Was ist mit den Geburten in Australien los?

Ich habe heute ein Video auf Brighteon gesehen, in dem ein australischer Abgeordneter namens George Christensen auf der Grundlage der Geburtenstatistiken des australischen Statistikamtes über sinkende Geburtenraten in Australien sprach. Die Zahlen, die er nannte, waren so verrückt, dass ich die Datenquelle finden musste (danke an Joel Smalley) und die Ergebnisse wiedergeben konnte.

Er hatte Recht.

Sind Sie bereit? Schauen Sie sich die Daten der letzten 10 Jahre an, verglichen mit 2021. Was um alles in der Welt könnte die Ursache für einen Rückgang der Geburten von Oktober bis Dezember um insgesamt 71 % sein? Es ist ein verdammtes Jahr her, also ist es für mich unwahrscheinlich, dass die Daten nicht verarbeitet und eingegeben wurden, was bedeuten würde, dass dies die echten Zahlen sind. Wirklich?

Wenn es tatsächlich eine Datenverzögerung gibt, die dazu führt, dass der Geburtenrückgang erst Ende 2021 erscheint, dann halte ich es angesichts der Tatsache, dass viele andere Länder in letzter Zeit niedrigere Geburtenraten melden, für unerlässlich, dass die Geburtendaten zügig verarbeitet werden.

Sie können die Daten auf dieser Website selbst herunterladen und sich ansehen.

Sie können auch die durchschnittlichen Monatsdaten für die letzten 10 Jahre berechnen und sie wie folgt gegen 2021 auftragen:

Ich kann mir das nicht erklären, aber es erinnert mich an die extreme Anomalie in der US-amerikanischen VAERS-Datenbank, wenn man die Gesamtzahl der AEDs für die letzten 10 Jahre aufzeichnet. Nur in umgekehrter Richtung und nach Jahr statt nach Monat.