob das Militär brutal vorgeht oder ob auch die